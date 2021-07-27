У Литві політика Палецкіса засуджено до шести років позбавлення волі за шпигунство на користь Росії

Шяуляйський окружний суд у Литві визнав колишнього політика Альгірдаса Палецкіса винним у шпигунстві на користь Росії і засудив його до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.lt.

При цьому вільнюського підприємця Деймантаса Бертаускаса, який визнав свою провину в цій кримінальній справі і дав свідчення, звільнено від кримінальної відповідальності, повідомив BNS представник суду Вітаутас Йончас.

Генеральна прокуратура пропонувала покарати Палецкіса дев'ятьма роками позбавлення волі, а Бертаускаса звільнити від кримінальної відповідальності.

Вирок не є остаточним і може бути оскаржений в Апеляційному суді Литви.

Як стверджує Генпрокуратура, в період з лютого 2017 року до жовтня 2018 року, за даними прокурорів, обвинувачені діяли у складі організованої групи з працівником російської розвідки та іншими громадянами РФ, одного з яких визнано винним у справі про події 13 січня 1991 року в Литві. Підозрювані за грошову винагороду ймовірно збирали інформацію, що цікавила російську розвідку.