Зеленський звільняє чиновників, які рік тому були присутні на нараді щодо вагнерівців, - Ірина Геращенко

Зеленський звільняє посадовців, які були на нараді щодо вагнерівців, щоб відвести увагу від власного провалу.

Про це заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Днями Зеленський влаштував кадровий головопад, під його сокиру потрапили заступники керівника СБУ, днями раніше заступник міністра оборони, а кілька місяців тому Зеленський своїм указом звільнив керівника головного управління розвідки, професіонала Василя Бурбу. Всіх цих високопосадовців поєднує одна деталь – рівно рік тому вони знаходилися в кабінеті Зеленського, де доповідали Верховному Головнокомандувачу деталі таємної спецоперації, так званої "операції вагнерівців", – зазначила народна депутатка.

 Геращенко нагадала, що спецоперація була розроблена за часів президента Порошенка спільно з міжнародними партнерами України.

"Ці злодії були причетні до злочину збиття МН17, до вбивств військових і цивільних українців на Донбасі, до злочинів в Сирії та інших злочинів, тому що вагнерівці – це приватна армія, яка знаходиться під покровительством Путіна і виконує найбрудніші спецоперації", – зазначила депутатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік після зриву спецоперації щодо "вагнерівців" Зеленський пройшов довгий шлях від брехні до "явки з повинною", - Герасимов

Також вона наголосила, що спецоперація по вагнерівцям була унікальною розробкою українських спецслужб, яка мала забезпечити можливість притягнути до відповідальності злочинців. "Зараз ми би мали 33 свідки для міжнародних судів і в справі МН17 і вбивств на Донбасі", – сказала Геращенко. На її думку, "справа вагнерівців" це продовження тенденції знецінення владою операцій українських спецслужб, так само як в ситуації з Цемахом.

Співголова фракції "Європейська Солідарність" зазначила, що під час інтерв’ю телеканалу "1+1" Зеленський фактично зізнався, що особисто зірвав спецоперацію по вагнерівцям, повідомивши Лукашенку відповідну інформацію. "Опозиція рівно рік вимагала створити ТСК, щоб розслідувати деталі цієї зради. Її блокували "слуги" і не дали її створити", – нагадала депутатка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом липня-грудня 2020 року було зірвано 7 спецоперацій ГУР Міноборони, - Бутусов. ВІДЕО

"Петро Порошенко погодився прийти на засідання ТСК створеної "слугами", за умови, що туди запросять Зеленського. Саме Зеленський зізнався на всю країну, що він розповів всі деталі цієї спецоперації Лукашенку, який абсолютний сателіт Кремля і вже знаходився в агонії виборчої кампанії, результати якої не визнав весь світ. А ми підігруємо Лукашенку і зливаємо Путіну деталі спецоперації. Абсолютний кошмар за який варто відповідати по закону", – сказала Геращенко.

Співголова фракції зазначила, що правоохоронні органи відмовлялися відкрити відповідне кримінальне провадження проти президента Зеленського за статтею "державна зрада" за зверненням представників Руху опору капітуляції, а реєстрації кримінального провадження вдалося добитися тільки через суд.

"Ця спецоперація народилася не в Зеленського в голові, і не в Порошенка, вона формувалася і велася в співпраці з нашими партнерами по НАТО – це США і Туреччина. Як би не ховалася влада від відповідей на неприємні питання, на них доведеться відповідати і не в ТСК "слуг" і ОПЗЖ. Бо прийде час, коли перед розвідниками за зраджену і злиту спецоперацію по "вагнерівцям" доведеться відповідати в українському суді", – резюмувала Геращенко.

Геращенко Ірина (1155) Зеленський Володимир (25603) ПВК Вагнер (1547) Європейська Солідарність (1107)
+44
ВАЗеленський і логіка?
27.07.2021 19:42
+27
ето тебе шарий с ютубчика сказал ?
27.07.2021 19:52
+23
Зеленський звільняє чиновників, які рік тому були присутні на нараді щодо вагнерівців, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5923
27.07.2021 20:10
Спасибо, посмеялся.
28.07.2021 07:50
Зеленский увольняет чиновников, которые год назад присутствовали на совещании по вагнеровцам, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8711
27.07.2021 19:44
Зеленский увольняет чиновников, которые год назад присутствовали на совещании по вагнеровцам, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5479
27.07.2021 19:45
Все за сценарієм та режисурою кремлівських ляльководів !!!)))
27.07.2021 19:50
Агентура кремлівських ляльководів захопила владу в Украіні і системно іі руйнує.
27.07.2021 20:10
Саме так!! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!! Саме біда України в тому, що відсутня українська державна влада !!!)))
27.07.2021 20:14
Відкат проукраїнського простору за ці 2 роки - колосальний.
27.07.2021 20:26
А ви милі голубки )
27.07.2021 20:52
Тобі збоченець => https://censor.net/ru/user/489684, чогось не вистачає у житті. Ну тоді - тримай, повозбуждайся пі *** @сіна :

