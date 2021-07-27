УКР
55% українців не згодні із заявою Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися, - опитування "Рейтингу"

Більшість громадян України - 55% не згодні з нещодавньою заявою президента Росії Володимира Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися з таким твердженням.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 23-25 ​​липня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому на Сході України, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою згодні понад 60% опитаних. Серед жителів Західного регіону, навпаки, більш як 70% не погодилися з таким твердженням.

Більш як 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про "один народ".

опитування (2056) путін володимир (24847) росія (67966)
+49
ну не 73%, но всеравно еще дохрена зедибилов....
показати весь коментар
27.07.2021 14:17 Відповісти
+34
Поименные списки надо составлять
показати весь коментар
27.07.2021 14:17 Відповісти
+34
Само проведение такого опроса - провокация. Явно оплаченная паРашей...
показати весь коментар
27.07.2021 14:18 Відповісти
У цьому році 300(!!!) років Російській Імперії. Путін мовчить, вся Россія мовчить. Хтось знає, чому?
показати весь коментар
27.07.2021 16:16 Відповісти
http://www.radikal.ru 51% українців не згодні із заявою Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7708
показати весь коментар
27.07.2021 16:16 Відповісти
Хитрая сволочь.
Русские и росияне - две большие разницы!
Русских в Украине и Белоруси больше, чем в РФ.
показати весь коментар
27.07.2021 16:17 Відповісти
Можеш назвати "ісконно русскіє етніческіє теріторіі" звідки походять ці так звані русскіє?
показати весь коментар
27.07.2021 16:30 Відповісти
Извините что вмешиваюсь, но от слова "Пруссия", пеця№1 на 72% был Фрицем, по крови! Да и жена, тоже из Фрицов (Германия). Потаскуха ещё та, легендарная, история свидетельствует!
PS: Про "россию" моё мнение. Ну а жителей выгребной ямы-404, пеця№1 назвал "россами", это официально!
показати весь коментар
27.07.2021 17:02 Відповісти
Вы путаете Росийскую империю и Русь.
Последний островок Руси был уничтожен в 1812г.
показати весь коментар
28.07.2021 08:36 Відповісти
55% українців не згодні із заявою Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7240

/
показати весь коментар
27.07.2021 23:14 Відповісти
Це є правда, т.зв. "русскіє" - денаціоналізовані народи та частки народів фіноугорських, тюркських тощо.
показати весь коментар
28.07.2021 01:08 Відповісти
55% українців не згодні із заявою Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2176
показати весь коментар
28.07.2021 01:11 Відповісти
Одиннарод не может разговаривать веками на разных языках, а исторические факты свидетельствуют именно об этом: Украина, о которой умалчивают российские СМИ. Продолжение https://www.youtube.com/watch?v=GGTsuc0yHAo https://www.youtube.com/watch?v=GGTsuc0yHAo
показати весь коментар
27.07.2021 21:57 Відповісти
А как же Китай?
Да что там Китай. В Украине есть населенные пункты, которые не понимают друг друга, хотя каждый из них говорит по-украински.
показати весь коментар
28.07.2021 08:38 Відповісти
Да. Если один из них, например, мадьярский.
показати весь коментар
28.07.2021 13:42 Відповісти
Не обязательно. Есть на Франкiвщинi Долинский район. 98% киевлян не поймут их украинский. Скороговорка+измененные ударения.
показати весь коментар
28.07.2021 14:14 Відповісти
"https://censor.net/ua/user/252465" пример с Долинским районом на Франкивщине - глупый и несуразный. Подавляющее большинство жителей Украины понимают друг друга и это главное. А московиты и украинцы, говорящие на своих языках до сих пор нуждаются в переводчиках. Украинские фильмы - переводят на Московии. Эти факты самоочевидны.
показати весь коментар
30.07.2021 00:07 Відповісти
Любой пример, опровергающий мою точку зрения, является глупым и несуразным!
Если жители Украины понимают друг друга - нафига пляски вокруг надуманной языковой проблемы?
показати весь коментар
30.07.2021 08:26 Відповісти
"Любой пример, опровергающий мою точку зрения, является глупым и несуразным"

Не, это называется просто - у "Паровоза" - завышенная самооценка (искажённое представление человека о себе, характеризующееся безосновательным переоцениваем своих достоинств и абсолютным нежеланием признавать за собой какие-либо недостатки. Завышенная самооценка иногда требует вмешательства специалистов.)

"Если жители Украины понимают друг друга - нафига пляски вокруг надуманной языковой проблемы?"

