Зеленський готовий зустрічатися з Путіним і в "нормандському форматі", і віч-на-віч, аби раз і назавжди припинити стрілянину на Донбасі, - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський не задоволений, що порушення режиму припинення вогню на сході України не припиняються.

Про це прессекретар президента України Сергій Никифоров сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні річниця запровадження режиму припинення вогню на сході України. Це перемир'я багато хто критикує, називає його несправжнім, але варто поглянути на цифри. Отже, за попередній період, тобто за рік, до 27 липня 2020 року понад 4 тисячі обстрілів, 88 загиблих і 500 поранених. За останні рік, тобто з 27 липня 2020 року до нині - 2 тисячі обстрілів, 45 загиблих, 150 поранених. Тобто, вдвічі менше обстрілів, вдвічі менше загиблих і понад більш ніж втричі менше поранених", - сказав Никифоров.

"Чи задоволений президент цими цифрами? Звичайно, ні. Президент буде задоволений, коли у зведеннях буде нуль обстрілів, нуль загиблих, нуль поранених. Президент зі свого боку робить усе можливе, він неодноразово повторював, що готовий зустрічатися і в "нормандському форматі", і віч-на-віч із російським президентом, аби раз і назавжди припинити стрілянину на сході України. На жаль, вочевидь, у Кремлі цілі трошки інші. Тим не менше, саме мир залишається пріоритетом президента", - наголосив речник.

