Двох поранених 26 липня жінок-військовослужбовців евакуювали вертольотом до Харкова, одна з них у важкому стані, - Медсили ЗСУ

Військовим вертольотом із району проведення ООС у Харківський госпіталь доправили двох жінок-військовослужбовців, які зазнали поранень на Донеччині 26 липня внаслідок ворожого артобстрілу. Стан однієї з поранених важкий.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медсили ЗСУ.

На Донеччині в одному із військових мобільних госпіталів понаненим було надано необхідну медичну допомогу і ухвалено рішення стосовно евакуації військовослужбовців до Харкова.

Як повідомили медики, одна жінка-військовослужбовець прибула до них у важкому стані, інша – в середньому. Обидві родом із Сумщини.

"Пацієнтка у стабільно важкому стані дістала торакоабдомінальне поранення з пошкодженням діафрагми, товстої та тонкої кішки, – каже підполковник медичної служби Сергій Шипілов, – Також в неї є металевий осколок в районі хребта. Наразі наші торакальні та нейрохірурги провели низку оперативних втручань в області грудної клітини, а також з метою видалення осколку з хребта.

Інша жінка-військовослужбовець дістала непроникливе вогнепальне поранення живота та правої нижньої кінцівки. Стан здоров’я її залишається середньої важкості і її готують до оперативного втручання, що проводитиметься найближчими днями", - розповіли в госпіталі.

Інші військовослужбовці, які постраждали унаслідок ворожого обстрілу 26 липня, мають більш легкі поранення чи бойові травми. Тож, їх доправляють до Харкова автомобільним транспортом.

Зазначається, що упродовж липня із району проведення бойових дій в Харківський військовий госпіталь прибуло 10 поранених та 7 травмованих воїнів, а також ще 75 хворих військовослужбовців

