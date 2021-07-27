Малозабезпеченим сім'ям виділять до 1 вересня по 2 тис. грн на дитину

Кабінет Міністрів України за ініціативою президента України Володимира Зеленського готує постанову про виділення малозабезпеченим сім'ям по 2 тис. грн на одну дитину для підготовки до шкільного періоду.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З ініціативи Володимира Зеленського уряд наразі готує постанову до 1 вересня про надання допомоги малозабезпеченим і багатодітним сім'ям. Зрозуміло, що таким сім'ям готувати дітей до першого дзвоника 1 вересня найскладніше, тому, щоб полегшити їм підготовку до початку навчального періоду, уряд готовий виділити по 2 тис. грн на дитину", - заявив Никифоров.

За його словами, "в міністерстві нарахували 150 тис. одержувачів такої допомоги, передбачено виділення 300 млн грн".

"Постанова проходить останні погодження та має з'явитися дуже скоро, щоб гроші були вже наступного місяця, аби на 1 вересня їх встигли витратити на підготовку дітей", - додав він.

