Законопроєкт про перехідний період на окупованих територіях Рада розгляне восени, - Резніков

Законопроєкт "Про державну політику перехідного періоду" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також півострова Крим планується до розгляду Верховною Радою восени 2021 року.

Про це заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні ми майже на фіналізації з точки зору розгляду цього законопроєкту в уряді і після затвердження урядом він буде направлений, відповідно, до Верховної Ради України для розгляду. Я сподіваюся, що восени, в наступний сесійний період буде час для розгляду в парламенті цього законопроєкту", - заявив Резніков під час відкритого обговорення законопроєкту в рамках "Національної платформи "Діалог про мир і безпечну реінтеграцію".

За словами Резнікова, "це фундаментальний закон (у разі ухвалення його ВР - ред.), метою якого стане безпечна реінтеграція тимчасово окупованих територій і встановлення довіри між людьми по обидва боки лінії зіткнення".

Він зазначив, що "над проєктом першого тракту законопроєкту працювали представники громадянського суспільства, державних інститутів та іноземних місій, було оброблено близько 180 письмових рекомендацій і пропозицій, із 98 сторінок початкового варіанту зараз залишилося 30".

