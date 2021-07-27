УКР
Групу Green Grey прибрали з програми концерту до Дня Незалежності: В ОП причиною назвали некоректні висловлювання музикантів про мовний закон

Групу Green Grey прибрали з програми концерту до Дня Незалежності: В ОП причиною назвали некоректні висловлювання музикантів про мовний закон

Учасники групи Green Grey заявили, що їм заборонили виступати на святковому концерті до Дня Незалежності України в зв'язку з тим, що в їхньому репертуарі немає пісень українською мовою. В Офісі Президента пояснили виключення музикантів з програми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив гітарист гурту Андрій Яценко.

"В кінці травня цього року нам надійшла пропозиція з Офісу Президента, взяти участь у Великому, святковому концерті на Олімпійському, присвяченому 30-річчю Дня Незалежності з піснею "Под дождем". Тема - 30 Легендарних гуртів з легендарними піснями. Почалася підготовка .. обговорення сценарію виступу з режисерами, тех. деталі з менеджментом. ... І раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами і ми вже не вписуємося в концепцію свята! Як на це реагувати?! За 30 років незалежності ми стали однією з найтитулованіших груп в Україні! У нас понад сотню різних нагород, серед них дві МТV music awards! Всі наші досягнення були під прапором України і ми завжди пишалися цим! Тепер, у зв'язку з "полiтичною доцiльністю" нас намагаються стерти з історії України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили УНІАН в пресслужбі Офіс Президента України, попередня розмова про участь групи Green Grey у святкуванні 30-ї річниці проголошення незалежності України велася до того, як представники цієї групи висловили свою позицію щодо закону про державну мову, яка видається організаторам некоректною.

"На жаль, форма, в якій представники групи Green Grey публічно висловили свою позицію щодо закону про державну мову, видається організаторам некоректною, а бажання привернути до себе увагу на штучно роздутому конфлікті - непродуктивним", - повідомили в ОП.

Автор: 

День Незалежності (714) українська мова (849) артисти (216) Офіс Президента (2060)
Топ коментарі
+45
Я надеюсь хоть Киркоров не будет выступать!!!
показати весь коментар
27.07.2021 16:55 Відповісти
+31
язики у них без кісток
тому що послідовні

Музыканты группы «Грин Грей» на выборах президента Украина предпочитают Виктору Ющенко Виктора Януковича, потому что «поддерживают курс Виктора Януковича на сближение с Россией и считают, что никакими границами не перечеркнуть нашу историю».
«Первое, что мы сказали, - будем поддерживать того кандидата, который сохранит стабильность и станет развивать построенное на протяжении последних 13 лет. А нашим поклонникам мы говорим: «Не забывайте, что жить нам с нашим выбором как минимум 5 лет!», - говорит гитарист группы Дизель. И добавляет: «Мы уже высказали все «против» в туре «Молодежь -- против! Молодежь -- за!». Прежде всего, мы против того, чтобы к власти пришла оппозиция, потому что она может стать причиной дестабилизации. Пришло время сказать и свое «за. И это - «за» Януковича». - http://obkom.net.ua/news/2004-11-16/0956.shtml
показати весь коментар
27.07.2021 17:09 Відповісти
+28
Нах вони потрібні гніди промосковські !
показати весь коментар
27.07.2021 17:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
я за электронщину а не за гринов с греями. просто искал рок - а находит уже чет электро(((
Stahlgewitter - легко найти - послушай, германский рок против комми. мне нравится, но и электронщина там норм. правда не только лишь все любят не просто лишь все
показати весь коментар
27.07.2021 20:01 Відповісти
Мне Грин Грей нравится.
показати весь коментар
27.07.2021 20:29 Відповісти
а мне - Landser.
против коммунизма же!
показати весь коментар
27.07.2021 20:31 Відповісти
Ну вот и роговорили,. Как гоаорится: на вкус и цвет товарища нет,
показати весь коментар
27.07.2021 20:35 Відповісти
https://youtu.be/UoBLeA9wsKo Green Gray - стереосистема

