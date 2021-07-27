УКР
Новини Агресія Росії проти України Справа Семенченка і Шевченка
Агент НАБУ Шевченко про арешт Семенченка: Пане Зеленський, ви коли про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? Це для вас погано закінчиться

Агент НАБУ Шевченко про арешт Семенченка: Пане Зеленський, ви коли про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? Це для вас погано закінчиться

Агент НАБУ Євген Шевченко пов'язує повторне поміщення під варту екснардепа Семена Семенченка з тим, що клопотання СБУ розглядав суддя з Луганська.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дожилися. Тиждень тому Семен Семенченко був звільнений з-під варти, тому що суддя Солом‘янського суду не побачила у матеріалах слідства жодного факту скоєння злочину - лише наклепи і недолугі потуги сфабрикувати справу. Але Служба безпеки України не заспокоїлась - покидьок-слідчий Юрченко швидкоруч склепав нову підозру і її розгляд (за дивовижним збігом обставин) потрапив до іншого судді, який у 2017 році переїхав до Києва з Луганська. Тож чи варто дивуватися, що представник луганського кривосуддя навіть не читав справу, а просто виконав вказівку зверху та без жодних підстав відправив комбата назад у СІЗО?" - зазначив він.

Також читайте: Семенченка знову відправили в СІЗО

"Тим часом Медведчук, який робив і робить все, аби знищити нашу державність, на волі. Вся та гидота з числа депутатів та міністрів, що роками грабувала та грабує далі Україну - на волі. А людина, яка створила легендарний добровольчий батальйон Донбас, звільняла села і міста від окупантів, зазнала поранень в Іловайську і не продалася, коли потрапила у Раду - сидить у камері-одиночці", - додав Шевченко.

"Пане Володимире Зеленський, ви коли там про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? То в мене для вас сумна новина - це для вас погано закінчиться. І для вас, і для всієї вашої "зеленої" команди, яку люди розірвуть на шматки, коли настане час розплати", - резюмував він.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО

арешт Зеленський Володимир СБУ Семен Семенченко Шевченко Євген запобіжний захід
Ну так рвите уже зекрыску на куски,"сметуны",приведшие это чмо,а то только как начали звиздеть с 19го:"как только,так сразу" так и продолжаете
27.07.2021 11:50 Відповісти
Зато организатора титушек Крысина отпустили...
27.07.2021 11:49 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27016986.html И вот теперь пазл окончательно сложился

Агент НАБУ Шевченко об аресте Семенченко: Господин Зеленский, вы когда о "весне" и "посадках" рассказывали, именно посадки патриотов имели в виду? Это для вас плохо закончится - Цензор.НЕТ 8709

Операцию «вагнеровцев» планировали, координировали и осуществляли четыре структуры: АП / ГУР / СБУ / ГПУ.

АП - Валерий Кондратюк, зам главы АП в 2018-2019 годах, координатор спецслужб и координатор международных контактов по линии США и Турции - уволен
ГУР - Василий Бурба, глава ГУР в 2018-2020 годах - уволен
СБУ - Руслан Баранецкий, первый зам Главы СБУ, докладчик по делу «вагнеровцев» на совещании в ОП - уволен
ГПУ - Гюндуз Мамедов, зам Генпрокурора, куратор операции по линии прокуратуры - уволен

Все концы в воду. В Офисе Президента зачистили всех силовиков, имевших отношение к операции.

