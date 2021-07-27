Зеленський готовий зустрічатися з Путіним і в "нормандському форматі", і віч-на-віч, аби раз і назавжди припинити стрілянину на Донбасі, - Никифоров
Президент України Володимир Зеленський не задоволений, що порушення режиму припинення вогню на сході України не припиняються.
Про це прессекретар президента України Сергій Никифоров сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Сьогодні річниця запровадження режиму припинення вогню на сході України. Це перемир'я багато хто критикує, називає його несправжнім, але варто поглянути на цифри. Отже, за попередній період, тобто за рік, до 27 липня 2020 року понад 4 тисячі обстрілів, 88 загиблих і 500 поранених. За останні рік, тобто з 27 липня 2020 року до нині - 2 тисячі обстрілів, 45 загиблих, 150 поранених. Тобто, вдвічі менше обстрілів, вдвічі менше загиблих і понад більш ніж втричі менше поранених", - сказав Никифоров.
"Чи задоволений президент цими цифрами? Звичайно, ні. Президент буде задоволений, коли у зведеннях буде нуль обстрілів, нуль загиблих, нуль поранених. Президент зі свого боку робить усе можливе, він неодноразово повторював, що готовий зустрічатися і в "нормандському форматі", і віч-на-віч із російським президентом, аби раз і назавжди припинити стрілянину на сході України. На жаль, вочевидь, у Кремлі цілі трошки інші. Тим не менше, саме мир залишається пріоритетом президента", - наголосив речник.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПОСЛЕВКУСИЕ ПУСТОТЫ
Форум в Батуми закончился скандалом.
Скандалом вполне прогнозируемым и тем более, болезненным.
После официальной церемонии в Батуми президент Грузии Саломе Зурабишвили отклонила предложение о встрече высказанное Зеленским.
Причины этого вполне понятны. Нахождение осужденного в Грузии, Михеэла Саакашвили в государственной системе Украины делает невозможным установление прямых контактов между руководством Грузии и Украины.
Не понимать этого невозможно, но политика Зеленского в привлечении во власть "личных врагов Порошенко" сыграла тут свою роль.
Президентка Грузії місяць тому була в Києві і зустрічалась з Президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським. Скоріше всього, вона буде в Києві і на святкуванні 30 річниці Незалежності України, і знову зустрінеться з Президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським.
-----
Під цим постом можна трохи побитись в істериці. )))
Согласие на встречу было получено только от президента Молдовы Майи Санду.
Видимо грузины о что то подозревали, потому засунули место проведения разговора в "пенал". Это внутренняя комната без окон.
Санду в маске, оставив у входа свою делегацию,
бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю.
Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07/blog-post_20.html?m=1 tZE
http://ord-ua.com/2021/07/21/poslevkusie-pustoty/
Ну покажите в реале тех, кто готов поддержать этого мудака.
Та невже ж не зрозуміло що кацапам ми потрібні как русское население,не повинно бути українців за їх поглядів,тільки чого українці цього не розуміють