Instagram за замовчуванням приховає сторінки дітей до 16 років
Адміністрація соціальної мережі Instagram, що належить Facebook Inc., з міркувань безпеки планує приховати за замовчуванням акаунти дітей і підлітків віком до 16 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Streen Journal. Публікації користувачів, які не досягли 16-річного віку, зможуть переглядати лише ті люди, яких схвалив власник акаунта.
Директорка з питань політики Instagram Карина Ньютон пояснила таке рішення тим, що юні користувачі можуть не бути готові до публічної демонстрації свого життя. За її словами, підлітки за бажанням зможуть відкрити доступ до своєї сторінки, проте дослідження Instagram виявило, що 80% таких користувачів планують дотримуватися налаштувань конфіденційності за замовчуванням.
Також адміністрація Instagram анонсувала правило, згідно з яким дорослі, на яких неодноразово скаржилися неповнолітні користувачі, втратять доступ до перегляду сторінок дітей. Крім того, буде обмежена можливість рекламодавців використовувати дані сторінок неповнолітніх у просуванні своїх товарів і послуг.
