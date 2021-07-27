За добу в Києві виявлено 188 хворих на коронавірус. Летальних випадків немає, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 188 хворих на коронавірус. Летальних випадків немає.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"188 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків від вірусу не було. А підтверджених випадків захворювання сьогодні - 218 201", - повідомив Кличко.

Захворіли 111 жінок віком від 19 до 83 років, 65 чоловіків віком від 18 до 85 років. А також 8 дівчаток від 1 до 17 років і 4 хлопчика від 2 до 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 28 хворих на коронавірус. А також 31 людину з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 130 осіб. Загалом коронавірус подолали 208 723 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявлено в Солом'янському районі - 60, у Святошинському - 38 та Шевченківському районі - 27 випадків", - зазначив Кличко.

