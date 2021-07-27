УКР
4 788 29

Прибув спецлітак Бундесверу, який доставить 15 українських поранених на лікування до Німеччини, - посольство. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 27 липня, в Німеччину спеціальним літаком Бундесверу буде доставлено поранених українських військовослужбовців, які проходитимуть лікування в госпіталях армії ФРН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Німеччини в Україні.

Прибув спецлітак Бундесверу, який доставить 15 українських поранених на лікування до Німеччини, - посольство 01

Поранених військовослужбовців ЗСУ доставить спеціально обладнаний Airbus A310.

Прибув спецлітак Бундесверу, який доставить 15 українських поранених на лікування до Німеччини, - посольство 02

Прибув спецлітак Бундесверу, який доставить 15 українських поранених на лікування до Німеччини, - посольство 03

"Інтенсивна медична допомога за найсучаснішими стандартами може здійснюватися високо в небі. Крім шести пацієнтів інтенсивної терапії ще можна транспортувати 38 пацієнтів у лежачому положенні. Обладнання включає також апарати ШВЛ для інтенсивної терапії, портативні апарати УЗД і дефібрилятори", - зазначили в посольстві.

Прибув спецлітак Бундесверу, який доставить 15 українських поранених на лікування до Німеччини, - посольство 04
Прибув спецлітак Бундесверу, який доставить 15 українських поранених на лікування до Німеччини, - посольство 05
Прибув спецлітак Бундесверу, який доставить 15 українських поранених на лікування до Німеччини, - посольство 06

У Німеччину буде евакуйовано 15 військовослужбовців, які страждають від тривалих пошкоджень унаслідок вогнепальних поранень і вибухів під час бойових дій. Українські військові проходитимуть лікування в госпіталях Бундесверу в Берліні, Кобленці, Ульмі та Гамбурзі.

Прибув спецлітак Бундесверу, який доставить 15 українських поранених на лікування до Німеччини, - посольство 07

У київський госпіталь знову прибув борт з пораненими воїнами. Без допомоги небайдужих українців не впоратися, - волонтерка Воронкова. ФОТО

Прибув спецлітак Бундесверу, який доставить 15 українських поранених на лікування до Німеччини, - посольство 08

Загалом за останні шість років у Німеччину вже було евакуйовано 136 пацієнтів. Проєкт почався в 2014 році, коли була проведена евакуація поранених протестувальників євромайданівців.

+14
Ну вот разве можно такие фотографии публиковать? У ватофилов от надписи Люфтваффе на борту сомолёта сейчас выпадение матки случится... Жестокие вы
показати весь коментар
27.07.2021 17:19 Відповісти
+7
Про раненых он просто скромно молчит. Какие могут быть раненые, когда на передке только гром гремит? И Дерьмак, сволочь такая, ничего не пишет в листочках для видосиков. А только с утра занудно спрашивает "как обычно курить, или пару дорожек?"
показати весь коментар
27.07.2021 17:46 Відповісти
+6
зелєпуха казав, що поранених нема..
показати весь коментар
27.07.2021 17:24 Відповісти
А почему не озабоченность?
показати весь коментар
27.07.2021 17:19 Відповісти
И просто смешно читать извините, ублюдков, шо Германия нам не помогает.
Помогает, просто не так как Литва. Как там "гасло" Германии то?
Прибыл спецсамолет Бундесвера, который доставит украинских раненых на лечение в Германию, - посольство - Цензор.НЕТ 5991