Зеленський звільняє чиновників, які рік тому були присутні на нараді щодо вагнерівців, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7930
27.07.2021 21:24
За сусідніми столами сидите?
27.07.2021 21:32
Я знав, що тобі та твоєму приходові з недоношеними братами по розуму сподобаються картинки.
27.07.2021 21:53
Втрачаєш форму. Тобі не заплатять.
27.07.2021 21:56
Шутки шутками, но Зеля заложил операцию по Вагнеру, то ли Путину, то ли Лукашенке, без разницы. Но у нас, в банана рипаблик, это норма.
показати весь коментар
Зєля за минулий рік злив росіяна 7(сім) спецоперацій. Вагнерівці - найбільш гучніший епізод. Чому в цьому році Зєля нікого не зливає? А тому, що всі зрозуміли, що Зєля - російський шпигун
27.07.2021 19:51 Відповісти
Он не шпион, таких глупых в шпионы не берут. Он обычный совок. А вот в окружении да, там люди поумнее.
27.07.2021 20:23 Відповісти
Во! Глубоко копает!(с). У меня нет никаких сомнений: сентябрь будет богат на события! Отпраздновать мы должны без потрясений, встреча с Байденом должна пройти. А на той встрече, очень похоже- мало что светит хорошего. Ну и всё... в сентябре последуют оргвыводы... И никакого попкорна! Лично я не совсем представляю себе- чем сентябрь 2021 закончится!
27.07.2021 19:45
Андрюха замаскувався.😁
27.07.2021 20:29
Хвилюються не лише за посаду.
27.07.2021 19:53
ЗЕ коли буде відрубувати руки крадунам?
27.07.2021 19:49
воно самому собі рубати буде?
показати весь коментар
если, таким образом, заметает следы, то глупо .
27.07.2021 19:52
Чи виконало ДБР рішення суду і завели карну справу на товаріща зеленськава?
27.07.2021 19:52
рішення суду ще не вступило в закону силу. А, якщо з ДБР подадуть апеляцію - то це через місяців два.
Час ще терпить...
27.07.2021 20:00
апеляції не буде.
А коли рішення суду вступить в силу?
27.07.2021 20:01
Хертам привет передаёт.
27.07.2021 20:03
И де про це написано?
27.07.2021 20:05
Непосредственно над "И де про це написано?"
27.07.2021 20:07
Тобто ніде.
27.07.2021 21:28
https://youtu.be/V5YxtweUxrA O No
27.07.2021 20:00
Мне усегда было интересно знать у сторонников квартала95: а чем собственно шут гороховый доказал, что он патриот Украины?! Закрыл мертведчука? Перестал платить пенсии в лугандон? Назвал путлера - убийцей украинцев? Назвал парашию - оккупантом украинских земель? Накупил массу высокоточных ракетных комплексов для ВСУ? Многократно усилил армию? Освободил все пренных воинов и патриотов? Заблокировал строительство сп-2?.. Что за два года сделал зеленский в доказательство своего патритизма Украине? Правильный ответ - нифига!
27.07.2021 20:08
Итак, уже понятно, что первых лиц США, Великобритании, Германии и Франции на "Крымской платформе" не будет. Это не только воспитательной щелчок по носу Зеленскому, но и проблема для всех нас. Во-первых это показывает, что благодаря провальным действиям президента на международной арене этот проект может стать изначально мертворожденным и это вызовет радость в Кремле. Думаю, что Зеленскому нужно продолжать обвинять всех и предъявлять новые претензии. Тогда будет ещё хуже. Но, какая разница? Так что не стоит ему сейчас останавливаться и нужно дальше всему миру показывать свою квалификацию. Пусть низкую, но свою. А его изначально предупреждали к чему это приведёт. Не послушал.
Об этом на своей странице в Facebook https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6560698473956203 пишет Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Во-вторых это покажет катастрофическую ситуацию в международных отношениях между Украиной и нашими западными партнёрами. А это уже проблема нашей нацбезопасности. Можно ли это изменить? Можно. Но это сможет сделать лишь следующий глава державы.

С Зеленским никаких качественных изменений можно не ждать. Он бездарно растратил весь кредит доверия и проявил себя как пустышка, на чьих комплексах играет его окружение. Последнее определение не моё, а руководителя внешнеполитического ведомства одной европейской страны. Увы. И мне нечего было ему возразить. Так что надо надеяться, что он хотя бы ещё больше не ухудшит наши взаимоотношения со всеми партнёрами, включая самых близких. Хотя, с Молдовой и Грузией, он хорошо показал, что испортить может все.

