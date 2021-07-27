55% українців не згодні із заявою Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися, - опитування "Рейтингу"

Більшість громадян України - 55% не згодні з нещодавньою заявою президента Росії Володимира Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися з таким твердженням.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 23-25 ​​липня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому на Сході України, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою згодні понад 60% опитаних. Серед жителів Західного регіону, навпаки, більш як 70% не погодилися з таким твердженням.

Більш як 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про "один народ".