и спасибо за то шо Обама вашими стараниями дала Таджикистану 350 Мрапов, а нам - аж 50 хамви(обслуживание за счет отнюдь не пенсионеров Дакоты)
показати весь коментар
27.07.2021 17:19 Відповісти
Вони вже сімь років возять хлопців , вибирають самі , « па блату» не прокатує , реально важких поранених бойців. І роблять це тихо , без піару , без вишиванок і фотокамер
показати весь коментар
27.07.2021 19:46 Відповісти
Вишиванки - це "піар"?
показати весь коментар
27.07.2021 21:29 Відповісти
Так , для деяких політичних діячів вишиванки це піар, дешевий піар, а після вишиванковоі фотосесії можна спокійно надіти улюблену куртку з написом Расея на спині і йти на дискач
показати весь коментар
27.07.2021 21:43 Відповісти
украиномовний набутылочник?
показати весь коментар
30.07.2021 10:59 Відповісти
Бовдуре ! Синок твого коханого Пєці ніколи не був укр.мовним як й його папик , а на чому він там сидить це вам віднше шоколадним зайкам )
показати весь коментар
30.07.2021 12:58 Відповісти
Вата им сразу напомнит о летчике Кожедубе . Жестокие они ....
показати весь коментар
27.07.2021 17:39 Відповісти
скрепно - люфтвафе))))))))))
показати весь коментар
27.07.2021 17:43 Відповісти
Воздушные Силы по-немецки, зато ватанов рвет как обкурившаяся грелка Тузика.
показати весь коментар
27.07.2021 17:48 Відповісти
Вони знаходяться тут в війскових шпиталях Бундевсверу , ну й звичайно транспорт від Люфтваффе , потім єскорт поліціі на мігалках з війскового аєродрому до шпиталя
показати весь коментар
27.07.2021 19:51 Відповісти
Да , германцы обязаны выплатить Украине контрибуции.
показати весь коментар
27.07.2021 17:55 Відповісти
А Московия должна выплатить Украине контрибуции в десятки раз больше.
показати весь коментар
27.07.2021 21:22 Відповісти
Контрибуции платит проигравшая сторона .
показати весь коментар
29.07.2021 10:37 Відповісти
сЦарь Московии и его единоросы вместе с газпромом, уже заочно проиграли, но до них это пока еще не дошло (это вопрос ближайших 5-8 лет), а тем более не дошло до ее адептов, подобных вам, Сергей Савельев с "румынским" флажком и номером https://censor.net/ru/user/461269
показати весь коментар
29.07.2021 23:52 Відповісти
По тайному сговору " (соглашению) США и Германии по газовому северному потоку - 2 , это не заметно, бо пострадавшая стороной оказалась Украина , если не дошло до некоторых адептов
И да , я гражданин Румынии, живу и работаю в этой стране , дякую за внимание и уважение .
показати весь коментар
30.07.2021 09:04 Відповісти
Це вони поранені тому, що просто прєкратілі стрєлять? Чи може за формулою Штан_в_роги_його_матері_майєра?
показати весь коментар
27.07.2021 18:15 Відповісти
У наших нічого кращого за газенвагени для підвозу поранених до літака не знайшлося? Чи це показовий виступ з демонстрацією ставлення нарколиг до захисників України?
показати весь коментар
27.07.2021 19:07 Відповісти
Коли німці вибрали знайомого хлопака з 72 бргд. до Бундеса на операціі ( в нього тут було 15 або 16 операцій , але ногу врятували бо в Украіні був вердікт конкретний - ампутація) то він просив медсестер поміняти бнти бо смерділи від гною на всю палату , то ледь курва допросився щоб поміняли (!) а ви кажете на чому іх привезли..
показати весь коментар
27.07.2021 19:57 Відповісти
Шкода, що навіть зараз, на восьмий рік війни, у нас більшість населення - вата.
показати весь коментар
27.07.2021 20:58 Відповісти
Та я іноді просто в шокові від тоі вати… і пан правий.. на 8 році війни(!!) тобто вата не зробила за ці 8 майже років жодних адекватних висновків .. (!
показати весь коментар
27.07.2021 21:10 Відповісти
Ну вам з "Германії" звісно відніше, що тут у нас.
показати весь коментар
27.07.2021 21:27 Відповісти
Нульовий, це не в Україні, а на Московії більшість населення - вата.
показати весь коментар
27.07.2021 21:24 Відповісти
Нехай лікування допоможе, щоб поставити наших поранених на ноги.
показати весь коментар
27.07.2021 21:30 Відповісти
странно... а меркельша у пыни разрешение спросила борт прислать?
показати весь коментар
27.07.2021 22:10 Відповісти
Настоящий современный госпиталь с крыльями. Круто.
показати весь коментар
28.07.2021 09:10 Відповісти
 
 