Т.в.о. голови АРМА Сигидин і його заступник Павленко підозрюються в привласненні понад $ 400 тис., - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці виявили факт зловживань керівництвом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Слідчі ДБР повідомили про підозру у привласненні понад 400 тис. доларів США керівництву АРМА і двом адвокатам.
Встановлено, що протягом серпня-грудня 2020 року тимчасово виконуючий обов’язки Голови АРМА, його заступник, начальник управління цієї установи у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управлінні АРМА.
Вказані особи на підставі підроблених судових рішень безпідставно перераховували кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного стосунку. Потім ці гроші розподілялись між учасниками групи
Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває.
На цей час підготовлене клопотання про відсторонення керівництва АРМА від займаних посад. ДБР також перевіряє причетність зазначених осіб до кримінальної правопорушення, пов'язаного з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За даними джерел Цензор.НЕТ, мова про в.о. глави АРМА Віталія Сигидина і його заступника Володимира Павленка.
Пора зазкуркуливать,по законам гор.
Наш народ не перемогти !!!
золотые унитазы и золотые батоны эпохи Пшонки и Яныка - это уже отстой и не "комильфо".
А вообще-то, ему в китайских труселях уютнее: модно и дорого одеваться нуворишей вынуждает обстановка и необходимость соблюдать понты перед свои деловым окружением. Если бы не это "давление внешней среды", то все эти бриллиантовые прокуроры, таможенники-миллионеры с удовольствием носили бы сверхдешёвые носки житомирской текстильной фабрики по цене 8 грн за пару и китайские трусы. По своей глубинной внутренней сущности все они - очень примитивные колхозные жлобы. Эстетического вкуса у них ноль. Жлобьё - оно всегда останется жлобьём.
Зараз він співае соловейком і розказує в ДБР як ділили грошенята, та кто і скільки отримав, але ж всі вони відмовляться і будуть казати шо гроші від фізособи не отримували, ще й подадуть до суду за наклеп...
Хоч би відео таемно зняв та диктофоном записував передачу грошей... Дурень та й годі...
ОПГ в мантиях, куда же без нее.
Бандити з держструктур (язик не повернеться назвати їх співробітниками), які пересиділи в них вже п'ять останніх президентів, не без гордості за чаркою кажуть, що вони освоїли головну українську життєву премудрість - табличку ділення.
если бы исчезли денежки обычных людей пошевелились бы?