Війська РФ обстріляли позиції ОС біля Водяного і Золотого-4 зі 120-мм мінометів, бойових втрат немає
Від початку поточної доби, 27 липня, станом на 12:00 зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, поблизу Золотого-4 ворог відкрив вогонь з мінометів 120-мм калібру.
Неподалік Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв українські позиції з мінометів 120-мм калібру.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що про всі дії збройних формувань РФ та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
