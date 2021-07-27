УКР
Малозабезпеченим сім'ям виділять до 1 вересня по 2 тис. грн на дитину

Малозабезпеченим сім'ям виділять до 1 вересня по 2 тис. грн на дитину

Кабінет Міністрів України за ініціативою президента України Володимира Зеленського готує постанову про виділення малозабезпеченим сім'ям по 2 тис. грн на одну дитину для підготовки до шкільного періоду.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З ініціативи Володимира Зеленського уряд наразі готує постанову до 1 вересня про надання допомоги малозабезпеченим і багатодітним сім'ям. Зрозуміло, що таким сім'ям готувати дітей до першого дзвоника 1 вересня найскладніше, тому, щоб полегшити їм підготовку до початку навчального періоду, уряд готовий виділити по 2 тис. грн на дитину", - заявив Никифоров.

За його словами, "в міністерстві нарахували 150 тис. одержувачів такої допомоги, передбачено виділення 300 млн грн".

"Постанова проходить останні погодження та має з'явитися дуже скоро, щоб гроші були вже наступного місяця, аби на 1 вересня їх встигли витратити на підготовку дітей", - додав він.

виплати (1132) діти (5321) допомога (8771) школа (2273) Сергій Никифоров (163)
+3
пенсионерам кошака усыновить и отправить в школу...
27.07.2021 19:00 Відповісти
+3
три в одном .
27.07.2021 19:12 Відповісти
+2
Ну да , они отметят и ещё нарожают . Нет малообеспеченных , есть ленивые , тупые или хитрожопые .
27.07.2021 19:06 Відповісти
пенсионерам кошака усыновить и отправить в школу...
27.07.2021 19:00 Відповісти
- Присаживайтесь, - ласково предложил фельдкурат. - Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги, правда Швейк?
27.07.2021 19:02 Відповісти
Ну да , они отметят и ещё нарожают . Нет малообеспеченных , есть ленивые , тупые или хитрожопые .
27.07.2021 19:06 Відповісти
А еще есть цыгане
27.07.2021 19:11 Відповісти
три в одном .
27.07.2021 19:12 Відповісти
В Польщі на кожного школяра дають по 300, малозабезпеченим + додаткові кошти. Це в додатку до щомісячного 500+. Всі ці величини в злотих.
27.07.2021 19:12 Відповісти
Насчитали (интересно кто и как) 150 тыс, выделили 300 млн., выплатят единицам для видосиков, разницу в карман. И что характерно вор совершенно другой человек.... зелепупики, Вы сказочные лохи, вам об этом уже даже в новостях пишут!
27.07.2021 19:26 Відповісти
а хорошо обеспеченным по 20000
27.07.2021 19:40 Відповісти
Клоуни. Дикретні жінці вже на 4 - ри місяці затримують(і це між іншим не соц. допомога, це компанія вже заплатила державі. А держава вкрала). Пенсіонери в наступному місяці в прольоті(в державі дефіцит коштів). А вони допомогу... Чи друкарський станок не встигає друкувати?!
27.07.2021 19:46 Відповісти
Это кому? Почти всей Украине? Или тем кого конец ...эпохи бедности не коснулся?
27.07.2021 21:10 Відповісти
По инициативе Владимира Зеленского правительство сейчас готовит постановление к 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным и многодетным семьям.Потом , после ухода журналюг добавил : Короче расклад такой: братва поиздержалась, общак на нуле и барыжить уже не чем. Выход один - напрячь терпил, чтобы поработали сверхурочно. Пайку терпилам не поднимать!
27.07.2021 21:18 Відповісти
Аттракцион невиданной щедрости !!! Но выглядит как-то мелко на фоне помощи на оздоровление в размере нескольких десятков тысяч гривень чиновникам(а оздоровляются они регулярно) .
27.07.2021 23:59 Відповісти
 
 