Офіс генпрокурора: Мамедова не можуть звільнити за власним бажанням, тому що проти нього ведеться дисциплінарне провадження

Заява Гюндуза Мамедова про звільнення з посади заступника генпрокурора перебуває на розгляді в генерального прокурора Ірини Венедіктової. Задовольнити її не можуть, поки проти Мамедова ведеться дисциплінарне провадження.

Про це в Офісі генпрокурора заявили агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дисциплінарне провадження розпочато 6 липня 2021 року, й на останньому засіданні комісії 22 липня його адвокати заявили клопотання про перенесення розгляду у зв'язку з тим, що їхній клієнт перебуває на лікарняному. Наступне засідання дисциплінарної комісії призначене на 2 серпня 2021 року", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Там зазначають, що весь період після відкриття дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов перебував на лікарняному, після цього був у відпустці за кордоном, зараз знову перебуває на лікарняному. "Усі прокурори рівні перед законом, і Офіс генпрокурора діє в рамках чинного законодавства, тому відповідно до ч. 9 ст. 46 закону України "Про прокуратуру", до завершення дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов не може бути звільнений з адміністративної посади у зв'язку з поданням заяви за власним бажанням", - резюмують в Офісі генпрокурора.

Раніше Гюндуз Мамедов повідомив, що написав заяву про відставку з посади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник генпрокурора Мамедов іде у відставку: "Керівництво свідомо створило складні умови роботи"

Топ коментарі
+9
А що зробив? Назвав бубочку клоуном і зрадником? Чи бенедіктову послав на секс?
показати весь коментар
27.07.2021 21:24 Відповісти
+5
Т.е. Кзот в офисе гепрокурвы не читали...
показати весь коментар
27.07.2021 21:09 Відповісти
+4
викладацька робота чиновника до заборонених не належить. Аби лише не заважала основній.
Видать, його просто пресують, за його громадянську позицію.
показати весь коментар
27.07.2021 21:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Т.е. Кзот в офисе гепрокурвы не читали...
показати весь коментар
27.07.2021 21:09 Відповісти
Читаи, но зампровзяточник должен ответить.
показати весь коментар
27.07.2021 21:26 Відповісти
Проверка сведений о наличии оснований для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности проводится в срок, не превышающий двух месяцев со дня регистрации дисциплинарной жалобы, а в случае невозможности завершения проверки в течение этого срока он может быть продлен квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров, но не более чем на месяц.
До завершения дисциплинарного производства прокурор не может быть освобожден от должности прокурора в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию.
До завершения дисциплинарного производства прокурор не может быть освобожден от должности прокурора в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию.
показати весь коментар
27.07.2021 21:39 Відповісти
КЗОТ в цих питаннях не поширюється на спецсубєктів (прокурори, судді, держслужбовці), оскльки є відмчі закони
показати весь коментар
27.07.2021 23:32 Відповісти
ну конечно они феодалы а нам паъать
показати весь коментар
27.07.2021 21:22 Відповісти
А звільнити та вести "дисциплінарне впровадження" не можна . Чи обов"язкове вигнати з вовчим білетом
показати весь коментар
27.07.2021 21:22 Відповісти
Звільнити, значить дати можливість втекти з України. Так можна?
показати весь коментар
27.07.2021 21:28 Відповісти
Так він і був за кордоном на лікуванні
показати весь коментар
27.07.2021 21:45 Відповісти
Венедиктова, ты что ль?
показати весь коментар
27.07.2021 21:47 Відповісти
А що зробив? Назвав бубочку клоуном і зрадником? Чи бенедіктову послав на секс?
показати весь коментар
27.07.2021 21:24 Відповісти
Назвав, послав, його посада це не рівень ан мур.
показати весь коментар
27.07.2021 21:29 Відповісти
я не претендую.
показати весь коментар
27.07.2021 21:40 Відповісти
Ясно. Тому він і став на лижі.
показати весь коментар
27.07.2021 21:32 Відповісти
А мы будем и дальше ему оплачивать его "отпуска и больничные".
показати весь коментар
27.07.2021 21:35 Відповісти
Щось усіх звільняють, справи заводять ... Як павуки у банці
Доречі, https://lb.ua/news/2021/07/20/489747_zastupnika_venediktovoi_mamedova.html ДБР 7 липня відкрило провадження про можливе вчинення кримінального правопорушення заступником генерального прокурора Гюндузом Мамедовим.
показати весь коментар
27.07.2021 21:40 Відповісти
викладацька робота чиновника до заборонених не належить. Аби лише не заважала основній.
Видать, його просто пресують, за його громадянську позицію.
показати весь коментар
27.07.2021 21:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=w_XmxT3lsGE&ab_channel=donos20111 Він називав головного зеленою жабою
показати весь коментар
27.07.2021 21:43 Відповісти
А еще земляным червяком!!!
показати весь коментар
28.07.2021 10:21 Відповісти
Або зелена влада посадить тих, хто може свідчити проти їх злочинів, або сяде сама.
Тому ********** зі своєю шоблою зараз буде використовувати весь адмінресурс держави, щоб не відповідати перед законом за зраду, обман, шахрайство і решта злочинів.
показати весь коментар
27.07.2021 22:12 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/usunennia-mamedova-padarunok-voroham-********/31338163.html «Усунення Мамедова стане подарунком для ворогів України» - голова УГСПЛ про зміни в Офісі генпрокурора

Рішення не має логіки, навіть є злочинним
... усунення Мамедова ... стане подарунком для ворогів України. Адже навіщо відстороняти прокурора, зусилля якої були настільки важливими для досягнення прогресу, якщо не має кінцевої мети знищення департаменту? Навіщо обмежувати ідеолога та лідера підрозділу, який демонструє результат, якому довіряють правозахисники та суспільство? Ми вже неодноразово пов'язували проблеми, з якими стикався цей департамент із призначенням Ірини Венедіктової генеральним прокурором.
показати весь коментар
27.07.2021 22:26 Відповісти
А где эта гнида ускоглазая с тайными письмами? За клоуна прячется?
показати весь коментар
29.07.2021 21:16 Відповісти
 
 