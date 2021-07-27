Найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, Золотого-4 і Катеринівки, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку цієї доби, 27 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу Золотого-4 і Водяного противник вів вогонь із мінометів 120-го калібру. У районі населеного пункту Катеринівка російські окупанти вчинили обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат унаслідок ворожого вогню серед українських військових немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

