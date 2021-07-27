УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8858 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 015 62

"Україна зі свого боку готова і прагне припинити обстріли раз і назавжди, але поки не бачить аналогічного бажання в Росії", - Никифоров про перемир'я на Донбасі

"Україна зі свого боку готова і прагне припинити обстріли раз і назавжди, але поки не бачить аналогічного бажання в Росії", - Никифоров про перемир'я на Донбасі

Режим повного і всеосяжного припинення вогню на сході України є неідеальним, і не влаштовує українську сторону, але за рік його дії вдалося зберегти життя і здоров'я багатьом українським воїнам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров.

"Можна подивитися зведення за весну і початок літа минулого року, щоб зрозуміти, наскільки сильно впала інтенсивність обстрілів після запровадження перемир’я. Воно неідеальне і нас не влаштовує, але навіть таке воно дозволило вберегти життя і здоров’я багатьом українським військовим, а це найголовніше", - сказав Никифоров.

За його словами, в української влади є бажання повного припинення вогню.

"Президент України неодноразово висловлював готовність зустрічатися заради цього і в нормандському форматі, і віч-на-віч із Путіним. Україна зі свого боку готова і прагне припинити обстріли раз і назавжди, але поки що не бачить аналогічного бажання у Росії", - наголосив прессекретар Зеленського .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орієнтовні дати візиту Зеленського до США "вже розуміємо", чекаємо на офіційне запрошення, - Никифоров

Автор: 

росія (67966) Донбас (22366) Сергій Никифоров (163)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Бляха муха...що вони мелють...
показати весь коментар
27.07.2021 13:57 Відповісти
+28
Це не паралельна зелена реальність. Це всідоме, відверте знущання.
показати весь коментар
27.07.2021 13:59 Відповісти
+24
й#Б твою дятла мать!!!
Які обстріли України на Донбасі?!!
Вчора з далекобійної арти рознесли КСП 13 бата 58 ОМБр ЗСУ, наші навіть не відповідали, тому що арта ворога стояла у житловому секторі.
Ще один мєндєль, тільки його звуть - нікіфоров
показати весь коментар
27.07.2021 13:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бляха муха...що вони мелють...
показати весь коментар
27.07.2021 13:57 Відповісти
Це не паралельна зелена реальність. Це всідоме, відверте знущання.
показати весь коментар
27.07.2021 13:59 Відповісти
А нарід хаває і дає рейтинг - кловуну і секс-наркотику (СН).
показати весь коментар
27.07.2021 14:01 Відповісти
Зустріла на просторах інтернету думку, що на осінь ківа та медвечук готують заворушку.
Збіговисько рпц сьогодні це репетиція збурень. А я думаю, що путіносмокти і зе роблять все разом. Якщо будуть якісь виступи, навіть проти тарифів, то їх швидко назвуть прокремлівськими і накажуть лупцювати дубінками.
показати весь коментар
27.07.2021 14:03 Відповісти
виступив не будет..будет короновирус красной зоны...перекроют транспортное сообщение
показати весь коментар
27.07.2021 14:07 Відповісти
Щось та буде.
показати весь коментар
27.07.2021 14:08 Відповісти
Казали ж, що ми не обстрілюємо - навіть не відповідаємо на провокації....Невже в Опу свіжий кокс завезли. Доречі, а де Буба?
показати весь коментар
27.07.2021 14:00 Відповісти
Буба відпочиває.
Цікаво, чому зебілів не цікавить питання його місцезнаходження.
показати весь коментар
27.07.2021 14:04 Відповісти
Воно садить дерева. Аж запарилось.
показати весь коментар
27.07.2021 14:08 Відповісти
Він обурився на президента Молдови та президента Грузії.
показати весь коментар
27.07.2021 14:09 Відповісти
й#Б твою дятла мать!!!
Які обстріли України на Донбасі?!!
Вчора з далекобійної арти рознесли КСП 13 бата 58 ОМБр ЗСУ, наші навіть не відповідали, тому що арта ворога стояла у житловому секторі.
Ще один мєндєль, тільки його звуть - нікіфоров
показати весь коментар
27.07.2021 13:59 Відповісти
Так не Україна ж, а ЗСУ.
І не обстріли, а вогонь у відповідь.
показати весь коментар
27.07.2021 13:59 Відповісти
Пораджу отому брехунові Нікіфорову і Зеленському навідатись у госпіталь до поранених.
Менше стало...
Ця лошара підіграла кацапам - сказала, що ми когось там обстрілюємо.
показати весь коментар
27.07.2021 13:59 Відповісти
Говорит и показывает мендель с яйцами.
показати весь коментар
27.07.2021 13:59 Відповісти
" мендель с яйцами " - не факт шо с яйцами
показати весь коментар
27.07.2021 14:10 Відповісти
Украина со своей стороны готова и стремится прекратить обстрелы раз и навсегдаИсточник: https://censor.net/ru/n3279383

