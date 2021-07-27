Офіс генпрокурора: Мамедова не можуть звільнити за власним бажанням, тому що проти нього ведеться дисциплінарне провадження

Заява Гюндуза Мамедова про звільнення з посади заступника генпрокурора перебуває на розгляді в генерального прокурора Ірини Венедіктової. Задовольнити її не можуть, поки проти Мамедова ведеться дисциплінарне провадження.

Про це в Офісі генпрокурора заявили агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дисциплінарне провадження розпочато 6 липня 2021 року, й на останньому засіданні комісії 22 липня його адвокати заявили клопотання про перенесення розгляду у зв'язку з тим, що їхній клієнт перебуває на лікарняному. Наступне засідання дисциплінарної комісії призначене на 2 серпня 2021 року", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Там зазначають, що весь період після відкриття дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов перебував на лікарняному, після цього був у відпустці за кордоном, зараз знову перебуває на лікарняному. "Усі прокурори рівні перед законом, і Офіс генпрокурора діє в рамках чинного законодавства, тому відповідно до ч. 9 ст. 46 закону України "Про прокуратуру", до завершення дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов не може бути звільнений з адміністративної посади у зв'язку з поданням заяви за власним бажанням", - резюмують в Офісі генпрокурора.

Раніше Гюндуз Мамедов повідомив, що написав заяву про відставку з посади.

