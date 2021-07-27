Глава МВС Монастирський обговорив з предстоятелями ПЦУ і УПЦ (МП) заходи безпеки в День Хрещення Русі-України. ФОТОрепортаж
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зустрівся з предстоятелями ПЦУ Митрополитом Епіфанієм і УПЦ (МП) Митрополитом Онуфрієм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
Під час зустрічі глави МВС із лідерами двох найбільших православних конфесій України йшлося про конструктивні взаємини між церквою і державою та необхідність забезпечення міжконфесійного миру і правопорядку.
Окремо сторони детально обговорили заходи публічної безпеки під час традиційних масових акцій 27-28 липня, присвячених державному святу - Дню Хрещення Київської Русі -України. Він, згідно Указу Президента України, відзначається щорічно 28 липня у день пам`яті рівноапостольного князя Володимира. Цього року відзначається 1033 річниця з цієї знаменної події.
Монастирський запевнив очільників Православної церкви України і Української православної церкви, що МВС під час численних масових заходів у найближчі дні і на територіях культових споруд, і поза ними готове жорстко, але законно протидіяти усім можливим провокаціям, має достатньо сил і засобів та обов`язково забезпечить публічний порядок і безпеку всіх громадян незалежно від їхньої конфесійної належності.
Глава МВС закликав глав ПЦУ і УПЦ до зваженості і особливої відповідальності під час організації та проведення усіх релігійних обрядів за масової участі вірян, висловив сподівання на співпрацю у цьому і конструктивний діалог у майбутньому.
До речі, в Москві хресного ходу не буде, бо важка епідемобстановка.
А у Києві рпцмп проводить. При цьому на інтері Бойко каже, треба вивчати досвід інших країн і готуватися до чергової хвилі, а за секунду - реклама ходи.
Якийсь пздц
нарисовали гебцам маршрут, мсров с собаками выставили и вперед
==
Русская православная церковь отказалась от проведения традиционного крестного хода в Москве в честь Дня крещения Руси 28 июля, передаетhttps://tass.ru/obschestvo/11989823 ТАСС со ссылкой на председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.
«Что касается Москвы, то у нас несколько лет подряд был крестный ход от Кремля от Успенского собора к памятнику князю Владимиру, но 28 июля этого крестного хода не будет в связи со сложной эпидемической ситуацией», - сказал он.
==
20 декабря 2018
Верховная Рада приняла изменения в законодательство, обязывающие Украинскую православную церковь Московского патриархата УПЦ МП изменить название и
указать принадлежность к Русской православной церкви.
Это решение поддержали 240 депутатов из 226 необходимых.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-46633609
Эти изменения они обязаны указать в своем уставе.
Таким образом, будущее ИЗМЕНЕННОЕ НАЗВАНИЕ УПЦ МП МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ КАК
"РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В УКРАИНЕ".
Обратите внимание - Монастырскй на обеих фотографиях один-в-один точная копия в лице, одежде и позе на фоне флага и герба.
А попов только подставили разных.
Московский патриархат мог выступить в защиту государственной территории украинской братии с критикой гибридной войны Кремля против Киева.
Словно мирная сила, поддерживающая восточнославянское единство, он должен был осудить официальную аннексию Россией Крыма и неофициальную оккупацию Восточного Донбасса.
Однако РПЦ, КОТОРАЯ ДЕ-ФАКТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕТВЬЮ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ,
пошла за Путиным в тщетной попытке переосмысления российской геополитики или даже мировой политики в первой половине XXI века.
ОПЗЖ для ЗЕ и Ко - это ж свои.
| ЧТ, 2015-04-23 08:32
http://argumentua.com/stati/russkaya-pravoslavnaya-tserkov-na-sluzhbe-kgbfsb
18 квітня 2018
https://www.radiosvoboda.org/a/29174591.html
«Отрадно, что Вы уделяете особое внимание вопросам духовно-нравственного характера при организации деятельности Ваших сотрудников.
Убежден, что конструктивное соработничество Русской Православной Церкви и Федеральной службы будет только способствовать на благо интересов России».
Сращивание государственной и церковной власти России привели к тому, что
Кремль, ФСБ и РПЦ действуют как единый организм, реализуя совместный геополитический проект на постсоветском пространстве под названием «РуSSкий мир»
Соседи, хотя и единокровные по телу и вере, не хотят почему-то в «РуSSкий мир», а Путину с Гундяевым не терпится уже при своей жизни установить этот «рай» на своих и чужих землях .
Вот поэтому и непрошеные гости в украинском доме.
https://politua.org/gumanitarnaya-aura/16333-russkaya-pravoslavnaya-cerkov-kak-fi/
Безопасность ценной реликвии христианского мира обеспечивал Игорь Гиркин (Стрелков), в дальнейшем известный главарь террористов на Донбассе.
Более того, Гиркин был фактически постоянным членом православных делегаций, которые снаряжались в Украину, в том числе и в свите самого Кирилла, что указывает на его особый статус в ФСБ - партнера РПЦ по «благим и духовным делам».
Гиркин вместе с другими паломниками в погонах спецслужб России планомерно посещал южные и восточные епархии УПЦ МП, осуществляя разведывательную и подготовительную миссию, инструктировал «резидентов в церковных рясах», а через них разветвленную сеть «прихожан».
ЧАСТЬ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА СТАЛА ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ» РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ.
СУЩЕСТВУЕТ ЦЕЛАЯ СЕТЬ СВЯЩЕННИКОВ, АКТИВНО ПОМОГАЮЩИХ РОССИЙСКИМ ТЕРРОРИСТАМ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ.
https://politua.org/gumanitarnaya-aura/16333-russkaya-pravoslavnaya-cerkov-kak-fi/