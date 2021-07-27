В.о. гендиректора ДП з двома співучасниками організували схему розкрадання зерна з Держрезерву на 12 млн грн, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру трьом особам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Слідство встановило, що восени 2020 року підозрювані почали реалізацію схеми із заволодіння зерном Державного резерву, що перебувало на відповідальному зберіганні в ДП "Хлібна база №76"", - говориться в повідомленні.

Підозру отримали:

в.о. генерального директора ДП "Хлібна база №76" (перебуває в управлінні "Держрезерву");

директор ТОВ — близький родич в.о. генерального директора ДП;

фізична особа — організатор схеми.

Зазначається, що спочатку учасники схеми створили видимість передачі приватною компанією 1,56 тис. тонн зерна на відповідальне зберігання до ДП, проте насправді збіжжя на склади не надходило.

"У подальшому, на виконання відповідного договору, учасники схеми планували почати відвантажувати зерно з Держрезерву під виглядом повернення майна ТОВ. Щоб частково приховати реальну нестачу державного зерна в результаті таких дій, близько 700 тон підозрювані планували списати як відходи внаслідок проведення нібито оздоровчих заходів зі збіжжям", - розповіли в НАБУ.

Зерно почали вивозити в травні 2021 року, але їх зупинили правоохоронці.

"Зазначимо, що впродовж реалізації корупційної схеми в ДП "Хлібна база №76" двічі змінювалося керівництво і обидва рази, як встановило слідство, на відповідні посади призначали людей за сприяння організатора схеми, які в подальшому забезпечували її виконання", - зазначили у відомстві.