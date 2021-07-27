УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9714 відвідувачів онлайн
Новини
6 451 16

Данилюк про кадрові перестановки Зеленського в СБУ: "Від зміни місць доданків сума не змінюється"

Данилюк про кадрові перестановки Зеленського в СБУ: "Від зміни місць доданків сума не змінюється"

Президент України Володимир Зеленський називає однією з причин кадрових перестановок у Службі безпеки недостатній темп боротьби з контрабандою, але згідно з реформою ці повноваження тепер переходять до Бюро економічної безпеки.

Про це співзасновник Центру національної стійкості і розвитку, екссекретар РНБО і автор концепції БЕБ Олександр Данилюк пише у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Тут без пляшки не розібратися. З одного боку "метою Зеленського при ухваленні цих указів було забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідатиме змісту реформи відомства". З іншого, - "президента не влаштовує темп боротьби з контрабандою, який є зараз, і він хоче посилити роботу відомства".

Також читайте: Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

А нічого що СБУ взагалі не має займатися боротьбою з контрабандою ні згідно з чинними повноваженями, а тим більше після реформи? По-перше, - це повноваження Бюро економічної безпеки, яке має бути створено до 25 вересня цього року. По-друге, - СБУ займається кришуванням контрабанди і їх треба усувати від "боротьби" якомога далі - бо борються самі із собою. І по-третє, а хіба "потужні" санкції РНБО не знищили контрабанду? Ні? Дивно... Одне прохання - думати хоч трошки, перед тим як публічно пояснювати шкурні рішення. Ну немає тут державницької логіки, і не може бути. Від зміни доданків, сума не змінюється...", - написав Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про кадрові перестановки в СБУ: альтернативи реформі Служби немає і не буде

Як повідомлялося, 26 липня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про кадрові перестановки в керівництві Служби безпеки України. Пізніше він прокоментував кадрові перестановки в Службі безпеки України, назвавши причиною таких дій забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідає змісту реформи відомства, і недостатній темп боротьби СБУ з контрабандою.

Автор: 

Зеленський Володимир (25578) контрабанда (1834) СБУ (13384) Данилюк Олександр (911)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
ліжка в борделі попереставляли
показати весь коментар
27.07.2021 11:57 Відповісти
+7
"От перемены мест слагаемых сумма не меняется", - Данилюк о кадровых перестановках Зеленского в СБУ - Цензор.НЕТ 4814
показати весь коментар
27.07.2021 11:52 Відповісти
+4
Скандальна відставка заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова пов'язана з небажанням нинішньої української влади притягнути Росію до відповідальності в міжнародних судах.
Про це повідомляє джерело https://s.newsua.one/3b9 "Главкома" в прокуратурі.
Зокрема, однією з причин звільнення Мамедова співрозмовник називає відмову фабрикувати справи проти представників опозиції й перекладати відповідальність за воєнні злочини з Російської Федерації на колишнє керівництво держави.
Йдеться саме про ті справи, у яких за даними експертиз і слідчих дій відомство довело провину вищого керівництва РФ.
Мамедов очолював Департамент нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Це відомство було створено ще за каденції Петра Порошенка. Понад 50 слідчих збирали матеріали про злочини РФ на території України, зокрема про відкрите вторгнення під час подій в Іловайську та інші спецоперації РФ. Відділ Мамедова систематично скорочували, зменшуючи кількість слідчих. У червні ж і самого Мамедова усунули від керівництва департаментом. Згодом його позбавили доступу до державної таємниці.
Раніше юридична компанія Міллер, яка представляє інтереси ексзаступника Генпрокурора, заявляла про систематичний тиск на нього з боку Офісу генерального прокурора та Служби безпеки.
Нагадаємо, глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова позбавила свого заступника Гюндуза Мамедова керівництва над так званим «Департаментом війни», а пізнше забрала решту повноважень. За словами генпрокурорки, приймаючи це рішення, вона керувалася «листами від СБУ».

https://newsua.one/news-politics/dzherelo-v-prokuraturi-povidomilo-s-51847.html
показати весь коментар
27.07.2021 11:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Точно. Без бутылки не разобраться..на которую надо клована вместе с д'ерьмаком посадить.
показати весь коментар
27.07.2021 11:52 Відповісти
"От перемены мест слагаемых сумма не меняется", - Данилюк о кадровых перестановках Зеленского в СБУ - Цензор.НЕТ 4814
показати весь коментар
27.07.2021 11:52 Відповісти
как раз только суммы и меняются
https://censor.net/ru/comments/locate/3279349/01921438-ee38-71e2-9f6b-ce0c685965cf
показати весь коментар
27.07.2021 11:52 Відповісти
Скандальна відставка заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова пов'язана з небажанням нинішньої української влади притягнути Росію до відповідальності в міжнародних судах.
Про це повідомляє джерело https://s.newsua.one/3b9 "Главкома" в прокуратурі.
Зокрема, однією з причин звільнення Мамедова співрозмовник називає відмову фабрикувати справи проти представників опозиції й перекладати відповідальність за воєнні злочини з Російської Федерації на колишнє керівництво держави.
Йдеться саме про ті справи, у яких за даними експертиз і слідчих дій відомство довело провину вищого керівництва РФ.
Мамедов очолював Департамент нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Це відомство було створено ще за каденції Петра Порошенка. Понад 50 слідчих збирали матеріали про злочини РФ на території України, зокрема про відкрите вторгнення під час подій в Іловайську та інші спецоперації РФ. Відділ Мамедова систематично скорочували, зменшуючи кількість слідчих. У червні ж і самого Мамедова усунули від керівництва департаментом. Згодом його позбавили доступу до державної таємниці.
Раніше юридична компанія Міллер, яка представляє інтереси ексзаступника Генпрокурора, заявляла про систематичний тиск на нього з боку Офісу генерального прокурора та Служби безпеки.
Нагадаємо, глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова позбавила свого заступника Гюндуза Мамедова керівництва над так званим «Департаментом війни», а пізнше забрала решту повноважень. За словами генпрокурорки, приймаючи це рішення, вона керувалася «листами від СБУ».

https://newsua.one/news-politics/dzherelo-v-prokuraturi-povidomilo-s-51847.html
показати весь коментар
27.07.2021 11:53 Відповісти
ліжка в борделі попереставляли
показати весь коментар
27.07.2021 11:57 Відповісти
Зеленский в борделе койки местами меняет.
показати весь коментар
27.07.2021 12:03 Відповісти
Что такое, уважаемый пан без бутылки не может разобраться?
показати весь коментар
27.07.2021 12:11 Відповісти
Вот-вот, когда у порохоботов нечем крыть, они хамят и ведут себя по-скотски!
показати весь коментар
27.07.2021 12:42 Відповісти
А з яких пір Данилюк порозоботом став????
показати весь коментар
27.07.2021 13:56 Відповісти
Саша, ви з Вовой наробили це разом.
показати весь коментар
27.07.2021 12:25 Відповісти
Від перестановки валянків ноги не міняються.
показати весь коментар
27.07.2021 12:39 Відповісти
Неспособность ЗЕ сформировать сильную команду патриотов Украины из профи... его гавканье на Пороха вместо работы по сути привело к реваншу регионалов... Имитация реформ.. разочарование... Видосиками и бла бла бла лапшу народу уже не навесишь!!!
показати весь коментар
27.07.2021 12:45 Відповісти
даниЛюк, чем же ты отличился, когда был джедаем и сила была с тобой. А ничем... зато сейчас умный...
показати весь коментар
27.07.2021 14:03 Відповісти
обидывся данылюк.
показати весь коментар
27.07.2021 21:22 Відповісти
 
 