Війська РФ обстріляли позиції ОС біля Водяного і Золотого-4 зі 120-мм мінометів, бойових втрат немає

Війська РФ обстріляли позиції ОС біля Водяного і Золотого-4 зі 120-мм мінометів, бойових втрат немає

Від початку поточної доби, 27 липня, станом на 12:00 зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу Золотого-4 ворог відкрив вогонь з мінометів 120-мм калібру.

Неподалік Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв українські позиції з мінометів 120-мм калібру.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що про всі дії збройних формувань РФ та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Топ коментарі
+4
з таким президентом Бiда вже в хатi , а далi буде гiрше
показати весь коментар
27.07.2021 15:05 Відповісти
+4
Водяное, Золотое - это там, где гнида разводила войска, и клялась, что один выстрел - и все вернется назад?
показати весь коментар
27.07.2021 15:10 Відповісти
+3
Фотка не в тему...
показати весь коментар
27.07.2021 14:52 Відповісти
Фотка не в тему...
показати весь коментар
27.07.2021 14:52 Відповісти
Зегнидотник , продолжает гундосить про « раскаты грома «
показати весь коментар
27.07.2021 15:01 Відповісти
Зеленский сделай одно хорошее дело
Назначь досрочные выборы президента и верховной рады
Не выходит у тебя ничего признай это и уйди
показати весь коментар
27.07.2021 14:54 Відповісти
воно планує ще на кілька термінів, до кінця свого нікчемного життя бути президентом.
показати весь коментар
27.07.2021 14:58 Відповісти
з таким президентом Бiда вже в хатi , а далi буде гiрше
показати весь коментар
27.07.2021 15:05 Відповісти
шось в лісі здохло - войска рф написано...чотко, прямо, без еківоков..
канєшно шо, армия рф, там жеж всі її паспортами громадяни...
це до того, що война не гражданская...
але, чи надовго це здохле в лісі?
показати весь коментар
27.07.2021 14:54 Відповісти
коли ми вже прочитаємо, що внаслідок прицільного вогню у відповідь ЗСУ задвухостили стільки-то орків, знищили опорники, техніку, склади?
показати весь коментар
27.07.2021 14:56 Відповісти
При Зе никогда
показати весь коментар
27.07.2021 15:03 Відповісти
"Отмечается также, что обо всех действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм."
_Насрать на это! Надо писать была ли ответка!
показати весь коментар
27.07.2021 15:04 Відповісти
мля а выше заголовок

"Украина со своей стороны готова и стремится прекратить обстрелы раз и навсегда,
ТКГ подвела итоги года режима "тишины" на Донбассе: стало в два раза меньше смертей, почти втрое меньше обстрелов
показати весь коментар
27.07.2021 15:05 Відповісти
Золоте-4, коли бубочка віддасть наказ зайняти позиції з яких він. відвів ВСУ? Питання риторічне-ніколи. А зебілам все божа роса. Аби не Порошенко. Сумно і гидко.
показати весь коментар
27.07.2021 15:06 Відповісти
Це не рахується. У них не рахуються вбиті та поранені українські військові, а тут якийсь обстріл з забороненої зброї.
показати весь коментар
27.07.2021 15:08 Відповісти
Водяное, Золотое - это там, где гнида разводила войска, и клялась, что один выстрел - и все вернется назад?
показати весь коментар
27.07.2021 15:10 Відповісти
Не клялась, а ссала в очи.
показати весь коментар
27.07.2021 15:37 Відповісти
скажите... а что Украинские войска обстреляли?
показати весь коментар
27.07.2021 15:47 Відповісти
У лугандонохуйловських спитай!
показати весь коментар
27.07.2021 16:06 Відповісти
Наконец начинаем называть вещи своими именами-ОБСТРЕЛЯЛИ а не "нарушили режим тишины"
показати весь коментар
27.07.2021 17:19 Відповісти
 
 