+28
27.07.2021 20:21 Відповісти
+14
щойно в програмі Василя Зими побачив коментар двох волонтерів, Карп'юка і Макарука про цей обстріл... Так це, виявляється, касапи зачоти здавали касапські курсанти артучилища, просто не відомо. з якого... пітерського, ніби то, такі в них відомості, але це лише здогадки.
Короче, цим касапи показали: "ми вас достанемо і в глибокому тилу". Волонтери більш за все незадоволені тим, що Верховний врот води набрав...
показати весь коментар
27.07.2021 20:46 Відповісти
+12
це касапи обстріляли склади і рембазу ремонтного підрозділу 58-ї бригади. Це в 20-ти кілометрах від передка. Дивись нижче.
показати весь коментар
27.07.2021 20:49 Відповісти
27.07.2021 20:21 Відповісти
зе в очко смотрит обично
показати весь коментар
27.07.2021 20:23 Відповісти
Другие военнослужащие, пострадавших вследствие вражеского обстрела 26 июля, имеют более легкие ранения или боевые травмы. Поэтому, их доставляют в Харьков автомобильным транспортом, то есть с ветерком на урале или зисе.
показати весь коментар
27.07.2021 20:30 Відповісти
Женщин под обстрелы ? Это преступление .
показати весь коментар
27.07.2021 20:42 Відповісти
це касапи обстріляли склади і рембазу ремонтного підрозділу 58-ї бригади. Це в 20-ти кілометрах від передка. Дивись нижче.
показати весь коментар
27.07.2021 20:49 Відповісти
щойно в програмі Василя Зими побачив коментар двох волонтерів, Карп'юка і Макарука про цей обстріл... Так це, виявляється, касапи зачоти здавали касапські курсанти артучилища, просто не відомо. з якого... пітерського, ніби то, такі в них відомості, але це лише здогадки.
Короче, цим касапи показали: "ми вас достанемо і в глибокому тилу". Волонтери більш за все незадоволені тим, що Верховний врот води набрав...
показати весь коментар
27.07.2021 20:46 Відповісти
ага, https://www.youtube.com/watch?v=6arO8p6gmBI ось тут прямий ефір, початок за студійним таймером в 20:20
показати весь коментар
27.07.2021 20:47 Відповісти
весной писал - в апреле зачёты у кацапских снайперов . летом у артиллеристов с училищ зебил превратил наших в мишени для курсантов кацапсин . при порохе бывало что эти батареи уезжали в рефрижераторах полным составом
показати весь коментар
27.07.2021 21:06 Відповісти
Макарука не знаю, а Олександр Карпюк (Serg Marco на фб) на фронт їздить, в курсі справ.
показати весь коментар
27.07.2021 21:23 Відповісти
хіба
то вода... хай ковтає
показати весь коментар
27.07.2021 21:27 Відповісти
Справжня біда... Одужуйте!
показати весь коментар
27.07.2021 20:51 Відповісти
Опаньки...сомневаюсь, что женщины были в солдатских окопах...били по узлу связи или управления, били осколочными из ствольной арты
Зеленая падаль АУ!!!!!
показати весь коментар
27.07.2021 20:53 Відповісти
одужуйте як найскоріше... дівччатка-воїни...берегині...
показати весь коментар
27.07.2021 21:16 Відповісти
на те воно і падаль, що "ау" не допоможе.
показати весь коментар
27.07.2021 21:39 Відповісти
Жінки, здебільшого медики якраз і знаходяться на КП батальона. Прилетіло до них в хату.
показати весь коментар
27.07.2021 22:00 Відповісти
Тем хуже...на медпункте всегда медицинский флаг, и медпункты не обстрелливаются...
Т.е били прицельно по медикам...Опять же ЗЕлеленое ****** АУ!!! Где Эрекция????
показати весь коментар
27.07.2021 22:14 Відповісти
Не так. В місцях розташування на 0 жодних вказівників нема. Били по скупченню техніки.
показати весь коментар
27.07.2021 22:28 Відповісти
Одужуйте, рідненькі наші.
показати весь коментар
27.07.2021 21:23 Відповісти
И это был командный пункт в 20 км от линии соприкосновения!
показати весь коментар
27.07.2021 21:32 Відповісти
Кп батальона не може знаходитись за 20 км! Хіба що батальона який розміщено та виконує завдання на другій лінії
показати весь коментар
27.07.2021 21:58 Відповісти
За все, що накоїв, перед судом буде відповідати В.О. Зеленський.
показати весь коментар
27.07.2021 21:36 Відповісти
Не буде. Зеленський уже забезпечив собі сите й безбідне життя не лише собі, а й пра-пра-правнукам.
показати весь коментар
27.07.2021 21:42 Відповісти
Ні, ось цьому скористатися всім тим не дадуть.
Буде сидіти. Не відпустять.
показати весь коментар
27.07.2021 21:45 Відповісти
Обовязково покарати зелену мразоту, тільки перед ним сивочолого баригу за Іловайськ та Дебальцеве теж.
показати весь коментар
27.07.2021 22:03 Відповісти
каким боком ты убогий приписал и сюда уже Пороха!?
показати весь коментар
27.07.2021 22:10 Відповісти
Тим боком, що скоро роковини Іловайської трагедії, а всякі хомчаки з порошенками за це досі не відповіли. і муженки теж.
показати весь коментар
27.07.2021 22:19 Відповісти
Вы сначала восемь тышш патриотов из тюрем выпустите, которых Порох посадил, а потом за Иловайск побазарим
показати весь коментар
28.07.2021 01:01 Відповісти
Уверен,стреляли по наводке.Какая то гнида есть в тылу.
показати весь коментар
27.07.2021 21:41 Відповісти
Пишуть, що вогонь вівся через безпілотник.
показати весь коментар
27.07.2021 22:04 Відповісти
Цю проблему можна вирішити просто.
Парад. Зброя на вибір.
показати весь коментар
27.07.2021 21:43 Відповісти
зато ЗЕленая падаль, который говнокомандующим зовется, где то **** на каникулах!
показати весь коментар
27.07.2021 22:08 Відповісти
одужуйте землячки скоріше ! дякую , що бережете наш спокій ціною життя !
показати весь коментар
27.07.2021 23:01 Відповісти
На цій гілці я не найшов НІ ОДНОГО звинувачення Х*ла. Звинувачують діючого Президента України, вибраного 73% виборців. Тих, хто були проти, переміг Путін.
показати весь коментар
27.07.2021 23:07 Відповісти
Украинские солдаты давно стали для российских террористов просто живыми мишенями. На которых они повышают свое мастерство и обкатывают новую технику. И кто в этом виноват? Только украинская как бы власть, её и властью можно назвать только в кавычках, из-за нее забрали Крым, потом Донбасс. Путин полез только по одной причине, он знал про эту трусость в кабинетах Киева. И сейчас отстреливают наших людей на своей же земле, а из Киева только трусливейшее мычание, как и все эти годы, "только не провоцировать". Такой трусливой власти нет ни где на Земле.
показати весь коментар
27.07.2021 23:08 Відповісти
Немає у мене особисто довіри до харківських медиків. Я про тих, хто "лікує" поранених воїнів.
І це з 2014 року...
Переконувався неодноразово...
Підозріло великий відсоток "врачебньіх неудач и ошибок".
Повна протилежність медикам славетного Дніпра.

Одужання пораненим.
показати весь коментар
28.07.2021 02:18 Відповісти
 
 