Твою матінку... що воно верзе?...
Воно взагалі то розуміє бажання народу україни?
показати весь коментар
27.07.2021 14:00 Відповісти
По перше "України". По друге, якого народу? Мудрого? А хто у нас мудрий? Правильно, євреї, тому що вони усім про це кажуть. Ба, навіть книжечки пишуть...
показати весь коментар
27.07.2021 14:11 Відповісти
України
показати весь коментар
27.07.2021 14:12 Відповісти
Огонь прекратится , когда об этом будут вас просить , а не тогда , когда вы просите .
показати весь коментар
27.07.2021 14:01 Відповісти
Огневое поражение противника с нашей стороны, должно кратно превышать кокочленское, тогда и будет результат. А одной демагогией и странными движениями в ООС, приближению мира не поможешь
показати весь коментар
27.07.2021 14:01 Відповісти
А в ОП работают кондиционеры или где это так пресс-секретарю голову напекло? Украина начинала эти обстрелы что бы их прекращать????
показати весь коментар
27.07.2021 14:01 Відповісти
Косноязычность и идиотские формулировки-залог успеха,чтобы стать пресс-секретарём у клована.
показати весь коментар
27.07.2021 14:04 Відповісти
через год этот секретут будет книжку писать
показати весь коментар
27.07.2021 14:02 Відповісти
ахренеть, то есть этот кретин прямым текстом подтвердил, что ВСУ являются виновниками обстрелов на Донбассе? Круто, работают зеленые "профессионалы"
показати весь коментар
27.07.2021 14:02 Відповісти
Урод ,что значит прекратить обстрелы? Полные зедебилы,недоразвитый сменил недоразвитую.
показати весь коментар
27.07.2021 14:04 Відповісти
Навпаки треба херячити і херячити по козлорилим, а не готові припинити... Тільки так ці виродки розуміють. Тоді нехай вони під нас підлаштовуються, а не ми під козлорилих.
показати весь коментар
27.07.2021 14:07 Відповісти
Украина готова прекратить обстрелы на Донбассе, но пока не видит аналогичного желания у России, - пресс-секретарь Зеленского Никифоров - Цензор.НЕТ 8933
показати весь коментар
27.07.2021 14:08 Відповісти
Оце і є їх варіант закінчення війни? І виходить, що це ми продовжуємо обстріли? Кажуть, десь знайшли 35 га конопель...
показати весь коментар
27.07.2021 14:08 Відповісти
Україна готова припинити обстріли на Донбасі, але поки не бачить аналогічного бажання в Росії, - прессекретар Зеленського Никифоров - Цензор.НЕТ 7871
показати весь коментар
27.07.2021 14:09 Відповісти
И это снова заявляет Украина?Или всетаки украинская прокацапская власть.Украина и украинцы освобождают окупированую СВОЮ територию и никому и ничто не обязаны.Обязанность каждого гражданина Украины по закону Конституции Украины любыми способами и возможностями освобождать свою територию за границы которой клятвенно обязан Гарант Конституции Украины.А если такого гаранта нет то всех прилипал сливать в унитаз.
показати весь коментар
27.07.2021 14:10 Відповісти
Щось мені набридло "прокацапська, прокацапська". Скажімо відверто - прожидівська влада: хоча б для вигляду було якесь не єврейське найближче оточення у цього пріпіздєнта. От навіть арєстовіч хто за національністю?
показати весь коментар
27.07.2021 14:14 Відповісти
Даже ,,щирі українці,,за роки Незалежності працювали не на Україну а на мокшан під егідою зобовязків СНГ.Так що національність тут нідочого.Хоча...хоча клятва на Біблії Гаранта єврея до нічого не зобовязує
показати весь коментар
27.07.2021 14:22 Відповісти
зе дно какие обстрелы что оно несет
показати весь коментар
27.07.2021 14:11 Відповісти
Україна готова припинити обстріли на Донбасі, але поки не бачить аналогічного бажання в Росії, - прессекретар Зеленського Никифоров - Цензор.НЕТ 1670
показати весь коментар
27.07.2021 14:12 Відповісти
Якби ж то "словєсний понос" із дупи, а тут - з голови
показати весь коментар
27.07.2021 14:16 Відповісти
Зебіки, поясніть кого там обстрілює ваше говнокомандуюче.
показати весь коментар
27.07.2021 14:12 Відповісти
один на один с Путиным./ Образовалась вакансия. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
показати весь коментар
27.07.2021 14:14 Відповісти
Нетаньяху летав до Орди по черзі з ХАМАСом.
показати весь коментар
27.07.2021 14:30 Відповісти
Из интервью Путиной: я не понимала почему Володя в каждую поездку забирал с собой Конни(лабрадора). Последней каплей стали их странные совместные приемы ванной. В медицине у этого есть название. С Нетаньяхой Путин меньше тосковал о Конни.
показати весь коментар
27.07.2021 14:47 Відповісти
этот дятел хочет сказать что Украина обстреливает донбасс? совсем дебил?
показати весь коментар
27.07.2021 14:16 Відповісти
Ця прес-секретутка ще дебільніша за Мендель.
показати весь коментар
27.07.2021 14:18 Відповісти
Яке їхало, таке й здибало
показати весь коментар
27.07.2021 14:20 Відповісти
Украина со своей стороны готова и стремится прекратить обстрелы раз и навсегда Источник: https://censor.net/ru/n3279383

