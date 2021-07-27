Наслідки зсуву ліквідовують на трасі в Одеській області, роботи завершать до 3 серпня, - "Укравтодор". ФОТО

На ділянці траси біля села Троїцьке в Одеській області, де в результаті злив стався зсув, проводять ремонтні роботи. Їх завершать до 3 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, фото ремонту дороги М-05 Київ - Одеса опублікували на офіційній сторінці "Укравтодору" в Facebook.

Зараз біля Троїцького укладають георешітки, які посилять насип, і геотекстиль, що несе функцію армування і пропускає воду і повітря. Це допоможе боротися з ерозією ґрунтів.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що причиною обвалу і деформації дорожнього покриття стали не тільки дощі, але і той факт, що трасу не ремонтували 15 років.

"Останні роки ми намагалися підтримувати в нормальному стані дорогу в межах експлуатаційного утримання. Однак цих заходів уже недостатньо, враховуючи, що інтенсивність руху тут одна з найвищих в Україні", - пояснив він.

Зазначається, що в 2019-2020 роках в рамках президентської програми "Велике будівництво" трасу М-05 почали оновлювати в Київській та Черкаській областях.

Паралельно йде підготовка до ремонту близько 300 км дороги в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях за кошти ЄБРР і ЄІБ.

"На перших ділянках вже затверджено проєктну документацію і пройдені всі процедури - чекаємо оголошення тендерів, після чого почнемо ремонт. Вже через кілька років дорога Київ - Одеса стане зразковою", - додав Кубраков.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, за програмою президента Володимира Зеленського до кінця 2023 року Україна буде оновлена ​​вся мережа загальнодержавних доріг, що становить понад 20 тисяч км.

