УКР
Новини
1 944 12

У Литві політика Палецкіса засуджено до шести років позбавлення волі за шпигунство на користь Росії

У Литві політика Палецкіса засуджено до шести років позбавлення волі за шпигунство на користь Росії

Шяуляйський окружний суд у Литві визнав колишнього політика Альгірдаса Палецкіса винним у шпигунстві на користь Росії і засудив його до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.lt.

При цьому вільнюського підприємця Деймантаса Бертаускаса, який визнав свою провину в цій кримінальній справі і дав свідчення, звільнено від кримінальної відповідальності, повідомив BNS представник суду Вітаутас Йончас.

Генеральна прокуратура пропонувала покарати Палецкіса дев'ятьма роками позбавлення волі, а Бертаускаса звільнити від кримінальної відповідальності.

Вирок не є остаточним і може бути оскаржений в Апеляційному суді Литви.

Читайте також: У Латвії у справі про шпигунство на користь Росії затримали громадянина РФ

Як стверджує Генпрокуратура, в період з лютого 2017 року до жовтня 2018 року, за даними прокурорів, обвинувачені діяли у складі організованої групи з працівником російської розвідки та іншими громадянами РФ, одного з яких визнано винним у справі про події 13 січня 1991 року в Литві. Підозрювані за грошову винагороду ймовірно збирали інформацію, що цікавила російську розвідку.

Автор: 

Литва (2562) політика (4772) росія (67998) суд (11878) шпигунство (1058)
Топ коментарі
+7
Ой, а шо, так разве можно? А как же "санкции" и домашний арешт?
27.07.2021 21:06 Відповісти
+3
лечись, дебил.
27.07.2021 22:33 Відповісти
+2
Тю, хто ж за таке саджає? Треба санкції і нехай сидить вдома
27.07.2021 21:03 Відповісти
Тю, хто ж за таке саджає? Треба санкції і нехай сидить вдома
27.07.2021 21:03 Відповісти
та да як мертвечук....
27.07.2021 21:05 Відповісти
мертвечука виправдають. Або відпустять.
27.07.2021 21:04 Відповісти
но сначала потрясуть как буратино
27.07.2021 21:20 Відповісти
Ой, а шо, так разве можно? А как же "санкции" и домашний арешт?
27.07.2021 21:06 Відповісти
канешна можно , получать военную пенсийку от путина и сидеть в пенсильвании покуривая марихуанку , свинособака расейская . это с учетом того что путин вас всех росийских свиней живущих за границей взял на учет и использует с целью получения информации . ...
27.07.2021 22:22 Відповісти
лечись, дебил.
27.07.2021 22:33 Відповісти
Ты это, на свой флажок глянь. ДБЛ.
28.07.2021 00:05 Відповісти
Т.е. в Литве Зельтману с Мерветчуком одни нары на двоих делить не переделить. А в Украине разве, что в кабаке пересекутся
27.07.2021 21:13 Відповісти
Щось малувато,як зважити на те,які злодіяння творили лапотні на всіх окупованих землях.
27.07.2021 22:04 Відповісти
Так в Литве нет 73% наивных дурачков и совково-пролетарской черни,они не выбирают врагов в парламент.
27.07.2021 22:20 Відповісти
Наше чучело потрібно посадити на років 20, а краще повісити з дерьмаком на одній гіляці
27.07.2021 22:21 Відповісти
 
 