Так мы проводим обстрелы?!
Или новопоставленая мандель, как водится, начала с лажалова?
показати весь коментар
27.07.2021 14:19 Відповісти
Пресс-секретарь президента озвучивает официальную позицию президента. Позиция Гундосика не изменилась - Украина "обстреливает Донбасс"
показати весь коментар
27.07.2021 14:24 Відповісти
Больной на голову Украина готова прекратить обстрелы на Донбассе кто ведет обстрелы зеленое лайно
показати весь коментар
27.07.2021 14:25 Відповісти
В когось ще є сумніви, що замість влади в Україні зараз кремлівські маріонетки?
показати весь коментар
27.07.2021 14:25 Відповісти
"По его словам, у украинской власти есть желание полного прекращения огня. Президент Украины неоднократно выражал готовность встречаться ради этого и в нормандском формате, и один на один с Путиным."

Ось воно як.
А я думав що він за закінчення війни з Ордою і визволення окупованих територій...
показати весь коментар
27.07.2021 14:26 Відповісти
"Украина готова и стремится прекратить обстрелы раз и навсегда, но не видит такого же желания у России, отметил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров в комментарии Укринформу."

А нормальный пресс-секретарь должен был сказать - "Украина вынуждена отвечать на обстрелы незаконных вооружённых формирований РФ".
показати весь коментар
27.07.2021 14:38 Відповісти
Ок.
показати весь коментар
27.07.2021 14:40 Відповісти
Сергей Сергеевич Никифоров (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Сергій Сергійович Никифоров; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 10 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1986 1986 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3 Кривой Рог , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Днепропетровская область ) - украинский журналист и телеведущий. Пресс-секретарь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Президента Украины с 9 июля 2021https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .
Родился 10 июля 1986 в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3 Кривом Роге .
Окончил факультет журналистики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко (2008, ныне национальный)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] . Работал корреспондентом на телеканалах «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Первый национальный » (2007-2011) и «https://ru.wikipedia.org/wiki/Euronews Euronews » (2011-2017), телеведущим телеканалов «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Украина » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_24 Украина 24 » (2018-2021)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
Ці кривороги з віслюччого кагалу усі малахольні?
показати весь коментар
27.07.2021 14:32 Відповісти
"Україна зі свого боку готова і прагне припинити обстріли раз і назавжди, але поки не бачить аналогічного бажання в Росії", - Никифоров про перемир'я на Донбасі - Цензор.НЕТ 9875
показати весь коментар
27.07.2021 14:55 Відповісти
А головнокомандувач шо
показати весь коментар
27.07.2021 15:05 Відповісти
Просто припинення обстрілів - це замороз конфлікту. Метою повинно бути виведення кацапських ********* з території України. А слугам урода лиш би пєрєстать стрєлять.
показати весь коментар
27.07.2021 15:13 Відповісти
Глашатай ЗЕ тупость ляпнул..и это непростительно на его должности... кацапия так и ждет подобных ляпсусов чтобы оправдывать свои *********, а наша тупая власть ОП им помогает, как нарочно!!!
показати весь коментар
27.07.2021 15:20 Відповісти
Так проблема в слове "обстрелы", в формулировке?
показати весь коментар
27.07.2021 15:32 Відповісти
там есть еще какой-то план Б, наверное, круче плана Чуйской долины
показати весь коментар
27.07.2021 15:42 Відповісти
зелені та шизофренія - "близнюки браття"
показати весь коментар
27.07.2021 15:45 Відповісти
А БЛАЗЕНЬ кілька днів тому сказав : " Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский. В ЧЕРГОВИЙ РАЗ НАВРОЧИВ .
БЛАЗЕНЬ БАЧИТЬ МИР В ОЧАХ ПУТЛЕРА .
показати весь коментар
27.07.2021 16:02 Відповісти
"Президент України неодноразово висловлював готовність зустрічатися заради цього і в нормандському форматі, і віч-на-віч із Путіним. Україна зі свого боку готова і прагне припинити обстріли раз і назавжди, але поки що не бачить аналогічного бажання у Росії", - наголосив прессекретар Зеленського . Джерело: https://censor.net/ua/n3279383

Пи..дить секретар, Гідрант наживається на війні і закінчувати йому її не вигідно, тому для замилювання очей наріду пускають "сватів" без дубляжу, щоб не возбухали наші одномовні , тобто "лишнехромосомные" громадяни)
показати весь коментар
27.07.2021 17:13 Відповісти
Ще один президент-мудак почав давати своє бачення ситуації.Правда чого дивуватись---всі ми президенти,так сказав лох.
показати весь коментар
27.07.2021 21:05 Відповісти
 
 