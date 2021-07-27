УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9714 відвідувачів онлайн
Новини
2 676 31

Глава МВС Монастирський обговорив з предстоятелями ПЦУ і УПЦ (МП) заходи безпеки в День Хрещення Русі-України. ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зустрівся з предстоятелями ПЦУ Митрополитом Епіфанієм і УПЦ (МП) Митрополитом Онуфрієм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Під час зустрічі глави МВС із лідерами двох найбільших православних конфесій України йшлося про конструктивні взаємини між церквою і державою та необхідність забезпечення міжконфесійного миру і правопорядку.

Окремо сторони детально обговорили заходи публічної безпеки під час традиційних масових акцій 27-28 липня, присвячених державному святу - Дню Хрещення Київської Русі -України. Він, згідно Указу Президента України, відзначається щорічно 28 липня у день пам`яті рівноапостольного князя Володимира. Цього року відзначається 1033 річниця з цієї знаменної події.

Глава МВС Монастирський обговорив з предстоятелями ПЦУ і УПЦ (МП) заходи безпеки в День Хрещення Русі-України 01

Монастирський запевнив очільників Православної церкви України і Української православної церкви, що МВС під час численних масових заходів у найближчі дні і на територіях культових споруд, і поза ними готове жорстко, але законно протидіяти усім можливим провокаціям, має достатньо сил і засобів та обов`язково забезпечить публічний порядок і безпеку всіх громадян незалежно від їхньої конфесійної належності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хрещення Київської Русі-України: через хресну ходу в центрі столиці посилять заходи безпеки й обмежать рух

Глава МВС Монастирський обговорив з предстоятелями ПЦУ і УПЦ (МП) заходи безпеки в День Хрещення Русі-України 02
Фото: сайт МВС

Глава МВС закликав глав ПЦУ і УПЦ до зваженості і особливої відповідальності під час організації та проведення усіх релігійних обрядів за масової участі вірян, висловив сподівання на співпрацю у цьому і конструктивний діалог у майбутньому.

Автор: 

МВС (3535) Хрещення Київської Русі (71) Онуфрій (74) Монастирський Денис (392) Епіфаній (350)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
https://mobile.twitter.com/dimo4ki

https://mobile.twitter.com/dimo4ki Макальондра @dimo4ki

https://mobile.twitter.com/dimo4ki https://mobile.twitter.com/dimo4ki



До речі, в Москві хресного ходу не буде, бо важка епідемобстановка.
А у Києві рпцмп проводить. При цьому на інтері Бойко каже, треба вивчати досвід інших країн і готуватися до чергової хвилі, а за секунду - реклама ходи.
Якийсь пздц
показати весь коментар
27.07.2021 12:00 Відповісти
+7
найбільш безпечно було б депортувати церкву московського патріархату за місцем прописки патріархату
показати весь коментар
27.07.2021 12:04 Відповісти
+7
Глава МВД Монастырский встретился с наместником ФСБ в Украине Онуфрием.
показати весь коментар
27.07.2021 12:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://mobile.twitter.com/dimo4ki

https://mobile.twitter.com/dimo4ki Макальондра @dimo4ki

https://mobile.twitter.com/dimo4ki https://mobile.twitter.com/dimo4ki



До речі, в Москві хресного ходу не буде, бо важка епідемобстановка.
А у Києві рпцмп проводить. При цьому на інтері Бойко каже, треба вивчати досвід інших країн і готуватися до чергової хвилі, а за секунду - реклама ходи.
Якийсь пздц
показати весь коментар
27.07.2021 12:00 Відповісти
с гебешной сектой обсуждать)
нарисовали гебцам маршрут, мсров с собаками выставили и вперед
показати весь коментар
27.07.2021 12:01 Відповісти
вот что получается..
==

