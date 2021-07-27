Зеленського на посаді президента готові підтримати 27,7% українців, Порошенка - 13,4%, - опитування "Рейтингу"

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 27,7% українців проголосували б за Володимира Зеленського, а 13,4% готові підтримати Петра Порошенка.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 23-25 ​​липня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 27,7% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 13,4% підтримали б П.Порошенка, 11,4% – Ю.Тимошенко,10,1% – Ю.Бойка, 7,8% – І.Смешка, 6,1% – В.Гройсмана, 6,0% – Є.Мураєва, 4,1% – Д.Разумкова. Підтримка інших кандидатів нижче 3%.

Антирейтинг очолює П.Порошенко: 46% не проголосували б за нього за жодних обставин. 36% не проголосували б за Ю.Тимошенко, 34% – Ю.Бойка, 29% –В.Зеленського, 26% – О.Ляшка, кожен п’ятий не проголосував б за жодних обставин за А.Яценюка, О.Тягнибока.

Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 45% опитаних, не довіряють – 52%. Юлії Тимошенко довіряють 31%, не довіряють – 68%. Юрію Бойку довіряють 25%, не довіряють – 57%. Петру Порошенку довіряють 26%, не довіряють – 72%. Віктору Медведчуку довіряють 18%, не довіряють – 70%. Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють – 51%, не чули про такого – 28%.

Водночас, згідно з результатами дослідження, напрямок руху країни як правильний оцінюють чверть опитаних (25%), як неправильний - 67%, не змогли відповісти - 8%. Тих, хто оцінює напрямок розвитку країни як правильний, більше серед молоді.