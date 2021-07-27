УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9926 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
11 875 33

Зеленський про звільнення Хомчака: Сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками

Зеленський про звільнення Хомчака: Сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками

Президент України Володимир Зеленський прокоментував кадрові перестановки в керівництві Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зазначається, що призначення Головнокомандувачем ЗСУ Валерія Залужного і перехід в РНБО Руслана Хомчака є продовженням розпочатих кадрових змін у Міністерстві оборони України та в секторі безпеки.

Зеленський вважає безумовним пріоритетом здатність керівників усіх рівнів на сто відсотків виконувати завдання, необхідні для захисту України від збройної агресії. "Сфера оборони має функціонувати стабільно, скоординовано, з чіткою перспективою та без непорозумінь між керівниками", – наголосив президент.

Глава держави зазначив, що слід активізувати роботу як у Міністерстві оборони, так і в Збройних Силах.

Читайте також: На посаду головнокомандувача ЗСУ призначено Залужного

"Ротації чи заміна керівників не мають розглядатися як щось надзвичайне. Якщо є потреба змінити керівний погляд на конкретному напрямку, це потрібно робити", – сказав Зеленський.

Президент очікує, що на всіх рівнях у Збройних Силах, Міністерстві оборони та в структурах сектору безпеки буде налагоджена взаємодія, яка допоможе не припускатися помилок і дасть змогу підвищити ефективність захисту України.

"Від того, як побудовані відносини між керівниками, залежить виконання майже всіх завдань – від підготовки державного оборонного замовлення до конкретної роботи з нашими військовими на передовій, їхнього забезпечення. Очікую від керівництва Міністерства оборони та Збройних Сил якіснішої взаємодії та чіткішого окреслення перспектив для кожного українського військового – як на професійному, так і на соціальному рівні", – зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хомчак іде з посади головнокомандувача ЗCУ

Автор: 

Зеленський Володимир (25603) оборона (4913) ЗСУ (7944) Залужний Валерій (747) Хомчак Руслан (246)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Зеленский сам недоразумение!
показати весь коментар
27.07.2021 20:55 Відповісти
+16
ДВА ГОДА ВОЙНЫ Министр Обороны дрался с Главнокомандующим ВСУ за ОТКАТЫ по топливу.
А ГовноКомандующий Наркоман смотрел на это посмеиваясь...
показати весь коментар
27.07.2021 20:56 Відповісти
+14
скотина, https://censor.net/ru/news/3279466/*******************************************************************************************************, і чому не було належної відповідді?
показати весь коментар
27.07.2021 21:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский сам недоразумение!
показати весь коментар
27.07.2021 20:55 Відповісти
Типа Тарану мешают работать))))))) Смешно
показати весь коментар
27.07.2021 21:22 Відповісти
...І вигнав не ватного тарана, а хомчака.
показати весь коментар
27.07.2021 20:55 Відповісти
Який теж вата.
показати весь коментар
27.07.2021 20:58 Відповісти
там всюду вата, зеленая вата...
показати весь коментар
27.07.2021 23:17 Відповісти
ДВА ГОДА ВОЙНЫ Министр Обороны дрался с Главнокомандующим ВСУ за ОТКАТЫ по топливу.
А ГовноКомандующий Наркоман смотрел на это посмеиваясь...
показати весь коментар
27.07.2021 20:56 Відповісти
А чого Тарана не звільнив ?
Це ж він погано працює і послаблює ЗСУ. Ти йому дав такі настанови ?
показати весь коментар
27.07.2021 20:56 Відповісти
так то ж д'єрмаковий кадр.
показати весь коментар
27.07.2021 21:02 Відповісти
Все просто:
Ждем когда (если) примут ГосОборонЗаказ, который НЕ ПРИНИМАЮТ вот уже два года.
...
А Правительство до сих пор работает (ворует) без какой либо "Программы Правительства".
И никого это похоже не волнует.
показати весь коментар
27.07.2021 20:59 Відповісти
скотина, https://censor.net/ru/news/3279466/*******************************************************************************************************, і чому не було належної відповідді?
показати весь коментар
27.07.2021 21:01 Відповісти
І В ХОМЧАККА СПИТАЙ
показати весь коментар
27.07.2021 21:13 Відповісти
Я тебе ЛЕГКО отвечу:
Потому, что ГОВНОкомандующий "какая-разница" ЗАПРЕТИЛ ВСУ использовать коптеры, беспилотники, разведывательные рейды и снайперские расчеты - ВСЁ ЗАПРЕТИЛ!
По этому, МЫ на территории врага ничего не видим и никак повлиять не можем.
И оккупанты делают ВСЁ, что хотят.
показати весь коментар
27.07.2021 21:45 Відповісти
і це правда
показати весь коментар
27.07.2021 21:48 Відповісти
и так и будет. но уже без клоуна
показати весь коментар
27.07.2021 21:02 Відповісти
Сфера обороны должна функционировать без недоразумений - руководителей)
показати весь коментар
27.07.2021 21:02 Відповісти
А вы обратили внимание, что зеленое чучело уже неделю как не появляется на людях? Где он сейчас: в омане или катаре с патрушевым шампусик пьют за грядущую капитуляцию Украины.
показати весь коментар
27.07.2021 21:05 Відповісти
Відкачують після коксу.
показати весь коментар
28.07.2021 07:02 Відповісти
про синергию ничего не сказал
показати весь коментар
27.07.2021 21:11 Відповісти
зЄлєпукін, уявляєш як одного разу я читаю новину що ти підписав наказ про своє звільнення!!!!!!! О це буде РАДІСТЬ!!!!!
показати весь коментар
27.07.2021 21:15 Відповісти
Так у хитрожопого комуняки такая тактика, назначать на руководящие посади вчерашних комуняк, развалить, разворовать какую то отрасль, а самому выглядеть реформатором и патриотом, и если верить рейтингам (28%), то лохи ведутся, даже элитный порохобот Ан Мур стал рафинированным зелеботом.
показати весь коментар
27.07.2021 21:31 Відповісти
так гелюзеть или не зеть?
показати весь коментар
27.07.2021 21:55 Відповісти
невже лисого нарешті на роботу влаштовуть?
показати весь коментар
27.07.2021 22:22 Відповісти
Если две стороны конфликтуют,почему уволили только одну?
показати весь коментар
27.07.2021 22:42 Відповісти
метко сказано, само недоразумение и проговорилось
показати весь коментар
27.07.2021 23:16 Відповісти
Путлер приказал Зе уволить агента РФ Хомчака, которым был недоволен агент ПутлераТаран!
показати весь коментар
27.07.2021 23:31 Відповісти
Т.е. выиграл Таран.
показати весь коментар
28.07.2021 00:43 Відповісти
А что это за поц на фото -- в светлой рубашке с закатанными рукавами?

