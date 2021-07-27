УКР
Група депутатів Європарламенту засудила угоду між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"

Група депутатів Європарламенту засудила угоду між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"

Група депутатів Європейського парламенту виступила із заявою щодо недавнього укладення угоди між США та Німеччиною щодо газопроводу "Північний потік-2", констатувавши, що його реалізація підриває безпеку України і збільшує енергозалежність ЄС від Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Угода між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2" - не європейська угода, але спроба двох країн поліпшити свої двосторонні відносини та змінити ситуацію з дуже поганої на погану. Трубопровід "Північний потік-2" підриває українську безпеку, тим більше, що Росія продовжує провокації та збільшує напругу щодо України - від нарощування військової присутності на українському кордоні, яке ми спостерігали цієї весни, до абсолютно недавніх пропагандистських дій у вигляді направлення скарги на Україну до Європейського суду з прав людини", - впевнені євродепутати.

Вони також констатували, що, крім цього, проєкт "Північний потік-2" суперечить Зеленому курсу ЄС та збільшує залежність ЄС від енергетичних постачань із Росії.

Читайте також: Угода Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" спонукає Росію до агресії, - МЗС Польщі

"Ми закликаємо інституції ЄС вчитися на помилках минулих і нинішніх відносин із Росією та продовжувати підтримувати всебічну політику, яка ґрунтується на європейських цінностях, а не на ділових угодах", - наголосили політики.

Заяву підписали Пятрас Ауштрявічюс, Вітольд Ващиковський, Андрюс Кубілюс, Сандра Калнієте, Домене Девеса, Мартін Хойсік, Іван Стефанес, Рамона Стругаріу, Радан Канев, Карен Мельхіор, Людас Мажиліс.

