Рейтинг партій: "Слуга народу" - 24,1%, "Євросолідарність" - 14,3%, "Батьківщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Українська стратегія" - 5,0%, - опитування "Рейтингу"

Рейтинг партій: "Слуга народу" - 24,1%, "Євросолідарність" - 14,3%, "Батьківщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Українська стратегія" - 5,0%, - опитування "Рейтингу"

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати п'ять партій. Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 24,1% українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 23-25 ​​липня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 24,1% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.

За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 14,3% виборців, за "Батьківщину" - 12,8%, за "Опозиційну платформу - За життя" - 12,4%.

Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію "Українська стратегія Гройсмана" підтримують 5,0%, Радикальну партію і партію Мураєва "Наші" по 4,8%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,3%, партію "Сила і честь" - 4,1% , партію "Свобода" - 3,4%. Рейтинг інших політичних сил - менше 3%.

+35
PS TVРейтинг партий: "Слуга народа" - 24,1%, "Евросолидарность" - 14,3%, "Батькивщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Украинская стратегия" - 5,0%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 279
27.07.2021 13:49
+30
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 24,1%, "Евросолидарность" - 14,3%, "Батькивщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Украинская стратегия" - 5,0%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6922
27.07.2021 13:46
+25
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 24,1%, "Евросолидарность" - 14,3%, "Батькивщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Украинская стратегия" - 5,0%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7166
27.07.2021 13:52
а котрора 'рейтинг' беНьке принадлежит?
27.07.2021 14:03
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 24,1%, "Євросолідарність" - 14,3%, "Батьківщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Українська стратегія" - 5,0%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8990
27.07.2021 14:04
сейчас хоть 1го зебилода сложно найти
27.07.2021 14:07
це правда.
рейтинг зеленського рівно НУЛЬ!!!
27.07.2021 15:42
рейтинг говен, кто говнее
27.07.2021 14:09
Из какой кошерной ****** они высасывают эти проценты???!!!!
27.07.2021 14:11
Не по теме (вроде )

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3648136.html Свиню з Лаптестану, яка кричала у Харкові, що "нікакой украінскай мови тут нє будєт" - звільнили

22 липня у Харкові трапився черговий мовний скандал. Продавчиня продуктового кіоску "Колосся. Долина смаку" відмовилася обслуговувати жінку українською мовою та нахамила їй.
"Вона почала кричати, щоб я котилася до Бандерштадту, що вона росіянка, приїхала з Росії, і що ніякої української тут не буде. Вона відібрала назад пакунок з товаром і кинула мені 100 гривень",- розповіла Оксана. Саме її одіозна продавчиня відмовилася обслуговувати українською.
Спершу Оксана намагалася врегулювати конфлікт, і подзвонила директорці кіоску.
Однак та виявилася такою ж неадекватною, як і її підлегла. Керівниця сказала: "Разговариваете на украинском? До свидания!". Після того вона кинула слухавку.
Та це й не дивно, бо "директоркою" - була подруга продавчині.

А вже сьогодні, цю продавчиню-кацапку звільнили.
Жінка повідомила, що власник "Колосся. Долина смаку" - україномовний чоловік, він родом зі Львова.
А продавчиню він взяв на заміну, поки постійна хворіє. Ця хитрозроблена істота намагалася обдурити мене і власника, - зауважила Хвиля.
Жінка розповіла, що "коли я попрохала контакти, вона, радіючи, що така розумна, дала мені телефон подружки". Хвиля зізналася: "а коли мене послала ще й її подружка, отут у мене впала планка".
За словами постраждалої клієнтки, "власник сказав, що якби вони б не були такі дурні, подружка могла б вибачитися телефоном, і ніхто б нічого не дізнався".

"Коли власник побачив хвилю в соцмережах, йому стало погано. В той момент, коли я побачила в приваті повідомлення від його дружини, він вже знайшов заміну, і звільняв красаву", - розповіла Хвиля.
"А цій істоті я сказала в очі, що тут Україна, і тут така російська брехня, до якої вона звикла - не проходить. Теж мені, іхтамнєтка. Взагалі, цікаво, як вона проілюструвала оцю гнилість Русскава міра", - підсумувала Хвиля.