Русская православная церковь отказалась от проведения традиционного крестного хода в Москве в честь Дня крещения Руси 28 июля, передаетhttps://tass.ru/obschestvo/11989823 ТАСС со ссылкой на председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.
«Что касается Москвы, то у нас несколько лет подряд был крестный ход от Кремля от Успенского собора к памятнику князю Владимиру, но 28 июля этого крестного хода не будет в связи со сложной эпидемической ситуацией», - сказал он.
==
показати весь коментар
27.07.2021 12:02 Відповісти
найбільш безпечно було б депортувати церкву московського патріархату за місцем прописки патріархату
показати весь коментар
27.07.2021 12:04 Відповісти
Глава МВД Монастырский встретился с наместником ФСБ в Украине Онуфрием.
показати весь коментар
27.07.2021 12:04 Відповісти
Владимир в гробу ворочается от плясок мокшанских попиков с погонами пол рясой.
показати весь коментар
27.07.2021 12:08 Відповісти
РПЦ в Украине распостраняет заразу, которая называется "Русский мир", а теперешняя власть ей в этом потворствует
показати весь коментар
27.07.2021 12:12 Відповісти
В Україні нема української державної влади !!! Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!)))
показати весь коментар
27.07.2021 12:19 Відповісти
Що таке «УПЦ (МП)?! - Цензорський редактор не виконує закони України?
показати весь коментар
27.07.2021 12:12 Відповісти
Одразу видно: у нового керівника дуже багато "роботи". Вже почало фейсом торгувати. Чекаємо на наступний крок - відосікі.
показати весь коментар
27.07.2021 12:13 Відповісти
В чём смысл этих шатаний по улицам с иконами?
показати весь коментар
27.07.2021 12:15 Відповісти
Это чучело тоже в попы готовится? хоть бы рыло побрило чмо
показати весь коментар
27.07.2021 12:15 Відповісти
УПЦ(МП)-це філія ФСБ в Україні, розплідник колорадської гидоти !!! Нах...,за порєбрік гидоту "Русского мира" !!!)))
показати весь коментар
27.07.2021 12:17 Відповісти
"Русская православная церковь в Украине": Рада обязала УПЦ МП переименоваться
20 декабря 2018
Верховная Рада приняла изменения в законодательство, обязывающие Украинскую православную церковь Московского патриархата УПЦ МП изменить название и
указать принадлежность к Русской православной церкви.


Это решение поддержали 240 депутатов из 226 необходимых.

 https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-46633609
показати весь коментар
27.07.2021 12:18 Відповісти
оне не хотят быть русскими..
показати весь коментар
27.07.2021 12:19 Відповісти
Принятые изменения предусматривают, что новое название должно содержать воспроизведение полного названия материнской церкви с возможным добавлением "в Украине".
Эти изменения они обязаны указать в своем уставе.
Таким образом, будущее ИЗМЕНЕННОЕ НАЗВАНИЕ УПЦ МП МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ КАК


"РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В УКРАИНЕ".
показати весь коментар
27.07.2021 12:21 Відповісти
Яким боком московська секта до хрещення Руси?!!!
показати весь коментар
27.07.2021 12:18 Відповісти
Російська православна церква в Україні боїться назвати себе російською.
показати весь коментар
27.07.2021 12:19 Відповісти
Кстати, фотошоп!!!
Обратите внимание - Монастырскй на обеих фотографиях один-в-один точная копия в лице, одежде и позе на фоне флага и герба.
А попов только подставили разных.
показати весь коментар
27.07.2021 12:19 Відповісти
Сходив в гебешну церкву інструкціїї отримати?
показати весь коментар
27.07.2021 12:28 Відповісти
При выборе позиции относительно российско-украинского конфликта, РПЦ следовало придерживаться общехристианских и общеправославных принципов.

Московский патриархат мог выступить в защиту государственной территории украинской братии с критикой гибридной войны Кремля против Киева.
Словно мирная сила, поддерживающая восточнославянское единство, он должен был осудить официальную аннексию Россией Крыма и неофициальную оккупацию Восточного Донбасса.


Однако РПЦ, КОТОРАЯ ДЕ-ФАКТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕТВЬЮ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ,
пошла за Путиным в тщетной попытке переосмысления российской геополитики или даже мировой политики в первой половине XXI века.
показати весь коментар
27.07.2021 12:31 Відповісти
Какой прекрасный загар у московского попа. Интересно, где он его получил, небось усердно молясь где-нибудь в келье.
показати весь коментар
27.07.2021 12:32 Відповісти
РПЦ ДЕ-ФАКТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕТВЬЮ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ!!!
показати весь коментар
27.07.2021 12:33 Відповісти
Но террористов Кивы Монастырский не видит в упор.

