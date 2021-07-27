Т.в.о. голови АРМА Сигидин і його заступник Павленко підозрюються в привласненні понад $ 400 тис., - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили факт зловживань керівництвом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчі ДБР повідомили про підозру у привласненні понад 400 тис. доларів США керівництву АРМА і двом адвокатам.

Встановлено, що протягом серпня-грудня 2020 року тимчасово виконуючий обов’язки Голови АРМА, його заступник, начальник управління цієї установи у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управлінні АРМА.



Вказані особи на підставі підроблених судових рішень безпідставно перераховували кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного стосунку. Потім ці гроші розподілялись між учасниками групи

Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває.

На цей час підготовлене клопотання про відсторонення керівництва АРМА від займаних посад. ДБР також перевіряє причетність зазначених осіб до кримінальної правопорушення, пов'язаного з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними джерел Цензор.НЕТ, мова про в.о. глави АРМА Віталія Сигидина і його заступника Володимира Павленка.

