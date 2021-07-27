Росіяни намагалися "купити" кримських татар, за співпрацю пропонували 3 млн руб., - глава Кримськотатарського Ресурсного Центру Барієв

Від початку окупації Криму Російська Федерація намагалася домовитися з кримськими татарами, щоб вони перейшли на бік окупантів.

Про це у програмі "На самом деле" телеканалу "Дом" заявив очільник Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв, передає Цензор.НЕТ.

"Були спроби домовитися з Меджлісом кримськотатарського народу, були спроби залучити кримських татар активно брати участь під час "референдуму", на "виборах". І було рішення Меджлісу не брати участь ані в "референдумі", ані в різних "виборах", — уточнив він.

Російська влада кілька разів намагалися домовитися і з самим Барієвим, йому навіть пропонували гроші за співпрацю.

"Намагалися домовитися й зі мною особисто. Три спроби було з їхнього боку, й одна зі спроб — мені пропонували 3 млн руб. (приблизно 1,1 млн грн, — ред.). Це було ще у березні 2014 року. Інші спроби були вже тоді, коли вони хотіли сказати, що "заради Криму потрібно працювати" або "чому б не подумати про майбутнє". Остання із цих спроб була у липні [2014 року]. Після цього почалися репресивні дії щодо мене — обшук у мене вдома з подальшими переслідуваннями", — деталізував очільник Центру.

Барієв додав, що Кремль побоюється кримськотатарського народу, зокрема — наслідків ухвалення Україною закону про корінні народи.

"Чому бояться кримських татар? Напевно, тому що Держдума Російської Федерації зробила заяву щодо ухвалення Україною закону про корінні народи. Це теж про щось говорить. Також говорить і те, що Путін тричі згадував цей закон — а це глава держави, який формує ту політику, яку вона веде", — уточнив очільник Кримськотатарського Ресурсного Центру.