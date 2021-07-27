УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8602 відвідувача онлайн
Новини
9 423 17

Т.в.о. голови АРМА Сигидин і його заступник Павленко підозрюються в привласненні понад $ 400 тис., - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили факт зловживань керівництвом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчі ДБР повідомили про підозру у привласненні понад 400 тис. доларів США керівництву АРМА і двом адвокатам.

Встановлено, що протягом серпня-грудня 2020 року тимчасово виконуючий обов’язки Голови АРМА, його заступник, начальник управління цієї установи у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управлінні АРМА.

Вказані особи на підставі підроблених судових рішень безпідставно перераховували кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного стосунку. Потім ці гроші розподілялись між учасниками групи

Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває.

На цей час підготовлене клопотання про відсторонення керівництва АРМА від займаних посад. ДБР також перевіряє причетність зазначених осіб до кримінальної правопорушення, пов'язаного з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними джерел Цензор.НЕТ, мова про в.о. глави АРМА Віталія Сигидина і його заступника Володимира Павленка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ встановила причетних до замаху на заступника голови АРМА Павленка: Отримали завдання "всадити 2 кулі в руку і ногу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Т.в.о. голови АРМА Сигидин і його заступник Павленко підозрюються в привласненні понад $ 400 тис., - ДБР 01
Т.в.о. голови АРМА Сигидин і його заступник Павленко підозрюються в привласненні понад $ 400 тис., - ДБР 02
Т.в.о. голови АРМА Сигидин і його заступник Павленко підозрюються в привласненні понад $ 400 тис., - ДБР 03
Т.в.о. голови АРМА Сигидин і його заступник Павленко підозрюються в привласненні понад $ 400 тис., - ДБР 04
Т.в.о. голови АРМА Сигидин і його заступник Павленко підозрюються в привласненні понад $ 400 тис., - ДБР 05
Т.в.о. голови АРМА Сигидин і його заступник Павленко підозрюються в привласненні понад $ 400 тис., - ДБР 06
Т.в.о. голови АРМА Сигидин і його заступник Павленко підозрюються в привласненні понад $ 400 тис., - ДБР 07
Т.в.о. голови АРМА Сигидин і його заступник Павленко підозрюються в привласненні понад $ 400 тис., - ДБР 08
Т.в.о. голови АРМА Сигидин і його заступник Павленко підозрюються в привласненні понад $ 400 тис., - ДБР 09
Т.в.о. голови АРМА Сигидин і його заступник Павленко підозрюються в привласненні понад $ 400 тис., - ДБР 10

Автор: 

крадіжка (667) ДБР (3741) АРМА (626) Сигидин Віталій (5) Павленко Володимир (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Тільки стали до керма - одразу вкрали ??
Наш народ не перемогти !!!
показати весь коментар
27.07.2021 13:54 Відповісти
+4
400к украл, и в трусах и резиновых тапках? Жлобьё.
показати весь коментар
27.07.2021 14:25 Відповісти
+3
козєл-енський, щось свинарчуків. здається. вже переплюнув... Нарід роззявив рота і чекає продовження. Жгі!
показати весь коментар
27.07.2021 13:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А почему рожы в кубиках?
Пора зазкуркуливать,по законам гор.
показати весь коментар
27.07.2021 13:24 Відповісти
козєл-енський, щось свинарчуків. здається. вже переплюнув... Нарід роззявив рота і чекає продовження. Жгі!
показати весь коментар
27.07.2021 13:27 Відповісти
вот поэтому и хотели завалить эту падаль. все время что работает только рейдерством и занимается
показати весь коментар
27.07.2021 13:35 Відповісти
Оба назначены с 2019 года новой властью в Арму, фотки есть на сайте Армы, зачем скрывать...
показати весь коментар
27.07.2021 13:47 Відповісти
Тільки стали до керма - одразу вкрали ??
Наш народ не перемогти !!!
показати весь коментар
27.07.2021 13:54 Відповісти
400к украл, и в трусах и резиновых тапках? Жлобьё.
показати весь коментар
27.07.2021 14:25 Відповісти
Хахахаха - по такому шмоту идентифицируются «нувориши» в Европе...
показати весь коментар
27.07.2021 17:26 Відповісти
Семейные трусы китайского производства и резиновые тапки вьетнамского виробництва - это фирменная одежда взяточников нового поколения:

золотые унитазы и золотые батоны эпохи Пшонки и Яныка - это уже отстой и не "комильфо".
показати весь коментар
27.07.2021 22:18 Відповісти
Это он у себя дома так одевается: привык к дешёвым китайским трусам. Поедет на бархатный сезон отдыхать в Италию или в Ниццу, тогда и приоденется в модные изделия Гуччи, Версаче.
А вообще-то, ему в китайских труселях уютнее: модно и дорого одеваться нуворишей вынуждает обстановка и необходимость соблюдать понты перед свои деловым окружением. Если бы не это "давление внешней среды", то все эти бриллиантовые прокуроры, таможенники-миллионеры с удовольствием носили бы сверхдешёвые носки житомирской текстильной фабрики по цене 8 грн за пару и китайские трусы. По своей глубинной внутренней сущности все они - очень примитивные колхозные жлобы. Эстетического вкуса у них ноль. Жлобьё - оно всегда останется жлобьём.
показати весь коментар
27.07.2021 22:28 Відповісти
прибарахлились, но забыли поделиться с портновым и его дбр
показати весь коментар
27.07.2021 14:31 Відповісти
Ну і чим думала ця "фізособа" коли приймала "шалені гроші" на свій рахунок?!
Зараз він співае соловейком і розказує в ДБР як ділили грошенята, та кто і скільки отримав, але ж всі вони відмовляться і будуть казати шо гроші від фізособи не отримували, ще й подадуть до суду за наклеп...
Хоч би відео таемно зняв та диктофоном записував передачу грошей... Дурень та й годі...
показати весь коментар
27.07.2021 14:39 Відповісти
Ни разу! Но вот! Опять? И
показати весь коментар
27.07.2021 17:08 Відповісти
на основании поддельных судебных решенийИсточник: https://censor.net/ru/n3279375

ОПГ в мантиях, куда же без нее.
показати весь коментар
27.07.2021 19:24 Відповісти
У нас "викривають" тільки тих, хто не поділився.
Бандити з держструктур (язик не повернеться назвати їх співробітниками), які пересиділи в них вже п'ять останніх президентів, не без гордості за чаркою кажуть, що вони освоїли головну українську життєву премудрість - табличку ділення.
показати весь коментар
27.07.2021 20:49 Відповісти
это та история про 400 тыщ "пропавщего" общака?
если бы исчезли денежки обычных людей пошевелились бы?
показати весь коментар
27.07.2021 21:42 Відповісти
вони ріднесенькі...
показати весь коментар
27.07.2021 22:30 Відповісти
Пока в Украине логика "нацарювать 100 рублів та втекти", дела не будет. Хоть Мохатму Ганди ставте президентом-императором...
показати весь коментар
27.07.2021 23:13 Відповісти
 
 