"Грози, град та шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено на 28 липня на більшій частині України
28 липня в західних і північних областях України, а також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Укргідрометцентру.
У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вдень і в Полтавській і Кіровоградській областях короткочасні дощі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).
На решті території без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с.
Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°; вдень 27-32°, у південній та східній частині до 35°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 21-26°.
У Київській області пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°.
27 липня станом на 9:00 температура води в р. Дніпро на гідрологічному посту Київ становила 24,0°, рівень води 443 см.
Сильний дощ затопив дороги та створив проблеми з рухом. Ділянку на автомагістралі А1 Мілан - Неаполь закрили. Черга з автомобілів простягнулася на 8 кілометрів. Тим, хто їхав у Мілан, рекомендували обирати інший маршрут.
Град був такий сильний, що побив скло та пошкодив кузова автомобілів. Очевидці негоди опублікували вражаючі фотографії. На них видно, що крижані кульки за розміром перевищують навіть діаметр курячого яйця.
http://www.facebook.com/1624114594/videos/366568775039858/ www.facebook.com/1624114594/videos/366568775039858/
Найближчої ночі та вранці пройдуть місцями короткочасні дощі та погримять грози. Проте вдень у середу істотні опади малоймовірні.
У столиці втримається спека, очікується близько +30 градусів.
Відчутне зниження температури повітря прийде в Україну на наступному тижні, на початку серпня. - Погода від Наталки Діденко