Найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, Золотого-4 і Катеринівки, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку цієї доби, 27 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу Золотого-4 і Водяного противник вів вогонь із мінометів 120-го калібру. У районі населеного пункту Катеринівка російські окупанти вчинили обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат унаслідок ворожого вогню серед українських військових немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

4-летний житель Золотого сказал воинам ВСУ - Не йдіть ! Оставайтесь...
и другие просили... (та кому це цікаво ????)
...
27.07.2021 18:24 Відповісти
https://news.depo.ua/ukr/news/zelenskiy-zvilniv-khomchaka-yogo-zaminit-zaluzhniy-pres-sekretar-prezidenta-202107271350196 Зеленський звільнив Хомчака, його замінить Залужний - повідомив Сергій Никифоров, прес-секретар президента Зе

Руслан Хомчак подав рапорт про відставку, Зе задовольнив рапорт.
https://news.depo.ua/ukr/news/pres-sekretar-zniklogo-prezidenta-dae-brifing-translyatsiya-202107271350163 Прес-секретар "зниклого" президента дає брифінг (ТРАНСЛЯЦІЯ)
27.07.2021 18:38 Відповісти
Да уж, я бы им открыл огонь, чтобы куски ваты полетели уже горелые.
27.07.2021 17:58 Відповісти
Да уж, я бы им открыл огонь, чтобы куски ваты полетели уже горелые.
27.07.2021 17:58 Відповісти
Низя! Главный членограй запретил, от одной мысли об ответке, его шибко пучит!
27.07.2021 18:02 Відповісти
мужик, судя по флажку, ты так огонь открывал, шо сел на бутылку. извиняюсь, но Невзорова слушал, нет? Та он говорил - че типо я не еде на митинги туда - ..... короче то шо вы там ходите кругами и тапочки снимаете. Вместо взять берцы и кое-что для Молотова.
ну че ты тут учишь нас то? если ты беларус? Хотя уже - белороссиянин, и поспорь шо это не так?
27.07.2021 18:27 Відповісти
Ага, это почти так, но мы скоро убьём Таракана, а потом и вам поможем Моль убить, посмотришь. У вас то жизнь теперь нормальная, только ***** мешает, как и нам не меньше, у нас из-за ***** тоже убивают.
27.07.2021 19:47 Відповісти

жизнь страны, товарищь, у руках ваших. правда.... ну да бывают досадные нюансы(поет вместе с тобой гимн Княжества литовского, заказывает еще кружку эля, сварится за то шо немае грошей, сваливает, а тебя оставляет)
27.07.2021 19:57 Відповісти
Як читаю Золоте 4 ,то відразу думаю а де хлопчик не лох ??
показати весь коментар
27.07.2021 18:03 Відповісти
27.07.2021 18:29 Відповісти
4-летний житель Золотого сказал воинам ВСУ - Не йдіть ! Оставайтесь...
и другие просили... (та кому це цікаво ????)
...
27.07.2021 18:24 Відповісти
почерк у меня как курица, а тут - норм.
и да - ... сорри, но напр. "Порох" бы это "поднял на щит"
а так - зря пацан написал это. в никуда.
это вам тут не то(не Хорватия) - писали шо 200000 солдиков бросились и погнали сербов.
а тут - меркелемикроны, да и байдены плюсом, плюс пооки и гарантии = Зеля обосрался, а пацану будет наверное "разграничение". будь пр. война ©(с) Гитлер
27.07.2021 18:32 Відповісти
это не пацан писал... это писали его вменяемые соседи...
27.07.2021 18:49 Відповісти
ну так считай шо с соседей то спрос будет побольше?
и если тогда даже пацана орки спросят и он укажет на дядю, сорри, Колю, то что-то думаю шо пацану не будет ничего.
ну, если ВСУ оставят как было чет шо писали тут даже - Невзоров говорил шо тупо пьяная моторыла бойцу нашему забила гвоздь в колено - а ведь там моторылы такие все почти.
27.07.2021 18:54 Відповісти
сумно
28.07.2021 10:59 Відповісти
https://news.depo.ua/ukr/news/zelenskiy-zvilniv-khomchaka-yogo-zaminit-zaluzhniy-pres-sekretar-prezidenta-202107271350196 Зеленський звільнив Хомчака, його замінить Залужний - повідомив Сергій Никифоров, прес-секретар президента Зе

Руслан Хомчак подав рапорт про відставку, Зе задовольнив рапорт.
https://news.depo.ua/ukr/news/pres-sekretar-zniklogo-prezidenta-dae-brifing-translyatsiya-202107271350163 Прес-секретар "зниклого" президента дає брифінг (ТРАНСЛЯЦІЯ)
27.07.2021 18:38 Відповісти
може він таво- компанію предвиборну кернесу складає)
показати весь коментар
28.07.2021 11:00 Відповісти
27.07.2021 19:21 Відповісти
наёмники ... огонь... и об твою плесень зеленую маму с папой... тебя не под суд надо отдавать...
27.07.2021 22:36 Відповісти
а нелох десь у наркотичному каматозі валяється
28.07.2021 10:57 Відповісти
 
 