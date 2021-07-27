Дефіцит брухту обернеться зупинкою металургії, Україні терміново потрібен мораторій на експорт цієї сировини, - "Інтерпайп"

Дефіцит металобрухту змушує промпідприємства скорочувати виробництво, необхідно запроваджувати заборону на експорт цієї сировини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко.

"Легкодоступного металобрухту в Україні немає. Якщо ми подивимося, що за останні 10-15 років було витягнуто з металофонду України, то це насамперед верстати обладнання та транспортні засоби - все, що стоїть на землі і легко забирається. Видобуток металобрухту коштує грошей", - розповів Макаренко.

За його словами, промислові підприємства вже зараз відчувають дефіцит брухту, що призводить до необхідності скорочувати виробництво.

"У травні ми відчули перші дзвінки дефіциту ... Компанія "Інтерпайп" має як мінімум 10% зниження обсягів виробництва з постачання брухту. 5% скоротили з цього за рахунок повного вилучення поставки складів, і ці 5% не відшкодували. Липень - уже чітко видно явне скорочення обсягів виробництва. Вже в липні 2021 року, не забезпечивши виробництво "Інтерпайп" сталлю на 20%", - повідомив Макаренко.

На його думку, щоб не допустити істотного падіння виробництва, що призведе до скорочення співробітників підприємств і негативно позначиться на обсягах надходжень до бюджету, влада має запровадити дворічний мораторій на експорт брухту чорних металів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федерація роботодавців України вимагає введення тимчасової заборони експорту металобрухту

"Нас змушують конкурувати між собою, скорочувати наші виробничі програми, тим самим підвищувати ціни на весь обсяг брухту чорних металів ... У підсумку - скорочення виробничих програм, скорочення процесу модернізації, скорочення планів - не те, що на 2023-2024-2025, а вже на цей рік", - прогнозує Макаренко.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою запровадити до 2024 року заборону на експорт металобрухту, в зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт призвело до його різкого експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.