На фінансування послуг з лікування COVID-19 у вересні-грудні необхідно додатково 5-10 млрд грн, - НСЗУ
На фінансування послуг з лікування COVID-19 за програмою медгарантій у вересні-грудні 2021 року необхідно виділити додатково 5-10 млрд грн.
Про це заявила заступниця директора департаменту медичних послуг і лікарських засобів Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Анна Фенчак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Відповідно до нашого моделювання, зростання захворюваності очікується наприкінці серпня – у вересні. Якщо говорити про оплату послуг, які надаються пацієнтам з COVID-19, виникне потреба в додаткових коштах. За умови ефективного розподілу маршрутів пацієнта очікується, що загальна потреба на вересень-грудень становитиме від 5 до 10 млрд грн залежно від того, як розвиватиметься пандемія. Якщо будемо розширювати мережу медзакладів, залучати не зовсім ефективну команду, то ця сума може збільшитися", - сказала вона на пресбрифінгу в Києві у вівторок.
Крім цього, за словами Фенчак, на початку 2021 року 6,5 млрд грн були перерозподілені з Програми медгарантій на вакцинацію. Нині повернули лише половину цих коштів.
И ведь это на годы.
Мы же это уже проходили !
"20 травня голова комітету ВР з питань бюджету зареєстрував законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68883 3509 , який пропонує додати до напрямків використання Covid-фонду будівництво і реконструкцію доріг загального користування державного значення. Згідно з фінансово-економічним обгрунтуванням законопроекту, мова йде про виділення з Covid-фонду 35 млрд грн на будівництво доріг."
(когда это уже закончится....)
Как только этот опыт поможет воссоздать целостную картину с той амплитудой колебаний, которая уже есть в выборке позапрошлогодних и прошлогодних статистик, структурированием опыта от нынешних отчетов, разбежность подобного вида ( от 5 аж до 10) , исчезнет так и не начинив собой безумную структуру, которая паразитируя на здоровье граждан, выдвет себя за систему тех аспектов и уровней, которые пекутся о здоровье граждан, оперируя суммами, которым даже нет ни фактического ( от 5 млр.) логического обоснованования( до 10 млрд) и потверждения, с учетом того, что стратегия номального здравомыслящего наполнения бюджета не может себе позволить оперировать суммами с аж такими разбежностями.
( ...немного путанно, но думаю, что понимание для здравомыслящих аспектов делового характера уловили суть стратегии для обходных маневров от спекуляции и паратизации ...)
а чего ж тогда растрынькивали на дороги, МВД, киноиндустрию...и прочее-прочее???
а может кто-то сначала ответит за нецелевое использование (разбазаривание и разворовывание) ковидного фонда ???
Получите 100 миллионов и выживайте, как умеете. У ОПы вэлыкэ крадивныцтво. Товарищи прибарахляются. Такие вещи понимать надо.
Галузь медицини доведена до критичного рівня цими проХФФесіоналами, На грудень-місяць буде бунт. Втім, як і у всій Україні...