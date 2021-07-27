"Грози, град та шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено на 28 липня на більшій частині України

28 липня в західних і північних областях України, а також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Укргідрометцентру.

У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вдень і в Полтавській і Кіровоградській областях короткочасні дощі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

На решті території без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°; вдень 27-32°, у південній та східній частині до 35°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 21-26°.

У Київській області пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°.

27 липня станом на 9:00 температура води в р. Дніпро на гідрологічному посту Київ становила 24,0°, рівень води 443 см.