В Украине нет никакой "языковой проблемы". Эта "проблема" существует только во лживой зомбо-пропаганде Московии.
показати весь коментар
04.08.2021 08:10 Відповісти
Брехня це, а не опитування. 2500 людей вони опитали. Скоріше опитали 25 людей, потім домалювали нулі. Я колись підробляв у такій структурі - вони так і роблять.
Брехня!

Наприклад, я за червень місяць опитав 3000 людей з питанням "За кого ви проголосуєте зараз?".
2800 відповіли - За Порошенка.
показати весь коментар
27.07.2021 16:28 Відповісти
Це правда і ця назва маніпулятивна "55% украинцев не согласны с заявлением Путина, что "русские и украинцы - один народ", 41% - согласились"
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-***************************************-25_iyulya_2021.html РЕЙТІНГ: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ (23-25 ЛИПНЯ 2021)
показати весь коментар
27.07.2021 21:36 Відповісти
уй, та написати можна все що завгодно.
Скоріше, що взагалі вони нікому не телефонували, а цифри зі стелі зняли.
Оце точніше буде.
показати весь коментар
27.07.2021 21:38 Відповісти
Можливо так і є, але писати про 2500 опитуванних, як про 55% українців, це вигляда так, нібито це думка 55% населення України, а це є маніпуляція свідомістю суспільства.
показати весь коментар
27.07.2021 21:42 Відповісти
Навіть 2500 опитуванних, це не 35 млн. українців.
показати весь коментар
27.07.2021 21:38 Відповісти
ще раз кажу, я бачив як ці опитування робляться - якщо й було 25 дзвінків, то це вже досягнення.
А скоріш за все, взагал,і нікому вони не телефонували.
Суцільна Брехня.
показати весь коментар
27.07.2021 21:41 Відповісти
Я не бачив але припускаю, що ці опитування саме так і робляться.
показати весь коментар
27.07.2021 21:44 Відповісти
коли вони в тій фірмі брехали, наприкінці 90-х, я рахував та перекладав аркуши з брехнею, формуючи стопки "так" та "ні".
показати весь коментар
27.07.2021 21:47 Відповісти
Напевно це заказуха "опзж" або кремлівська, тому що це "опитування" з'явилося невдовзі після статті )(уйла про "адиннарот".
показати весь коментар
27.07.2021 21:53 Відповісти
..ну, в общем-то, с процентом малоросов-дебилов определились..
короче - показатели недалеко ушли от процента обожателей сватов, квартала и "святого" Вошьдя-членограя - ЭТИ воевать за волю Украины точно не станут, сам говнокомандовач - тоже, оно первое сдастся в плен кадыровцам-бурятам "в нещадной борьбе за мир".. и да, где там оно?, возможно сейчас и сдаётся, так чтобы повыгоднее для папы-учОного и мамы-Риммы?.. оно ж, вроде, больше никому и ничего не должно?
показати весь коментар
27.07.2021 16:45 Відповісти
а малороси-дебіли нікому і не потрібні.
То як кримчанє, думали, що вони здали крим для рашкі і рашка тим кримчанам щось тепер повинна.
рашка ж їх просто знищила, і щоб приховати неймовірні масштаби смертності на кримє, почала завозити расейську біомасу з рашкі на крим.
так і з малоросами-дебілами буде.
показати весь коментар
27.07.2021 16:55 Відповісти
"..ну, в общем-то, с процентом малоросов-дебилов определились.."

