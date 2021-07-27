УКР
Новини
У Тарана відмовилися звільняти Старобінського і Халімона, відправлених у відставку урядом. ДОКУМЕНТ

21 липня 2021 року Кабінет Міністрів України звільнив з посад відразу трьох заступників міністра оборони - Ігоря Старобінського, Олександра Миронюка та Ігоря Халімона. При цьому Державне бюро розслідувань веде кримінальні справи проти Миронюка та Халімона за підозрою в корупції і розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. У Міноборони в рамках цих справ були проведені обшуки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Звільнених заступників вважали ключовими гравцями в команді поки що міністра оборони України Андрія Тарана. Ім'я Ігоря Халімона, зокрема, згадувалося в ЗМІ у зв'язку з одним з корупційних скандалів в оборонному відомстві. Парламентський Комітет з питань національної безпеки і оборони в квітні 2021 року після того, як надійшли скарги на махінації при поставках харчування військовослужбовцям, зажадав звільнити профільного заступника міністра Халімона. Але в квітні уряд України залишив чиновника на посаді. Сьогодні слідство щодо Халімона триває, а сам чиновник, тим часом... отримав нову посаду в Міністерстві оборони. Як і його колега Старобінський, який курирував один з найважливіших напрямів гібридної війни - інформаційний. Але нічим, крім відкритої війни з українськими журналістами і факапами про "фальцет", не запам'ятався ...

Це може здатися абсурдним і малоймовірним, але двоє звільнених урядом заступників міністра призначені на посади радників патронатної служби міністра оборони. Халімон і Старобінський, а мова саме про них, заступили на посади радників Тарана, згідно з наказом держсекретаря МОУ, 23 липня 2021 року. Обидва отримали непогані оклади - 12 402 грн з можливістю отримання надбавок за вислугу років в державних органах.

Невже чиновники, які опинилися під підозрами в недбалості, настільки цінні кадри, що міністру оборони без них ніяк? Хіба ймовірна причетність до корупції, кримінальні справи, що розслідуються ДБР, - недостатній привід для того, щоб усунути від роботи в оборонному відомстві їхніх фігурантів принаймні до закінчення розслідування? Питання риторичні, а ім'я Ігоря Халімона, між тим, згадується в зв'язку з дуже гострими і скандальними темами - харчування військовослужбовців, будівництво житлових комплексів на землях Міноборони і так далі.

Прорахунки Тарана на посаді глави оборонного відомства очевидні навіть тим, хто не є військовим аналітиком або професійним військовослужбовцем.

Провал у забезпеченні військових житлом, провал у держпрограмі виробництва зброї - кошти не були освоєні, бо міністр не встиг підготувати відповідні документи. Харчування військовослужбовців - 95% всіх замовлень на харчування міністр Таран оформив на одне підприємство - ТОВ "Військсервіс-Волонтер", створена монополія (якраз це питання було вотчиною Халімона на посаді заступника міністра). Але, очевидно, не це, і навіть не відсутність чіткої оборонної стратегії, розробленої МОУ, стало головною причиною звільнення заступників Тарана. Ймовірно, це тільки початок кадрових зрушень в оборонному відомстві, яке в нинішньому складі не змогло здійснити реальних кроків з втілення плану Офісу Президента Зеленського щодо припинення вогню на Донбасі.

Міноборони (7679) звільнення (2733) Халімон Ігор (16)
Охрініти. Совкоий баран- стаття 111, призначений ВАЗеленським міністром оборони воюючої країни, відмовився звільняти бидло, яке не криючись ніщить обороноздатність країни. То хто ж той баран і хто той, хто його призначив? Вороги.
27.07.2021 12:50 Відповісти
отпустите ту бригаду под руководством Сэнсэя пусть позанимаются этим отребьем...
27.07.2021 12:54 Відповісти
Вся цінність цих "халімонів" у відмінному засвоєнні таблиці ділення. А за такі викрутаси Уряду потрібно звільнити і самого Тарана.
27.07.2021 12:57 Відповісти
- Старобинский и Халимон - увольняйтесь, нас ЗЕ-орда!!!

- А нас - РАТЬ!!!!...
27.07.2021 12:49 Відповісти
Охрініти. Совкоий баран- стаття 111, призначений ВАЗеленським міністром оборони воюючої країни, відмовився звільняти бидло, яке не криючись ніщить обороноздатність країни. То хто ж той баран і хто той, хто його призначив? Вороги.
27.07.2021 12:50 Відповісти
Плата за мовчання
27.07.2021 12:51 Відповісти
Сколько можно наживаться на войне! ))))
27.07.2021 12:54 Відповісти
отпустите ту бригаду под руководством Сэнсэя пусть позанимаются этим отребьем...
27.07.2021 12:54 Відповісти
Анархия.
27.07.2021 12:54 Відповісти
извиняюсь.... алло, Стоптенберг?
- Ну?
- Че мы еще не в НАТО?
- )()()(((хрипение, звуки сирен "скорой")
- Ало? вы там живой? а то у меня Мендель наступила на шаурму, так шо фрау генерал, быстро давай ответ - че мы еще не авианосная группировка, да Ермак, прекрати подсыпать то, я вот спрашиваю Дарта Мойдодыра - че мы еще не на Юпитере, а там вна трубке звуки как будто кто-то помер
27.07.2021 12:55 Відповісти
Вся цінність цих "халімонів" у відмінному засвоєнні таблиці ділення. А за такі викрутаси Уряду потрібно звільнити і самого Тарана.
27.07.2021 12:57 Відповісти
Министерство обороны заняло круговую оборону. От кого? Да от главнакамандывающива! Это ж в каком цирке такое увидеть можно?
27.07.2021 12:58 Відповісти
В квартале 95!!!!
27.07.2021 16:46 Відповісти
"Просчеты Тарана на должности главы оборонного ведомства очевидны даже тем, кто не является военным аналитиком или профессиональным военнослужащим" (с) - це помилка в тексті. Бо главою обороного відомства є сам Зе. А таран - то його інструмент. І навіть про прорахунки - також не доводиться говорити. Бо там - цілковита зрада. Якщо вже держоборонзамовлення не фінансувати... навіть не підготувати - то куди вже далі зради?
27.07.2021 13:00 Відповісти
Вибрали Клоуна, хоть поржем))
27.07.2021 13:03 Відповісти
он далеко не клоун, работает целенаправленно
27.07.2021 13:29 Відповісти
СТО ПРОЦЕНТІВ
27.07.2021 14:36 Відповісти
У Тарана отказались увольнять / Естественно . Офис Президента не будет выполнять решение Верховного суда по Тупицкому, -советник Ермака 14.07.21. А по обещанию Зеленского каждый- президент. И Таран тоже.
27.07.2021 13:04 Відповісти
Таран перед увольнением крутит "дела".... и зачем объявлять про увольнение за два месяца...?
27.07.2021 13:07 Відповісти
Родичі Тарана, чи що?
27.07.2021 13:35 Відповісти
Таран пошел на..... таран
27.07.2021 14:06 Відповісти
Це значить тільки одне, Таран в частці.
27.07.2021 14:23 Відповісти
Таран тримає замів при собі не за трудові заслуги. Причина може бути одна - ниточки корупційних зв*язків міністра з підлеглими. Провал оборонного замовлення під час локальної війни з Росією, насправді, дуже нагадує спланований саботаж на користь ворога, зрадницькі дії, які неодмінно потрібно розслідувати правоохоронними органами .
29.07.2021 18:38 Відповісти
 
 