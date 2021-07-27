УКР
Зеленського на посаді президента готові підтримати 27,7% українців, Порошенка - 13,4%, - опитування "Рейтингу"

Зеленського на посаді президента готові підтримати 27,7% українців, Порошенка - 13,4%, - опитування "Рейтингу"

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 27,7% українців проголосували б за Володимира Зеленського, а 13,4% готові підтримати Петра Порошенка.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 23-25 ​​липня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 27,7% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 13,4% підтримали б П.Порошенка, 11,4% – Ю.Тимошенко,10,1% – Ю.Бойка, 7,8% – І.Смешка, 6,1% – В.Гройсмана, 6,0% – Є.Мураєва, 4,1% – Д.Разумкова. Підтримка інших кандидатів нижче 3%.

Антирейтинг очолює П.Порошенко: 46% не проголосували б за нього за жодних обставин. 36% не проголосували б за Ю.Тимошенко, 34% – Ю.Бойка, 29% –В.Зеленського, 26% – О.Ляшка, кожен п’ятий не проголосував б за жодних обставин за А.Яценюка, О.Тягнибока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк про кадрові перестановки Зеленського в СБУ: "Від зміни місць доданків сума не змінюється"

Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 45% опитаних, не довіряють – 52%. Юлії Тимошенко довіряють 31%, не довіряють – 68%. Юрію Бойку довіряють 25%, не довіряють – 57%. Петру Порошенку довіряють 26%, не довіряють – 72%. Віктору Медведчуку довіряють 18%, не довіряють – 70%. Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють – 51%, не чули про такого – 28%.

Водночас, згідно з результатами дослідження, напрямок руху країни як правильний оцінюють чверть опитаних (25%), як неправильний - 67%, не змогли відповісти - 8%. Тих, хто оцінює напрямок розвитку країни як правильний, більше серед молоді.

Автор: 

вибори (6751) Зеленський Володимир (25578) дослідження (625) опитування (2056) Порошенко Петро (15233)
Топ коментарі
+49
27%??? Не буде ця країна жити нормально. 3/4% хворі на голову, майже 1/3 з них - невиліковно...
27.07.2021 12:59 Відповісти
+36
Зеленского на посту президента готовы поддержать 27,7% украинцев, Порошенко - 13,4%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2319
27.07.2021 13:06 Відповісти
+30
Ну не знаю ни одного готового голосовать за зеленского,за пороха знаю , даже за бойко знаю а вот за зебубу нет.
27.07.2021 13:00 Відповісти
Готовьтесь к досрочным.
28.07.2021 04:08 Відповісти
А мені чого готуватися, я ніде не обираюсь.
28.07.2021 16:29 Відповісти
наглая брехня у Порошенко не 11,4, а 114%.
27.07.2021 21:44 Відповісти
Ох, і не вдячний ж народ сиворилому гетьману дістався. Не допомогли ні полуниця, ні черешні з абрикосами. Тепер вся надія на кавуни. 😀
27.07.2021 21:54 Відповісти
клоуна выбрали в противовес вору-парашенке.. сейчас клован - никто..
27.07.2021 22:16 Відповісти
А что именно украл Порошенко? Цифры назови.
29.07.2021 07:24 Відповісти
а як Вам картина - хто проти Медведчук мінус 70 а порох мінус 72. Ха-ха-ха ?Цікаво їм Єрмак платить,? Чи Єрмак сам малює рейтинги у "Рейтинга". " "Вся президенська рать". Бойко мав 14 має 7, Смешко призначили один із "лідерів" тепер "відпустили", підняли бабушку. А по простому, малює стільки Єрмак скільки йому захочеться - аби гнусавий не "обідився". Його рейтинг показала Санду, півгодини матюжила, а пятеро "сміливців" як в рот води набрали. А як класно баби розвели Єрмака. Одна не захотіла зустрічатись з "найвеличнішим" через Міхо а друга "віддячила" за "доброту" Обкакались і поїхали. Однак рейтинг все одно високий. Ніхто не хоче бачитись з поцом. Все йде як по маслу, ніхто крім путіна, який його пожаліє і підставить плече дружби, зустрічатись з поцом не буде. Хто там на черзі, кому вони нахамлять - поляки чи румуни.
28.07.2021 01:38 Відповісти
Щось цей "Рейтинг" попьо..ує як янелох.
28.07.2021 12:47 Відповісти
ОГО! Сколько ещё дебилов поддерживат дебила Зеленского!!
28.07.2021 13:03 Відповісти
СиБиУшник в президенты? Это что то новенькое! Кито это прибздумал?
30.07.2021 16:12 Відповісти
