Данилюк про кадрові перестановки Зеленського в СБУ: "Від зміни місць доданків сума не змінюється"

Президент України Володимир Зеленський називає однією з причин кадрових перестановок у Службі безпеки недостатній темп боротьби з контрабандою, але згідно з реформою ці повноваження тепер переходять до Бюро економічної безпеки.

Про це співзасновник Центру національної стійкості і розвитку, екссекретар РНБО і автор концепції БЕБ Олександр Данилюк пише у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Тут без пляшки не розібратися. З одного боку "метою Зеленського при ухваленні цих указів було забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідатиме змісту реформи відомства". З іншого, - "президента не влаштовує темп боротьби з контрабандою, який є зараз, і він хоче посилити роботу відомства".

Також читайте: Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

А нічого що СБУ взагалі не має займатися боротьбою з контрабандою ні згідно з чинними повноваженями, а тим більше після реформи? По-перше, - це повноваження Бюро економічної безпеки, яке має бути створено до 25 вересня цього року. По-друге, - СБУ займається кришуванням контрабанди і їх треба усувати від "боротьби" якомога далі - бо борються самі із собою. І по-третє, а хіба "потужні" санкції РНБО не знищили контрабанду? Ні? Дивно... Одне прохання - думати хоч трошки, перед тим як публічно пояснювати шкурні рішення. Ну немає тут державницької логіки, і не може бути. Від зміни доданків, сума не змінюється...", - написав Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про кадрові перестановки в СБУ: альтернативи реформі Служби немає і не буде

Як повідомлялося, 26 липня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про кадрові перестановки в керівництві Служби безпеки України. Пізніше він прокоментував кадрові перестановки в Службі безпеки України, назвавши причиною таких дій забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідає змісту реформи відомства, і недостатній темп боротьби СБУ з контрабандою.