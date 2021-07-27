Глава МВС Монастирський обговорив з предстоятелями ПЦУ і УПЦ (МП) заходи безпеки в День Хрещення Русі-України. ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зустрівся з предстоятелями ПЦУ Митрополитом Епіфанієм і УПЦ (МП) Митрополитом Онуфрієм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Під час зустрічі глави МВС із лідерами двох найбільших православних конфесій України йшлося про конструктивні взаємини між церквою і державою та необхідність забезпечення міжконфесійного миру і правопорядку.

Окремо сторони детально обговорили заходи публічної безпеки під час традиційних масових акцій 27-28 липня, присвячених державному святу - Дню Хрещення Київської Русі -України. Він, згідно Указу Президента України, відзначається щорічно 28 липня у день пам`яті рівноапостольного князя Володимира. Цього року відзначається 1033 річниця з цієї знаменної події.

Монастирський запевнив очільників Православної церкви України і Української православної церкви, що МВС під час численних масових заходів у найближчі дні і на територіях культових споруд, і поза ними готове жорстко, але законно протидіяти усім можливим провокаціям, має достатньо сил і засобів та обов`язково забезпечить публічний порядок і безпеку всіх громадян незалежно від їхньої конфесійної належності.

Фото: сайт МВС

Глава МВС закликав глав ПЦУ і УПЦ до зваженості і особливої відповідальності під час організації та проведення усіх релігійних обрядів за масової участі вірян, висловив сподівання на співпрацю у цьому і конструктивний діалог у майбутньому.