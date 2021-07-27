УКР
Зеленський готовий зустрічатися з Путіним і в "нормандському форматі", і віч-на-віч, аби раз і назавжди припинити стрілянину на Донбасі, - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський не задоволений, що порушення режиму припинення вогню на сході України не припиняються.

Про це прессекретар президента України Сергій Никифоров сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні річниця запровадження режиму припинення вогню на сході України. Це перемир'я багато хто критикує, називає його несправжнім, але варто поглянути на цифри. Отже, за попередній період, тобто за рік, до 27 липня 2020 року понад 4 тисячі обстрілів, 88 загиблих і 500 поранених. За останні рік, тобто з 27 липня 2020 року до нині - 2 тисячі обстрілів, 45 загиблих, 150 поранених. Тобто, вдвічі менше обстрілів, вдвічі менше загиблих і понад більш ніж втричі менше поранених", - сказав Никифоров.

"Чи задоволений президент цими цифрами? Звичайно, ні. Президент буде задоволений, коли у зведеннях буде нуль обстрілів, нуль загиблих, нуль поранених. Президент зі свого боку робить усе можливе, він неодноразово повторював, що готовий зустрічатися і в "нормандському форматі", і віч-на-віч із російським президентом, аби раз і назавжди припинити стрілянину на сході України. На жаль, вочевидь, у Кремлі цілі трошки інші. Тим не менше, саме мир залишається пріоритетом президента", - наголосив речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 55% українців не згодні із заявою Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися, - опитування "Рейтингу"

Зеленский готов встречаться с Путиным и в "нормандском формате", и с глазу на глаз, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на Донбассе, - Никифоров - Цензор.НЕТ 4408
27.07.2021 22:03 Відповісти
+35
Лошари, навіщо ви обрали це іпануте в президенти?
27.07.2021 21:59 Відповісти
+30
Та, звичайно, що воно готове.
З першого дня. Аж з штанів вистрибує.
Не дійшло, що х**ло не спроможне на домовленості та їхнє виконання ?
Ось же свіжий приклад "животворящого".
27.07.2021 21:57 Відповісти
Опа, цукерковая подстилка детектид
29.07.2021 21:12 Відповісти
Лахта - самозмийся в унітазє
29.07.2021 21:13 Відповісти
Петешлюх обиделось. Ай-ай-яй. Цукерку не дадут...)))
29.07.2021 21:22 Відповісти
ну встретится он, какие у него есть аргументы кроме как сдать что-то куйлу и выполнить его требования, ни вагнеровцев ничего... по сути он говорит что готов договариваться с куйлом что сдать ему
27.07.2021 23:46 Відповісти
21.07.2021 г.
ПОСЛЕВКУСИЕ ПУСТОТЫ
Форум в Батуми закончился скандалом.
Скандалом вполне прогнозируемым и тем более, болезненным.
После официальной церемонии в Батуми президент Грузии Саломе Зурабишвили отклонила предложение о встрече высказанное Зеленским.
Причины этого вполне понятны. Нахождение осужденного в Грузии, Михеэла Саакашвили в государственной системе Украины делает невозможным установление прямых контактов между руководством Грузии и Украины.
Не понимать этого невозможно, но политика Зеленского в привлечении во власть "личных врагов Порошенко" сыграла тут свою роль.
27.07.2021 23:47 Відповісти
Геббельсівська пропаганда. Далі голосом совєцкого Лєвітана.