Окрім того, жінка закликала українців надалі купувати продукцію у кіоску. Вона зауважила, що власник "радий кожному, і був приємно здивований такою кількістю патріотів".
(с)
27.07.2021 14:15
Нарид неисправимо туп и жаден до халявы
27.07.2021 14:16
Интересно, какой мудак верховодит этим рейтингом, он хоть на улицу выходит????!!!!!!
27.07.2021 14:17
йому платять. Можливо, навіть безналом.
27.07.2021 14:39
Та на улице и на этом сайте разные взгляды на политиков...ну не любят люди "патриотичную" брехню и самолюбование.
27.07.2021 14:43
Сьогодні прихильників і неприхильників Зеленського дуже хвилює не те, який в нього рейтинг, а інше. Мережі розриваються, ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗНИК. З п'ятниці нікто не знвє, куди він подівся. Адже ж це не Чаус і громадяни хвилюються. Висловлюються найрізноманітніші припущення. ПРО ТАЄМНИЧЕ ЗНИКНЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО: припущення, де ж він? https://www.youtube.com/watch?v=Qj-DSwAUpWI Інформація від Тараса Березовця, годину назад, на жаль, досі не знайшовся, о горе, горе, де ж він, найрейтинговіший?
27.07.2021 14:42
А в президентском рейтинге, уверен, лидирует, как всегда, наш любимый Пётр Алексеевич. Огласите, пожалуйста, весь список!
27.07.2021 14:49
А Порошенко и лидирует и будет 7 президентом Украины.
Нравится тебе, кацапа, или не нравится это - смирись.
27.07.2021 15:39
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/27/7301863/
27.07.2021 16:52
27.07.2021 16:58
Только в твоих влажных мечтах, порохосос.
27.07.2021 20:58
Рейтинг - зашкварена контора ще з часів лєгітімнаго, КМІС ПОТИХЕНЬКУ закріплюється, залишився СОЦІС І ДЕМІНІЦІАТИВИ, ПРИНАЙМНІ, поки що.
27.07.2021 14:50
социс, который всегда публикует влажные фантазии соевого заказчика?)
27.07.2021 21:33
"Вологі висновки" зєльоного тупого троля мене, тим більше, не цікавлять.
28.07.2021 12:51
Не могу понять эти опросы - рейтинги. Если побеждает слуга народа, то и среди моего окружения, знакомых, соседей на работе должны встречаться люди которые за за них в соответствии с процентами опроса. Но я не встречал ни одного, который бы был за слуг.
Поэтому я считаю эти опросы проплаченными и верить им нельзя.
27.07.2021 14:52
попитай серед ФОПів. Тільки хутенько, до осені не затягуй, бо там нові податки від Гетьманцева підуть.
27.07.2021 15:06
Питався я в них на відпочинку в Одесі - 15 фопів і ніхто зеленського не підтримує.
27.07.2021 17:01
Да, а ещё ты читаешь только Цензор, а здесь тоже сплошная любовь только к порошенко, а к Зеленскому - ненависть лютая.
Вот и создалось у тебя превратное представление.
27.07.2021 15:08
Странно, но и у меня на работе и среди моего окружения нет ни одного, кто бы поддерживал товарища зеленского. Как же так?
27.07.2021 16:59
отборно...
зеэлекторат требует добавки.
27.07.2021 15:06
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZVrr5JgtvmEkc_fRdKaPaae8Y7E2KR8vva0Tw4oiLa2hSnYDJN5Jzzf81xUiczW5apEAMNG245i9D3RnNKdRtmyhkBJNnkQXsNY64gLOiUwC_Bad6_YOxZ7X6wmxeCDXWg&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1866193290227031?__cft__[0]=AZVrr5JgtvmEkc_fRdKaPaae8Y7E2KR8vva0Tw4oiLa2hSnYDJN5Jzzf81xUiczW5apEAMNG245i9D3RnNKdRtmyhkBJNnkQXsNY64gLOiUwC_Bad6_YOxZ7X6wmxeCDXWg&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

Наконец-то Украина прославилась в шоу-бизнесе! И тут уже не бронзовая медаль, как в Токио, а чистейшая золотая: Дженнифер Лопес, как пишут СМИ, отпраздновала свой День рождения на яхте Ахметова. Судно якобы готовится к продаже (владелец планирует купить или уже приобрёл кораблик побольше, чтобы не позориться на этой развалюхе) и пока что сдаётся в аренду. Украина на некоторое время стала чуть ли не центром мирового шоу-бизнеса! И это благодаря нашему кормильцу - Ринату Леонидовичу из Роттердам+! Ура! Искренне рад за Рината!