И это тоже одна из моих любимых мелодий.
показати весь коментар
27.07.2021 18:59 Відповісти
А кто додумался их включить ?
показати весь коментар
27.07.2021 19:09 Відповісти
нажми кнопку и пойми что нажал ее зря
не, раньше были ок они то
показати весь коментар
27.07.2021 19:17 Відповісти
Це відверто проросійська примітивна попсова група в них нічого украінського як в репертуарі так і в душі ,носіі "русского мира" в Украіні.
показати весь коментар
27.07.2021 19:13 Відповісти
вроде брешешь бо они были даааавно давненько еще
показати весь коментар
27.07.2021 20:32 Відповісти
Щойно подивився сюжет Чичериної на Еспресо в програмі Василя Зими.
Однозначно - тут організаторів підтримую. Нахер з пляжа цих манкуртів і колаборантів!
показати весь коментар
27.07.2021 19:25 Відповісти
подожжем подожжем и пойдеувоувоом...
показати весь коментар
27.07.2021 19:42 Відповісти
Як можна ворогам сепаратистам з антиукраїнською групи "Грін Грей" дозволити участь в Великому українському святі? На День Незалежності України. Візьміть та ще з паРаші запросіть «Бурановских бабушек» нехай і вони нам моторошно повиють по кацапському.
показати весь коментар
27.07.2021 19:42 Відповісти
Саме тому Великий Український Патріотичний ПреЗЕдент і відчепив цих малоросів від Великого Українського Свята.
показати весь коментар
27.07.2021 20:06 Відповісти
Свят, они были вроде норм.
Иа же Ира билык - тоже была за нас, а потом стала самкой собачки Тетерева
показати весь коментар
27.07.2021 20:34 Відповісти
И с каких же пор они сепаратисты? Они, конечно, бунтари, но не сепаратисты. И английский язык - это не язык врага.
показати весь коментар
27.07.2021 20:40 Відповісти
"Огласите весь список, пжалуста..." (с) Зранку цю ситуацію обговорювали на Радіо-НВ: 30 українських гуртів, що внесли найбільший вклад і т.д., і т.п. І чомусь згадали Олю Полякову, Івана Дрона, Потапа і Настю і таких інших. А це хіба гурти? Це якісь солісти, типу "Олю, що ти там їси?" (с) Як на мене, то справжніх українських гуртів за роки незалежності ну, може з десяток: Брати Гадюкіни, ОЕ, Скрябін (як не соромно, наразі більше нікого справжнього не згадаю). Зараз після 14-го року цікавих гуртів стало більше, але це якась інша історія.
показати весь коментар
27.07.2021 19:46 Відповісти
ОляПолякова, ІванДорн, MONATIK, KAZKA та Настя-і-Потап мають мільонні перегляди на тому ж ютубові, тож для "інформаційного простору" вони важливіші за інших, шокомунеясно? Це типово для "суспільства споживання", характерного для того ж омріяного умовного "Заходу" - нашого "загубленого по дорозі раю".
показати весь коментар
27.07.2021 19:57 Відповісти
ах так - давай щас включим трэк Арии Потерянный рай , ок? это круто и реально побоку на всех?
я вмикаю.
показати весь коментар
27.07.2021 20:36 Відповісти
Для украинца "Арию" слушать - зашквар. "Крымнашисты" они.
показати весь коментар
27.07.2021 20:38 Відповісти
Лично я для себя вообще всех "рассеянцев" в игнор поставил - не потребляю принципиально никакой ни музыки, ни прочего "контента" с начала войны.
показати весь коментар
27.07.2021 20:40 Відповісти
не знаю брат, но там нейтрально, напрм вот
https://www.youtube.com/watch?v=MTuS78tqkkY
чет люблю уже