Зеленський про звільнення Хомчака: Сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками - Цензор.НЕТ 1510

https://starshinazapasa.livejournal.com/1332397.html Да как вам сказать...
показати весь коментар
28.07.2021 09:54 Відповісти
Увольнение - это когда коленом под сраку и на улицу. Иная песТня - в заместители секретаря СНБО. Конечно же так, как из армии уже не нахомячишь (разве что канцтовары и то, если секретарь дозволит), но всё-таки в кресле замсекретаря жопа не отмёрзнет. Хотя молоденькая Курочка с Яичком из гнёздышка может и упорхнуть - одно дело, когда на тебе кряхтит, пердит, пыжится и роняет слюни прыстаркуватый Шентеклер-главнокомандующий (для престижу можно и потерпеть), и совсем другое - какой-то там нахрен никому непотребный прыстаркуватый Шентеклер-замсекретаря (это же несносно).
показати весь коментар
28.07.2021 10:25 Відповісти
А зачем чиновникам заниматься реформами, когда через месяц-другой тебя снимут? К чему приведут эти постоянные перестановки фигур?
показати весь коментар
28.07.2021 10:58 Відповісти
На хрена вообще было назначать этого Иловайского дезертира Хомчака на таку ответственную должность!! Что бы убедиться , что он ничтожество и уволить, а вернее продвинуть этого дезертира дальше и выше по служебной лестнице !!Точь в точь как при КПСС... Не справился отправляли в другу область руководителем с повышением!! Когда эта банда зеленского и сам Зеленский поумнеют и по взрослеют!! Дезертир Хомчак уже никога не станет патриотом УКраины!!
показати весь коментар
28.07.2021 12:49 Відповісти
Сфера обороны должна функционировать

...сфера должна быть круглой...
показати весь коментар
28.07.2021 14:29 Відповісти
Дебіл!
Напрягай своє зелене болото, щоб вони усували двовладдя в ЗСУ на рівні законів. Це твій обов'язок, мудило!
показати весь коментар
28.07.2021 14:34 Відповісти
 
 