УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9926 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
1 920 11

Законопроєкт про перехідний період на окупованих територіях Рада розгляне восени, - Резніков

Законопроєкт про перехідний період на окупованих територіях Рада розгляне восени, - Резніков

Законопроєкт "Про державну політику перехідного періоду" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також півострова Крим планується до розгляду Верховною Радою восени 2021 року.

Про це заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні ми майже на фіналізації з точки зору розгляду цього законопроєкту в уряді і після затвердження урядом він буде направлений, відповідно, до Верховної Ради України для розгляду. Я сподіваюся, що восени, в наступний сесійний період буде час для розгляду в парламенті цього законопроєкту", - заявив Резніков під час відкритого обговорення законопроєкту в рамках "Національної платформи "Діалог про мир і безпечну реінтеграцію".

За словами Резнікова, "це фундаментальний закон (у разі ухвалення його ВР - ред.), метою якого стане безпечна реінтеграція тимчасово окупованих територій і встановлення довіри між людьми по обидва боки лінії зіткнення".

Він зазначив, що "над проєктом першого тракту законопроєкту працювали представники громадянського суспільства, державних інститутів та іноземних місій, було оброблено близько 180 письмових рекомендацій і пропозицій, із 98 сторінок початкового варіанту зараз залишилося 30".

Читайте також: Законопроєкт про перехідний період на Донбасі направлено до Венеціанської комісії, - Резніков

Автор: 

ВР (15239) законопроєкт (3720) Крим (14255) Донбас (22366) Резніков Олексій (1452)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Такі законопроекти просто так не розглядаються. Нікуди ті території не переходять. Навіщо струшувати повітря.
показати весь коментар
27.07.2021 20:57 Відповісти
+1
Тыпилы продолжают "делить шкуру не убитого медведя".
Исключительно для того, что бы сделать видимость, что в этом направлении хоть что-то делается.
показати весь коментар
27.07.2021 21:01 Відповісти
+1
можете уже вводить локдаун. на всякий случай. А случаи всякие бывают
показати весь коментар
27.07.2021 21:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такі законопроекти просто так не розглядаються. Нікуди ті території не переходять. Навіщо струшувати повітря.
показати весь коментар
27.07.2021 20:57 Відповісти
Потрясіння повітря,в цьому сенс імітаціі діяльності !!!)))
показати весь коментар
27.07.2021 21:49 Відповісти
Тыпилы продолжают "делить шкуру не убитого медведя".
Исключительно для того, что бы сделать видимость, что в этом направлении хоть что-то делается.
показати весь коментар
27.07.2021 21:01 Відповісти
можете уже вводить локдаун. на всякий случай. А случаи всякие бывают
показати весь коментар
27.07.2021 21:08 Відповісти
А що парашенські війська вже пішли???????? вИ там обережно з переходним терміном!!!!!!!
показати весь коментар
27.07.2021 21:11 Відповісти
.
показати весь коментар
27.07.2021 21:30 Відповісти
Бла-бла-бла !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів,імітація державної діяльності !!!))
показати весь коментар
27.07.2021 21:46 Відповісти
пока вы зебилы - терпилы мечтаете о всяких законопроектах
донецкие "кормильцы" имеют ваш ПФ , сами никуя туда не вкидывая ...
это ж так круто "доить хунту" семь лет и обсирать её с ещё большим остервенением, получив сейчас паспорт с двумя курицами к уже имеющемуся пацпарту "рыцпублики"
показати весь коментар
27.07.2021 22:14 Відповісти
Законодательно закрепить срок между де-оккупацией и первыми свободными выборами на деоккупированных территориях. Это может быть срок, равный продолжительности оккупации. Или - 10 лет. А лучше - выборы назначаются через 15 лет после вывода оккупационных расейских мудаков.
показати весь коментар
27.07.2021 22:24 Відповісти
А в ті 15 років паспорти аленів усім, хто не здав іспит з української мови та історії, як то в більшості країн світу для отримання громадянства.
показати весь коментар
27.07.2021 23:04 Відповісти
Предатель подписал формулу Штайнмайера, теперь кропают предательский закон
показати весь коментар
28.07.2021 00:31 Відповісти
 
 