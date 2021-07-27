УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8774 відвідувача онлайн
Новини
11 026 10

"Грози, град та шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено на 28 липня на більшій частині України

"Грози, град та шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено на 28 липня на більшій частині України

28 липня в західних і північних областях України, а також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Укргідрометцентру.

У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вдень і в Полтавській і Кіровоградській областях короткочасні дощі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

На решті території без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Також читайте: Світу варто готуватися до більш інтенсивних періодів аномальної спеки, - дослідження

Грози, град та шквали 15-20 м/с, - штормове попередження оголошено на 28 липня на більшій частині України 01

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°; вдень 27-32°, у південній та східній частині до 35°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 21-26°.

Грози, град та шквали 15-20 м/с, - штормове попередження оголошено на 28 липня на більшій частині України 02

У Київській області пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Також читайте: У ДСНС попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в низці областей України

Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°.

27 липня станом на 9:00 температура води в р. Дніпро на гідрологічному посту Київ становила 24,0°, рівень води 443 см.

Автор: 

погода (793) штормове попередження (42)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Таку б погоду та сьогодні, на сектантів кремлівського сатанату, яких звезли в Київ...
показати весь коментар
27.07.2021 15:29 Відповісти
+2
опять Порох нагадил(
показати весь коментар
27.07.2021 15:26 Відповісти
+2
Північ Італії в обід 26 липня накрив сильний шторм. Всього лише за пів години величезний град встиг наробити багато шкоди.

"Грози, град та шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено на 28 липня на більшій частині України - Цензор.НЕТ 5473

Сильний дощ затопив дороги та створив проблеми з рухом. Ділянку на автомагістралі А1 Мілан - Неаполь закрили. Черга з автомобілів простягнулася на 8 кілометрів. Тим, хто їхав у Мілан, рекомендували обирати інший маршрут.
Град був такий сильний, що побив скло та пошкодив кузова автомобілів. Очевидці негоди опублікували вражаючі фотографії. На них видно, що крижані кульки за розміром перевищують навіть діаметр курячого яйця.
http://www.facebook.com/1624114594/videos/366568775039858/ www.facebook.com/1624114594/videos/366568775039858/
"Грози, град та шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено на 28 липня на більшій частині України - Цензор.НЕТ 7256

.
"Грози, град та шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено на 28 липня на більшій частині України - Цензор.НЕТ 3391 .
показати весь коментар
27.07.2021 15:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сволочи
показати весь коментар
27.07.2021 15:24 Відповісти
опять Порох нагадил(
показати весь коментар
27.07.2021 15:26 Відповісти
МАБУТЬ ГАДУН ВІД ПРИРОДИ.
показати весь коментар
27.07.2021 17:40 Відповісти
Грузію накрила сильна злива, яка наробила там біди. А чого б і ні.
показати весь коментар
27.07.2021 15:29 Відповісти
Таку б погоду та сьогодні, на сектантів кремлівського сатанату, яких звезли в Київ...
показати весь коментар
27.07.2021 15:29 Відповісти
https://twitter.com/sgorlovki Мітяй @sgorlovki

Группа "Рейтинг" опубликовала данные очередного исследования.
И там есть вопрос по поводу статьи Путина про "один народ".
Очень показательные ответы и кто, в большинстве своем, себя считает "одним народом": симпатики ОПЗЖ, Мураева и Шария.

"Грози, град та шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено на 28 липня на більшій частині України - Цензор.НЕТ 1215
показати весь коментар
27.07.2021 15:43 Відповісти
ГРОЗА , ГРАД и ШКВАЛ - так должны называться новые украинские ракетные комплексы .
показати весь коментар
27.07.2021 15:45 Відповісти
Північ Італії в обід 26 липня накрив сильний шторм. Всього лише за пів години величезний град встиг наробити багато шкоди.

"Грози, град та шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено на 28 липня на більшій частині України - Цензор.НЕТ 5473

Сильний дощ затопив дороги та створив проблеми з рухом. Ділянку на автомагістралі А1 Мілан - Неаполь закрили. Черга з автомобілів простягнулася на 8 кілометрів. Тим, хто їхав у Мілан, рекомендували обирати інший маршрут.
Град був такий сильний, що побив скло та пошкодив кузова автомобілів. Очевидці негоди опублікували вражаючі фотографії. На них видно, що крижані кульки за розміром перевищують навіть діаметр курячого яйця.
http://www.facebook.com/1624114594/videos/366568775039858/ www.facebook.com/1624114594/videos/366568775039858/
"Грози, град та шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено на 28 липня на більшій частині України - Цензор.НЕТ 7256

.
"Грози, град та шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено на 28 липня на більшій частині України - Цензор.НЕТ 3391 .
показати весь коментар
27.07.2021 15:52 Відповісти
Наконец-то и Киев зацепит. Или на Подоле опять сухо и жарко?
показати весь коментар
27.07.2021 16:16 Відповісти
Що у Києві завтра?
Найближчої ночі та вранці пройдуть місцями короткочасні дощі та погримять грози. Проте вдень у середу істотні опади малоймовірні.
У столиці втримається спека, очікується близько +30 градусів.
Відчутне зниження температури повітря прийде в Україну на наступному тижні, на початку серпня. - Погода від Наталки Діденко
показати весь коментар
27.07.2021 16:31 Відповісти
 
 