Новини
Рада планує розглянути на позачергових засіданнях 23 і 24 серпня постанову щодо Криму і законопроєкт про Великий герб, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада України збереться на позачергове засідання 23 і 24 серпня. Нардепи, ймовірно, голосуватимуть за постанову про деокупацію Криму, а також може бути проголосований Великий герб.

Про це заявила заступниця глави фракції СН Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, 23 серпня очікується голосування за постанову, яку ініціював голова парламенту Дмитро Разумков.

"Вона є на сайті ВР і її підписали близько ста депутатів з різних фракцій. Вона є закликом до парламентів країн світу, до асамблей, до роботи на рівні парламентів, який буде стосуватися деокупації Криму", - пояснила Кравчук.

У той же час, на 24 серпня порядок денний ще не сформували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про великий герб Рада розгляне не раніше вересня, - віцеспікерка Кондратюк

"Крім того, що це буде урочисте засідання з нагоди Дня незалежності, очевидно, може бути проголосований Великий герб. Я думаю, що за наявності позитивних сигналів, набереться 300 голосів, то це питання буде виноситися (на голосування - ред.)", - сказала Кравчук.

ВР (15237) герб (70) Крим (14251) позачергове засідання (223) Кравчук Євгенія (375)
Топ коментарі
+8
27.07.2021 13:38 Відповісти
+6
передайте маленькому, що іде він у сраку зі своїм "Великим будівництвом", "Великою діджиталізацією" і особливо зі своїм "Великим гербом"!
27.07.2021 13:43 Відповісти
+4
да оставте вы этот герб в покое, трезуб вам мешает
27.07.2021 13:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
27.07.2021 13:38 Відповісти
Одни теперь асфальт перекрывают,тот самый в котором закатано их бабло,украденное зекрысой при "большой стройке"...
27.07.2021 13:40 Відповісти
передайте маленькому, що іде він у сраку зі своїм "Великим будівництвом", "Великою діджиталізацією" і особливо зі своїм "Великим гербом"!
27.07.2021 13:43 Відповісти
не назбирають вони кворуму на 23-24, бо депутути та депутутки роз'їдуться на теплі острови витрачати зароблені у конвертах гроші
27.07.2021 13:48 Відповісти
Лізуть своїми брудними зеленими лапками до нашого княжого герба. Щоб ви там, біля кнопок, повс..алися.
27.07.2021 13:49 Відповісти
да оставте вы этот герб в покое, трезуб вам мешает
27.07.2021 13:58 Відповісти
Большой герб Украины, - говорится в Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского. Поэтому он рабиновичами -дубинскими -бужанскими вряд ли будет утверждён. Якобы по причине крайней заботы об украинцах. Типа понадобятся новые печати а казна пустая. То ,что "Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод Антонов "-ничего не значит.
27.07.2021 14:00 Відповісти
сейчас страну спасать надо ,а это шут поехал отдыхать.И так у него ручонки грязные чешутся замарать историю Украины,что смотреть на трезуб он спокойно не может,его корёжет от него.Уродд,уйди по хорошему и дай спасти страну от пропасти ,тем кто уже спас её в 14 году.
27.07.2021 14:16 Відповісти
О, дуже, дуже важливі питання! Герб - це основне і найвагоміше в наш час! А про яку деокупацію, власне, мова? Спочатку мокшанців слід вигнати, а не бла-блаканням займатися.
27.07.2021 14:23 Відповісти
Тридцять років Бог уберіг нас від подібної дурості! С першого дня прийняття Тризуба як герба, ординці намагаються привласнити його собі, але він герб і це не можливо. Тільки наші дурні приймуть цю пивну етикетку, Тризуб стане ЕЛЕМЕНТОМ герба! Як різні пташки чи тваринки на щитах інших гербів і мають значення не більше ніж ґудзик на погоні рядового солдата. Ось тоді ординці спокійно вкрадуть його. Мало того - треба Тризуб в малому гербі зняти зі щита, бо він є основою, а не щит. Як він встояв вже тисячу років. А якщо комусь дуже свербить щось туди втулити, то це повинно бути в середині самого тризуба. А так це ще один підлий шаг по руйнуванню нашої Держави!
27.07.2021 14:57 Відповісти
 
 