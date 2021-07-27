Вітренко допускає збитки "Нафтогазу" в першому кварталі 2021 року в розмірі до 105 млрд грн замість заявленого прибутку в 12,6 млрд грн

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко сумнівається в коректності її фінансових результатів за перший квартал 2021 року і допускає збитки в розмірі до 105 млрд грн на відміну від заявленого компанією прибутку в 12,6 млрд грн.

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз йде дискусія про відображення в звітності за півріччя двох проблем, які були і в першому кварталі. Якби в повному обсязі вони були відображені в звітності за перший квартал, то замість прибутку був би показаний збиток для держави, як власника НАКу, до 105 млрд грн", - сказав Вітренко.

За його словами, по-перше, мова про відображення фінансового стану підприємств теплокомуненерго, яке вже на момент формування звітності за перший квартал не давало твердих підстав розраховувати на погашення ними заборгованості за спожитий газ.

Крім цього, він звернув увагу на заборгованість НАК перед ПАТ "Укрнафта" за відібраний газ.

"На момент складання звітності за перший квартал 2021 року могло бути зрозуміло, що "Укрнафта" вимагатиме її повернути, і є підстави оцінювати відповідні зобов'язання НАК за поточною ринковою ціною", - зазначив глава "Нафтогазу".

При цьому він підкреслив, що звітність компанії за перший квартал 2021 року, сформована при попередньому менеджменті "Нафтогазу", не була належним чином перевірена аудиторами.

"Треба використовувати звітність, перевірену аудитом. Інакше реальні збитки можуть перетворюватися на "намальований прибуток" через бажання менеджменту розповісти про прибуток і показати нібито хороший результат, щоб отримати якомога швидше бонус, а відображення збитків перенести на потім", - резюмував Вітренко.