На фінансування послуг з лікування COVID-19 у вересні-грудні необхідно додатково 5-10 млрд грн, - НСЗУ

На фінансування послуг з лікування COVID-19 за програмою медгарантій у вересні-грудні 2021 року необхідно виділити додатково 5-10 млрд грн.

Про це заявила заступниця директора департаменту медичних послуг і лікарських засобів Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Анна Фенчак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до нашого моделювання, зростання захворюваності очікується наприкінці серпня – у вересні. Якщо говорити про оплату послуг, які надаються пацієнтам з COVID-19, виникне потреба в додаткових коштах. За умови ефективного розподілу маршрутів пацієнта очікується, що загальна потреба на вересень-грудень становитиме від 5 до 10 млрд грн залежно від того, як розвиватиметься пандемія. Якщо будемо розширювати мережу медзакладів, залучати не зовсім ефективну команду, то ця сума може збільшитися", - сказала вона на пресбрифінгу в Києві у вівторок.

Читайте: У Нацслужбі здоров'я розповіли, коли вакциновані зможуть завантажувати COVID-сертифікати в "Дії": "Період бетатестування вже завершується"

Крім цього, за словами Фенчак, на початку 2021 року 6,5 млрд грн були перерозподілені з Програми медгарантій на вакцинацію. Нині повернули лише половину цих коштів.