Кто определился, если даже по словам этой же конторы "рейтинг", опросили всего 2500 человек?
показати весь коментар
27.07.2021 21:50 Відповісти
Само понятие российский народ это куча всяких народностей, европейской и азиатской группы. Москали, татары, мордва, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5 мордва-мокша , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%B5 мордва-эрзя , якуты, буряты, ингуши, чукчи, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 казаки , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B поморы и т.д. и тому подобное. Это узкоглазые буряты, чукчи, желтолицые китайцы. И называть их с украинцами одним народом, надо совсем быть дурным.
показати весь коментар
27.07.2021 16:48 Відповісти
Российского народа никогда не было. Это сгусток огромного количества национальностей, прикрытых дешёвой ширмой.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
показати весь коментар
27.07.2021 16:52 Відповісти
Це так...питання, а хто був замовником цієї ширми?
показати весь коментар
27.07.2021 17:10 Відповісти
Московские цари (+ симпатизирующая коням императрица) естественно. Нужно же из кучи абсолютно чуждых друг другу народов и народностей "адиннарот" лепить, чтобы можно было всех в одно стойло загнать и править этим стадом манкуртов особо не напрягаясь, а так же сплотить вокруг лидера/царя/вождя.
показати весь коментар
27.07.2021 23:29 Відповісти
чем чудовищнее ложь.......... к-ха к-ха..... реально могут скорее согласится!!! гдето 25% а в их
числе никак не более 10 так считают однозначно адиннарит..... просто лично знаю этнических
живущих здесь более 30 лет то есть в основном ещё при совке учившихся в вышах , на этот
вопрос очень затруднительно отвечают- та я какбэ да какбэ руский но я же здесь уже столько живу.... то есть руские родившиеся здесь вообще ничего не знают "шо там у бурятов" и знать
не очень то хотят....
показати весь коментар
27.07.2021 16:53 Відповісти
Все верно) 41% как бы они не мечтали, не реально найти))) Такое количество могло быть только с учетом Крыма и оккупированного Донбасса) Все остальное просто вранье... Суммарный рейтинг всяких зажопников с лошариками не дотягивает и до 20%))) И то не факт, что они все поголовно воспринимают как адинарот)))
показати весь коментар
27.07.2021 23:43 Відповісти
41 % московитів , яких завезли замість убитих голодом, репресіями і кривавим терором українців ,добре знають ,що вони були ,є і будуть народом і державою РФ, яка була, є зараз і буде завжди АНТИ Русь- Україною ! Все вони добре знають, але код садиста - брехуна нікуди з їх генів не виводився ! От і все ...
показати весь коментар
27.07.2021 16:56 Відповісти
Ну вот... Вот на таких как вы и рассчитаны эти "опросы"))) Вы надписям на заборах тоже верите?))) Я даже знаю, за кого вы голосовали на последних выборах))) Критического мышления НОЛЬ)
показати весь коментар
27.07.2021 23:45 Відповісти
Брехня та маніпуляція. Ще в далекому 2007 російська академія наук робила дослідження, назва статті в інтернеті була "ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ УКРАИНЦЕВ", зараз вона всюди видалена. Так от на мапі наочно видно, що один народ це українці та поляки, ну і Кубань ще, і все. Є осередки в Європі і, як не дивно, в районі Москви. Буряти, евенки, дагестанці, та інші росіяни не мають до нас жодного відношення!
55% українців не згодні із заявою Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2402
показати весь коментар
27.07.2021 17:00 Відповісти
41% , идиотов и откровенных врагов , впечатляет Я представляю такой опрос у нас , вы считаете палестинцев и евреев одним народом Только за вопрос могут порвать
показати весь коментар
27.07.2021 17:15 Відповісти
Немає жодних 41%. Це чергові соціологічні маніпуляції.
показати весь коментар
27.07.2021 20:13 Відповісти
Опрошено всего 2500 человек, вот именно из них и взят этот 41%, то есть, грубо говоря - это 1200 особей.
показати весь коментар
27.07.2021 22:28 Відповісти
1025
показати весь коментар
28.07.2021 00:47 Відповісти
А надписям на заборе вы тоже верите?)))
показати весь коментар
27.07.2021 23:47 Відповісти
Самое удивительное дальше-78% опрошенных считают что украинцы-потомки Киевской Руси,а то,что кацапы являются потомками Киевской Руси-считают 8% опрошенных.Когнитивный диссонанс.
показати весь коментар
27.07.2021 17:20 Відповісти
Это рукожопство "опросников"))) Ну не смогли они даже цифрами логически сманипулировать))) На что запрос был, там и выдали нужные цифры))) А дальше... А какая разница))))
показати весь коментар
27.07.2021 23:49 Відповісти
Спасибо мудакам из Рейтинга.Такая информация еще один стимул для рашки начинать полномасштабную войну с Украиной,ведь у нас практически половина населения тупорылие ватники.
показати весь коментар
27.07.2021 17:20 Відповісти
Какая еще "половина населения"? Вы на сайт Рейтинга пройдите по ссылке в статье и лично сами, своими глазами увидите, а сколько же всего народа было опрошено и вот после этого посчитайте, сколько людей на самом деле находится под этой цифрой 41% - наберется ли хотябы 1500 человек? Все подобные "опросы" расчитаны на людей , которые не любят проверять факты.
показати весь коментар
27.07.2021 22:39 Відповісти
Если на складе завода рандомно выбрать 1000 изготовленных деталей и бракованных там окажется 20 штук,то с вероятностью 97-98 % вся партия деталей этого завода будет иметь те же 2 % брака.У нас к сожалению среди всего населения с браковаными мозгами оказалось 41%.
показати весь коментар
28.07.2021 13:09 Відповісти
На 8м году антифашистской войны, 41% населения согласен со словами плешивого фюрера... вот и думаешь, может это тупое стадо недостойно жить самостоятельно? может их место, действительно, в стойле для рабов и недоумков?
показати весь коментар
27.07.2021 17:27 Відповісти
у мого кабанчика очи як у путьки , точно = один нарот =
показати весь коментар
27.07.2021 17:29 Відповісти
Что ж. Столетия имперской пропаганды дали свой результат.
показати весь коментар
27.07.2021 17:34 Відповісти
И как только присоединят Дамбац цифры будут противоположными.
показати весь коментар
27.07.2021 18:22 Відповісти
В лугандоне сейчас уже мало населения осталось, а вот отрыв лугандона в 2014 как раз и позволил получить нормальный результат на выборах. Но потом, 1.5-2 милиона из лугандона переехали на контролируемую территорию, и они думаю на 90% голосовали за зе в 2019.
показати весь коментар
27.07.2021 23:58 Відповісти
Все кто за Парашу или не видит в нкй врага-нужно первоочередно призывпать на службу и отправлять на передовую. Они очень быстро поменяют свое мнение. Начинать нужно с Зеленского. А для начала ввести институт НЕ граждан-как в Латвии было. Чтобы антиукраинцы не могли голосовать и ввыбрать очередного Зеленского главой государства
показати весь коментар
27.07.2021 19:10 Відповісти
Чергові соціолухи з черговим соціофейком.
показати весь коментар
27.07.2021 20:11 Відповісти
41% ?
показати весь коментар
27.07.2021 20:13 Відповісти
Большинство граждан Украины - 55% не согласны с недавним заявлением президента России Владимира Путина, что "русские и украинцы - один народ", 41% - согласились с таким утверждением. Источник: https://censor.net/ru/n3279388

