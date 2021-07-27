СБУ просить звільнити 22 митників із санкційного списку, - лист до Держмитслужби. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України наполягає на звільненні 22 працівників митниці, які потрапили до санкційного списку Ради нацбезпеки і оборони України, затвердженого Указом Президента Володимира Зеленського

Про це йдеться в листі СБУ до голови Держмитслужби України Павла Рябікіна.

"З метою визначення провини, характеру і тяжкості дисциплінарних вчинків і перевірки інформації про можливу причетність посадових осіб державної митної служби України до створення особами, визначеними у вищезгаданих рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, потенційної загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальної цілісності Україна, нанесення майнових втрат і створення перешкод для сталого економічного розвитку України, прошу Вас забезпечити реалізацію та вжити невідкладних заходів щодо правового врегулювання питань відповідно до законодавства України пов'язаних із звільненням / відстороненням наступних посадових осіб Держмитслужби від виконання службових обов'язків", - наголошується в листі СБУ від 21 липня 2021 року.







Як відомо, нещодавно в СБУ повідомили, що заблокували контрабандний вантаж на 16 млн грн, що належав одному з фігурантів санкційного списку.

"Оперативники СБУ встановили, що контрабандний канал йшов через Галицьку митницю Державної митної служби. Організатори схеми - представники криміналітету та їхні родичі, знаходяться під дією санкцій РНБО, а саме - сім'я Володимира Дідуха", - йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Допомагали Дідуху в цьому працівники Галицької митниці.

"До "схеми" ділки залучили інспектора митного поста "Яворів" Галицької митниці. Він вніс в систему митного оформлення неправдиві відомості про товар. А саме: зареєстрував дорогий брендовий одяг і косметику як "настінну плитку", - зазначено в повідомленні правоохоронців.

Серед посадових осіб під "санкціями РНБО" і яких СБУ зараз просить звільнити або усунути - начальник ВМО №1 ТП "Яворів" Львівської митниці Олег Баран, начальник відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї Львівської митниці Володимир Качмарський, начальник ВМО №2 ТП "Яворів" Львівської митниці Володимир Юськів, головний держінспектор ВМО №2 ТП "Яворів" Львівської митниці Василь Леськів, держінспектор ВМО №3 ТП "Яворів" Львівської митниці Тарас Шайда, начальник СБ Львівської митниці Юрій Пшеничний.