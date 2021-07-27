Проводяться обшуки, продукція вилучається тоннами: ДБР перекрило на Київській митниці потужний канал контрабанди товарів на десятки млн грн

ДБР ліквідувало на Київській митниці канал контрабанди товарів на десятки мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Співробітники ДБР спільно з департаментом протидії контрабанді Митної служби ліквідували потужний канал контрабанди товарів широкого вжитку і підакцизних товарів через столичні аеропорти та проводять масштабні обшуки на центральних сортувальних станціях операторів поштового зв’язку та в підрозділах Київської митниці.

Наразі вже вилучено понад 30 тонн товару. Попередньо встановлено, що один із поштових перевізників упродовж тривалого часу завозив великими партіями з-за кордону товари широкого вжитку, брендовий одяг, електротовари та групи підакцизних товарів під виглядом простих поштових перевезень.

Таким чином даний поштовий перевізник уникав сплати податків у той час, як збитки державі щомісячно обраховувалися десятками мільйонів гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Т.в.о. голови АРМА Сигидин і його заступник Павленко підозрюються в привласненні понад $ 400 тис., - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Так, лише у липні цей експортер завіз в Україну понад 150 тонн товару, не сплативши при цьому понад 30 мільйонів гривень податку. Зараз працівники ДБР встановлюють коло причетних до схеми осіб та перевіряють відповідність затриманого товару супровідним документам.

Про результати попередніх слідчих дій буде повідомлено додатково.