А в цьому РЕЙТИНГУ сєпари працюють ще ті.
Навіть 10 % Українців не вважають кацапів братами собі
показати весь коментар
27.07.2021 20:24 Відповісти
Не пора ли маніпулятивно-спроможньому "Рейтингу" устроить обструкцию?
показати весь коментар
27.07.2021 23:16 Відповісти
Разный взгляд на мир на культуру на ценности на историю какие нах братья и остальное.Это твари.Более того те кто считает одним народом это 100% те кто там родственники не более.
показати весь коментар
27.07.2021 20:27 Відповісти
Отчасти народ братский, с которым мы в 91м закончили существование ссср. Теперь надо объединиться и скинуть режим Путина.
показати весь коментар
27.07.2021 21:24 Відповісти
Могу уважать твое заблуждение, но только признав тебя утопистом или, в другом случае, инфантильным (не хочется даже думать о твоей глубоко скрытой цели, которая, возможно, совпадает с расейской пропагандистской шелухой)..
показати весь коментар
27.07.2021 23:11 Відповісти
И кто тебе брат? Чечен или якут?))) Хочешь обьединяться?)))) На билет денег не хватает? Меняю на украинский паспорт) И в зауральских епенях, обьединяйся с кем хочешь, но сюда дорогу забудь)
показати весь коментар
27.07.2021 23:53 Відповісти
Этот "братский" народ мечтает о твоей квартире, доме, земле. Потому что 2/3 территории рашки вообще для жизни не пригодны.
показати весь коментар
28.07.2021 00:43 Відповісти
"рейтинг" - ты брешешь хуже катьки-проституткипоходной... НИКТО НЕ СЧИТАЕТ УКРАИНЦЕВ похожими на кацапов...
показати весь коментар
27.07.2021 22:15 Відповісти
и как так получилось что один и тот же нарот стреляет сам в себя ???
показати весь коментар
27.07.2021 22:24 Відповісти
Шорт побери!!! 8-й год войны, тысячи убитых, ликование до усра..ки в рашке по поводу захвата Крыма у хохлов, разграбление Донбасса, тренировки рашистских войск по убиению наших воинов и 41%!! считают что мы - один народ. Господи, что за люди, чем они думают и о чем? Ров с крокодилами, союзы с кем угодно, но только подальше от этой Богом проклятой страны.
показати весь коментар
27.07.2021 22:47 Відповісти
Я думаю, не все так плохо, как здесь представляют. Помнится, в конце 2018го именно "Рейтинг", с его "легкой руки", народил "вдруг откуда ни возьмись, появилось...", сам понимаешь что, для уточнения, зе-сообщество.
показати весь коментар
27.07.2021 23:07 Відповісти
Лично я уже с 2019 не верю в чисто СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ "Рейтинг", скорее, помощника в решении политических вопросов, исполняя заказанное вточности и всрок, не задумываясь, не станет ли то, о чем и как спрашивают именно в данный момент времени и в данной ситуации напряженного украинского ... электората манипуляцией с далеко идущими последствиями, а, проще, участием в инфосоставляющей гибридного противостояния.
показати весь коментар
27.07.2021 23:03 Відповісти
Я РЮЗЬГЕ

