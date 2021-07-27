УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8993 відвідувача онлайн
Новини
6 252 47

Вітренко допускає збитки "Нафтогазу" в першому кварталі 2021 року в розмірі до 105 млрд грн замість заявленого прибутку в 12,6 млрд грн

Вітренко допускає збитки "Нафтогазу" в першому кварталі 2021 року в розмірі до 105 млрд грн замість заявленого прибутку в 12,6 млрд грн

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко сумнівається в коректності її фінансових результатів за перший квартал 2021 року і допускає збитки в розмірі до 105 млрд грн на відміну від заявленого компанією прибутку в 12,6 млрд грн.

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз йде дискусія про відображення в звітності за півріччя двох проблем, які були і в першому кварталі. Якби в повному обсязі вони були відображені в звітності за перший квартал, то замість прибутку був би показаний збиток для держави, як власника НАКу, до 105 млрд грн", - сказав Вітренко.

За його словами, по-перше, мова про відображення фінансового стану підприємств теплокомуненерго, яке вже на момент формування звітності за перший квартал не давало твердих підстав розраховувати на погашення ними заборгованості за спожитий газ.

Крім цього, він звернув увагу на заборгованість НАК перед ПАТ "Укрнафта" за відібраний газ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правління "Нафтогазу" отримало в збитковому 2020 році 610 млн грн винагороди

"На момент складання звітності за перший квартал 2021 року могло бути зрозуміло, що "Укрнафта" вимагатиме її повернути, і є підстави оцінювати відповідні зобов'язання НАК за поточною ринковою ціною", - зазначив глава "Нафтогазу".

При цьому він підкреслив, що звітність компанії за перший квартал 2021 року, сформована при попередньому менеджменті "Нафтогазу", не була належним чином перевірена аудиторами.

"Треба використовувати звітність, перевірену аудитом. Інакше реальні збитки можуть перетворюватися на "намальований прибуток" через бажання менеджменту розповісти про прибуток і показати нібито хороший результат, щоб отримати якомога швидше бонус, а відображення збитків перенести на потім", - резюмував Вітренко.

Автор: 

Нафтогаз (4467) прибуток (1883) збитки (1473) Вітренко Юрій (633)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Так, главное , зебилье непробиваемо...
Порох барыга, и хоть кол на голове теши...
Я не знаю шо делать(((
показати весь коментар
27.07.2021 12:37 Відповісти
+11
добряче крадуть зелені гниди....
показати весь коментар
27.07.2021 12:33 Відповісти
+11
п.с. а вообще забавно наблюдать за рожами зебилов, когда их мордой мокаешь в факты:
"когда вАрАвали при Порошенко - то госкомпании имели +70 млрд грн чистой прибыли.. а при "честнам" вов-Очке Зе - один Нафтогаз имеет более 100 млрд.грн УБЫТКА... "

Это что же - бАрыга зеленский украл только в Нафтогазе более 170 млрд.грн, а, зебилы?))
показати весь коментар
27.07.2021 12:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Миллиард туда, миллиард сюда и кто-то уже тоже олигарх)
показати весь коментар
27.07.2021 12:33 Відповісти
но зебилам в видосиках рассказывают о "небывалых успехах и перспективах роста экономики Украины в 2021 году"..
вчера вечером-ночью один из зебилов под ником Igor L с пеной у рта верещалО что "зеленский ведет Украину к успеху... в 2021 будет небывалый взлет экономики аж в +3% ВВП"))
правда оно обмолвилось что "+4..+5% ВВП при Порохе то фигня")).. то ли дело "+3% это эпохальное событие для найвеличнейшего" ***********-клоуна
показати весь коментар
27.07.2021 12:45 Відповісти
п.с. а вообще забавно наблюдать за рожами зебилов, когда их мордой мокаешь в факты:
"когда вАрАвали при Порошенко - то госкомпании имели +70 млрд грн чистой прибыли.. а при "честнам" вов-Очке Зе - один Нафтогаз имеет более 100 млрд.грн УБЫТКА... "

