"Чорнобиль. Відродження": Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну монету із зображенням коня Пржевальського. ФОТО

НБУ з 29 липня вводить в обіг пам'ятну монету на честь повернення рідкісних диких коней Пржевальського в Чорнобильську зону відчуження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Як йдеться на сайті регулятора, монета присвячена символу відродження дикої природи, знаковій тварині заповідника – коню Пржевальського – єдиному існуючому виду диких коней, який зберігся до наших днів у первісному вигляді, і який занесений до Міжнародної Червоної книги з природоохоронним статусом "на межі зникнення".

Чорнобиль. Відродження: Нацбанк вводить в обіг нову памятну монету із зображенням коня Пржевальського 01

Монета починає ряд монет "Чорнобиль. Відродження".

"Парадокс, але техногенна катастрофа дала природі унікальний шанс на відродження, яким вона скористалася сповна. У 2016 році на території, що постраждала від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, був створений найбільший і наймолодший об'єкт природно-заповідного фонду України - Чорнобильський радіаційно екологічний біосферний заповідник. Ця територія стала своєрідним резерватом для розмноження не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних представників живого світу", - йдеться в повідомленні.

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України (угорі), напис: УКРАЇНА (під гербом) номінал монети - 5 / ГРИВЕНЬ (праворуч від герба) в центрі - символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються в 30-кілометровій зоні відчуження, стала своєрідним резерватом для розмноження зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося, ведмедя бурого; по колу, на дзеркальному тлі написи: ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК (зліва), CHORNOBYL RADIATION AND ECOLOGICAL BIOSPHERE RESERVE; рік карбування - 2021 (унизу); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (вгорі).

Чорнобиль. Відродження: Нацбанк вводить в обіг нову памятну монету із зображенням коня Пржевальського 02

На реверсі монети на тлі пейзажу зображено коня Пржевальського (використана тамподрук), над яким на дзеркальному тлі написи: КІНЬ / ПРЖЕВАЛЬСЬКОГО / EQUUS FERUS PRZEWALSKII; вгорі - коня і лошати.

Дивіться також: "Маяки України": НБУ із 22 липня вводить в обіг нову монету номіналом 5 грн. ФОТО

Чорнобиль. Відродження: Нацбанк вводить в обіг нову памятну монету із зображенням коня Пржевальського 03

Художник: Фандікова Наталя

Скульптор: Дем'яненко Анатолій, Дем'яненко Володимир

Тираж (оголошений / фактичний), шт.: 20000/20000

Маса, г: 16.54

Діаметр, мм: 35

Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед

Група: рифлений.

Автор: 

монети (287) НБУ (10688)
"Чернобыль. Возрождение": Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету с изображением лошади Пржевальского - Цензор.НЕТ 1597
показати весь коментар
27.07.2021 12:30 Відповісти
Интересто, а тарпана не хотят клонировать?
показати весь коментар
27.07.2021 12:31 Відповісти
Тарпан - и есть лошадь Пржевальского или ближайший её родственник. До 19 века встречался в степях Ю.Украины.
показати весь коментар
27.07.2021 14:59 Відповісти
"Чернобыль. Возрождение": Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету с изображением лошади Пржевальского - Цензор.НЕТ 1985
показати весь коментар
27.07.2021 12:32 Відповісти
Для полного счастья нам как раз ещё и лошади не хватало!
показати весь коментар
27.07.2021 12:37 Відповісти
Гілку вже засрали дебіли з чиєїсь ботоферми, а жаль-тема цікава.
показати весь коментар
27.07.2021 12:51 Відповісти
лучше стыренного "гуся Паниковского" вместо лошади Пржевальского
показати весь коментар
27.07.2021 12:59 Відповісти
Мастера российской https://art-grani.ru/moneta_zelenskij компании «Арт-Грани» приступили к выпуску серебряной медальной монеты из серебра весом в 1 кг с изображением избранного Президента Украины Владимира Зеленского.

"Чорнобиль. Відродження": Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну монету із зображенням коня Пржевальського - Цензор.НЕТ 55
показати весь коментар
27.07.2021 14:02 Відповісти
"Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету с изображением лошади..."

Навіщо Україні на монеті Лавров?
показати весь коментар
27.07.2021 14:23 Відповісти
такое впечатление , что в нацбанке какой-то менеджер имеет % от выпуска памятных монет.
вот если бы у нас были настоящие журналисты, они бы это тело вытащили бы за ухо на солнышко
показати весь коментар
27.07.2021 19:17 Відповісти
 
 