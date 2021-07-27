Данилюк про кадрові перестановки Зеленського в СБУ: "Від зміни місць доданків сума не змінюється"
Президент України Володимир Зеленський називає однією з причин кадрових перестановок у Службі безпеки недостатній темп боротьби з контрабандою, але згідно з реформою ці повноваження тепер переходять до Бюро економічної безпеки.
Про це співзасновник Центру національної стійкості і розвитку, екссекретар РНБО і автор концепції БЕБ Олександр Данилюк пише у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Тут без пляшки не розібратися. З одного боку "метою Зеленського при ухваленні цих указів було забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідатиме змісту реформи відомства". З іншого, - "президента не влаштовує темп боротьби з контрабандою, який є зараз, і він хоче посилити роботу відомства".
А нічого що СБУ взагалі не має займатися боротьбою з контрабандою ні згідно з чинними повноваженями, а тим більше після реформи? По-перше, - це повноваження Бюро економічної безпеки, яке має бути створено до 25 вересня цього року. По-друге, - СБУ займається кришуванням контрабанди і їх треба усувати від "боротьби" якомога далі - бо борються самі із собою. І по-третє, а хіба "потужні" санкції РНБО не знищили контрабанду? Ні? Дивно... Одне прохання - думати хоч трошки, перед тим як публічно пояснювати шкурні рішення. Ну немає тут державницької логіки, і не може бути. Від зміни доданків, сума не змінюється...", - написав Данилюк.
Як повідомлялося, 26 липня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про кадрові перестановки в керівництві Служби безпеки України. Пізніше він прокоментував кадрові перестановки в Службі безпеки України, назвавши причиною таких дій забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідає змісту реформи відомства, і недостатній темп боротьби СБУ з контрабандою.
Зокрема, однією з причин звільнення Мамедова співрозмовник називає відмову фабрикувати справи проти представників опозиції й перекладати відповідальність за воєнні злочини з Російської Федерації на колишнє керівництво держави.
Йдеться саме про ті справи, у яких за даними експертиз і слідчих дій відомство довело провину вищого керівництва РФ.
Мамедов очолював Департамент нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Це відомство було створено ще за каденції Петра Порошенка. Понад 50 слідчих збирали матеріали про злочини РФ на території України, зокрема про відкрите вторгнення під час подій в Іловайську та інші спецоперації РФ. Відділ Мамедова систематично скорочували, зменшуючи кількість слідчих. У червні ж і самого Мамедова усунули від керівництва департаментом. Згодом його позбавили доступу до державної таємниці.
Раніше юридична компанія Міллер, яка представляє інтереси ексзаступника Генпрокурора, заявляла про систематичний тиск на нього з боку Офісу генерального прокурора та Служби безпеки.
Нагадаємо, глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова позбавила свого заступника Гюндуза Мамедова керівництва над так званим «Департаментом війни», а пізнше забрала решту повноважень. За словами генпрокурорки, приймаючи це рішення, вона керувалася «листами від СБУ».
