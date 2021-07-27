Тимчасова повірена у справах США Квін повернулася до України після двотижневої відпустки

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повернулася до Києва після двотижневої відпустки.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Раді знову вітати в Україні Тимчасову повірену у справах США Крістіну Квін! Також щиро вдячні заступнику помічника Держсекретаря США Джорджу Кенту, який протягом останніх двох тижнів виконував обов'язки Тимчасового повіреного у справах США", йдеться в повідомленні.