ОПЗЖ для ЗЕ и Ко - это ж свои.
показати весь коментар
27.07.2021 12:50 Відповісти
Нахера вы пишете УПЦмп, есть РПЦу. и ТОЧКА.
показати весь коментар
27.07.2021 14:00 Відповісти
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ: НА СЛУЖБЕ КГБ/ФСБ

| ЧТ, 2015-04-23 08:32
http://argumentua.com/stati/russkaya-pravoslavnaya-tserkov-na-sluzhbe-kgbfsb
показати весь коментар
27.07.2021 14:16 Відповісти
Якій потужний міністр, як своєчасно провів зустрічі і виклав фото...
показати весь коментар
27.07.2021 14:17 Відповісти
«РПЦ - ЦЕ МАЙЖЕ НАША ФІЛІЯ». ЗІЗНАННЯ ОФІЦЕРА ФСБ РОСІЇ"
18 квітня 2018

https://www.radiosvoboda.org/a/29174591.html
показати весь коментар
27.07.2021 14:22 Відповісти
В 2011 году Патриарх РПЦ МП Кирилл (Гундяев), поздравляя директора ФСБ РФ - генерала армии Александра Бортникова по случаю 60-летия со дня его рождения отметил:
«Отрадно, что Вы уделяете особое внимание вопросам духовно-нравственного характера при организации деятельности Ваших сотрудников.
Убежден, что конструктивное соработничество Русской Православной Церкви и Федеральной службы будет только способствовать на благо интересов России».


Сращивание государственной и церковной власти России привели к тому, что
Кремль, ФСБ и РПЦ действуют как единый организм, реализуя совместный геополитический проект на постсоветском пространстве под названием «РуSSкий мир»
Соседи, хотя и единокровные по телу и вере, не хотят почему-то в «РуSSкий мир», а Путину с Гундяевым не терпится уже при своей жизни установить этот «рай» на своих и чужих землях .
Вот поэтому и непрошеные гости в украинском доме.
https://politua.org/gumanitarnaya-aura/16333-russkaya-pravoslavnaya-cerkov-kak-fi/
показати весь коментар
27.07.2021 14:30 Відповісти
За месяц до аннексии Крыма в Симферополь под патронатом московского патриарха привезли православную святыню из Афона - Дары Волхвов.
Безопасность ценной реликвии христианского мира обеспечивал Игорь Гиркин (Стрелков), в дальнейшем известный главарь террористов на Донбассе.
Более того, Гиркин был фактически постоянным членом православных делегаций, которые снаряжались в Украину, в том числе и в свите самого Кирилла, что указывает на его особый статус в ФСБ - партнера РПЦ по «благим и духовным делам».
Гиркин вместе с другими паломниками в погонах спецслужб России планомерно посещал южные и восточные епархии УПЦ МП, осуществляя разведывательную и подготовительную миссию, инструктировал «резидентов в церковных рясах», а через них разветвленную сеть «прихожан».
ЧАСТЬ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА СТАЛА ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ» РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ.


СУЩЕСТВУЕТ ЦЕЛАЯ СЕТЬ СВЯЩЕННИКОВ, АКТИВНО ПОМОГАЮЩИХ РОССИЙСКИМ ТЕРРОРИСТАМ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ.

https://politua.org/gumanitarnaya-aura/16333-russkaya-pravoslavnaya-cerkov-kak-fi/
показати весь коментар
27.07.2021 14:36 Відповісти
Про провокації треба попереджати лише московську церкву : це вони збори своїх агентів збирали і людей з усіх сторін до Києва звозити збираються, не шкодуючи російського бюджету. І саме вони готують провокації в день приїзду Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ ! Зло прагне заволодіти Світом . І саме Московія - це утворення , яке завжди було ,є і буде анти Русь - Україна.
показати весь коментар
27.07.2021 16:34 Відповісти
 
 