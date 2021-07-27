Група депутатів Європарламенту засудила угоду між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Група депутатів Європейського парламенту виступила із заявою щодо недавнього укладення угоди між США та Німеччиною щодо газопроводу "Північний потік-2", констатувавши, що його реалізація підриває безпеку України і збільшує енергозалежність ЄС від Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Угода між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2" - не європейська угода, але спроба двох країн поліпшити свої двосторонні відносини та змінити ситуацію з дуже поганої на погану. Трубопровід "Північний потік-2" підриває українську безпеку, тим більше, що Росія продовжує провокації та збільшує напругу щодо України - від нарощування військової присутності на українському кордоні, яке ми спостерігали цієї весни, до абсолютно недавніх пропагандистських дій у вигляді направлення скарги на Україну до Європейського суду з прав людини", - впевнені євродепутати.
Вони також констатували, що, крім цього, проєкт "Північний потік-2" суперечить Зеленому курсу ЄС та збільшує залежність ЄС від енергетичних постачань із Росії.
"Ми закликаємо інституції ЄС вчитися на помилках минулих і нинішніх відносин із Росією та продовжувати підтримувати всебічну політику, яка ґрунтується на європейських цінностях, а не на ділових угодах", - наголосили політики.
Заяву підписали Пятрас Ауштрявічюс, Вітольд Ващиковський, Андрюс Кубілюс, Сандра Калнієте, Домене Девеса, Мартін Хойсік, Іван Стефанес, Рамона Стругаріу, Радан Канев, Карен Мельхіор, Людас Мажиліс.
Тільки пригадати її слова березні 2014 "На рукавах військових не було шевронів з позначкою російської федерації. Тому ми не можемо стверджувати, що то військові росії"
Меркельша старається для своєї країни. І в тому немає нічого дивного.
Як і не дивно, що наш през в інтересах банди коломойського почав купувати російську електроенергію.
Інфраструктура це ж не тільки труба, це АЕС, ТЕС, заводи, сільське господарство.
рашка це банально ніщая субстанція, тому їй потрібна інфраструктура в робочому стані.
Вся Німеччина з 1945 року побудована виключно США і за гроші США.
Яка там інша ліга! Якщо б не США була б та ФРН як НДР.
Не варто нав'язувати німцям свої забаганки .
Це якось по дитячому...
Їм вигідно. Вони будують. Крапка.
А що, німці одні в ЄС? І на думку інших держав ЄС німцям відверто начхати бо їм так вигідно?
Нічого собі!!!
А нє офігєлі тоді німці?
До речі, до крапки там ще далеко.
Пригадайте як німців прослуховували при Обамі. І що там цікавого наслухали? А-а-а-а? А наслухали на створення союзу німеччина-китай-параша на противагу США. Ось такий "союзнічєк" Німеччина.
Так що крапки може і не бути.
США при Трампі несильно притиснули і "основний донор" підняв такий поросячій зойк.
США там основний донор.
ПС. І кому там США основний донор? Хіба що полякам та прибалтам, і то не країнам, як таким, а окремим політикам, щоб підіймали хвоста і тявкали, коли треба, за наказом хазяїна...
Згадайте. Тому про брехню це не до мене.
З початку він показав нємчурє хто нємчурою може керувати.
И не надо писать всякие глупости в духе "на это он не пойдёт, это было бы глупо", глупо - судить о больном маньяке и шизике со своей рациональной колокольни.
Не сприймайте Німеччину через призму України. Ми в різних вагових категоріях.
Час вже нам дорослішати.
І чому наша влада купує електроенергію в росії ? Могла би і не купувати. Зрада ближче. Не шукайте її в Німеччині. Вона тут - поруч.
фрашистов после всего что они уже натворили - это поощрение маньяка, ясно? Зелёный свет на ещё большие преступления и они теперь - гарантированы! Попробуйте смотреть чуть дальше собственного носа, наконец-то.
_Или это ваша работа - выгородить сообщников путлера в Европе?
Ви чи не розумієте об'єктивної реальності... В якому світі живете..
Спрямуйте свої претензії до українців, які вважають росіян братнім народом. Таких в нас аж 41 %. І починайте вже вивчати українську мову. Бо німець подивиться на вас і скаже - а де тут українець , це росіянин.
Бо вважають, їх кацапи переконали, що росіскомовні все одно між собою примиряться.
_На этом точка. Больше отвечать не буду, разговор со слепоглухонемым.
Торгівля була завжди. Так надалі і лишиться.
Турки і потоки прийняли і літаки мацкальцкі позбивали - туркам пофіг і мацкалі зразу піджали хвоста.
А як ви думаєте, Німеччина відповість мацкалям як турки в разі порушення домовленостей з боку мацкальщини?
Гоните Германию из ЕС. Или хотя бы вводите санкции.
Скоріш за все так і буде - німці вилетять з ЄС і залишаться з рашкою та Китаєм.
Недаремно німців ще при Обамі прослуховували і з'ясували спробу створення вісі німеччина-китай-параша на противагу США.
Кто сколько и чего производил в Мире на 1 июля 1940 года....,и ахнул...
США производили разновсякой продукции мирового качества больше ,чем весь Остальной Мир вместе взятый...,за исключением танков и самолетов...,в ССсре таков было 23 000,самолетов 22 000...,в остальном ССср был в глубоком жопем...даже ваты с бинтами не было,не говоря о медикаментах...
И диву даешься настолько вы забили мозги интернетом
и СМИ /сми работают на хозяина -- кто их хозяин?/
Чтобы поднять страну после войны
Приоритетом была группа А/средства производства/
Группа Б/средства потребления /была на 20-30% ниже/
Только к 80 годам грурпв А и Б примерно 50/50%стали
Не сделай этого было бы что сейчас:
Муховки ввозим - польша китай
Не говоря о более сложных вещах
Карочи годы Первых сраных пятилеток били все РЕКОРДЫ Мира...по их Дебильности...
Можна не сумніватися в одному: "енергокоридор" буде відгодовувати клептократію, яка обліпила його з обох сторін. В будь-якому випадку "прив'язка" буде працювати не на європеїзацію Росії, а на її стагнацію. Як і було досі.
Здавалося б, пакт можна визнати перемогою Путіна. Але і ця перемога ілюзорна. Не тільки тому, що угода консолідує її противників. Іронія в тому, що американо-німецька легітимація "Північного потоку-2" сталася в момент, коли ЄС прийняв програму звільнення Європи від нафтогазової залежності до 2050 року. Модель економіки, на яку працює "Північний потік-2", визнана вичерпаною. Навряд чи її врятує навіть європейська клептократия.
Цю іронію змушений визнати і Кремль. "Стає ясно, що вже починаючи з 2023 року ми будемо платити вуглецевий податок від €1,4 млрд і далі - до €10 млрд протягом найближчих п'яти років - тільки за те, що наш експорт енергоресурсів недостатньо "зелений", - зазначив Дмитро Пєсков, спецпредставник президента з питань цифрового і технологічного розвитку.
Ось так - будували газопровід, щоб постачати Європу, а тепер доведеться ще за постачання і платити! "Перш за все треба чесно зізнатися собі, що цей раунд склався не на нашу користь", каже Пєсков. Свята правда.
І як довго всі протягнуть в ситуації вичерпаності? - https://gazeta.ua/blog/55487/peremoga-putina-u-borotbi-za-pivnichnij-potik2-ilyuzorna-potrapiv-u-gluhij-kut