Это что же - бАрыга зеленский украл только в Нафтогазе более 170 млрд.грн, а, зебилы?))
показати весь коментар
27.07.2021 12:51 Відповісти
- Вы вовсе не идиот, Швейк, вы хитрая бестия и пройдоха, вы жулик, хулиган, сволочь! (с)
показати весь коментар
27.07.2021 13:00 Відповісти
Кінчайте мати торгувати, бо нема чим здачі давати!!!
показати весь коментар
27.07.2021 12:46 Відповісти
добряче крадуть зелені гниди....
показати весь коментар
27.07.2021 12:33 Відповісти
Витренко допускает убытки "Нафтогаза" в первом квартале 2021 года в размере до 105 млрд грн вместо заявленной прибыли в 12,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 2297
показати весь коментар
27.07.2021 12:33 Відповісти
Так, главное , зебилье непробиваемо...
Порох барыга, и хоть кол на голове теши...
Я не знаю шо делать(((
показати весь коментар
27.07.2021 12:37 Відповісти
это они еще новые тарифы на комуналку не видели в платежках)) и - без субсидий.. бо денег нет на осень.
Но уже стали догадываться "что-то здесь не то.. нас Абнамули!"))
показати весь коментар
27.07.2021 12:47 Відповісти
А премії за збитки будуть?
показати весь коментар
27.07.2021 12:39 Відповісти
Закінчуйте, батьку, торгувати бо нема чим решту давати.
показати весь коментар
27.07.2021 12:39 Відповісти
Влез в кресло-теперь можно обосновывать дерибан.
показати весь коментар
27.07.2021 12:41 Відповісти
брехня - це ареал існування 73/43%зебілів та прислуги уродів. Якщо вийняти їх звідти - враз вони стануть розшукуваними злочинцями.
показати весь коментар
27.07.2021 12:43 Відповісти
+12,6 или -105 лярдов..., какая разница...
показати весь коментар
27.07.2021 12:43 Відповісти
Эти мэнэджэры получают премии по 8 миллионов долларов за "победы" над Газпромом и почему не возвращают их за поражения.
показати весь коментар
27.07.2021 12:44 Відповісти
Потому что побеждали те, которых уволили.

При тех и Нафтогаз был прибыльным.
показати весь коментар
27.07.2021 12:47 Відповісти
те, которые поимели газпром и получили именно за победу над газпромом премии - имели ПРИБЫЛЬ..
Потом их уволили и пришли "честные манагэры зеленскАга".. и пошли одни убытки..
И не только в Нафтогазе: ВСЕ госпредприятия, получавшие прибыли при Порошенко - "вдруг" стали убыточными, когда зеленский назначил в них своих друзей, комувьев, любовниц...
показати весь коментар
27.07.2021 12:54 Відповісти
Державне/колгоспне не може бути прибутковим! Тим більше державне/колгоспне зв'язане з природним газом. А як же! "Предприятий теплокоммунэнерго уже на момент формирования отчетности за первый квартал не давало твердых оснований рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ." (1) І ще "на момент составления отчетности за первый квартал 2021 года могло быть понятно, что "Укрнафта" потребует ее вернуть, и есть основания оценивать соответствующие обязательства НАК по текущей рыночной цене".(2). Однак всі зробили вигляд, що "в остальном, прекрасная маркиза. Всё хорошо, всё хорошо".
показати весь коментар
27.07.2021 12:44 Відповісти
кому продадим, коломойше или ахметову?
подсказка в Норвегии прибыльные государственные компании?
показати весь коментар
27.07.2021 14:01 Відповісти
При "барыге" были прибыли в несколько миллиардов гривен,но то же было при "порошенковских ворюгах",зато сейчас *****-"честные"
показати весь коментар
27.07.2021 12:45 Відповісти
Мда, но премии получат все, в убыточной госкомпании! Нафиг они нужны вопрос?
показати весь коментар
27.07.2021 12:45 Відповісти
Странно...

А при Порохе с Коболевым во главе Нафтогаз был прибыльным.
показати весь коментар
27.07.2021 12:46 Відповісти
куда ушло лавэ ???
показати весь коментар
27.07.2021 12:46 Відповісти
.Як би ти нас не називав , але -від правди не втекти ,, - при Пороху Нафтогаз був прибутковим , і це факт .!!!

