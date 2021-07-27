Найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, Золотого-4 і Катеринівки, втрат немає, - пресцентр ОС
Від початку цієї доби, 27 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Поблизу Золотого-4 і Водяного противник вів вогонь із мінометів 120-го калібру. У районі населеного пункту Катеринівка російські окупанти вчинили обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Бойових втрат унаслідок ворожого вогню серед українських військових немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Топ коментарі
+8 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар27.07.2021 18:24 Відповісти Посилання
+4 Ан Мур
показати весь коментар27.07.2021 18:38 Відповісти Посилання
+2 Беларусь
показати весь коментар27.07.2021 17:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну че ты тут учишь нас то? если ты беларус? Хотя уже - белороссиянин, и поспорь шо это не так?
жизнь страны, товарищь, у руках ваших. правда.... ну да бывают досадные нюансы(поет вместе с тобой гимн Княжества литовского, заказывает еще кружку эля, сварится за то шо немае грошей, сваливает, а тебя оставляет)
4-летний житель Золотого сказал воинам ВСУ - Не йдіть ! Оставайтесь...
и другие просили... (та кому це цікаво ????)
...
и да - ... сорри, но напр. "Порох" бы это "поднял на щит"
а так - зря пацан написал это. в никуда.
это вам тут не то(не Хорватия) - писали шо 200000 солдиков бросились и погнали сербов.
а тут - меркелемикроны, да и байдены плюсом, плюс пооки и гарантии = Зеля обосрался, а пацану будет наверное "разграничение". будь пр. война ©(с) Гитлер
и если тогда даже пацана орки спросят и он укажет на дядю, сорри, Колю, то что-то думаю шо пацану не будет ничего.
ну, если ВСУ оставят как было чет шо писали тут даже - Невзоров говорил шо тупо пьяная моторыла бойцу нашему забила гвоздь в колено - а ведь там моторылы такие все почти.
Руслан Хомчак подав рапорт про відставку, Зе задовольнив рапорт.
https://news.depo.ua/ukr/news/pres-sekretar-zniklogo-prezidenta-dae-brifing-translyatsiya-202107271350163 Прес-секретар "зниклого" президента дає брифінг (ТРАНСЛЯЦІЯ)