В самой ОП не уволен никто.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2988798331388964 Юрий Бирюков
27.07.2021 11:49 Відповісти
Зато организатора титушек Крысина отпустили...
27.07.2021 11:49 Відповісти
как хорошо что на каждого судью есть компромат. Иначе такие упыри как Семенченко никогда бы не сели.
27.07.2021 13:04 Відповісти
Будет смешно, когда через некоторое время все уволенные покончат жизнь самоубийством или инфарктом. Или ещё чем-нибудь таким же заковыристым
27.07.2021 12:03 Відповісти
логічно садити тих, на спині яких заїхав у владу(на парашенка гада досі нічьо накопати ніззя, чауса викрали і то обісралися). тим паче семен так старався проти бариги, так старався! тож нагорода знайшла героя!
27.07.2021 11:50 Відповісти
здохни, падло
27.07.2021 11:55 Відповісти
О який поворот! Найголовнішому служаці народа говорити "господин". 😂😂😂
27.07.2021 11:50 Відповісти
Ну так рвите уже зекрыску на куски,"сметуны",приведшие это чмо,а то только как начали звиздеть с 19го:"как только,так сразу" так и продолжаете
27.07.2021 11:50 Відповісти
Діло в тому, що смєтунов усе задовольняє, поки є що покласти до піщепрійомніка, тільки це стримує їх гнівний порив.)
27.07.2021 11:56 Відповісти
Сметунов завжди все влаштовує.
Якщо голодні сметуни вилізуть на вулиці то просто отримають ********** паличок і поховаються назад по своїм норам.
27.07.2021 11:58 Відповісти
Думаю дело не в комбикорме для быдла73. Самая большая обида, которую чернь не простит Пороху, это осознание того, что оно полная мразь, когда приходилось прятаться от мобилизации, когда страшно выйти за пивом, когда оно понимает, какое оно чмо, на фоне бойцов и ветеранов.
27.07.2021 12:27 Відповісти
Эти сметаны визжали,что они его попросят уйти и он уйдет..))))))
Абы не порошенко
27.07.2021 12:10 Відповісти
"Коли вони садили соціал-демократів,
я промовчав. Я не був соціал-демократом.

Коли вони прийшли за членами профспілки,
я не протестував. Я не був членом профспілки.

Коли вони прийшли за євреями,
я не обурився. Я не був євреєм.

Коли вони прийшли за мною,
не залишилось нікого, хто б заступився за мене".

Смєтуни вичікують....
27.07.2021 14:06 Відповісти
Цей шевченко від нього не відставав. Банив тих, хто попереджав його, що Зе - це катастрофа для України. Ідіотом бути не важко.
27.07.2021 12:02 Відповісти
Во первых, поправлю Шевченко, не господин, а товарищ Зе, а во вторых, этот товарищ уже больше двух лет роет себе могилу, и я от всей души желаю комуняке удачи.
27.07.2021 12:02 Відповісти
Семен нарешті буде задоволений, а то при щоколядному баризі ходив на волі і немав спокою!,

Дивись "сватів", може попустить!)))
27.07.2021 12:03 Відповісти
А де всі ті люди, які раніше масово виходили тільки Семенченко покличе ?
Нікому не цікаво. Вони виконали задачу поставлену своїми господарями - позбулись Порошенка. А тепер позбудуться і семенченків.
27.07.2021 12:04 Відповісти
Напомню ЗЕбуинам Шо такое "сметуны" ? Без бабосов - нет видосов?
Агент НАБУ Шевченко про арешт Семенченка: Пане Зеленський, ви коли про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? Це для вас погано закінчиться - Цензор.НЕТ 3277

Агент НАБУ Шевченко про арешт Семенченка: Пане Зеленський, ви коли про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? Це для вас погано закінчиться - Цензор.НЕТ 8094

Агент НАБУ Шевченко про арешт Семенченка: Пане Зеленський, ви коли про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? Це для вас погано закінчиться - Цензор.НЕТ 3703