депутат (1808) Європарламент (1077) Північний потік (2481)
+16
Меркель з самого початку війни грала на боці московітів.
Тільки пригадати її слова березні 2014 "На рукавах військових не було шевронів з позначкою російської федерації. Тому ми не можемо стверджувати, що то військові росії"
27.07.2021 16:40 Відповісти
+7
Параноики какие-то... Наши депутаты в отпуске, президент по ходу тоже под покровом ночи из страны свалил на моря, только вот в отличии от "Мальдив" за деньги налогоплательщиков. А это все что значит??? Правильно, что нет никаких причин для волнений! А эти панику устроили!
27.07.2021 16:41 Відповісти
+6
_Для себя, а не своей страны! И ещё кучки подельников людоедов. Для самой же Германии - как и Европы вообще - это принесёт лишь зло и беды. Потому что завтракающий с людоедами оказывается в меню на ужин. Не повторяйте рашистскую пропаганду будто подельники людоеда действуют не в своих личных интересах, а в интересах народов, которые они представляют, ибо это - ложь.
27.07.2021 16:55 Відповісти
Меркель з самого початку війни грала на боці московітів.
Тільки пригадати її слова березні 2014 "На рукавах військових не було шевронів з позначкою російської федерації. Тому ми не можемо стверджувати, що то військові росії"
27.07.2021 16:40 Відповісти
Якраз під неї будується ПП2. Щоб встигнути до кінця каденції.
Меркельша старається для своєї країни. І в тому немає нічого дивного.
Як і не дивно, що наш през в інтересах банди коломойського почав купувати російську електроенергію.
27.07.2021 16:42 Відповісти
Трамп і Байден пояснювали товаришу Меркель про небезпечність для ЄС і самої Німеччини ПП2. Тому я б не стверджував, що Меркель вболіває за Німеччину.
Інфраструктура це ж не тільки труба, це АЕС, ТЕС, заводи, сільське господарство.
рашка це банально ніщая субстанція, тому їй потрібна інфраструктура в робочому стані.
27.07.2021 16:47 Відповісти
Бачте, в Європі планують відмовлятись від викопних копалин, тобто вугілля. Вони планують замістити його газом. Російським. Труба йде морем, нейтральними водами, тобто ніяка держава не буде брати за транспортування, отже і ціна більш приваблива, газопровід швидко окупиться. Та й не забувайте, в Німеччини свої виклики та плани. Вони в іншій лізі. Змагаються з Китаєм і штатами. Країни нині воюють економіками, а не арміями. То відсталі кацапи грубу силу використовують.
27.07.2021 16:57 Відповісти
Так і сама Німеччина бажає через 10 років відмовитися від газу.
Вся Німеччина з 1945 року побудована виключно США і за гроші США.
Яка там інша ліга! Якщо б не США була б та ФРН як НДР.
27.07.2021 17:07 Відповісти
Та послухайте себе...
Не варто нав'язувати німцям свої забаганки .
Це якось по дитячому...
Їм вигідно. Вони будують. Крапка.
27.07.2021 17:23 Відповісти
Які свої забаганки я нав'язував німцям?
А що, німці одні в ЄС? І на думку інших держав ЄС німцям відверто начхати бо їм так вигідно?
Нічого собі!!!
А нє офігєлі тоді німці?
До речі, до крапки там ще далеко.
Пригадайте як німців прослуховували при Обамі. І що там цікавого наслухали? А-а-а-а? А наслухали на створення союзу німеччина-китай-параша на противагу США. Ось такий "союзнічєк" Німеччина.
Так що крапки може і не бути.
27.07.2021 17:59 Відповісти
На думку "інших" держав ЄС Німеччині дійсно начхати, Бо ті "інші" держави, які найактивніше вищать проти ПП-2, є утриманцями ЄС, фактично сидять в Німеччини, основного донора ЄС, на шиї...
27.07.2021 20:38 Відповісти
Та який там основний донор.
США при Трампі несильно притиснули і "основний донор" підняв такий поросячій зойк.
США там основний донор.
27.07.2021 20:59 Відповісти
Несильно притиснули називається грубим втручанням в справи та бізнес іншої держави, спроба силою нав"язати свій неконкурентоздатний нікому не потрібний товар. Бо чесна конкуренція і Америка поняття несумісні. В них навіть закон відповідний є: про протидію противникам Америки за допомогою санкцій. Для чого він прийнятий? Правильно, бо вони самі ж прекрасно розуміють, що чесну конкуренцію вони програють вщент.
ПС. І кому там США основний донор? Хіба що полякам та прибалтам, і то не країнам, як таким, а окремим політикам, щоб підіймали хвоста і тявкали, коли треба, за наказом хазяїна...
27.07.2021 22:10 Відповісти
Брехати негарно. жо байден якраз дав відмашку (гадаю, небезкорисливо) на добудову ПП-2.
27.07.2021 21:13 Відповісти
Байден, прийшовши до влади, не зразу дозволив німцям будувати ПП2.
Згадайте. Тому про брехню це не до мене.
З початку він показав нємчурє хто нємчурою може керувати.
27.07.2021 21:26 Відповісти
_Для себя, а не своей страны! И ещё кучки подельников людоедов. Для самой же Германии - как и Европы вообще - это принесёт лишь зло и беды. Потому что завтракающий с людоедами оказывается в меню на ужин. Не повторяйте рашистскую пропаганду будто подельники людоеда действуют не в своих личных интересах, а в интересах народов, которые они представляют, ибо это - ложь.
27.07.2021 16:55 Відповісти
Знаєте, я не можу знайти причин, чому Німеччині цей газопровід невигідний.
27.07.2021 16:58 Відповісти
_Потому что это мышеловка, хомут от "надзирателя Европы" (с) на шею оной. Договора с дьяволом очень дорого в конечном итоге обходятся идиотам, которые имели глупость их заключить. Этот газопровод в пятую очередь газопровод. А в первую - клин для раскола ЕС и Европы, раскола НАТО. С дальнейшим нападением на страны Балтии и Польши. Ясно?
И не надо писать всякие глупости в духе "на это он не пойдёт, это было бы глупо", глупо - судить о больном маньяке и шизике со своей рациональной колокольни.
27.07.2021 17:06 Відповісти
Ви вважаєте німців ідіотами ? Чи вони не прорахували всі за і проти ?
Не сприймайте Німеччину через призму України. Ми в різних вагових категоріях.
Час вже нам дорослішати.
27.07.2021 17:18 Відповісти
_Похоже никаких выводов из Второй Всемирной вы не вынесли. Ничему не научились! Иначе бы глупости про "призму Украины" не писали (что, кстати, путлеровские боты очень часто приводят как "аргумент"), ибо дело уже давно не ограничивается угрозой только для Украины!
показати весь коментар
27.07.2021 17:26 Відповісти
А от цікаво. Чому можна транспортувати російський газ через Україну і не можна через ПП2.
І чому наша влада купує електроенергію в росії ? Могла би і не купувати. Зрада ближче. Не шукайте її в Німеччині. Вона тут - поруч.
27.07.2021 17:37 Відповісти
_Не понимаю вашего стремления оправдать подлость подельников людоедов в Европе тем... что такие подельники есть и в Украине. Речь уже не про Украину, до вас не доходит очевидное? Это угроза уже для всей Европы! И более того... Одобрение СП-2 для фрашистов после всего что они уже натворили - это поощрение маньяка, ясно? Зелёный свет на ещё большие преступления и они теперь - гарантированы! Попробуйте смотреть чуть дальше собственного носа, наконец-то.

