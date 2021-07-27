УКР
На фінансування послуг з лікування COVID-19 у вересні-грудні необхідно додатково 5-10 млрд грн, - НСЗУ

На фінансування послуг з лікування COVID-19 за програмою медгарантій у вересні-грудні 2021 року необхідно виділити додатково 5-10 млрд грн.

Про це заявила заступниця директора департаменту медичних послуг і лікарських засобів Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Анна Фенчак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до нашого моделювання, зростання захворюваності очікується наприкінці серпня – у вересні. Якщо говорити про оплату послуг, які надаються пацієнтам з COVID-19, виникне потреба в додаткових коштах. За умови ефективного розподілу маршрутів пацієнта очікується, що загальна потреба на вересень-грудень становитиме від 5 до 10 млрд грн залежно від того, як розвиватиметься пандемія. Якщо будемо розширювати мережу медзакладів, залучати не зовсім ефективну команду, то ця сума може збільшитися", - сказала вона на пресбрифінгу в Києві у вівторок.

Читайте: У Нацслужбі здоров'я розповіли, коли вакциновані зможуть завантажувати COVID-сертифікати в "Дії": "Період бетатестування вже завершується"

Крім цього, за словами Фенчак, на початку 2021 року 6,5 млрд грн були перерозподілені з Програми медгарантій на вакцинацію. Нині повернули лише половину цих коштів.

карантин (18172) фінансування (3255) НСЗУ (316) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+6
Вот же бездонная клоака этот Ковид. Представьте доковидную эпоху, как можно было бы использовать в реальных секторах. А сейчас - просто уйма денег уходит сквозь пальцы как песок. В карманы задействованных людей и структур.
И ведь это на годы.
27.07.2021 14:52 Відповісти
+5
Соберите списки всех,кто на крестном ходу гундяевского сатаната в Киеве и разошлите им платежки. Там ни одной курвы в маске нет
27.07.2021 14:41 Відповісти
+5
Пусть клоун 🤢🤡 на своё содержание и свои хотелки сократит , совсем обнаглел , таких расходов даже «овощ» себе не позволял , а «прислуга « народная меньше грабит
27.07.2021 14:43 Відповісти
А тем кто к примеру не болеет на коронавирус в течении года можно премию выдавать поощерительную
показати весь коментар
27.07.2021 14:43 Відповісти
Это его охранники заставляют)))))
показати весь коментар
27.07.2021 14:54 Відповісти
все лечатся за свой счет... куда же деньги идут ????
показати весь коментар
27.07.2021 14:51 Відповісти
В оффшоры оманские , Вы ещё спрашиваете !
показати весь коментар
27.07.2021 15:03 Відповісти
Это что за схема ? Давайте выделим дополнитель 10 млр на лечение .... , а потом переведем это все " в дороги" ...
Мы же это уже проходили !
"20 травня голова комітету ВР з питань бюджету зареєстрував законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68883 3509 , який пропонує додати до напрямків використання Covid-фонду будівництво і реконструкцію доріг загального користування державного значення. Згідно з фінансово-економічним обгрунтуванням законопроекту, мова йде про виділення з Covid-фонду 35 млрд грн на будівництво доріг."
(когда это уже закончится....)
показати весь коментар
27.07.2021 14:53 Відповісти
Нет ничего в этом мире более совершенного по своей структуре, чем оптимизация тех знаний, которые включают в себя опыт от прошлогодних или позапрошлогодних статистик.
Как только этот опыт поможет воссоздать целостную картину с той амплитудой колебаний, которая уже есть в выборке позапрошлогодних и прошлогодних статистик, структурированием опыта от нынешних отчетов, разбежность подобного вида ( от 5 аж до 10) , исчезнет так и не начинив собой безумную структуру, которая паразитируя на здоровье граждан, выдвет себя за систему тех аспектов и уровней, которые пекутся о здоровье граждан, оперируя суммами, которым даже нет ни фактического ( от 5 млр.) логического обоснованования( до 10 млрд) и потверждения, с учетом того, что стратегия номального здравомыслящего наполнения бюджета не может себе позволить оперировать суммами с аж такими разбежностями.
( ...немного путанно, но думаю, что понимание для здравомыслящих аспектов делового характера уловили суть стратегии для обходных маневров от спекуляции и паратизации ...)
показати весь коментар
27.07.2021 14:56 Відповісти
да?как интересно...
а чего ж тогда растрынькивали на дороги, МВД, киноиндустрию...и прочее-прочее???
а может кто-то сначала ответит за нецелевое использование (разбазаривание и разворовывание) ковидного фонда ???
показати весь коментар
27.07.2021 15:08 Відповісти
біда України що нема нікого, кто за щось відповідав - суддя не відповідає за рішення і наслідки свого суддівства, депутати не відповідають за фінансові наслідки прийнятих законів, президент взагалі ні за що не відповідає...
показати весь коментар
27.07.2021 15:21 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27019394.html Зекономика

показати весь коментар
27.07.2021 15:11 Відповісти
Геній управління, сама мама Наташа казала, та й ЗЕля підакував.
показати весь коментар
27.07.2021 16:24 Відповісти
Асфальт вже не допомагає? Автодор ще хоче грошей?
показати весь коментар
27.07.2021 16:23 Відповісти
5-10 миллиардов, значит...
Получите 100 миллионов и выживайте, как умеете. У ОПы вэлыкэ крадивныцтво. Товарищи прибарахляются. Такие вещи понимать надо.
показати весь коментар
27.07.2021 16:28 Відповісти
Какие нафик услуги по лечению? Попадаешь в больничку с пневмонией и начинается карусель. 500грн в сутки на мед препараты. И так 20 дней. Для меня Декабрь 2020 показался адом. БРЕХУНЫ.
показати весь коментар
27.07.2021 16:29 Відповісти
яка область ? бо знаю що у сісідніх лікують безкоштовно, а в моїй ваші 500 грн на добу то взагалі квіточки. У людей по 100к за 2 тижні втікало на безкоштовне лікування.
показати весь коментар
27.07.2021 17:19 Відповісти
Херсонська.
показати весь коментар
27.07.2021 20:43 Відповісти
На каком научном и финансовом основании этот бред про милиарды. Одно обьяснение- клептомания ковидная. Где отчет за ранее выделенное и разворованое ковидмафией. Теперь ковид на все случаи жизни когда хочется кушать свиньям корыта.
показати весь коментар
27.07.2021 16:32 Відповісти
Тупий непрофесіоналізм цієї НСЗУ уже відомий всім медикам України. Чого варте оце - "потрібно ще 5-10 млрд гривень"(!). Так п"ять, чи десять, адже мова йде про мільярди???
Галузь медицини доведена до критичного рівня цими проХФФесіоналами, На грудень-місяць буде бунт. Втім, як і у всій Україні...
показати весь коментар
27.07.2021 21:04 Відповісти
 
 