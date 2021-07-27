Війська РФ обстріляли позиції ОС біля Водяного і Золотого-4 зі 120-мм мінометів, бойових втрат немає

Від початку поточної доби, 27 липня, станом на 12:00 зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу Золотого-4 ворог відкрив вогонь з мінометів 120-мм калібру.

Неподалік Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв українські позиції з мінометів 120-мм калібру.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що про всі дії збройних формувань РФ та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