_Или это ваша работа - выгородить сообщников путлера в Европе?
27.07.2021 17:44 Відповісти
Я нікого не виправдовую.
Ви чи не розумієте об'єктивної реальності... В якому світі живете..
Спрямуйте свої претензії до українців, які вважають росіян братнім народом. Таких в нас аж 41 %. І починайте вже вивчати українську мову. Бо німець подивиться на вас і скаже - а де тут українець , це росіянин.
27.07.2021 17:53 Відповісти
_Мене не обходить що там скаже про мене якийсь уявлений німець, його помилкове сприйняття дійсності - його проблема, а не моя. Дїйсність від його помилки не зміниться на таку, що відповідатиме цій помилці.
27.07.2021 18:01 Відповісти
Вас не обходить, і їх не обходять ваші проблеми. Тому вони будують ПП2.
Бо вважають, їх кацапи переконали, що росіскомовні все одно між собою примиряться.
27.07.2021 18:25 Відповісти
_Опять чушь порете... обосновываете подлость европодельников людоеда тем что в Украине кто-то что-то... Хватит! Напишите этот бред полякам или жителям стран Балтии - они вам у виска покрутят - потому что отлично понимают к чему ведут эти игры Германии (и не только) с людоедами! Они уроки истории не забыли.
_На этом точка. Больше отвечать не буду, разговор со слепоглухонемым.
27.07.2021 18:06 Відповісти
Розкажіть це туркам. В них теж один чи два потоки з росії проведені.
Торгівля була завжди. Так надалі і лишиться.
27.07.2021 18:26 Відповісти
Турція і ЄС це різні речі.
Турки і потоки прийняли і літаки мацкальцкі позбивали - туркам пофіг і мацкалі зразу піджали хвоста.
А як ви думаєте, Німеччина відповість мацкалям як турки в разі порушення домовленостей з боку мацкальщини?
27.07.2021 21:04 Відповісти
+100%
27.07.2021 20:59 Відповісти
Німці, які, за Вашими словами, "не ідіоти", "прораховували всі за і проти" ще століття тому назад. Свідченнями "мудрості рішень" німців є наслідки: Перша та Друга світова війна. Але кого історія навчає?..
28.07.2021 04:09 Відповісти
Хоча газопровід готовий, ліцензії він ще не отримав.
27.07.2021 16:40 Відповісти
весь ваш сраный колхоз,точная копия СССР. все страны ЕС пашут на Германию,так же как весь союз пахал на маЦкву.
27.07.2021 16:41 Відповісти
Так, особливо прибалти та Польща (яка набагато бідніша навіть від меншої від неї в 4! рази Чехії). Злиденна Німеччина тільки за рахунок їх економіки і тримається...
27.07.2021 20:47 Відповісти
Параноики какие-то... Наши депутаты в отпуске, президент по ходу тоже под покровом ночи из страны свалил на моря, только вот в отличии от "Мальдив" за деньги налогоплательщиков. А это все что значит??? Правильно, что нет никаких причин для волнений! А эти панику устроили!
27.07.2021 16:41 Відповісти
Клоун молчаливо одобрил, 2 года сидел в кукурузе, язык в ОПе, на день видно откачали от наркоты, поднял крик-зрада! Все по плану, карлик мацковский рулит карликом криворожским.
27.07.2021 16:45 Відповісти
козєл-енський - скоморох при дворах путінХУЙЛО . Але хіба то наріду заважає? 50% адабряіт. Наслідки насуваються катастрофічні...
27.07.2021 18:24 Відповісти
счас от умиления аписяюсь
27.07.2021 16:49 Відповісти
Как говорил Генгка Хазанов,мы глубоко осуждам-с,но одобрям-с братский договор Молотов-Риббентроп,он принесет миллиарды инвестиций Гитлера...,только Турбин для советских электростанции братская нацистская Германия поставит в ССср аж 10 штук не говоря о токарных станках и прочих фрезерах для военной промышленности товаристча Сралина...
27.07.2021 16:52 Відповісти
Всі депутати групи - литовці, поляки, румуни, латиши. Жодного західноєвропейця. Пора давно руйнувати той гнилий ЄС і створювати східноєвропейський військовий союз. Меркельша та х..ло бояться цього найбільше.
27.07.2021 16:56 Відповісти
Дуда носиться з проектом Міжмор'я, та все ніяк від теорії до практики перейти не наважуються поляки.
27.07.2021 18:25 Відповісти
Приблизно те ж саме, якщо об"єднаються чотири вуличні злидні-бомжі. Ото буде сила...
27.07.2021 20:51 Відповісти
Что значит "осудили"?
Гоните Германию из ЕС. Или хотя бы вводите санкции.
27.07.2021 16:57 Відповісти
А до чого тут смайлік?
Скоріш за все так і буде - німці вилетять з ЄС і залишаться з рашкою та Китаєм.
Недаремно німців ще при Обамі прослуховували і з'ясували спробу створення вісі німеччина-китай-параша на противагу США.
27.07.2021 17:15 Відповісти
Думаете ЕС введут санкции против Германии США? (вот потому и смайлик)
27.07.2021 17:40 Відповісти
По совету известного всем как бы историка Марка Солонина я зашел в Википедию,хотя давно ей не верю,но все же...
Кто сколько и чего производил в Мире на 1 июля 1940 года....,и ахнул...
США производили разновсякой продукции мирового качества больше ,чем весь Остальной Мир вместе взятый...,за исключением танков и самолетов...,в ССсре таков было 23 000,самолетов 22 000...,в остальном ССср был в глубоком жопем...даже ваты с бинтами не было,не говоря о медикаментах...
27.07.2021 17:02 Відповісти
Читаеш вашу желчь
И диву даешься настолько вы забили мозги интернетом
и СМИ /сми работают на хозяина -- кто их хозяин?/
Чтобы поднять страну после войны
Приоритетом была группа А/средства производства/
Группа Б/средства потребления /была на 20-30% ниже/
Только к 80 годам грурпв А и Б примерно 50/50%стали
Не сделай этого было бы что сейчас:
Муховки ввозим - польша китай
Не говоря о более сложных вещах
27.07.2021 17:16 Відповісти
Можете со мной не спорить по поводу танков,бабушка моя когда жива была работала на танкодроме Харькова где испытывались на прямом ходу с конвейера танки БТ-7...,так вот она мне говорила что танков БТ-7 в сутки в Харькове собирали 12 штук,если бабуся в 1938 году била рекорды производительности,то получается с 1933 года когда танки БТ-7 начали массово клипать великое множество...
Карочи годы Первых сраных пятилеток били все РЕКОРДЫ Мира...по их Дебильности...
27.07.2021 17:17 Відповісти
Група депутатів Європарламенту засудила угоду між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6132 дерьмо Шарикова на ЭКСПОРТзнак барана а не качества
27.07.2021 17:42 Відповісти
...Чи є підстави говорити, що Європа, "прив'язавши" до себе Росію через "Північний потік-2" і наповнюючи російський бюджет, може впливати на Росію?
Можна не сумніватися в одному: "енергокоридор" буде відгодовувати клептократію, яка обліпила його з обох сторін. В будь-якому випадку "прив'язка" буде працювати не на європеїзацію Росії, а на її стагнацію. Як і було досі.