звiдки беруться рюзьге )) прошу, панове.

https://youtu.be/sIe9yUZn2-M

55% українців не згодні із заявою Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5300
показати весь коментар
27.07.2021 23:18 Відповісти
показати весь коментар
28.07.2021 01:19 Відповісти
"Папа-турок, мама-грек, а я русский человек."
показати весь коментар
28.07.2021 01:22 Відповісти
Просто жуть какя то. На 7 году войны с лаптеногими 41 % украинцев так и остались ватниками. Правда там еще и 5 колонна присутствует
показати весь коментар
28.07.2021 05:35 Відповісти
Половина украинцев говорят на русском, эта же половина находится за бортом государственной (в том числе языковой) политики Украины, а значит эта же половина находится вне информационного поля Украины. Преимущественно русскоязычные люди привели к власти Зеленского, а сейчас он делает вид, будто их не существует. Одновременно с этим есть сосед, который декларирует свое желание защитить этих людей и считает своим народом. Какого иного исхода вы ожидали и чему тут удивляетесь? Какой еще выбор остается этим людям? Вместо того, да бы объединить украинский народ, тут втирают о ватниках, паспортах негражданина и миграции, продолжайте в том же духе и посмотрим, что из этого получится.
показати весь коментар
28.07.2021 09:05 Відповісти
Уже на примере ДНР посмотрели.Как признался ваш сосед и "защитник" русскоязычных Гиркинд-там получился свинарник.
показати весь коментар
28.07.2021 13:18 Відповісти
Я этого не оправдываю, но нынче Украина словно намеренно создает условия для развития сепаратизма и нагнетает противоречия в обществе, вместо того, да бы оказывать поддержку своим людям и работать на сплочение, собственно этого и ожидали от Зеленского, а не Порошенко номер 2.
показати весь коментар
28.07.2021 15:03 Відповісти
По другому никак нельзя.С украинизацией тянули 25 лет и события в Крыму и Донбассе показали,что чем больше ты даешь им воли тем больши у них развиваются сепарские настроения.Сполочать нужно проукраинское ядро- тех 55-60 % кто выступает за НАТО,ЕС, и не считают себе одним народом с рашосвиньями.
показати весь коментар
28.07.2021 16:12 Відповісти
Великоросійський шовінізм та малороська меншовартість - це все життя жити в Україні і не вивчити українську мову.
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країни, в якій живе?
Ні , тільки росіянин та малорос це може, він окупант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів та їхніх колаборантів-малоросів теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ - ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
показати весь коментар
28.07.2021 13:53 Відповісти
"ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ." - Вы так пишите, будто русскоязычные украинцы попросту не знают украинского, вот и не общаются, я этот бред даже комментировать не буду. "мови країни, в якій живе?" - если половина украинцев общаются на русском, стало быть русский язык - тоже язык украинского народа, значит относятся нормально.
показати весь коментар
28.07.2021 15:00 Відповісти
само слово Украинец и руцкий. оно и пишется и читается по разному.
это как сказать Солнце и луна это одно и тоже.
каким тупым нужно быть, что верить что это один и тот же народ??
показати весь коментар
28.07.2021 12:22 Відповісти
+1 що провокація. І що це фігня така, тобто хфірма цей "рєйтінг"...
показати весь коментар
28.07.2021 12:51 Відповісти
Це українцям, які виросли з знанням рідної мови та язига колонізаторів, здається, що мова та язиг дуже близькі. А насправді дорослий росісянин, який НІКОЛИ не чув української, аж ніяк її не зрозуміє. І знання це не з москальської Віки, не з гуглу, а з власного досвіду. Словарних співпадінь в українській мові значно більше з польською, словацькою та навіть такою, як мова лужицьких сербів, яка вже майже зникла, ніж з язигом. Якщо ви подорожували по слов*янських країнах, то, мабуть, помітили, що так-сяк ви можете розуміти навіть далеких від нас хорватів та словенців, або чорногорців. Рузкіє ж, які крім свого язига не знають жодного, цього не можуть. Слов*янські мови Європи для них все рівно, що мови індіанців амазонських джунглів.
показати весь коментар
28.07.2021 13:56 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 