Проводяться обшуки, продукція вилучається тоннами: ДБР перекрило на Київській митниці потужний канал контрабанди товарів на десятки млн грн
ДБР ліквідувало на Київській митниці канал контрабанди товарів на десятки мільйонів гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
Співробітники ДБР спільно з департаментом протидії контрабанді Митної служби ліквідували потужний канал контрабанди товарів широкого вжитку і підакцизних товарів через столичні аеропорти та проводять масштабні обшуки на центральних сортувальних станціях операторів поштового зв’язку та в підрозділах Київської митниці.
Наразі вже вилучено понад 30 тонн товару. Попередньо встановлено, що один із поштових перевізників упродовж тривалого часу завозив великими партіями з-за кордону товари широкого вжитку, брендовий одяг, електротовари та групи підакцизних товарів під виглядом простих поштових перевезень.
Таким чином даний поштовий перевізник уникав сплати податків у той час, як збитки державі щомісячно обраховувалися десятками мільйонів гривень.
Так, лише у липні цей експортер завіз в Україну понад 150 тонн товару, не сплативши при цьому понад 30 мільйонів гривень податку. Зараз працівники ДБР встановлюють коло причетних до схеми осіб та перевіряють відповідність затриманого товару супровідним документам.
Про результати попередніх слідчих дій буде повідомлено додатково.
А речь в статье скорее всего идет о такой себе компании "Премиум Пакет"
Тут подробнее:
https://plinskiy.media/articles/115349/kormushka-dlya-sbu-kak-kum-bakanova-zarabatyvaet-na-kontrabande-apple
КТО ЗА ЭТИМ СТОИТ??? ОП, ПРЕЗИДЕНТ, вася пупкин?
где деньги, Зин?
не нужно нам впаривать что все зло, это неродивый таможенник.
Ой! Да ладно! Накрыли контрабанду-пацаны на сигареты тырили по-мелочи
шукайте 150 тис/млн т
Процес почався 2 роки тому.
Самому не смішно?
І ні, мені не смішно.
Прецедент вже був як таможники крали речі громадян.
Хтось з Зе влади недоотримав переводи з митниці
Нєпорядок.
шапкокраду, малый и средний бизнесс уже так обложили что и эти майдануть могут, запод под
распилы шота устал лопатами набрасывать ну остаётся трухануть контрабасс разик-другой...
как говорится - кто не заховался я не виноват....