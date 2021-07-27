Зеленський про звільнення Хомчака: Сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками

Президент України Володимир Зеленський прокоментував кадрові перестановки в керівництві Збройних Сил України.

Зазначається, що призначення Головнокомандувачем ЗСУ Валерія Залужного і перехід в РНБО Руслана Хомчака є продовженням розпочатих кадрових змін у Міністерстві оборони України та в секторі безпеки.

Зеленський вважає безумовним пріоритетом здатність керівників усіх рівнів на сто відсотків виконувати завдання, необхідні для захисту України від збройної агресії. "Сфера оборони має функціонувати стабільно, скоординовано, з чіткою перспективою та без непорозумінь між керівниками", – наголосив президент.

Глава держави зазначив, що слід активізувати роботу як у Міністерстві оборони, так і в Збройних Силах.

"Ротації чи заміна керівників не мають розглядатися як щось надзвичайне. Якщо є потреба змінити керівний погляд на конкретному напрямку, це потрібно робити", – сказав Зеленський.

Президент очікує, що на всіх рівнях у Збройних Силах, Міністерстві оборони та в структурах сектору безпеки буде налагоджена взаємодія, яка допоможе не припускатися помилок і дасть змогу підвищити ефективність захисту України.

"Від того, як побудовані відносини між керівниками, залежить виконання майже всіх завдань – від підготовки державного оборонного замовлення до конкретної роботи з нашими військовими на передовій, їхнього забезпечення. Очікую від керівництва Міністерства оборони та Збройних Сил якіснішої взаємодії та чіткішого окреслення перспектив для кожного українського військового – як на професійному, так і на соціальному рівні", – зазначив Зеленський.

