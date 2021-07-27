Угода Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" спонукає Росію до агресії, - МЗС Польщі

Завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" призведе до зниження рівня безпеки в Європі.

Про це заявив в ефірі Polskie Radio заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський 26 липня, передає Цензор.НЕТ.

На думку дипломата, німецько-американська угода в цьому питанні була поганим рішенням, яке спонукає Росію до агресивних дій.

"Дозвіл на завершення будівництва ... це погане рішення, яке знизить рівень безпеки в Європі", - цитує його ресурс.

Яблонський нагадав, що за останні кілька років Росія відповідальна за початок війни в Україні, переслідування опозиціонерів і вбивства незалежних журналістів. Він упевнений, що дозволом на завершення будівельних робіт щодо газопроводу США і Німеччина показали президенту Росії Володимиру Путіну, що всі такі заходи можуть бути ефективно здійснені.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Коментуючи угоду, президент США Джо Байден заявив: Зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.