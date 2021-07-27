У Тарана відмовилися звільняти Старобінського і Халімона, відправлених у відставку урядом. ДОКУМЕНТ

21 липня 2021 року Кабінет Міністрів України звільнив з посад відразу трьох заступників міністра оборони - Ігоря Старобінського, Олександра Миронюка та Ігоря Халімона. При цьому Державне бюро розслідувань веде кримінальні справи проти Миронюка та Халімона за підозрою в корупції і розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. У Міноборони в рамках цих справ були проведені обшуки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Звільнених заступників вважали ключовими гравцями в команді поки що міністра оборони України Андрія Тарана. Ім'я Ігоря Халімона, зокрема, згадувалося в ЗМІ у зв'язку з одним з корупційних скандалів в оборонному відомстві. Парламентський Комітет з питань національної безпеки і оборони в квітні 2021 року після того, як надійшли скарги на махінації при поставках харчування військовослужбовцям, зажадав звільнити профільного заступника міністра Халімона. Але в квітні уряд України залишив чиновника на посаді. Сьогодні слідство щодо Халімона триває, а сам чиновник, тим часом... отримав нову посаду в Міністерстві оборони. Як і його колега Старобінський, який курирував один з найважливіших напрямів гібридної війни - інформаційний. Але нічим, крім відкритої війни з українськими журналістами і факапами про "фальцет", не запам'ятався ...

Це може здатися абсурдним і малоймовірним, але двоє звільнених урядом заступників міністра призначені на посади радників патронатної служби міністра оборони. Халімон і Старобінський, а мова саме про них, заступили на посади радників Тарана, згідно з наказом держсекретаря МОУ, 23 липня 2021 року. Обидва отримали непогані оклади - 12 402 грн з можливістю отримання надбавок за вислугу років в державних органах.

Невже чиновники, які опинилися під підозрами в недбалості, настільки цінні кадри, що міністру оборони без них ніяк? Хіба ймовірна причетність до корупції, кримінальні справи, що розслідуються ДБР, - недостатній привід для того, щоб усунути від роботи в оборонному відомстві їхніх фігурантів принаймні до закінчення розслідування? Питання риторичні, а ім'я Ігоря Халімона, між тим, згадується в зв'язку з дуже гострими і скандальними темами - харчування військовослужбовців, будівництво житлових комплексів на землях Міноборони і так далі.

Прорахунки Тарана на посаді глави оборонного відомства очевидні навіть тим, хто не є військовим аналітиком або професійним військовослужбовцем.

Провал у забезпеченні військових житлом, провал у держпрограмі виробництва зброї - кошти не були освоєні, бо міністр не встиг підготувати відповідні документи. Харчування військовослужбовців - 95% всіх замовлень на харчування міністр Таран оформив на одне підприємство - ТОВ "Військсервіс-Волонтер", створена монополія (якраз це питання було вотчиною Халімона на посаді заступника міністра). Але, очевидно, не це, і навіть не відсутність чіткої оборонної стратегії, розробленої МОУ, стало головною причиною звільнення заступників Тарана. Ймовірно, це тільки початок кадрових зрушень в оборонному відомстві, яке в нинішньому складі не змогло здійснити реальних кроків з втілення плану Офісу Президента Зеленського щодо припинення вогню на Донбасі.