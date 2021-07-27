УКР
10 503 17

Український плавець Романчук з олімпійським рекордом вийшов у фінал на Іграх у Токіо

Український плавець Михайло Романчук у кваліфікації 800-метрівки вільним стилем на Олімпіаді встановив рекорд турніру і рекорд України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Трибуну".

Він виграв свій заплив і показав час 7.41,28. Роман пройшов у фінал з найкращим результатом.

Дистанція 800 метрів вільним стилем вперше представлена ​​на Олімпіаді. Тому попереднього рекорду не було.

Романчук побив власний рекорд України, який встановив у 2019 році в Стокгольмі - 7.42,49.

Автор: 

Топ коментарі
+24
когда финал??? Миша - даешь золотую медаль!!!!!!!!!!!
27.07.2021 15:38 Відповісти
+13
Гарна новина ! ВІТАЄМО !
27.07.2021 15:39 Відповісти
+12
Плятть! Держим кулаки! Главное чтобы "чёрная метка" не вздумал его с рекордом поздравить!
показати весь коментар
27.07.2021 16:02 Відповісти
когда финал??? Миша - даешь золотую медаль!!!!!!!!!!!
27.07.2021 15:38 Відповісти
нашел! -
29.07.2021 04:30 Плавание https://www.championat.com/olympic/_olympismog/tournament/588/match/42739/ Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал
27.07.2021 15:46 Відповісти
Гарна новина ! ВІТАЄМО !
27.07.2021 15:39 Відповісти
Пловец-молодец!
27.07.2021 15:44 Відповісти
27.07.2021 15:48 Відповісти
Спортивная семья всем на зависть!!!
27.07.2021 15:55 Відповісти
800-сотка у плаванні ще більш "коняча" дистанція ніж у легкій атлетиці...
Козаче ти красень!
Вперед до золотої перемоги!
Україна з тобою!!!
27.07.2021 15:55 Відповісти
Плятть! Держим кулаки! Главное чтобы "чёрная метка" не вздумал его с рекордом поздравить!
27.07.2021 16:02 Відповісти
Скорее Зеленая шмаркля
27.07.2021 16:12 Відповісти
Ты дурак или прикидываешся! ЗЕЛЕНСИЙ умница!
27.07.2021 20:42 Відповісти
Ой как ты любишь себя.
27.07.2021 21:12 Відповісти
Слушайте, а есть где онлайн смотреть Олимпиаду? И бесплатно? Кроме телека.
27.07.2021 16:19 Відповісти
https://tennis-stream.net/live-5/
27.07.2021 17:14 Відповісти
Синку, молодець!
27.07.2021 16:26 Відповісти
Українські пловці -це єдині атлети в світі, із-за котрих я таки подивлюсь ці Олімпійські ігри!
27.07.2021 16:59 Відповісти
Красавчик!
27.07.2021 17:04 Відповісти
04.10.2021 21:41 Відповісти
 
 