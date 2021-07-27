"Чорнобиль. Відродження": Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну монету із зображенням коня Пржевальського. ФОТО

НБУ з 29 липня вводить в обіг пам'ятну монету на честь повернення рідкісних диких коней Пржевальського в Чорнобильську зону відчуження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Як йдеться на сайті регулятора, монета присвячена символу відродження дикої природи, знаковій тварині заповідника – коню Пржевальського – єдиному існуючому виду диких коней, який зберігся до наших днів у первісному вигляді, і який занесений до Міжнародної Червоної книги з природоохоронним статусом "на межі зникнення".

Монета починає ряд монет "Чорнобиль. Відродження".

"Парадокс, але техногенна катастрофа дала природі унікальний шанс на відродження, яким вона скористалася сповна. У 2016 році на території, що постраждала від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, був створений найбільший і наймолодший об'єкт природно-заповідного фонду України - Чорнобильський радіаційно екологічний біосферний заповідник. Ця територія стала своєрідним резерватом для розмноження не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних представників живого світу", - йдеться в повідомленні.

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України (угорі), напис: УКРАЇНА (під гербом) номінал монети - 5 / ГРИВЕНЬ (праворуч від герба) в центрі - символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються в 30-кілометровій зоні відчуження, стала своєрідним резерватом для розмноження зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося, ведмедя бурого; по колу, на дзеркальному тлі написи: ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК (зліва), CHORNOBYL RADIATION AND ECOLOGICAL BIOSPHERE RESERVE; рік карбування - 2021 (унизу); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (вгорі).

На реверсі монети на тлі пейзажу зображено коня Пржевальського (використана тамподрук), над яким на дзеркальному тлі написи: КІНЬ / ПРЖЕВАЛЬСЬКОГО / EQUUS FERUS PRZEWALSKII; вгорі - коня і лошати.

Дивіться також: "Маяки України": НБУ із 22 липня вводить в обіг нову монету номіналом 5 грн. ФОТО

Художник: Фандікова Наталя

Скульптор: Дем'яненко Анатолій, Дем'яненко Володимир

Тираж (оголошений / фактичний), шт.: 20000/20000

Маса, г: 16.54

Діаметр, мм: 35

Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед

Група: рифлений.