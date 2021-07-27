Сайт та соцмережі видання "Белсат" визнано екстремістськими в Білорусі, за репост загрожує арешт, - МВС РБ
Сайт і соціальні мережі польського телеканалу "Белсат" визнали екстремістськими в Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова.
"Інформаційні ресурси Белсат визнано екстремістськими. Таке рішення ухвалено 27 липня судом Залізничного району Гомеля. Підставою для цього стали матеріали перевірки управління ГУБОПіК МВС по Гомельській області", - сказано в повідомленні.
"Нагадаємо, поширення (репост) інформації з екстремістських джерел тягне за собою адміністративну відповідальність з покаранням у вигляді штрафу або арешту", - додали в МВС.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
молодой рабочий
показати весь коментар27.07.2021 17:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Юрій Вінгорськи
показати весь коментар27.07.2021 17:29 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
✘
Rusin
показати весь коментар27.07.2021 20:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
krot_lub
показати весь коментар27.07.2021 22:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль