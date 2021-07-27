Правозахисники виявили майже 4 тисячі випадків порушення прав власності в окупованому Криму

Починаючи з 2014 року, в Криму зафіксовано майже чотири тисячі випадків порушення окупантами права власності фізичних і юридичних осіб.

Такі дані озвучив експерт Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський 27 липня в Києві на пресконференції "Крим без правил: окупована власність", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Ми провели моніторинг у судовій сфері - це дозволило ідентифікувати 3984 жертви порушень прав власності в Криму. Це лише ті жертви, яких нам вдалося ідентифікувати, і йдеться переважно про фізичних осіб, а також невелику кількість юридичних осіб. З цієї кількості жертв 3728 позбулися права власності на свої земельні ділянки, а 256 втратили своє нерухоме майно через пошкодження або знесення органами окупаційної влади", - повідомив Мартиновський.

Він також зазначив, що більшість випадків порушення права власності припадають на Севастополь, а найбільша кількість прийнятих російськими судами рішень щодо відчуження власності припадає на 2017 рік.

"Найбільше від цих дій постраждали жителі Севастополя. Загальна кількість жертв становить 95,2% з 3984, про які було сказано вище. Найбільше порушень було скоєно впродовж 2017 року, коли окупаційні суди прийняли понад 70% рішень у всіх справах, які розглядалися судами впродовж 2014-2019 років", - уточнив Мартиновський.

Нагадаємо, 24 березня 2020 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким розширено заборону на володіння землі іноземцями на територію окупованого півострова. До списку увійшло більшість прибережних районів Криму, включно з курортними містами - Керч, Ялта, Євпаторія і Севастополь, що вважається за російськими законами окремим суб'єктом Федерації. Заборона не поширилася тільки на три райони Криму, які не межують з материковою частиною України і не мають виходу до Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що до підписання Путіним указу таким "іноземцям" належало близько 11 з половиною тисяч ділянок насамперед у популярних прибережних районах. Заборона володіти землею стосується представників 55 держав, більшість власників - громадяни України.