Ради таких побед поднимайте тарифы на электроэнергию и понижайте тарифы УЗ на перевозку железной руды. Ради таких высоких целей мы готовы ещё и не на такие жертвы!
27.07.2021 15:06
Рейтинг ОПЗЖ особенно умиляет, из серии : ссы в глаза. Добавьте еще в опросник и КПСС, уж она то точно "слуг" по рейтингу уделает.
27.07.2021 15:08
А что не так?
27.07.2021 16:06
А что так?
27.07.2021 16:11
Ну рейтинг такой, каким и должен быть.
27.07.2021 16:13
Это тебе только кажется.
27.07.2021 16:14
А каким он должен быть?
27.07.2021 16:15
А какой тебе надо?
27.07.2021 16:18
Сколько холуев в бедной Украине. Надеются, что хозяин им даст, что-нибудь облизать? 73% убожеств, холуйско-кацапо-хохладской "православнутых" уродцев, немножко утаяли в рейтинге. От них несет на весь мир крысиной. Жалкое подобие людей.
27.07.2021 15:11
Рейтинг правдивий. Ця кампашка, що відпрацювала замовлення зеленої біомаси, отримала чесних 24%.... рейтингу Порошенка.
А далі справа техніки - замість прізвища Порошенко спокійнісінько пишуть зеленський, далі не складні маклі з відсотками і..... зеленський перший.

24% на сьогодні то рейтинг Порошенка.
27.07.2021 15:37
Да. Во втором туре с любым проукраинским конкурентом. Конечно, если Порошенко в этот второй тур ещё выйдет. Тимошенко в затылок холодком дышит.))
27.07.2021 15:46
Якщо у порошенка 26%, то у зе десь 50.
27.07.2021 16:07
ви помилилися у зе 0.5.
27.07.2021 16:10
Пора менять стратегию порохоботам. Нужно снова разворачивать говномёты в сторону Тимошенко. Зеленского гетьману всё равно не догнать, а тут глядишь ещё и ЮВТ Петра может объехать.)
27.07.2021 15:42
Ти песиміст чи зільоний мацкаль? Я щось не зрозумів.
28.07.2021 17:06
Я исследователь, пороховед.) Изучаю порохоботов в частности и порохофилию в целом. Пытаюсь определить штам зомби-вируса, с помощью которого удалось зомбировать ваш мозг до такой степени, что русскоязычный олигарх стал казаться вам украинским гетьманом.
28.07.2021 18:45
Панятно - варовка(здорового глузду) на даверіі. Геть під шконку к іпєній матері. Коли паханам заххочеться тебе звідтіля витягнуть.
28.07.2021 18:52
Чи люди зовсім подуріли що віддають слугам 24,1%. Значить тарифи для них низькі, зарплати і пенсії високі, Україну не продають. Не розумію. А людина яка показала ефективність керування так ЮВТ має 12,8%. Як показали 2 генеральні прокурори, що вона чиста перед законом і перед людей. Тільки Вона може вивести Україну з тої прірви в якій ми зараз є. Із за того клоуна і зебілів ніхто не хоче з нами мати справи
27.07.2021 15:45
Якщо, навіть на заході України, громадяни не підтримують Олега Тягнибакса, може настав час оновити націонал-патріотичні партії, а цих пристосуванців гнати сцяними трусами?
27.07.2021 16:38
У людей з'явивсь легкий дотик до незалежної інфи - сматфони. А там доводять, що Олєжка на прикормі у фсб
27.07.2021 18:00
Повернення Гройцмана)
27.07.2021 16:56
Куда бы не зашел на протяжении дня всюду матюхают гундявого недомерка. Злые языки говорят что заказной опрос с выдачей туфтовых результатов стоит порядка ста тыс. Обычно данные соцопросов не разглашаются. Ложные соцопросы проводит контора разумкова, а транслирует эту лабуду в основном штопаныйГордон
27.07.2021 19:11
какие ещё дебилы на сегоня поддерживат эту дебильну тупу безграмотную. партию кухарок и дворников "слуг народа!! Неужели вам нравиться сегодняншее положение вещей в Украине?? Вот дебилы, которые поддерживают президента дебила!!
27.07.2021 19:14
А де там "патріотичний голос?"
Якого останім часом тягнуть усі олігархічні канали.
У"голоса"навіть свій 4канал з"явився,та щось не пре...
27.07.2021 20:05
брехня! у ЕС - 143%%
27.07.2021 21:38
Ти песиміст чи зільоний мацкаль? Я щось не зрозумів.
28.07.2021 17:09
