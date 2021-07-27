УКР
Тимчасова повірена у справах США Квін повернулася до України після двотижневої відпустки

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повернулася до Києва після двотижневої відпустки.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Раді знову вітати в Україні Тимчасову повірену у справах США Крістіну Квін! Також щиро вдячні заступнику помічника Держсекретаря США Джорджу Кенту, який протягом останніх двох тижнів виконував обов'язки Тимчасового повіреного у справах США", йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кент виконуватиме обов'язки повіреного в справах США, - офіційне підтвердження

посольство (962) США (24380) Кент Джордж (49) Квін Крістіна (110)
Ну а у нас все по-прежнему: уволенных Кабмином замов министра обороны пристроили на работу в... Министерстве обороны.
показати весь коментар
27.07.2021 15:53 Відповісти
зачем она здесь нужна ?
показати весь коментар
27.07.2021 16:02 Відповісти
Соросячить недосоросяченное.
показати весь коментар
27.07.2021 16:51 Відповісти
Это крайне важная новость
показати весь коментар
27.07.2021 18:59 Відповісти
 
 