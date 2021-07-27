УКР
В.о. гендиректора ДП з двома співучасниками організували схему розкрадання зерна з Держрезерву на 12 млн грн, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру трьом особам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Слідство встановило, що восени 2020 року підозрювані почали реалізацію схеми із заволодіння зерном Державного резерву, що перебувало на відповідальному зберіганні в ДП "Хлібна база №76"", - говориться в повідомленні.

Підозру отримали:

  • в.о. генерального директора ДП "Хлібна база №76" (перебуває в управлінні "Держрезерву");
  • директор ТОВ — близький родич в.о. генерального директора ДП;
  • фізична особа — організатор схеми.

Читайте також: Вдалося запобігти розкраданню 340 тонн зерна на Сумщині, - НАБУ. ВІДЕО

Зазначається, що спочатку учасники схеми створили видимість передачі приватною компанією 1,56 тис. тонн зерна на відповідальне зберігання до ДП, проте насправді збіжжя на склади не надходило.

"У подальшому, на виконання відповідного договору, учасники схеми планували почати відвантажувати зерно з Держрезерву під виглядом повернення майна ТОВ. Щоб частково приховати реальну нестачу державного зерна в результаті таких дій, близько 700 тон підозрювані планували списати як відходи внаслідок проведення нібито оздоровчих заходів зі збіжжям", - розповіли в НАБУ.

Зерно почали вивозити в травні 2021 року, але їх зупинили правоохоронці.

"Зазначимо, що впродовж реалізації корупційної схеми в ДП "Хлібна база №76" двічі змінювалося керівництво і обидва рази, як встановило слідство, на відповідні посади призначали людей за сприяння організатора схеми, які в подальшому забезпечували її виконання", - зазначили у відомстві.

Автор: 

И.о. гендиректора ГП с двумя подельниками организовали схему хищения зерна из Госрезерва на 12 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1117

....
27.07.2021 19:51 Відповісти
+9
ах вот они какие ...крысы, зерно сточившие...
27.07.2021 19:31 Відповісти
+8
И.о. гендиректора ГП с двумя подельниками организовали схему хищения зерна из Госрезерва на 12 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9402
27.07.2021 19:45 Відповісти
Кормите их только этим зерном .
27.07.2021 19:27 Відповісти
Є хоч один керівник в Держрезерві який не краде державне майно?
27.07.2021 19:34 Відповісти
Опасная должность . Слишком много соблазнов .
27.07.2021 19:36 Відповісти
курочка по зёрнышку клюёт...як запысано в кодекси у ************...
27.07.2021 19:29 Відповісти
ах вот они какие ...крысы, зерно сточившие...
27.07.2021 19:31 Відповісти
И.о. гендиректора ГП с двумя подельниками организовали схему хищения зерна из Госрезерва на 12 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9402
27.07.2021 19:45 Відповісти
И.о. гендиректора ГП с двумя подельниками организовали схему хищения зерна из Госрезерва на 12 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1117

....
27.07.2021 19:51 Відповісти
27.07.2021 19:58 Відповісти
28.07.2021 09:22 Відповісти
Это одна из тех самых мышей?
27.07.2021 19:31 Відповісти
Тем Госрезервом пользовался кто хотел все 30 лет
Там копать и копать 😀😀😀
Пример - маски
27.07.2021 19:59 Відповісти
На больную, на мозоль.
27.07.2021 20:27 Відповісти
И.о. гендиректора ГП с двумя подельниками организовали схему хищения зерна из Госрезерва на 12 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9312
27.07.2021 20:12 Відповісти
Я думаю в статье ошибка. Они воровали 12 лямов в день.
27.07.2021 20:13 Відповісти
Подельников наказать по всей строгости, а и.о., утвердить руководителем.
27.07.2021 20:27 Відповісти
Интересно , они понесут наказание как "козлы" или как "крысы" ?
28.07.2021 02:28 Відповісти
Следствие установило, и суд это подтвердил, что зерно съели мыши, и не на 12 млн., а на 2 млрд.
С чиновников сняли все обвинения, выплатили все зарплаты и премировали.
ИЛИ КТО-ТО НА ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ ДРУГОЙ СЦЕНАРИЙ РАССМАТРИВАЕТ?
28.07.2021 06:47 Відповісти
 
 