Група депутатів Європарламенту засудила угоду між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"

Група депутатів Європейського парламенту виступила із заявою щодо недавнього укладення угоди між США та Німеччиною щодо газопроводу "Північний потік-2", констатувавши, що його реалізація підриває безпеку України і збільшує енергозалежність ЄС від Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Угода між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2" - не європейська угода, але спроба двох країн поліпшити свої двосторонні відносини та змінити ситуацію з дуже поганої на погану. Трубопровід "Північний потік-2" підриває українську безпеку, тим більше, що Росія продовжує провокації та збільшує напругу щодо України - від нарощування військової присутності на українському кордоні, яке ми спостерігали цієї весни, до абсолютно недавніх пропагандистських дій у вигляді направлення скарги на Україну до Європейського суду з прав людини", - впевнені євродепутати.

Вони також констатували, що, крім цього, проєкт "Північний потік-2" суперечить Зеленому курсу ЄС та збільшує залежність ЄС від енергетичних постачань із Росії.

"Ми закликаємо інституції ЄС вчитися на помилках минулих і нинішніх відносин із Росією та продовжувати підтримувати всебічну політику, яка ґрунтується на європейських цінностях, а не на ділових угодах", - наголосили політики.

Заяву підписали Пятрас Ауштрявічюс, Вітольд Ващиковський, Андрюс Кубілюс, Сандра Калнієте, Домене Девеса, Мартін Хойсік, Іван Стефанес, Рамона Стругаріу, Радан Канев, Карен Мельхіор, Людас Мажиліс.