Агент НАБУ Шевченко про арешт Семенченка: Пане Зеленський, ви коли про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? Це для вас погано закінчиться - Цензор.НЕТ 7524
27.07.2021 12:05 Відповісти
та ничего поцЗедент не имел в виду;
просто озвучивал мацкальскую методичку
27.07.2021 12:05 Відповісти
Кстати, да! Если зелёное кодло садит Семенченка, то нужно пересмотреть его реноме.
27.07.2021 12:15 Відповісти
А коли Вомбат топив за зе-дегенерата, який обіцяв весною саджати, то шо Вомбат мав на увазі? Порошенка?
27.07.2021 12:16 Відповісти
из семенченко(Гришина) патриот - как из говна пуля
это Бенина шестерка
27.07.2021 12:17 Відповісти
Митрофан Козлов(шевченкоандрєй) з Тамбова! Ти бери чорний мішок по розміру і шуруй на Донбас! В нас добрива закінчуються
27.07.2021 12:29 Відповісти
чтоб юледрочер ИванСулима не высказался - так не будет
27.07.2021 17:00 Відповісти
Щоб для Зєлі це погано не закінчилось треба негайно дострокові президентські. І тоді зелений чмирьок отримає лише довічне з конфіскацією.
____
Але кого будемо обирати натомість, пані і панове?
27.07.2021 12:26 Відповісти
будем возвращать ПОРОХА!!!!
27.07.2021 12:37 Відповісти
Це питання було людям, а не тролям з мародерської ботоферми
27.07.2021 12:39 Відповісти
кацап, вали домой, здесь стекломой не наливают
27.07.2021 12:47 Відповісти
Вибач, я мокшанської мови не розумію
27.07.2021 13:25 Відповісти
На досрочных выборах бараны опять проголосуют за зеленского.
И тогда у него еще +5 лет царствования, за которые можно успеть и обнулиться новой конституцией.
27.07.2021 13:07 Відповісти
Ось тому нам треба узгодити когось нормального з командою. Зеркаль през, Юля прем'єр, Зєля в смітник.
27.07.2021 13:23 Відповісти
а вы уже его смєли, что нового выбираете?
27.07.2021 17:09 Відповісти
некоррумпированного неолигарха на которого нет компромата с обеих сторон.... это если
логически.... а если нит то воно конешно.....
27.07.2021 17:43 Відповісти
Це вже дно, почав війну проти добровольців.,громадських активістів ,вулантерів саме тих хто зупиняв рашиську чуму в 2014 році.Натомість рашиський агент ківа погрожує держ. переворотом за московським сценарієм про це він за'явив на рос. тв.і жодних запитань наших силових органів до цього відморозка. Чи чого варта боротьба з укранськими олігархами , Коломоша проти якого порушено кримінальні справи в трьох кранах в минулому році збільшив сво статки на 60% до того списали всі борги перевівши на борг держ бюджету ,Ахметка збільшив своі статки 2,7 рази при тому що ВВП крани скоротився на 5%,ну а Фірташа на якого нібито наклали санкціі ,ВР нещодавно списала борг 100 мільярдів гривень,тобто переклали на споживавчів газу ,а якже суддя Вовк і сумнозвісний ОАСК? ніякоі боротьби з олігархами і корупціонерами лише імітація.
27.07.2021 12:33 Відповісти
Дно - це позбутись проукраїнського президента.
Все решта - наслідки.
27.07.2021 12:36 Відповісти
Проукраінський президент точно так боровся з корупцією і олігархами як і нинішній клоун лише імітація,багато посаджено корупціонерів ? та і корумповапні судді з'явились не сьогодні.
27.07.2021 13:11 Відповісти
он занимался первоочередными проблемами. показатель - рост ввп. а зе занимается популизмом натравливая сбу на почту, борьба с коррупцией типа идет а ввп падает
27.07.2021 17:13 Відповісти
Московська консерва сиволапий гетьман заподіяв Україні багато шкоди, а проукраїнськими були лише його передвиборчі висери. Реально ж воно не зробило НІЧОГО. Але за наказом з москви знищило, падло, 5 стратегічних складів з ************.
27.07.2021 21:21 Відповісти
Свободу Зорро!
27.07.2021 12:47 Відповісти
На х Зорро ..Слава Петру Уряяяяя
27.07.2021 12:50 Відповісти
А ти розкажи нам Евгеша про вашу схему.. Хто кришував чия ініціатива і як ділилось бабло..Ну не без оплатно ви передавали все ЗСУ??? Ні . розказуй а потім будеш верешати як дівчинка...і кричать що ви незаймані ..
27.07.2021 12:48 Відповісти
Посадили головного патріота від Бєні. Чим Сєня не догодив бабломойському?
27.07.2021 12:48 Відповісти
Зеленський, ви коли про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? ©
Так. Навіть безвідносно до справи Гришина. Бо у Зе лише вата і сепарня у пошані.

