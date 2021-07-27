Український плавець Романчук з олімпійським рекордом вийшов у фінал на Іграх у Токіо
Український плавець Михайло Романчук у кваліфікації 800-метрівки вільним стилем на Олімпіаді встановив рекорд турніру і рекорд України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Трибуну".
Він виграв свій заплив і показав час 7.41,28. Роман пройшов у фінал з найкращим результатом.
Дистанція 800 метрів вільним стилем вперше представлена на Олімпіаді. Тому попереднього рекорду не було.
Романчук побив власний рекорд України, який встановив у 2019 році в Стокгольмі - 7.42,49.
.
Козаче ти красень!
Вперед до золотої перемоги!
Україна з тобою!!!