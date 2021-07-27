"Україна зі свого боку готова і прагне припинити обстріли раз і назавжди, але поки не бачить аналогічного бажання в Росії", - Никифоров про перемир'я на Донбасі

Режим повного і всеосяжного припинення вогню на сході України є неідеальним, і не влаштовує українську сторону, але за рік його дії вдалося зберегти життя і здоров'я багатьом українським воїнам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров.

"Можна подивитися зведення за весну і початок літа минулого року, щоб зрозуміти, наскільки сильно впала інтенсивність обстрілів після запровадження перемир’я. Воно неідеальне і нас не влаштовує, але навіть таке воно дозволило вберегти життя і здоров’я багатьом українським військовим, а це найголовніше", - сказав Никифоров.

За його словами, в української влади є бажання повного припинення вогню.

"Президент України неодноразово висловлював готовність зустрічатися заради цього і в нормандському форматі, і віч-на-віч із Путіним. Україна зі свого боку готова і прагне припинити обстріли раз і назавжди, але поки що не бачить аналогічного бажання у Росії", - наголосив прессекретар Зеленського .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орієнтовні дати візиту Зеленського до США "вже розуміємо", чекаємо на офіційне запрошення, - Никифоров