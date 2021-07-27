Сайт та соцмережі видання "Белсат" визнано екстремістськими в Білорусі, за репост загрожує арешт, - МВС РБ

Сайт і соціальні мережі польського телеканалу "Белсат" визнали екстремістськими в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

"Інформаційні ресурси Белсат визнано екстремістськими. Таке рішення ухвалено 27 липня судом Залізничного району Гомеля. Підставою для цього стали матеріали перевірки управління ГУБОПіК МВС по Гомельській області", - сказано в повідомленні.

"Нагадаємо, поширення (репост) інформації з екстремістських джерел тягне за собою адміністративну відповідальність з покаранням у вигляді штрафу або арешту", - додали в МВС.

