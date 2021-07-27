Двох поранених 26 липня жінок-військовослужбовців евакуювали вертольотом до Харкова, одна з них у важкому стані, - Медсили ЗСУ

Військовим вертольотом із району проведення ООС у Харківський госпіталь доправили двох жінок-військовослужбовців, які зазнали поранень на Донеччині 26 липня внаслідок ворожого артобстрілу. Стан однієї з поранених важкий.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медсили ЗСУ.

На Донеччині в одному із військових мобільних госпіталів понаненим було надано необхідну медичну допомогу і ухвалено рішення стосовно евакуації військовослужбовців до Харкова.

Як повідомили медики, одна жінка-військовослужбовець прибула до них у важкому стані, інша – в середньому. Обидві родом із Сумщини.

"Пацієнтка у стабільно важкому стані дістала торакоабдомінальне поранення з пошкодженням діафрагми, товстої та тонкої кішки, – каже підполковник медичної служби Сергій Шипілов, – Також в неї є металевий осколок в районі хребта. Наразі наші торакальні та нейрохірурги провели низку оперативних втручань в області грудної клітини, а також з метою видалення осколку з хребта.

Інша жінка-військовослужбовець дістала непроникливе вогнепальне поранення живота та правої нижньої кінцівки. Стан здоров’я її залишається середньої важкості і її готують до оперативного втручання, що проводитиметься найближчими днями", - розповіли в госпіталі.

Інші військовослужбовці, які постраждали унаслідок ворожого обстрілу 26 липня, мають більш легкі поранення чи бойові травми. Тож, їх доправляють до Харкова автомобільним транспортом.

Зазначається, що упродовж липня із району проведення бойових дій в Харківський військовий госпіталь прибуло 10 поранених та 7 травмованих воїнів, а також ще 75 хворих військовослужбовців