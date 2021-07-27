Наслідки зсуву ліквідовують на трасі в Одеській області, роботи завершать до 3 серпня, - "Укравтодор". ФОТО
На ділянці траси біля села Троїцьке в Одеській області, де в результаті злив стався зсув, проводять ремонтні роботи. Їх завершать до 3 серпня.
Як передає Цензор.НЕТ, фото ремонту дороги М-05 Київ - Одеса опублікували на офіційній сторінці "Укравтодору" в Facebook.
Зараз біля Троїцького укладають георешітки, які посилять насип, і геотекстиль, що несе функцію армування і пропускає воду і повітря. Це допоможе боротися з ерозією ґрунтів.
Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що причиною обвалу і деформації дорожнього покриття стали не тільки дощі, але і той факт, що трасу не ремонтували 15 років.
"Останні роки ми намагалися підтримувати в нормальному стані дорогу в межах експлуатаційного утримання. Однак цих заходів уже недостатньо, враховуючи, що інтенсивність руху тут одна з найвищих в Україні", - пояснив він.
Зазначається, що в 2019-2020 роках в рамках президентської програми "Велике будівництво" трасу М-05 почали оновлювати в Київській та Черкаській областях.
Паралельно йде підготовка до ремонту близько 300 км дороги в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях за кошти ЄБРР і ЄІБ.
"На перших ділянках вже затверджено проєктну документацію і пройдені всі процедури - чекаємо оголошення тендерів, після чого почнемо ремонт. Вже через кілька років дорога Київ - Одеса стане зразковою", - додав Кубраков.
Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, за програмою президента Володимира Зеленського до кінця 2023 року Україна буде оновлена вся мережа загальнодержавних доріг, що становить понад 20 тисяч км.
будкрадівництва зеленського ?
...
Останнім часом постійно читаю негативні відгуки про будівництво.
Почастішали аварії, бо відсутня розмітка. Зроблені повороти і нові гілки, зовсім непотрібні та абсурдні. І тепе люди б'ються в місцях, де аварій ніколи не було.
багато помилок при плануванні і багато економії при укладанні... але для "картинки" - класно!