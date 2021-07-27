55% українців не згодні із заявою Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися, - опитування "Рейтингу"
Більшість громадян України - 55% не згодні з нещодавньою заявою президента Росії Володимира Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися з таким твердженням.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 23-25 липня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.
Більшість опитаних (55%) не погодилися з нещодавньою заявою Президента Росії Путіна, що "росіяни й українці - один народ, який належить до одного історичного й духовного простору", 41% - з цим згодні.
При цьому на Сході України, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою згодні понад 60% опитаних. Серед жителів Західного регіону, навпаки, більш як 70% не погодилися з таким твердженням.
Більш як 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про "один народ".
Русские и росияне - две большие разницы!
Русских в Украине и Белоруси больше, чем в РФ.
PS: Про "россию" моё мнение. Ну а жителей выгребной ямы-404, пеця№1 назвал "россами", это официально!
Последний островок Руси был уничтожен в 1812г.
Да что там Китай. В Украине есть населенные пункты, которые не понимают друг друга, хотя каждый из них говорит по-украински.
Если жители Украины понимают друг друга - нафига пляски вокруг надуманной языковой проблемы?
Не, это называется просто - у "Паровоза" - завышенная самооценка (искажённое представление человека о себе, характеризующееся безосновательным переоцениваем своих достоинств и абсолютным нежеланием признавать за собой какие-либо недостатки. Завышенная самооценка иногда требует вмешательства специалистов.)
"Если жители Украины понимают друг друга - нафига пляски вокруг надуманной языковой проблемы?"
В Украине нет никакой "языковой проблемы". Эта "проблема" существует только во лживой зомбо-пропаганде Московии.
Брехня!
Наприклад, я за червень місяць опитав 3000 людей з питанням "За кого ви проголосуєте зараз?".
2800 відповіли - За Порошенка.
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-***************************************-25_iyulya_2021.html РЕЙТІНГ: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ (23-25 ЛИПНЯ 2021)
Скоріше, що взагалі вони нікому не телефонували, а цифри зі стелі зняли.
Оце точніше буде.
А скоріш за все, взагал,і нікому вони не телефонували.
Суцільна Брехня.
короче - показатели недалеко ушли от процента обожателей сватов, квартала и "святого" Вошьдя-членограя - ЭТИ воевать за волю Украины точно не станут, сам говнокомандовач - тоже, оно первое сдастся в плен кадыровцам-бурятам "в нещадной борьбе за мир".. и да, где там оно?, возможно сейчас и сдаётся, так чтобы повыгоднее для папы-учОного и мамы-Риммы?.. оно ж, вроде, больше никому и ничего не должно?
То як кримчанє, думали, що вони здали крим для рашкі і рашка тим кримчанам щось тепер повинна.
рашка ж їх просто знищила, і щоб приховати неймовірні масштаби смертності на кримє, почала завозити расейську біомасу з рашкі на крим.
так і з малоросами-дебілами буде.
Кто определился, если даже по словам этой же конторы "рейтинг", опросили всего 2500 человек?
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
числе никак не более 10 так считают однозначно адиннарит..... просто лично знаю этнических
живущих здесь более 30 лет то есть в основном ещё при совке учившихся в вышах , на этот
вопрос очень затруднительно отвечают- та я какбэ да какбэ руский но я же здесь уже столько живу.... то есть руские родившиеся здесь вообще ничего не знают "шо там у бурятов" и знать
не очень то хотят....
А в цьому РЕЙТИНГУ сєпари працюють ще ті.
Навіть 10 % Українців не вважають кацапів братами собі
звiдки беруться рюзьге )) прошу, панове.
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країни, в якій живе?
Ні , тільки росіянин та малорос це може, він окупант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів та їхніх колаборантів-малоросів теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ - ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
это как сказать Солнце и луна это одно и тоже.
каким тупым нужно быть, что верить что это один и тот же народ??