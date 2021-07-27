УКР
Instagram за замовчуванням приховає сторінки дітей до 16 років

Адміністрація соціальної мережі Instagram, що належить Facebook Inc., з міркувань безпеки планує приховати за замовчуванням акаунти дітей і підлітків віком до 16 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Streen Journal. Публікації користувачів, які не досягли 16-річного віку, зможуть переглядати лише ті люди, яких схвалив власник акаунта.

Директорка з питань політики Instagram Карина Ньютон пояснила таке рішення тим, що юні користувачі можуть не бути готові до публічної демонстрації свого життя. За її словами, підлітки за бажанням зможуть відкрити доступ до своєї сторінки, проте дослідження Instagram виявило, що 80% таких користувачів планують дотримуватися налаштувань конфіденційності за замовчуванням.

Також адміністрація Instagram анонсувала правило, згідно з яким дорослі, на яких неодноразово скаржилися неповнолітні користувачі, втратять доступ до перегляду сторінок дітей. Крім того, буде обмежена можливість рекламодавців використовувати дані сторінок неповнолітніх у просуванні своїх товарів і послуг.

Читайте також: З Instagram зникли скандальні акаунти восьмирічної моделі Мілани Маханець та її 13-річного "хлопця" Павла Пая

діти (5321) Instagram (184)
Плевать
27.07.2021 23:04 Відповісти
Ну это известно, что в странах диктаторских режимов - плевать как на детей, так и вообще на людей.
27.07.2021 23:08 Відповісти
Плевать на сети, пусть идут на.
27.07.2021 23:24 Відповісти
Неужели только через "метод проб и ошибок" и "методом тыка" нужно 10 лет доходить до таких очевидных решений..
27.07.2021 23:06 Відповісти
Лучше поздно чем некогда, и в самом Фейсбуке надо тоже самое сделать.
27.07.2021 23:22 Відповісти
Сами "яжемать" выкладывают своих отпрысков в инсту каждый день
28.07.2021 01:05 Відповісти
Надо быть гением, что бы обойти возрастные ограничения...
27.07.2021 23:25 Відповісти
наконец то
28.07.2021 08:35 Відповісти
