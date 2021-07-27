УКР
Сайт та соцмережі видання "Белсат" визнано екстремістськими в Білорусі, за репост загрожує арешт, - МВС РБ

Сайт і соціальні мережі польського телеканалу "Белсат" визнали екстремістськими в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

"Інформаційні ресурси Белсат визнано екстремістськими. Таке рішення ухвалено 27 липня судом Залізничного району Гомеля. Підставою для цього стали матеріали перевірки управління ГУБОПіК МВС по Гомельській області", - сказано в повідомленні.

"Нагадаємо, поширення (репост) інформації з екстремістських джерел тягне за собою адміністративну відповідальність з покаранням у вигляді штрафу або арешту", - додали в МВС.

Читайте також: "Йде зачистка": режим Лукашенка за день ліквідував 45 громадських організацій, в тому числі і правозахисних. СПИСОК

Білорусь (8084) ЗМІ (1383) екстремізм (79)
а поему Лука Мудищев можно репостить?
показати весь коментар
27.07.2021 17:28 Відповісти
а говорили что бацька ничего не боиться. а хрен там. все диктаторы бояться правды...
показати весь коментар
27.07.2021 17:29 Відповісти
О, так це означає, що треба поширювати ці новини з Белсат ТВ https://belsat.eu/
показати весь коментар
27.07.2021 20:48 Відповісти
В нас «влада» не краща, ще рік і буде друга Білорусія, я не помилився, саме Білорусія, а не Білорусь.
показати весь коментар
27.07.2021 22:38 Відповісти
 
 