А коли ти - " зробив Порошенка разом" , в результаті чого до влади дорвалось зелене антиукраїнське лайно , він став збитковим ,, і це теж факт .
показати весь коментар
27.07.2021 13:56 Відповісти
Нафтогаз це непотріб і паразит.
показати весь коментар
27.07.2021 12:50 Відповісти
А для російської ********* взагалі ворог...😆
показати весь коментар
27.07.2021 12:55 Відповісти
Витренко допускает убытки .-По закону Ньютона сохранения массы денег. / Витренко двигали Коломойский и Ермак/ С Витренко подписан годовой контракт, - Ермак/ Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.-Значит, Ермак стал миллиардером.
показати весь коментар
27.07.2021 12:53 Відповісти
2019 році чистий прибуток Групи Нафтогаз склав 63,3 млрд грн
Підприємства Групи Нафтогаз видобули 16,1 млрд куб. м газу (78% загального видобутку в Україні) та забезпечили транзит 89,6 млрд кубометрів газу до європейських країн.

https://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/490B4EFEAE004D70C225855800704449?OpenDocument&Highlight=0,Expert%20Petroleum
показати весь коментар
27.07.2021 12:54 Відповісти
Яким боком до цього нафтогаз?
показати весь коментар
27.07.2021 14:01 Відповісти
какой, Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины"?

он артист цирка - жонглер цифрами
показати весь коментар
27.07.2021 12:55 Відповісти
Як можна прогоріти на газу? Відповідь проста - красти як в останній день. А може і не "як"...
показати весь коментар
27.07.2021 12:56 Відповісти
Может пора подвесить руководство за ноги на входе в Нафтогаз?
Европейские цены, а убытки украинские.
показати весь коментар
27.07.2021 13:10 Відповісти
А нас пугают тем шо мы от транзита 55 млрд недополучим ? Да тут в одном нафтогазе , гаврики умудрились 100 млрд убытков обеспечить
показати весь коментар
27.07.2021 13:36 Відповісти
И еще , прикол в том что сейчас при таких ценах на газ для населения - доходная часть должна быть такой же , то есть вырасти - но нет , мы живем в удивительное время ))
показати весь коментар
27.07.2021 13:37 Відповісти
Конечный результат (прибыль или убыток) зависит от размера выданной премии руководству компании !
показати весь коментар
27.07.2021 13:44 Відповісти
Зелені гниди банкротят країну....
показати весь коментар
27.07.2021 14:53 Відповісти
По ідеї, енергетичні компанії повинні бути прибутковими.
показати весь коментар
27.07.2021 15:22 Відповісти
Хто не знає - Нафтогаз це АТ, власником акцій якого є держава у особі КабМіну, який ніде не зареєстрований, як юридична особа. Нуу ... це колегіальний орган.
показати весь коментар
27.07.2021 15:36 Відповісти
Да что ж такое
показати весь коментар
27.07.2021 15:38 Відповісти
Ну а якже буде коли ВР своєю постановою списала борг Фірташа 100 мільярдів гривень переклавши його на борг бюджету,тобто рядових громадян ,головне що б олігарх не збіднів і це називаєтся боротьба з олігархами ?
показати весь коментар
27.07.2021 15:51 Відповісти
Так я и комментировал эту «прибыль», когда ее обнародовал Коболев - ничего сказочного, обычное мошенничество с финансовой отчетностью.
показати весь коментар
27.07.2021 15:56 Відповісти
Керівник збиткового "Украероруху" потрапив у рейтинг "ефективних менеджерів"
Видання "https://focus.ua/ratings/488022-10-effektivnyh-gosmenedzherov-ukrainy-po-versii-fokusa Фокус " склало рейтинг ефективних державних менеджерів. До першої 10-ки топ-управлінців, потрапили переважно представники команди президента Володимира Зеленського з ОП і різних міністерств, за виключенням одного - в.о. директора ДП "Украерорух" Андрія Ярмака.
Йому видання "Фокус" приписало такі досягнення, як "збереження кадрів" та проходження сертифікації Державної авіаслужби України. Проте, перша "заслуга" не відповідає дійсності (за даними StateWatch), а друга - є результатом роботи не Ярмака. Адже, як вказано на сайті "http://uksatse.ua/index.php?s=e5958df7a7ddca72f69a4149499b0969&act=Part&CODE=314&id=101 Украерорух ", сертифікат Державіаслужби, у першу чергу засвідчує "професійність фахівців "Украероруху", відповідальних за безпеку польотів та організацію обслуговування повітряного руху".
Тобто, "сертифікація" - це оцінка фаховості диспетчерів, які протягом останніх півтора року, насправді, зазнали значного скорочення та рекордного урізання заробітних плат.
Зокрема, організація https://statewatch.org.ua/publications/mil-iard-zbytkiv-otrymav-ukraerorukh-za-nepovnyy-2020-rik/ StateWatch констатувала, що кількість фахівців на підприємстві у порівнянні з даними 2019 року скоротилася на майже 180 осіб.
Крім того, заробітки співробітників ДП на тлі глибокої фінансової кризи "Украерорух", були урізані в два рази, і зарплатний фонд керівництва підприємства вперше перевищив витрати на зарплати персоналу в три рази, зауважили в https://statewatch.org.ua/publications/mil-iard-zbytkiv-otrymav-ukraerorukh-za-nepovnyy-2020-rik/ StateWatch .
Так, якщо середня зарплата персоналу на підприємстві в листопаді 2019 року, коли Ярмака тільки призначили в.о. директора компанії, становила 25-30 тис. грн., то за підсумками трьох кварталів 2020 року цей показник знизився до 14 тис. грн, пояснили в організації.
Натомість, заробітна плата самого Ярмака тільки виросла. Так, у червні 2021 року Ярмак отримав 218 587 грн зарплати (04.06.21), а згодом - 30.06.21 ще https://public.nazk.gov.ua/documents/0892f537-222f-4904-98f2-61b98e011800 219 758 тис грн . У квітні (30.04.21) він декларував https://public.nazk.gov.ua/documents/8703d1a0-4f71-4b23-9df4-659db03f92aa 218 490 тис грн заробітку за місяць. Тобто, за цей короткий проміжок часу його заробітки зросли принаймні на 1250 грн. У березні поточного Ярмак отримав від ДП https://public.nazk.gov.ua/documents/820163a3-7405-43f3-82c4-fcb05894d29f 176 тис. грн . Тож, за три місяці він додав собі до зарплати понад 43 тис гривень.
Цікаво, що одразу після призначення виконуючим обовязки керівника ДП "Украерорух", він заробляв (грудень 2019 рік) значно менше - 131 тис грн. Відповідно, попри фінансову кризу в держкомпанії, Ярмак за рік майже на 100 тис грн "підвищив" собі свою власну зарплатню.
Загалом, заробітки Ярмака перевищують більше ніж утричі зарплату профільного міністра інфраструктури. У квітні 2021 року міністр отримував https://ru.slovoidilo.ua/2021/05/19/infografika/politika/zarplaty-kabmine-skolko-shmygal-i-ministry-zarabotali-aprele 67 тис.грн .
показати весь коментар
27.07.2021 16:23 Відповісти
Нагадаємо, що підприємство "Украєрорух" за підсумками першого кварталу 2021 року https://marlin.org.ua/news/za-i-kvartal-ukraerorukh-otrymav-ponad-200-mln-hrn-zbytkiv/ визнане одним з найзбитковіших ДП України . Збитки компанії під керівництвом Ярмака сягнули 205 млн грн.
Також, за час каденції, Ярмака було прийнято рішення про звільнення всіх диспетчерів Чернівецького аеропорту, а також про ліквідацію диспетчерського обслуговування на аеродромі Івано-Франківська. Хоча місцеві органи влади https://news.depo.ua/ukr/news/na-tli-zbitkiv-u-200-mln-grn-kerivnik-ukraerorukh-pidvishchiv-sobi-zarplatu-do-200-tis-grn-na-misyats-202107071342284 зверталися і до президента Володимира Зеленського , і до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням не допускати скорочення співробітників диспетчерських служб.
Додамо, що Ярмак очолив ДП "Украерорух" у жовтні 2019 року. На посаду в.о. він був призначений екс-міністром інфраструктури Владиславом Криклієм поза конкурсом.
Згодом, у https://www.depo.ua/ukr/politics/rada-rozkrila-fakt-nezakonnogo-priznachennya-direktora-ukraerorukhu-yarmaka-zmi-202103021291327 ВР заявили про незаконність призначення Ярмака через відсутність у нього мінімального (передбаченого законодавством) профільного досвіду і керівного стажу.
показати весь коментар
27.07.2021 16:24 Відповісти
 
 