Зеленський звільняє чиновників, які рік тому були присутні на нараді щодо вагнерівців, - Ірина Геращенко
Зеленський звільняє посадовців, які були на нараді щодо вагнерівців, щоб відвести увагу від власного провалу.
Про це заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Днями Зеленський влаштував кадровий головопад, під його сокиру потрапили заступники керівника СБУ, днями раніше заступник міністра оборони, а кілька місяців тому Зеленський своїм указом звільнив керівника головного управління розвідки, професіонала Василя Бурбу. Всіх цих високопосадовців поєднує одна деталь – рівно рік тому вони знаходилися в кабінеті Зеленського, де доповідали Верховному Головнокомандувачу деталі таємної спецоперації, так званої "операції вагнерівців", – зазначила народна депутатка.
Геращенко нагадала, що спецоперація була розроблена за часів президента Порошенка спільно з міжнародними партнерами України.
"Ці злодії були причетні до злочину збиття МН17, до вбивств військових і цивільних українців на Донбасі, до злочинів в Сирії та інших злочинів, тому що вагнерівці – це приватна армія, яка знаходиться під покровительством Путіна і виконує найбрудніші спецоперації", – зазначила депутатка.
Також вона наголосила, що спецоперація по вагнерівцям була унікальною розробкою українських спецслужб, яка мала забезпечити можливість притягнути до відповідальності злочинців. "Зараз ми би мали 33 свідки для міжнародних судів і в справі МН17 і вбивств на Донбасі", – сказала Геращенко. На її думку, "справа вагнерівців" це продовження тенденції знецінення владою операцій українських спецслужб, так само як в ситуації з Цемахом.
Співголова фракції "Європейська Солідарність" зазначила, що під час інтерв’ю телеканалу "1+1" Зеленський фактично зізнався, що особисто зірвав спецоперацію по вагнерівцям, повідомивши Лукашенку відповідну інформацію. "Опозиція рівно рік вимагала створити ТСК, щоб розслідувати деталі цієї зради. Її блокували "слуги" і не дали її створити", – нагадала депутатка.
"Петро Порошенко погодився прийти на засідання ТСК створеної "слугами", за умови, що туди запросять Зеленського. Саме Зеленський зізнався на всю країну, що він розповів всі деталі цієї спецоперації Лукашенку, який абсолютний сателіт Кремля і вже знаходився в агонії виборчої кампанії, результати якої не визнав весь світ. А ми підігруємо Лукашенку і зливаємо Путіну деталі спецоперації. Абсолютний кошмар за який варто відповідати по закону", – сказала Геращенко.
Співголова фракції зазначила, що правоохоронні органи відмовлялися відкрити відповідне кримінальне провадження проти президента Зеленського за статтею "державна зрада" за зверненням представників Руху опору капітуляції, а реєстрації кримінального провадження вдалося добитися тільки через суд.
"Ця спецоперація народилася не в Зеленського в голові, і не в Порошенка, вона формувалася і велася в співпраці з нашими партнерами по НАТО – це США і Туреччина. Як би не ховалася влада від відповідей на неприємні питання, на них доведеться відповідати і не в ТСК "слуг" і ОПЗЖ. Бо прийде час, коли перед розвідниками за зраджену і злиту спецоперацію по "вагнерівцям" доведеться відповідати в українському суді", – резюмувала Геращенко.