Так же надо понимать, что на 30-летии Независимости Украины вышеуказанных лиц не будет. Как не будет уже и многих первых лиц государств, которые ранее подтверждали свое участие в "Крымской платформе" и на юбилее. А главное, что у всех них есть уважительные причины, почему они не едут. У кого-то скворечник не доделан, кто-то варенье не успел ещё закрыть, а кто-то занят размышлениями на тему "Почему Украина ещё не в НАТО". И это сильный удар по имиджу Украины. Так вот этот результат получен вместе - Зеленским, Ермаком и всей их камарильей. "Вони зробили це разом!".
27.07.2021 22:02
Зеленський звільняє чиновників, які рік тому були присутні на нараді щодо вагнерівців, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5923
27.07.2021 20:10
Где логика? Если бы он их убил, как в каком-нибудь 18 веке, это одно)) а так получается, он наоборот развязывает им языки, в связи с увольнениями.
Ирина Геращенко бред конспирологический говорит.
27.07.2021 20:11
не совсем, скоро визит в США и все помним про бутафорскую тск марьяны безумной... так вот все эти 4 уже не при исполнении и заслушивать их доклад не обязательно. Можно заслушать новых, своих руководителей, доклад. А гражданские могут сколько угодно уже орать про зраду, или не орать, может нельзя с таких должностей без подписки о неразглашении уходить... короче все Геращенко правильно говорит... "это жужу неспроста" (Винни Пух)
27.07.2021 21:17
Зассыт оно куда то ехать.
27.07.2021 21:36
Гюндуз Мамедов очолював міжнародну слідчу групу від України по справі MH17 (і не тільки по ній) у міжнародному кримінального суду. Хто зараз замість нього, і що з цією слідчою групою від України?
27.07.2021 21:36
Ой! А вот стщас сметуны ево сметут!
27.07.2021 21:08
Зеленский увольняет должностных лиц, которые были на совещании по вагнеровцам... Так тож добре, сідєтєлями будуть...
27.07.2021 21:15
не будут теперь, они никто теперь... их слова=твои слова, то есть ни о чем уже
27.07.2021 21:18
Віталік, от як раз вони тепер необтяжені обов'язками та посадами. А протоколи не горять. Є протокол по якому проходить те чи інше засідання. Там вказані присутні особи. Вони будуть зобов'язані згідно закону свідчити про те де були та що чули, за винятком, якщо немає ніякої державної таємниці, а подковьорниє разборки не є державною таємницею. Так, що руку на Біблію та клятву, що буде говорити правду, одну тільки правду та нічого окрім правди.
27.07.2021 21:34
протоколи можна переписати, загубити і далі по списку. звільнені тепер звичайні громадяни, то ж якщо бутафорска тск захоче допитати голову зовнішної розвідки вони викличуть нинішнього і той по "матеріалам справи" доповість те що треба, це якщо вирішать грати цей скетч перед амерами. А так то Бурбу звільнили і охорону зняли з нього навіть. Хто знає щоб з ним було аби не якесь европейське посольство, що надало йому охорону.. може росіяни захочуть "поговорити" з цею ходячою бібліотекою держ таємниць... а от слова Бурби тепер слова звичайного громадянина і мають таку ж вагу як і твої...тобто ніякої
27.07.2021 21:45
Віталік, а яка різниця свідчень між простої людини та людини на держслужбі? Свідчення простої людини це ніщо, а свідчення держслужбовця це аксіома?
27.07.2021 22:33
якщо запустити бутафорію з тск то обов'язково доведеться заслухати керівників сбу, зовнішню розвідку і далі, а от громадянина Бурбу вже не обов'язково... так зрозуміліше?
27.07.2021 22:43
Зеленський звільняє чиновників, які рік тому були присутні на нараді щодо вагнерівців, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1470
27.07.2021 21:31
Ля ты крыса
27.07.2021 21:35
снова туфта.
27.07.2021 21:35
самокритичненько.
27.07.2021 21:43
да. лично и только у тебя самокритичненько.
27.07.2021 21:45
Ердоган не підтвердить, бо туристичний сезон у розпалі.
28.07.2021 00:04
Не понимаю этой истерики с вагнеравцами, что по сути это меняет? С самомго начала понятно,что президентишко из Зе выйдет только российско и олигархо зависимый. И мифические вагнеровцы лишь отвлекают патриотическую часть общества от более страшных дел, например щемление патриотов и подготовку к сдаче Украины. С вагнеровцами как раз все ясно, а вот будущее Украины весьма туманно.
28.07.2021 07:13
Згоден, що нам треба перемкнутись з Зєлі на узгодження йому заміни. Хто, якщо не Зєля? Чому українці досі не узгодили нормального натомість? Бажано з оголошеною командою, щоб не було несподіванок
28.07.2021 07:18
Христо Грозев что-то тоже затягивает с выходом кино. Подыгрывает ЗЕ?
28.07.2021 08:28
Совсем от жары Ирина ополоумела. Что попало несет, лишь бы понравилось главному кукловоду ...
28.07.2021 10:16
ПЕСыку абы гавкнуть.....
28.07.2021 10:21
Придурошные, пословицу такую слыхали?
"С глаз долой - из сердца - вон!"?
28.07.2021 10:30
