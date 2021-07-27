Групу Green Grey прибрали з програми концерту до Дня Незалежності: В ОП причиною назвали некоректні висловлювання музикантів про мовний закон
Учасники групи Green Grey заявили, що їм заборонили виступати на святковому концерті до Дня Незалежності України в зв'язку з тим, що в їхньому репертуарі немає пісень українською мовою. В Офісі Президента пояснили виключення музикантів з програми.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив гітарист гурту Андрій Яценко.
"В кінці травня цього року нам надійшла пропозиція з Офісу Президента, взяти участь у Великому, святковому концерті на Олімпійському, присвяченому 30-річчю Дня Незалежності з піснею "Под дождем". Тема - 30 Легендарних гуртів з легендарними піснями. Почалася підготовка .. обговорення сценарію виступу з режисерами, тех. деталі з менеджментом. ... І раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами і ми вже не вписуємося в концепцію свята! Як на це реагувати?! За 30 років незалежності ми стали однією з найтитулованіших груп в Україні! У нас понад сотню різних нагород, серед них дві МТV music awards! Всі наші досягнення були під прапором України і ми завжди пишалися цим! Тепер, у зв'язку з "полiтичною доцiльністю" нас намагаються стерти з історії України", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили УНІАН в пресслужбі Офіс Президента України, попередня розмова про участь групи Green Grey у святкуванні 30-ї річниці проголошення незалежності України велася до того, як представники цієї групи висловили свою позицію щодо закону про державну мову, яка видається організаторам некоректною.
"На жаль, форма, в якій представники групи Green Grey публічно висловили свою позицію щодо закону про державну мову, видається організаторам некоректною, а бажання привернути до себе увагу на штучно роздутому конфлікті - непродуктивним", - повідомили в ОП.