Здавалося б, пакт можна визнати перемогою Путіна. Але і ця перемога ілюзорна. Не тільки тому, що угода консолідує її противників. Іронія в тому, що американо-німецька легітимація "Північного потоку-2" сталася в момент, коли ЄС прийняв програму звільнення Європи від нафтогазової залежності до 2050 року. Модель економіки, на яку працює "Північний потік-2", визнана вичерпаною. Навряд чи її врятує навіть європейська клептократия.

Цю іронію змушений визнати і Кремль. "Стає ясно, що вже починаючи з 2023 року ми будемо платити вуглецевий податок від €1,4 млрд і далі - до €10 млрд протягом найближчих п'яти років - тільки за те, що наш експорт енергоресурсів недостатньо "зелений", - зазначив Дмитро Пєсков, спецпредставник президента з питань цифрового і технологічного розвитку.

Ось так - будували газопровід, щоб постачати Європу, а тепер доведеться ще за постачання і платити! "Перш за все треба чесно зізнатися собі, що цей раунд склався не на нашу користь", каже Пєсков. Свята правда.
І як довго всі протягнуть в ситуації вичерпаності? - https://gazeta.ua/blog/55487/peremoga-putina-u-borotbi-za-pivnichnij-potik2-ilyuzorna-potrapiv-u-gluhij-kut
27.07.2021 17:43 Відповісти
Султан Всея РАБссии Эрдоган потребовал от КГБшного барана ТОМОС Православия из Константинополя....,Крысы Мавзолейные...а вы хоть в Курсе кто был Первым Митрополитом Киевской Руси в июле 988 года....?....братья сраные...СкреПОНОСные
27.07.2021 17:50 Відповісти
Вчера говорил долго с Петром Алексеичем Порошенко...,и я решил.... отдать 73 ДЕБИЛОВ Путлеру...пусть жуют ГУЛАГ Сралина и тушонку Рузвельта...,быдло это заслужило...
27.07.2021 18:01 Відповісти
В якій палаті ти з ним розмовляв?
27.07.2021 20:53 Відповісти
Могли бы еще напомнить немецким коллегам про моральноэтичские нормы
27.07.2021 18:40 Відповісти
Короче все бывший варшавский договор...в то время как западные ************ глубоко возбуждены
27.07.2021 18:45 Відповісти
І ШО? "АСУДИЛИ"...
27.07.2021 18:46 Відповісти
А когда нада было душить рашку эти самые евродепутаты отворачивались и включали озабоченость.Продажные козлы
27.07.2021 20:26 Відповісти
 
 