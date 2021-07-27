УКР
Проводяться обшуки, продукція вилучається тоннами: ДБР перекрило на Київській митниці потужний канал контрабанди товарів на десятки млн грн

ДБР ліквідувало на Київській митниці канал контрабанди товарів на десятки мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Співробітники ДБР спільно з департаментом протидії контрабанді Митної служби ліквідували потужний канал контрабанди товарів широкого вжитку і підакцизних товарів через столичні аеропорти та проводять масштабні обшуки на центральних сортувальних станціях операторів поштового зв’язку та в підрозділах Київської митниці.

Наразі вже вилучено понад 30 тонн товару. Попередньо встановлено, що один із поштових перевізників упродовж тривалого часу завозив великими партіями з-за кордону товари широкого вжитку, брендовий одяг, електротовари та групи підакцизних товарів під виглядом простих поштових перевезень.

Таким чином даний поштовий перевізник уникав сплати податків у той час, як збитки державі щомісячно обраховувалися десятками мільйонів гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Т.в.о. голови АРМА Сигидин і його заступник Павленко підозрюються в привласненні понад $ 400 тис., - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Так, лише у липні цей експортер завіз в Україну понад 150 тонн товару, не сплативши при цьому понад 30 мільйонів гривень податку. Зараз працівники ДБР встановлюють коло причетних до схеми осіб та перевіряють відповідність затриманого товару супровідним документам.

Про результати попередніх слідчих дій буде повідомлено додатково.

Топ коментарі
+12
Ну пипец. Теперь цены будут еще выше!!
показати весь коментар
27.07.2021 14:06 Відповісти
+10
150 тн за месяц. Вы серьезно? А сколько тн в час завозит Беня на свой НПЗ? А Фирташ газа?
Ой! Да ладно! Накрыли контрабанду-пацаны на сигареты тырили по-мелочи
показати весь коментар
27.07.2021 14:32 Відповісти
+6
Пофіг який... просто мзда потече в новопризначені кишені...
показати весь коментар
27.07.2021 14:22 Відповісти
Ну пипец. Теперь цены будут еще выше!!
показати весь коментар
27.07.2021 14:06 Відповісти
Для обычного человека контробас -это минус в цене!
показати весь коментар
27.07.2021 14:09 Відповісти
Але при цьому ті податки і мито, яке повинно іти в бюджет, ідуть в кармани митників і чиновників.
показати весь коментар
27.07.2021 14:43 Відповісти
податки і мито потім так само ідуть в кармати чиновників, суддів і ментів
показати весь коментар
27.07.2021 15:32 Відповісти
новая почта?
показати весь коментар
27.07.2021 14:07 Відповісти
швидше meest
показати весь коментар
27.07.2021 14:07 Відповісти
Мист возит через Львов, А єто походу все таки Нова пошта
показати весь коментар
27.07.2021 14:35 Відповісти
Meest вообще польская компания
показати весь коментар
27.07.2021 14:46 Відповісти
Мист это не польская компания, корни уходят в 90-е, когда выходцы из Украины, осевшие в США (или Канаде, сейчас уже не помню) начали заниматься доставкой посылок в Украину из северной Америки.
А речь в статье скорее всего идет о такой себе компании "Премиум Пакет"
Тут подробнее:
https://plinskiy.media/articles/115349/kormushka-dlya-sbu-kak-kum-bakanova-zarabatyvaet-na-kontrabande-apple
показати весь коментар
27.07.2021 15:14 Відповісти
А фоточки и видосики где,задержания и обыски в прямом эфире, десантирование топ-контрабандеров на вертолёте, всё как в старое доброе время?
показати весь коментар
27.07.2021 14:08 Відповісти
Спершу треба розтащити хто собі що хоче, тоді можна оформлювати.
показати весь коментар
27.07.2021 14:12 Відповісти
Кто знает какой оператор?
показати весь коментар
27.07.2021 14:08 Відповісти
Пофіг який... просто мзда потече в новопризначені кишені...
показати весь коментар
27.07.2021 14:22 Відповісти
пудрикам?
показати весь коментар
27.07.2021 14:59 Відповісти
Открою секрет для сотрудников ГБР, подобной уйней занимается 90% компаний, которые предлагают услуги по перевозке грузов... У них целые отделы, которые называются КАРГО. Половина не стандартно и креативно мыслящих сотрудников даже на догадываются что то чем они занимаются незаконно...
показати весь коментар
27.07.2021 14:17 Відповісти
Накрылись мечты зеленых нищебродов о новых кедах и телефонах.
показати весь коментар
27.07.2021 14:24 Відповісти
А твои не накрылись, алигарх?
показати весь коментар
27.07.2021 14:33 Відповісти
Конечно нет. Любой, у кого хватило ума не голосовать за зеленского, может минимизировать проблемы от всей зеленой саранчи, потому что предвидел эти проблемы еще в начале 2019-го. А баранов постригут. И ничего в этом нет страшного, сейчас лето, жарко, без кедиков и телефонов даже легче!
показати весь коментар
27.07.2021 15:18 Відповісти
Ну конечно, тебе же в секте сивочолого за каждый пост платят. А время покажет, кто есть баран.
показати весь коментар
27.07.2021 21:14 Відповісти
Время уже показало, только бараны до сих пор не в курсе....
показати весь коментар
28.07.2021 10:02 Відповісти
Я вижу, многие бараны даже не осознают, что они бараны.
показати весь коментар
28.07.2021 10:27 Відповісти
Так я об этом написал выше, Вы просто, видимо, согласились....
показати весь коментар
28.07.2021 10:28 Відповісти
Михо назвал 370000000. он прав. ви это подтверждаете.
КТО ЗА ЭТИМ СТОИТ??? ОП, ПРЕЗИДЕНТ, вася пупкин?
где деньги, Зин?

