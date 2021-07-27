Рада планує розглянути на позачергових засіданнях 23 і 24 серпня постанову щодо Криму і законопроєкт про Великий герб, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада України збереться на позачергове засідання 23 і 24 серпня. Нардепи, ймовірно, голосуватимуть за постанову про деокупацію Криму, а також може бути проголосований Великий герб.

Про це заявила заступниця глави фракції СН Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, 23 серпня очікується голосування за постанову, яку ініціював голова парламенту Дмитро Разумков.

"Вона є на сайті ВР і її підписали близько ста депутатів з різних фракцій. Вона є закликом до парламентів країн світу, до асамблей, до роботи на рівні парламентів, який буде стосуватися деокупації Криму", - пояснила Кравчук.

У той же час, на 24 серпня порядок денний ще не сформували.

"Крім того, що це буде урочисте засідання з нагоди Дня незалежності, очевидно, може бути проголосований Великий герб. Я думаю, що за наявності позитивних сигналів, набереться 300 голосів, то це питання буде виноситися (на голосування - ред.)", - сказала Кравчук.