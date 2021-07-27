УКР
Новини
СБУ просить звільнити 22 митників із санкційного списку, - лист до Держмитслужби. ДОКУМЕНТ

СБУ просить звільнити 22 митників із санкційного списку, - лист до Держмитслужби. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України наполягає на звільненні 22 працівників митниці, які потрапили до санкційного списку Ради нацбезпеки і оборони України, затвердженого Указом Президента Володимира Зеленського

Про це йдеться в листі СБУ до голови Держмитслужби України Павла Рябікіна.

"З метою визначення провини, характеру і тяжкості дисциплінарних вчинків і перевірки інформації про можливу причетність посадових осіб державної митної служби України до створення особами, визначеними у вищезгаданих рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, потенційної загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальної цілісності Україна, нанесення майнових втрат і створення перешкод для сталого економічного розвитку України, прошу Вас забезпечити реалізацію та вжити невідкладних заходів щодо правового врегулювання питань відповідно до законодавства України пов'язаних із звільненням / відстороненням наступних посадових осіб Держмитслужби від виконання службових обов'язків", - наголошується в листі СБУ від 21 липня 2021 року.

СБУ просить звільнити 22 митників із санкційного списку, - лист до Держмитслужби 01
СБУ просить звільнити 22 митників із санкційного списку, - лист до Держмитслужби 02
СБУ просить звільнити 22 митників із санкційного списку, - лист до Держмитслужби 03

Як відомо, нещодавно в СБУ повідомили, що заблокували контрабандний вантаж на 16 млн грн, що належав одному з фігурантів санкційного списку.

"Оперативники СБУ встановили, що контрабандний канал йшов через Галицьку митницю Державної митної служби. Організатори схеми - представники криміналітету та їхні родичі, знаходяться під дією санкцій РНБО, а саме - сім'я Володимира Дідуха", - йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Допомагали Дідуху в цьому працівники Галицької митниці.

"До "схеми" ділки залучили інспектора митного поста "Яворів" Галицької митниці. Він вніс в систему митного оформлення неправдиві відомості про товар. А саме: зареєстрував дорогий брендовий одяг і косметику як "настінну плитку", - зазначено в повідомленні правоохоронців.

Серед посадових осіб під "санкціями РНБО" і яких СБУ зараз просить звільнити або усунути - начальник ВМО №1 ТП "Яворів" Львівської митниці Олег Баран, начальник відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї Львівської митниці Володимир Качмарський, начальник ВМО №2 ТП "Яворів" Львівської митниці Володимир Юськів, головний держінспектор ВМО №2 ТП "Яворів" Львівської митниці Василь Леськів, держінспектор ВМО №3 ТП "Яворів" Львівської митниці Тарас Шайда, начальник СБ Львівської митниці Юрій Пшеничний.

корупція (4795) санкції (12761) СБУ (13384) митниця (1921) звільнення (2733)
Топ коментарі
+6
Это что-то новенькое в этом театре зеабсурда
показати весь коментар
27.07.2021 12:26 Відповісти
+5
Корупційне гніздо зашевелилось...
показати весь коментар
27.07.2021 12:26 Відповісти
+4
Поділилося з СБУ.
показати весь коментар
27.07.2021 12:42 Відповісти
Корупційне гніздо зашевелилось...
показати весь коментар
27.07.2021 12:26 Відповісти
Поділилося з СБУ.
показати весь коментар
27.07.2021 12:42 Відповісти
- В гарнизонной тюрьме сидели. Идеалисты и неидеалисты… мелкие воры, которые были в тысячу раз честнее тех молодчиков, которые их сюда послали.(с)
показати весь коментар
27.07.2021 13:03 Відповісти
Гашек?
показати весь коментар
27.07.2021 14:42 Відповісти
Это что-то новенькое в этом театре зеабсурда
показати весь коментар
27.07.2021 12:26 Відповісти
Достаточно посмотреть на подпись первого зама и все сразу ясно: это всё.
показати весь коментар
27.07.2021 16:14 Відповісти
Смешно просьба уволить докажите вину посадите конфискуйцте наворованнное а так одни наворовались и на покой своих ставим и продолжение банкета цирк абсурда
показати весь коментар
27.07.2021 12:27 Відповісти
Коломойскому бабла не хватает - контрабанду хочет под себя еще подмять.
показати весь коментар
27.07.2021 12:30 Відповісти
Интересно, а с какого года они там работают? Если лет 10 или больше - то почему их раньше никто не трогал?
показати весь коментар
27.07.2021 12:40 Відповісти
и сейчас не тронут
идет плановая ротация
показати весь коментар
27.07.2021 14:43 Відповісти
Остальные из списка таможенников-коррупционеров занесли в СБУ взятки в десятки миллионов долларов, чем очистили своё незаслуженно запятнанное имя.
показати весь коментар
27.07.2021 12:41 Відповісти
Так уже всем и так понятно: наиболее коррумпированная, беззаконная организация в Украине - это некая СБУ на Владимирской. Достаточно посмотреть на имущество ее генералов и высших офицеров: у всех разрыв между имуществом и доходами в миллионы долларов.
Украина. Территория безстыдства и беззакония.
показати весь коментар
27.07.2021 16:15 Відповісти
Сейчас их уволят,спустя время они докажут,что увольнение не законно ,отсудят компенсацию,которую оплатят налогоплательщики и восстановятся в должности.Дело сделано,зелебобики в восторге.
показати весь коментар
27.07.2021 12:44 Відповісти
Если всплыли эти фамилии на уровне ОПы, значит грехов там, как на бродячей сучке блох. Так где, млять, уголовные дела, расследования, столетние сроки и конфискации? Какие нах санкции, какие увольнения? Шо за балет?!
показати весь коментар
27.07.2021 12:51 Відповісти
І перевести їх в відділ внутрішньої безпеки митниці. А тих, кого замінять - на місця цих звільнених - от тоді буде "парядак".
показати весь коментар
27.07.2021 12:58 Відповісти
Странно, список уже утвержден президентом, а они продолжают работать.
Это значит, что на решение СНБО и президента положили...
показати весь коментар
27.07.2021 13:41 Відповісти
Так это ж решения для обитателей Украины. Для чиновников ничего не изменится: для них Украина - это территория безстыдства, безудержного обогащения, безнаказанности и беззакония. Словом, территория, на которой нет государства.
показати весь коментар
27.07.2021 16:17 Відповісти
 
 