не нужно нам впаривать что все зло, это неродивый таможенник.
показати весь коментар
27.07.2021 14:19 Відповісти
ГБР наркоманы, 100% окажется потом что все легально
показати весь коментар
27.07.2021 14:21 Відповісти
А що таке брендовий одяг?
показати весь коментар
27.07.2021 14:23 Відповісти
150 тн за месяц. Вы серьезно? А сколько тн в час завозит Беня на свой НПЗ? А Фирташ газа?
Ой! Да ладно! Накрыли контрабанду-пацаны на сигареты тырили по-мелочи
показати весь коментар
27.07.2021 14:32 Відповісти
Тсс, ты что, это святые люди! Их поддерживает 73% крупного рогатого скота.
показати весь коментар
27.07.2021 15:09 Відповісти
система своих не сдаёт
показати весь коментар
27.07.2021 14:33 Відповісти
150 тн за месяц - це обсяг човника на власному бусику

шукайте 150 тис/млн т
показати весь коментар
27.07.2021 14:45 Відповісти
Це називається перенаправлення потоків, які тепер підуть до зебобіка і його кодла!
показати весь коментар
27.07.2021 14:45 Відповісти
а перед цим вони йшли повз зебобіка і його кодла?!
показати весь коментар
27.07.2021 14:49 Відповісти
Процес не вчора почався, але за один день не робиться.
показати весь коментар
27.07.2021 14:52 Відповісти
звичайно, не за день.
Процес почався 2 роки тому.
показати весь коментар
27.07.2021 15:36 Відповісти
Ви зараз хочете сказати, що ДБР б'є по грошовим потокам до Зелі?
Самому не смішно?
показати весь коментар
27.07.2021 15:54 Відповісти
я зараз хочу сказати, що зеля завжди був у центрі грошових потоків, і зараз центр не змінився, зміняться лише персони, що будуть заносити.
І ні, мені не смішно.
показати весь коментар
27.07.2021 16:31 Відповісти
Интересно, выскажется ли по этому поводу главспец по барыгам и коррупции на таможне Михуил Саакашвили?
показати весь коментар
27.07.2021 14:51 Відповісти
знайде слід "бариги", злізе із одіозної "слугині народу", перекусить і в бій, якщо ремінь не лусне...
показати весь коментар
27.07.2021 19:52 Відповісти
СБУшний дах протік? Давно вже преса про це писала і всім було пох.
показати весь коментар
27.07.2021 14:52 Відповісти
а вы бараны по магазинам походите....80% всех товаров производства россии...
показати весь коментар
27.07.2021 14:55 Відповісти
насмешил
показати весь коментар
27.07.2021 15:35 Відповісти
а вы наклоняйте магазины, а они в свою очередь перестанут брать контрабандный товар...
показати весь коментар
27.07.2021 14:56 Відповісти
А потім з'ясується що це поштові посилки для реальних громадян. І скільки таких посилок вони зараз розкриють і поцуплять, впевнений не тільки гроші, нікому не відомо!
Прецедент вже був як таможники крали речі громадян.
показати весь коментар
27.07.2021 14:57 Відповісти
Народ не переживайте))!! Скоро всіх відпустять за рішенням суду і ще буде виплачена компенсація за збитки від втраченої вигоди))..
показати весь коментар
27.07.2021 15:30 Відповісти
если б все из этого шоу (последние два года) было правдой...
показати весь коментар
27.07.2021 18:10 Відповісти
ГБР ликвидировало на Киевской таможне канал контрабанды товаров на десятки миллионов гривен.Как информирует https://censor.net/, об том сообщает https://dbr.gov.ua/ пресс-служба ГБР. Источник: https://censor.net/ru/n3279386

Хтось з Зе влади недоотримав переводи з митниці
Нєпорядок.
показати весь коментар
27.07.2021 20:06 Відповісти
буря в стакане.. шоу для зелёных лохов и за их же счёт
показати весь коментар
27.07.2021 22:00 Відповісти
и все в гараж баканову
показати весь коментар
27.07.2021 23:26 Відповісти
колю котлету взяла чорна зависть, от і пожалівся кумам. Тепер німець -поштар буде заносити колі котлеті. А чо ? А. а . ?
показати весь коментар
28.07.2021 01:17 Відповісти
прощай цитрус алло и другое гамно для **********
показати весь коментар
28.07.2021 02:12 Відповісти
турецкие помидоры,эрдоган обидется.
показати весь коментар
28.07.2021 09:11 Відповісти
както надо наполнять бюджет - а как? олигархат трогать низззя обидятся майдан устроят как
шапкокраду, малый и средний бизнесс уже так обложили что и эти майдануть могут, запод под
распилы шота устал лопатами набрасывать ну остаётся трухануть контрабасс разик-другой...
как говорится - кто не заховался я не виноват....
показати весь коментар
28.07.2021 14:28 Відповісти
 
 