Президентка Грузії місяць тому була в Києві і зустрічалась з Президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським. Скоріше всього, вона буде в Києві і на святкуванні 30 річниці Незалежності України, і знову зустрінеться з Президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським.
-----
Під цим постом можна трохи побитись в істериці. )))
28.07.2021 01:30 Відповісти
Далее последовал абсолютно ожидаемый демарш Молдовы.
Согласие на встречу было получено только от президента Молдовы Майи Санду.
Видимо грузины о что то подозревали, потому засунули место проведения разговора в "пенал". Это внутренняя комната без окон.
Санду в маске, оставив у входа свою делегацию,
бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
27.07.2021 23:48 Відповісти
Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканила все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса".
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю.
Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07/blog-post_20.html?m=1 tZE
http://ord-ua.com/2021/07/21/poslevkusie-pustoty/
27.07.2021 23:49 Відповісти
)))))) Путін апплодіруєт, які старатєльниє рєбята. )))))
показати весь коментар
подвести войска к бамбасу - и сразу появится повод для переговоров
показати весь коментар
и не стрилять????
показати весь коментар
я не понимаю как укладывается в голове зелоха что он может только поговорить, и все будет ок, он действительно считает себя таким великим переговорщиком, или он просто идиот...
показати весь коментар
''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''---з інтерв'ю.
показати весь коментар
Идиот...
показати весь коментар
И чим нелох пожертвує, щоб припинились бої на Донбасі.
показати весь коментар
на бамбасе
показати весь коментар
лугандон, бамбас, коли вже буде повністю український Донбас.
показати весь коментар
Клацни пальцями і буде.
показати весь коментар
Була би чарівна паличка, яка здійснює бажання.
показати весь коментар
73% идиотов назначили себе главного дурака
показати весь коментар
Зеленський готовий зустрічатися з Путіним і в "нормандському форматі", і віч-на-віч, аби раз і назавжди припинити стрілянину на Донбасі, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7175
показати весь коментар
О чем может говорить главный предатель с главным оккупантом, только о том что ещё сделать во вред Украине
показати весь коментар
И после этого они будут говорить, что у ЗЕ в Украине поддержка 24%. 😁

Ну покажите в реале тех, кто готов поддержать этого мудака.
показати весь коментар
Зеленський готовий зустрічатися з Путіним і в "нормандському форматі", і віч-на-віч, аби раз і назавжди припинити стрілянину на Донбасі, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8587
показати весь коментар
Зеленський готовий зустрічатися з Путіним і в "нормандському форматі", і віч-на-віч, аби раз і назавжди припинити стрілянину на Донбасі, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8977Зеленський готовий зустрічатися з Путіним і в "нормандському форматі", і віч-на-віч, аби раз і назавжди припинити стрілянину на Донбасі, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3065
показати весь коментар
Вже скільки з тією собакою встрічалися й Кучма,й Ющенко,й Овощ,й й Порошенко й це гівно
Та невже ж не зрозуміло що кацапам ми потрібні как русское население,не повинно бути українців за їх поглядів,тільки чого українці цього не розуміють
показати весь коментар
Маниакальный идиотизм.
показати весь коментар
вова квартальный совсем уже чайником прикинулся ---- ***** в даунбас регулярно отправляет курсантов на практические стрельбы из тяжелых орудий . на днях жахнули на 20км от линии фронта . снайперы ездят как на полигон ..тренируются.. --- УКРАИНУ хотят или назад в бензоколонку загнать или уничтожить . половина даунбаса уже паспорта рф получили . а вова все с *****м хочет пагаварить -- о чем . чтобы даунбас втюхать нам через изменения в КОНСТИТУЦИИ . так ***** нам это надо --- вова ты думай-те . если есть чем
показати весь коментар
Он дурак или только косит под дурака.
показати весь коментар
Шановне товариство! Продовжується епоха Зе- мразоти. Ще він не позаглядав та не надивився у всі отвори кремлівському педофілу - *уйлу. Це якийсь гіпертрофований маразм. Що можна сказати, є такий вислів( на мові окупанта) - редкостной души ********. Це якраз про нашого президента, чи не так Шановне товариство?
показати весь коментар
Здать Украину он собирается, вот и весь ответ
показати весь коментар
Как найвеличнiший Пороха уделал!
показати весь коментар
Поговори со мною, милый. И глубже...)))
показати весь коментар
как говорится встреча: очко в очко.
показати весь коментар
Стрельбу можна прекратить лишь стрельбою, а не маниакальной идеей встречи с Путиным.
показати весь коментар
Яким ти був, якимом і остався...
показати весь коментар
