Дефіцит брухту обернеться зупинкою металургії, Україні терміново потрібен мораторій на експорт цієї сировини, - "Інтерпайп"

Дефіцит брухту обернеться зупинкою металургії, Україні терміново потрібен мораторій на експорт цієї сировини, - "Інтерпайп"

Дефіцит металобрухту змушує промпідприємства скорочувати виробництво, необхідно запроваджувати заборону на експорт цієї сировини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко.

"Легкодоступного металобрухту в Україні немає. Якщо ми подивимося, що за останні 10-15 років було витягнуто з металофонду України, то це насамперед верстати обладнання та транспортні засоби - все, що стоїть на землі і легко забирається. Видобуток металобрухту коштує грошей", - розповів Макаренко.

За його словами, промислові підприємства вже зараз відчувають дефіцит брухту, що призводить до необхідності скорочувати виробництво.

"У травні ми відчули перші дзвінки дефіциту ... Компанія "Інтерпайп" має як мінімум 10% зниження обсягів виробництва з постачання брухту. 5% скоротили з цього за рахунок повного вилучення поставки складів, і ці 5% не відшкодували. Липень - уже чітко видно явне скорочення обсягів виробництва. Вже в липні 2021 року, не забезпечивши виробництво "Інтерпайп" сталлю на 20%", - повідомив Макаренко.

На його думку, щоб не допустити істотного падіння виробництва, що призведе до скорочення співробітників підприємств і негативно позначиться на обсягах надходжень до бюджету, влада має запровадити дворічний мораторій на експорт брухту чорних металів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федерація роботодавців України вимагає введення тимчасової заборони експорту металобрухту

"Нас змушують конкурувати між собою, скорочувати наші виробничі програми, тим самим підвищувати ціни на весь обсяг брухту чорних металів ... У підсумку - скорочення виробничих програм, скорочення процесу модернізації, скорочення планів - не те, що на 2023-2024-2025, а вже на цей рік", - прогнозує Макаренко.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою запровадити до 2024 року заборону на експорт металобрухту, в зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт призвело до його різкого експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.

+10
ага, сперва они уронили цену на лом, а теперь скулят что лома нет - хрен я вам что здам
27.07.2021 12:49 Відповісти
27.07.2021 12:49 Відповісти
+5
А почему Плачущие покупаете лом по Бросовых ценах в Украине. Запретить вот и Все что Умеете.
27.07.2021 12:33 Відповісти
27.07.2021 12:33 Відповісти
+4
Родственнику старого уголовника кучмы хочется по привычке нахаляву, как было всегда до того.
27.07.2021 13:16 Відповісти
27.07.2021 13:16 Відповісти
27.07.2021 12:33 Відповісти
На бывшем НСЗ лома немерено , как вариант.
27.07.2021 12:35 Відповісти
27.07.2021 12:35 Відповісти
нічо, ще не всі заподи розпиляли
27.07.2021 12:37 Відповісти
27.07.2021 12:37 Відповісти
туго доходит до баранов.....
27.07.2021 12:46 Відповісти
27.07.2021 12:46 Відповісти
27.07.2021 12:49 Відповісти
27.07.2021 13:16 Відповісти
Сталь подорожчала у 2 рази, а лом як був 5 грн так і зостався.
27.07.2021 13:50 Відповісти
27.07.2021 13:50 Відповісти
Очухались когда уже все вывезли.
_____
PS: Когда-то был в Орельке Харьковской обл. Недалеко от магазина сидит бабулька и продает ножовочные полотна по металлу. Решил купить пару штук в гараж. Говорю:
- Бабушка, А ваші пилочки хоч ріжуть?
- Ріжуть синку, ріжуть, та ще й як ріжуть! Вони наш цукровий завод, той що французи тут нам побудували, геть весь порізали па брухт!!!
27.07.2021 12:51 Відповісти
27.07.2021 12:51 Відповісти
Шо дєлаєцца то! Пінчука хлєбушка с ікоркой і ачєрєдной яхти лішают ізвєргі праклятущіє!
27.07.2021 12:54 Відповісти
27.07.2021 12:54 Відповісти
А почему наши украинские предприятия не могут закупать лом по тем же ценам, по которым его поставляют за границу? Ведь свою продукцию они поставляют по мировым ценам, а себестоимость производства у нас явно не выше, чем за границей - зарплатный фонд значительно ниже.
27.07.2021 12:59 Відповісти
27.07.2021 12:59 Відповісти
так платите за лом нормальные деньги! а то вы суки, (ахметов и прочие "металлурги") привыкли все на халяву, за лом платить копейки, за людской труд копейки. Твари, в рейтинге Форбс подымаетесь не за счет модернизации производства, а за счет моратория на экспорт лома, за счет низких зарплат, за счет НДС, за счет монополии. Куму на хрен нужен ваш не качественный прокат??????
27.07.2021 13:09 Відповісти
27.07.2021 13:09 Відповісти
Не нужно ни кого шантажировать "остановкой металлургии")))
Не умеете работать в рынке, идите работайте дворниками или грузчиками... А вместо вас придут те, которые будут работать, платить налоги, платить нормальные зарплаты и зарабатывать!!!
Не способен работать - процедура банкротства, продажа завода - новый собственник!!!
27.07.2021 14:08 Відповісти
27.07.2021 14:08 Відповісти
Мне интересно, почему туркам выгодно купить металлолом у нас и привезти к себе, а Пинчук здесь на месте не может с ними конкурировать?
27.07.2021 15:05 Відповісти
27.07.2021 15:05 Відповісти
Не Україні, а Коломойському, Ахметову та Пінчуку. Звикли за копійки скуповувати метал.
27.07.2021 16:30 Відповісти
27.07.2021 16:30 Відповісти
Так а где прокурорские и прочие правохоронительные органы харчеваться будут?...
27.07.2021 18:08 Відповісти
27.07.2021 18:08 Відповісти
Пусть у населения берут лом легально по мировым ценам.или закрываются
28.07.2021 16:31 Відповісти
28.07.2021 16:31 Відповісти
Сахар,лом,масло растительное одни махинации!
28.07.2021 16:36 Відповісти
28.07.2021 16:36 Відповісти
 
 