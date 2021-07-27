Агент НАБУ Шевченко про арешт Семенченка: Пане Зеленський, ви коли про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? Це для вас погано закінчиться

Агент НАБУ Євген Шевченко пов'язує повторне поміщення під варту екснардепа Семена Семенченка з тим, що клопотання СБУ розглядав суддя з Луганська.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук агент НАБУ Євген Шевченко

"Дожилися. Тиждень тому Семен Семенченко був звільнений з-під варти, тому що суддя Солом‘янського суду не побачила у матеріалах слідства жодного факту скоєння злочину - лише наклепи і недолугі потуги сфабрикувати справу. Але Служба безпеки України не заспокоїлась - покидьок-слідчий Юрченко швидкоруч склепав нову підозру і її розгляд (за дивовижним збігом обставин) потрапив до іншого судді, який у 2017 році переїхав до Києва з Луганська. Тож чи варто дивуватися, що представник луганського кривосуддя навіть не читав справу, а просто виконав вказівку зверху та без жодних підстав відправив комбата назад у СІЗО?" - зазначив він.

"Тим часом Медведчук, який робив і робить все, аби знищити нашу державність, на волі. Вся та гидота з числа депутатів та міністрів, що роками грабувала та грабує далі Україну - на волі. А людина, яка створила легендарний добровольчий батальйон Донбас, звільняла села і міста від окупантів, зазнала поранень в Іловайську і не продалася, коли потрапила у Раду - сидить у камері-одиночці", - додав Шевченко.

"Пане Володимире Зеленський, ви коли там про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? То в мене для вас сумна новина - це для вас погано закінчиться. І для вас, і для всієї вашої "зеленої" команди, яку люди розірвуть на шматки, коли настане час розплати", - резюмував він.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО