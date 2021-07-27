УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9827 відвідувачів онлайн
Новини Газова війна
6 329 33

Угода Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" спонукає Росію до агресії, - МЗС Польщі

Угода Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" спонукає Росію до агресії, - МЗС Польщі

Завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" призведе до зниження рівня безпеки в Європі.

Про це заявив в ефірі Polskie Radio заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський 26 липня, передає Цензор.НЕТ.

На думку дипломата, німецько-американська угода в цьому питанні була поганим рішенням, яке спонукає Росію до агресивних дій.

"Дозвіл на завершення будівництва ... це погане рішення, яке знизить рівень безпеки в Європі", - цитує його ресурс.

Яблонський нагадав, що за останні кілька років Росія відповідальна за початок війни в Україні, переслідування опозиціонерів і вбивства незалежних журналістів. Він упевнений, що дозволом на завершення будівельних робіт щодо газопроводу США і Німеччина показали президенту Росії Володимиру Путіну, що всі такі заходи можуть бути ефективно здійснені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загравання Зеленського з Китаєм полегшило США та Німеччині ухвалення рішення щодо "Північного потоку-2", - нардеп "ЄС" Гончаренко

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Коментуючи угоду, президент США Джо Байден заявив: Зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Автор: 

Німеччина (7738) росія (67966) США (24380) МЗС Польщі (217) Північний потік (2481)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Ми без війни зазнали поразки, наслідки якої будем відчувати дуже довго… Ми пережили жахливий етап нашої історії, коли було порушено всю рівновагу Європи и коли тимчасово західним демократіям було винесено жахливий вирок: «обчислено, зважено, та розділено».
Навіть не думайте що це кінець, це тільки початок відплати. Це лише перший ковток із чаші гіркоти, яку ми питимемо рік за роком, якщо не виступимо, як раніше, на захист свободи.
Вінстон Черчилль 05.10.1938
показати весь коментар
27.07.2021 12:42 Відповісти
+7
Демократи США ведуть свідому політику на посилення російської агресії проти України, тому що демократам вигідна війна в Європі. Таку політику проводив Обама і продовжує Байден. Вони будуть Україні безкінечно радити не стріляти, не критикувати Північний потік-2 поки путін не захопить всю Україну і не нападе на Польщу.
показати весь коментар
27.07.2021 12:47 Відповісти
+4
Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" побуждает Россию к агрессии, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 7886
показати весь коментар
27.07.2021 12:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми без війни зазнали поразки, наслідки якої будем відчувати дуже довго… Ми пережили жахливий етап нашої історії, коли було порушено всю рівновагу Європи и коли тимчасово західним демократіям було винесено жахливий вирок: «обчислено, зважено, та розділено».
Навіть не думайте що це кінець, це тільки початок відплати. Це лише перший ковток із чаші гіркоти, яку ми питимемо рік за роком, якщо не виступимо, як раніше, на захист свободи.
Вінстон Черчилль 05.10.1938
показати весь коментар
27.07.2021 12:42 Відповісти
Демократи США ведуть свідому політику на посилення російської агресії проти України, тому що демократам вигідна війна в Європі. Таку політику проводив Обама і продовжує Байден. Вони будуть Україні безкінечно радити не стріляти, не критикувати Північний потік-2 поки путін не захопить всю Україну і не нападе на Польщу.
показати весь коментар
27.07.2021 12:47 Відповісти
Государственный департамент США направлял письменную информацию о возможных действиях и планах переговоров с Германией по поводу "Северного потока -2".
Украинская сторона не отреагировала на эту информацию и не выказывала ни в какой форме свои замечания или предложения.
показати весь коментар
27.07.2021 13:10 Відповісти
А як можна віреагувати на повідомлення від стратегічного партнера про те що стратегічний партнер планує зрадити Україну і створює всі підстави для припинення постачання газу через Україну? Це катастрофа яка може принести взимку сотні тисяч заморожених українських громадян. Тепер потрібно купляти буржуйку і ставити в квартирі, виводити димарь вище даху щоб не замерзнути взимку.
показати весь коментар
27.07.2021 18:52 Відповісти
Ничего личного, только бизнес !
показати весь коментар
27.07.2021 12:43 Відповісти
Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" побуждает Россию к агрессии, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 7886
показати весь коментар
27.07.2021 12:48 Відповісти
в дополнение:
Государственный департамент США направлял письменную информацию о возможных действиях и планах переговоров с Германией по поводу "Северного потока -2".

Украинская сторона не отреагировала на эту информацию и не выказывала ни в какой форме свои замечания или предложения.
показати весь коментар
27.07.2021 13:10 Відповісти
Особенно смешно про кандидата якобы предлагавшего сопротивляться, но подписавшего капитуляцию.
показати весь коментар
27.07.2021 15:47 Відповісти
Ты о ком?
показати весь коментар
27.07.2021 16:30 Відповісти
О кандидате из вашего поста якобы предлагавшего сопротивляться, но будучи президентом подписавшего капитуляцию.
показати весь коментар
27.07.2021 16:51 Відповісти
Капитуляцию? ))) смешно. И какую же когда с кем?
показати весь коментар
28.07.2021 12:45 Відповісти
Минскую с оккупантами. Вам память отшибло или по работе вам нельзя помнить что было?
показати весь коментар
28.07.2021 12:58 Відповісти
Тебя героя жаль не было в Иловайске, а то бы он не подписал. Ты дебил хоть открой, прочти эти минские, а потом кукарекай как телевизор 1+1. 5 лет по ним возили #уйло рылом по столу, вводили санкции, и опускали ниже плинтуса. Для это нужно иметь мозги в башке, а не дерьмо, как у тупого ишака.
показати весь коментар
28.07.2021 13:19 Відповісти
Вы марс не покоряли а кукарекаете про не подписал. Если вы не читали их то ваш идиотизм ни как их не оправдывает. Ну а мозги вам ботам и не нужно иметь за ***** все страдаете и чушь о санкциях мелете. Вы хоть помните когда их и за что вводили? И какой идиот привязал их к капитуляции?
показати весь коментар
28.07.2021 13:27 Відповісти
Где вас дегенератов размножают, на какой помойке! "подписал капитуляцию", и 5 лет капитулировал? Вы, быдло73 лишены способности логически мыслить, и понимать причинно-следственную связь. Что сдали, где отступили, какие интересы Украина не отстояла? То что к власти пришли идиоты, с которыми никто не считается, не хочет иметь дел, это не проблема минска, а проблема черни которая голосовала за клоунов. Поэтому сиди не хрюкай.
показати весь коментар
28.07.2021 18:28 Відповісти
Во во вы абсолютно правильно описали идиотов у власти которые вместо того что б исполнять законы капитулируют. Где кто родится это конечно показывает уровень вашего образования, прочтите хотябы в интернете откуда дети беруться если вас в это никто не удосужился посвятить. А вопрос про что сдали и где отступили так вообще идиотизм вы уже к параду победы что ли готовитесь когда столько убито граждан и территорий оккупировано, еще и контрибуции в виде кормления оккупантов.
показати весь коментар
28.07.2021 20:03 Відповісти
в 2014 году,Нуланд правильно сказала-фак ЕС!
показати весь коментар
27.07.2021 12:45 Відповісти
Кто нам виноват, что понадеялись на Германию и Штаты в вопросах своей энергетической безопасности? Хорошим уроком на будущее будет. Кстати на этом фоне вопрос, проголосуют немцы на наше членство в НАТО и ЕС или как?..
показати весь коментар
27.07.2021 12:47 Відповісти
Наши энергетические проблемы должна решать Германия и США )))) Нам бесплатно должны дать вакцины, кредиты, оружие, пивка налить, сигаретку подкурить...
показати весь коментар
27.07.2021 12:51 Відповісти
Или как ! Германия , Франции , Италия, Венгрия .... против Украины в НАТО .
показати весь коментар
27.07.2021 13:08 Відповісти
Не смішіть про "членство", тепер вектор на китай, а європа готова лягти під рашу.
показати весь коментар
27.07.2021 13:23 Відповісти
2-3 рази за сторіччя у німців починається ********** "фройндшафт міт мацква". Закінчується завжди тим самим - німці вигрібають по повній, руїни, зґвалтовані фрау (а з ними часто і хери їхні), розграблені мешкання і економіка біля нуля. Зараз спостерігаємо чергове загострення тієї хвороби німців. Я в цьому ічого поганого і не вбачав би - кожен нарід грається як хоче. Але ці забавки завжди нищать Україну.
показати весь коментар
27.07.2021 12:53 Відповісти
просто надо помнить, что Раша... не СССР Украина, Польша, Страны Балтии намного вместе сильней этого улуса...вооружаться, вооружаться и вооружаться...придёт время, мы им пистон вставим...последний ))
показати весь коментар
27.07.2021 13:02 Відповісти
Влада Польщі більше відстоює наші інтереси аніж Зеленський і його ОПа.
показати весь коментар
27.07.2021 13:03 Відповісти
Влада Польщі відстоює свої інтереси, але вони збігаються з Українськими. Коли поляки захищають Україну вони захищають себе. І тут немає нічого поганого.
показати весь коментар
27.07.2021 14:57 Відповісти
Я і не писала, що це погано.
Біда, що українська влада не захищає ввірену їй державу.
показати весь коментар
27.07.2021 14:59 Відповісти
Ну, це не новина...
показати весь коментар
27.07.2021 15:18 Відповісти
Ще не всі прозріли.
показати весь коментар
27.07.2021 16:21 Відповісти
Не збігаються. Інтерес Польщі - самим перепродавати нам газ. Начебто підтримка Польщею транзиту нашою ГТС - фікція. Бо самі ж планують відмовитись від російського газу і стати європейським хабом по продажу норвезького і американського зрідженого. А кому тоді буде поставлятись газ по нашій ГТС і в яких об"ємах, на їхню думку?
показати весь коментар
27.07.2021 21:39 Відповісти
Заговаривается или проблемы перевода?
Получается, что это США и Германия поощряют агрессию *****.
показати весь коментар
27.07.2021 13:05 Відповісти
Не "получается" - так и есть!
показати весь коментар
27.07.2021 14:13 Відповісти
Пора уже разрабатывать ядерное оружие. Только с ним эти все "лидеры" будут уважать и считаться. Пример перед нами - с ху..ом за руку здороваются и беседы ведут. Фу...
показати весь коментар
27.07.2021 14:55 Відповісти
Кинуті через ломаку Америкою, Німеччиною і Данією поляки, які самі мріяли стати європейським газовим хабом, вже не знають, яку нісенітницю придумати...
показати весь коментар
27.07.2021 21:25 Відповісти
 
 