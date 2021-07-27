Поліцейським, які зупинили Брагара, оголосили догану не тому, що вони зупинили депутата, а тому, що не увімкнули камери, - патрульна поліція

В патрульній поліції пояснили, за що саме оголосили догани співробітникам, які зупинили нардепа "СН" Брагара.

Пояснення опубліковано на офіційній сторінці Патрульної поліції в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Патрульних, які нещодавно в Києві зупинили одного з народних депутатів, притягнули до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани не через зупинку і перевірку водія, якого вони запідозрили в управлінні у стані сп'яніння, а тому, що інспектори не виконали вимоги інструкції і не увімкнули нагрудні камери", - сказано в повідомленні.

В патрульній поліції зазначили, що їхні співробітники повинні попереджати і фіксувати порушення правил дорожнього руху.

"Ми і надалі продовжуємо фіксувати факти порушень, попри категорії, ранги і статуси", - підкреслили в патрульній поліції.

Нагадаємо, 4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліцейські не увімкнули камеру і до них також є питання.

27 липня стало відомо, що Національна поліція оголосила догану двом патрульним поліцейським, що зупинили автомобіль нардепа "Слуги народу" Євгена Брагара, а їхнього начальника - командира роти понизила на посаді.