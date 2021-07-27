Офіс генпрокурора: Мамедова не можуть звільнити за власним бажанням, тому що проти нього ведеться дисциплінарне провадження
Заява Гюндуза Мамедова про звільнення з посади заступника генпрокурора перебуває на розгляді в генерального прокурора Ірини Венедіктової. Задовольнити її не можуть, поки проти Мамедова ведеться дисциплінарне провадження.
Про це в Офісі генпрокурора заявили агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дисциплінарне провадження розпочато 6 липня 2021 року, й на останньому засіданні комісії 22 липня його адвокати заявили клопотання про перенесення розгляду у зв'язку з тим, що їхній клієнт перебуває на лікарняному. Наступне засідання дисциплінарної комісії призначене на 2 серпня 2021 року", - повідомляють в Офісі генпрокурора.
Там зазначають, що весь період після відкриття дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов перебував на лікарняному, після цього був у відпустці за кордоном, зараз знову перебуває на лікарняному. "Усі прокурори рівні перед законом, і Офіс генпрокурора діє в рамках чинного законодавства, тому відповідно до ч. 9 ст. 46 закону України "Про прокуратуру", до завершення дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов не може бути звільнений з адміністративної посади у зв'язку з поданням заяви за власним бажанням", - резюмують в Офісі генпрокурора.
Раніше Гюндуз Мамедов повідомив, що написав заяву про відставку з посади.
Доречі, https://lb.ua/news/2021/07/20/489747_zastupnika_venediktovoi_mamedova.html ДБР 7 липня відкрило провадження про можливе вчинення кримінального правопорушення заступником генерального прокурора Гюндузом Мамедовим.
Видать, його просто пресують, за його громадянську позицію.
Тому ********** зі своєю шоблою зараз буде використовувати весь адмінресурс держави, щоб не відповідати перед законом за зраду, обман, шахрайство і решта злочинів.
Рішення не має логіки, навіть є злочинним
... усунення Мамедова ... стане подарунком для ворогів України. Адже навіщо відстороняти прокурора, зусилля якої були настільки важливими для досягнення прогресу, якщо не має кінцевої мети знищення департаменту? Навіщо обмежувати ідеолога та лідера підрозділу, який демонструє результат, якому довіряють правозахисники та суспільство? Ми вже неодноразово пов'язували проблеми, з якими стикався цей департамент із призначенням Ірини Венедіктової генеральним прокурором.