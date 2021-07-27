Прибув спецлітак Бундесверу, який доставить 15 українських поранених на лікування до Німеччини, - посольство. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 27 липня, в Німеччину спеціальним літаком Бундесверу буде доставлено поранених українських військовослужбовців, які проходитимуть лікування в госпіталях армії ФРН.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Німеччини в Україні.
Поранених військовослужбовців ЗСУ доставить спеціально обладнаний Airbus A310.
"Інтенсивна медична допомога за найсучаснішими стандартами може здійснюватися високо в небі. Крім шести пацієнтів інтенсивної терапії ще можна транспортувати 38 пацієнтів у лежачому положенні. Обладнання включає також апарати ШВЛ для інтенсивної терапії, портативні апарати УЗД і дефібрилятори", - зазначили в посольстві.
У Німеччину буде евакуйовано 15 військовослужбовців, які страждають від тривалих пошкоджень унаслідок вогнепальних поранень і вибухів під час бойових дій. Українські військові проходитимуть лікування в госпіталях Бундесверу в Берліні, Кобленці, Ульмі та Гамбурзі.
Загалом за останні шість років у Німеччину вже було евакуйовано 136 пацієнтів. Проєкт почався в 2014 році, коли була проведена евакуація поранених протестувальників євромайданівців.
Помогает, просто не так как Литва. Как там "гасло" Германии то?
и спасибо за то шо Обама вашими стараниями дала Таджикистану 350 Мрапов, а нам - аж 50 хамви(обслуживание за счет отнюдь не пенсионеров Дакоты)
И да , я гражданин Румынии, живу и работаю в этой стране , дякую за внимание и уважение .