Рейтинг партій: "Слуга народу" - 24,1%, "Євросолідарність" - 14,3%, "Батьківщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Українська стратегія" - 5,0%, - опитування "Рейтингу"

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати п'ять партій. Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 24,1% українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 23-25 ​​липня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 24,1% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.

За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 14,3% виборців, за "Батьківщину" - 12,8%, за "Опозиційну платформу - За життя" - 12,4%.

Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію "Українська стратегія Гройсмана" підтримують 5,0%, Радикальну партію і партію Мураєва "Наші" по 4,8%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,3%, партію "Сила і честь" - 4,1% , партію "Свобода" - 3,4%. Рейтинг інших політичних сил - менше 3%.