или вот за моторы

https://www.youtube.com/watch?v=T9REToaOB5g https://www.youtube.com/watch?v=T9REToaOB5g
показати весь коментар
27.07.2021 20:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EXETu8cwIh4&list=RDMM&index=4
немцев - давай, даже лучше
показати весь коментар
27.07.2021 20:49 Відповісти
мне чего полегче, и повеселее https://www.youtube.com/watch?v=uT3SBzmDxGk&list=LL&index=24 2CELLOS - Thunderstruck [OFFICIAL VIDEO]
показати весь коментар
27.07.2021 21:12 Відповісти
я и слушал уже это кстати))
и под АСДС песню хайвей ту хэлл - ехал по хайвэю)
вроде и тандерстрак был - радио рок короче - звук выкрутил и педаль левую в пол, правда на ходу пить опасно - "ну тупыыыеее" - поймать могут))
показати весь коментар
28.07.2021 08:11 Відповісти
тьху, правую вестимо
показати весь коментар
28.07.2021 08:12 Відповісти
Олю конечно люблю, но начинала она с кокошников. Так что российскую культуру она тоже обогатила
показати весь коментар
27.07.2021 20:37 Відповісти
Трєбую гріби і пошлую моллі!
показати весь коментар
27.07.2021 20:09 Відповісти
А навіщо взагалі ця попса і ці "пісні" прилипучі. Ці високі голоси, ці тенорки. Це ж державний празник
показати весь коментар
27.07.2021 20:30 Відповісти
а не могли фаховіше визначити недолугість цих музик на святі - чи треба провокативно мовний закон пополоскати?
показати весь коментар
27.07.2021 20:44 Відповісти
Так там схоже з фаховістю величезні проблеми. Хоча, може Ви і праві з приводу провокацій - тут вони величезні фахівці.
показати весь коментар
27.07.2021 21:40 Відповісти
Розвивали б україномовний репертуар і виступили з українською піснею. Чи кацапоязика крива щелепа не повертається? Чи московською блювотиною бояться захлиснутися? Правильно їм сказали і показали - НА.УЙ.
показати весь коментар
27.07.2021 20:50 Відповісти
В цьому стилі в нас є свій офігенний гурт "Калуш", нах нам ті кацапи?
https://www.youtube.com/watch?v=tXJ2-PgeLVg&ab_channel=KALUSH
показати весь коментар
27.07.2021 22:17 Відповісти
Те що співають по-кацапськи - ще не велика біда для України. Але людей, які зневажають українську мову, виступати на концерті до Дня Незалежності України , допускати не можна
показати весь коментар
27.07.2021 22:31 Відповісти
Были-бы они тпалантливой группой и патриотами-выпустили-бы хоть одну песню на Украинском. Или еще проще:сделать римейк своего хита на украинском языке. просто они не любят украинский язык-а значит не любят Украину. Таким не место на празднике Независимости. Пусть едут петь в Рашку свою любимую
показати весь коментар
27.07.2021 23:33 Відповісти
Пусть берут пример с мендельши и пошлют свой контент Пескову... А зебуины, мабуть, увидели в названии группы себя, мол, ЗЕлено-серые - недозревше-невзрачные.
показати весь коментар
28.07.2021 01:36 Відповісти
конкуренция, кокос в дефиците
показати весь коментар
28.07.2021 00:27 Відповісти
так там вже бьються з кожну гривню. Там пристаркуваті піснярі та піснярки навіть нудистскій концерт влаштують. Гулять так гулять.
показати весь коментар
28.07.2021 02:42 Відповісти
Ніколи не подобалась ця група та її пісенькі, повне лайно. Але з урахування того що ця бидлота вже наговорила, тепер не подобається персонально склад гурту як люди. Як були ця група нічим, так і залишились "какая разніца". Чи крутили на ТБ чи радіо цей примітив до мовного закону? Ні, бо це лайно давно було всіма забуте, але тоді вони не вякали, що їх нікуди не запрошують, навіть на російськомовні шабаши, бо лайно воно і в Африці лайно.
показати весь коментар
28.07.2021 03:36 Відповісти
Дизелю и Мурику по 50! Надо было еще во времена ненаглядного для них Януковича полностью завязать с опиатами и организовать небольшой бизнес, а то все рокеры пацанчики...не смешно, а страшно за ними наблюдать.
показати весь коментар
28.07.2021 10:18 Відповісти
Странно... такие кошерные пацанчики - и не взяли их в концерт
показати весь коментар
30.07.2021 10:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 