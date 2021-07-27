Зеленський про звільнення Хомчака: Сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками
Президент України Володимир Зеленський прокоментував кадрові перестановки в керівництві Збройних Сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зазначається, що призначення Головнокомандувачем ЗСУ Валерія Залужного і перехід в РНБО Руслана Хомчака є продовженням розпочатих кадрових змін у Міністерстві оборони України та в секторі безпеки.
Зеленський вважає безумовним пріоритетом здатність керівників усіх рівнів на сто відсотків виконувати завдання, необхідні для захисту України від збройної агресії. "Сфера оборони має функціонувати стабільно, скоординовано, з чіткою перспективою та без непорозумінь між керівниками", – наголосив президент.
Глава держави зазначив, що слід активізувати роботу як у Міністерстві оборони, так і в Збройних Силах.
"Ротації чи заміна керівників не мають розглядатися як щось надзвичайне. Якщо є потреба змінити керівний погляд на конкретному напрямку, це потрібно робити", – сказав Зеленський.
Президент очікує, що на всіх рівнях у Збройних Силах, Міністерстві оборони та в структурах сектору безпеки буде налагоджена взаємодія, яка допоможе не припускатися помилок і дасть змогу підвищити ефективність захисту України.
"Від того, як побудовані відносини між керівниками, залежить виконання майже всіх завдань – від підготовки державного оборонного замовлення до конкретної роботи з нашими військовими на передовій, їхнього забезпечення. Очікую від керівництва Міністерства оборони та Збройних Сил якіснішої взаємодії та чіткішого окреслення перспектив для кожного українського військового – як на професійному, так і на соціальному рівні", – зазначив Зеленський.
А ГовноКомандующий Наркоман смотрел на это посмеиваясь...
Це ж він погано працює і послаблює ЗСУ. Ти йому дав такі настанови ?
Ждем когда (если) примут ГосОборонЗаказ, который НЕ ПРИНИМАЮТ вот уже два года.
...
А Правительство до сих пор работает (ворует) без какой либо "Программы Правительства".
И никого это похоже не волнует.
Потому, что ГОВНОкомандующий "какая-разница" ЗАПРЕТИЛ ВСУ использовать коптеры, беспилотники, разведывательные рейды и снайперские расчеты - ВСЁ ЗАПРЕТИЛ!
По этому, МЫ на территории врага ничего не видим и никак повлиять не можем.
И оккупанты делают ВСЁ, что хотят.
https://starshinazapasa.livejournal.com/1332397.html Да как вам сказать...
...сфера должна быть круглой...
Напрягай своє зелене болото, щоб вони усували двовладдя в ЗСУ на рівні законів. Це твій обов'язок, мудило!