Агент НАБУ Шевченко про арешт Семенченка: Пане Зеленський, ви коли про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? Це для вас погано закінчиться - Цензор.НЕТ 3306
27.07.2021 13:02 Відповісти
А кто редутному сёме выдал справку, шо он патриот?
27.07.2021 13:06 Відповісти
Бородатая бабушка ему справку выдала, на Гы+Гы.
27.07.2021 13:09 Відповісти
А ви, порохоботи, більше дрищіть з ротів на таких, як Семен, як торнадівці, а потім дивуйтесь, звинувачуючи всіх підряд, чому у вашого соєво-шоколадного торгаша-латифундиста такий низький рівень довіри.
27.07.2021 14:01 Відповісти
Абырвалг и все? А по-креативние?
27.07.2021 14:59 Відповісти
ахренеть, к порохоботам у вас низкий уровень доверия, а к зеле который насиння посадил -- высокий )))
27.07.2021 17:15 Відповісти
Порохоботи, відверто радіючи посадці людини, яка захищала Україну, палять і себе, і свого шефа, кремлівську консерву - сиволапого гетьмана. Не всирайтеся ви так від радощів, мерзото, вже давно ясно, які ви "патріоти" разом з вашим роботодавцем.
27.07.2021 16:40 Відповісти
Ха-ха-ха)))
27.07.2021 16:43 Відповісти
порохоботы его посадили или зе?
27.07.2021 17:16 Відповісти
Так радощів повні штані саме у мародерських тролів
27.07.2021 17:50 Відповісти
Зеля и Петя с олигархами не простят Торнадовцам и Семенченко остановку торговли на крови.
27.07.2021 14:41 Відповісти
так петя его не трогал, даже когда тот хотел его скинуть через переворот
27.07.2021 17:17 Відповісти
зе не понимает и не знает. его погрузили в теплую ванную
27.07.2021 14:44 Відповісти
гавна?
27.07.2021 17:44 Відповісти
То він розповідав Антимайданівцім. Невже не видно хто в його адміністрації? Там немає Турчинова чи Андрія Парубія. Там є Татаров, Єрмак і поруч Портнов. А невиконання мовного закону на його і його корифанів каналі 1+1 Коломойського-Медведчука показав все, як воно є. Чи ще щось потрібно щоб зрозуміти хто такий Косоворотка Гундосович?
27.07.2021 14:57 Відповісти
Действительно, для Медведчук а сделали все условия, чтобы и дальше прекрасно жил, а для Семенченко СИЗО. Видимо чисто для увеличения своего рейтинга убрал каналы.
27.07.2021 15:05 Відповісти
"Это для вас плохо закончится"
Амінь!
27.07.2021 16:16 Відповісти
От цікаво, порохоботи, а чому ваш роботодавець не організовує захисту доброворльців, зокрема й Семена, від переслідувань влади, га? Що скажете, "патріоти" липові?
27.07.2021 16:42 Відповісти
а вам видимо сэр ни клубнички ни черешенки не досталось..... шож вы так....
27.07.2021 17:46 Відповісти
"Лишьбынепорошенки" опять негодуютЪ ? ))) Сметуны мамкины.
27.07.2021 16:51 Відповісти
хто такой этот агент? да нихто.
27.07.2021 21:23 Відповісти
 
 