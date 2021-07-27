УКР
Поліцейським, які зупинили Брагара, оголосили догану не тому, що вони зупинили депутата, а тому, що не увімкнули камери, - патрульна поліція

В патрульній поліції пояснили, за що саме оголосили догани співробітникам, які зупинили нардепа "СН" Брагара.

Пояснення опубліковано на офіційній сторінці Патрульної поліції в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Патрульних, які нещодавно в Києві зупинили одного з народних депутатів, притягнули до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани не через зупинку і перевірку водія, якого вони запідозрили в управлінні у стані сп'яніння, а тому, що інспектори не виконали вимоги інструкції і не увімкнули нагрудні камери", - сказано в повідомленні.

В патрульній поліції зазначили, що їхні співробітники повинні попереджати і фіксувати порушення правил дорожнього руху.

"Ми і надалі продовжуємо фіксувати факти порушень, попри категорії, ранги і статуси", - підкреслили в патрульній поліції.

Нагадаємо, 4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліцейські не увімкнули камеру і до них також є питання.

27 липня стало відомо, що Національна поліція оголосила догану двом патрульним поліцейським, що зупинили автомобіль нардепа "Слуги народу" Євгена Брагара, а їхнього начальника - командира роти понизила на посаді.

догана (31) патрульна поліція (1449) Брагар Євген (44)
Топ коментарі
+26
Исправляю "прокол" ментов. Или это не Брагар? А какая разница?
показати весь коментар
27.07.2021 23:00 Відповісти
+24
..а потому что кто-то стер все с камер...уроды в погонах
показати весь коментар
27.07.2021 22:53 Відповісти
+17
Страна должна знать своих геморроев:
показати весь коментар
27.07.2021 23:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
_Да? Ну ладно.
показати весь коментар
27.07.2021 22:52 Відповісти
За те, що не пристрелили за злісну непокору.
показати весь коментар
27.07.2021 23:01 Відповісти
ну что ладно?
за камеры - выговор,
а за то что остановили - наградили медалями "За мужество" всех трех степеней
показати весь коментар
27.07.2021 23:11 Відповісти
Ага
3 ступень - відпустка в листопаді.
2 ступень - без премії
1 ступінь - без надбавки.
показати весь коментар
28.07.2021 02:03 Відповісти
орденом сутулого с закруткой на спине.
показати весь коментар
28.07.2021 06:00 Відповісти
Ну да, с закруткой на спине. ЗЕленой.
показати весь коментар
28.07.2021 07:27 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2021 22:53 Відповісти
Объявили бы устное замечание и хорош, к чему этот наказательный цирк? А по обдолбленному за рулём депутату Брагару и всем остальным подобным, открытое расследование и справедливый приговор + реакция парламента. Нариков в Раде нам ещё не хватало за наши же налоги
показати весь коментар
27.07.2021 22:56 Відповісти
А там где за главного клоун,все превращается в цирк
показати весь коментар
27.07.2021 23:08 Відповісти
Судя по всему он не был обдолбан. И на видео он абсолютно нормальный. А они просто решили докопаться. Но разве это важно, здесь на цензоре...
показати весь коментар
27.07.2021 23:15 Відповісти
анализы в студию !
или как всегда, моча сквозь Пальчевского протекла ?
показати весь коментар
28.07.2021 00:03 Відповісти
Так когда пенсионерке в прямом эфире предлагал продать собаку,тоже нормально выглядел
показати весь коментар
28.07.2021 09:31 Відповісти
Да, нарики в Раде это уже перебор. Хватит и нарика на Банковой, которого тоже содержим за свои налоги.
показати весь коментар
27.07.2021 23:29 Відповісти
Так ведь этот нарикнутый поц с собакой за коммуналку попал на камеру другого водилы.
Эли эта камера уже не та камера?
показати весь коментар
27.07.2021 22:57 Відповісти
Исправляю "прокол" ментов. Или это не Брагар? А какая разница?
показати весь коментар
27.07.2021 23:00 Відповісти
хватит фотошопить преЗЕка ЗЕбила !!!
показати весь коментар
27.07.2021 23:12 Відповісти
Страна должна знать своих геморроев:
показати весь коментар
27.07.2021 23:16 Відповісти
Ленка, ты где? Забери домой этого нарика, а то он опять будет кукарекать о миллиарде деревьев !
показати весь коментар
28.07.2021 07:29 Відповісти
ЗЕбанутые, это вы голосовали за этого нарика. !
показати весь коментар
28.07.2021 07:42 Відповісти
2 по 50 не знает, что? Накати третью- поймёшь.
показати весь коментар
27.07.2021 23:05 Відповісти
Смени ник на 8080.
показати весь коментар
27.07.2021 23:17 Відповісти
Главное, чтобы не Г+Г.
показати весь коментар
27.07.2021 23:40 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2021 23:02 Відповісти
Слухай , перехрестись. Баканов хоч і дуб в справах сбушних, но хоча б притомний.
А Люська - це ж повний , абсолютний полярний лис.
показати весь коментар
28.07.2021 02:08 Відповісти
Не поспішайте, зєля ще думає...
показати весь коментар
28.07.2021 06:16 Відповісти
Знакомтесь - зеленая навозная муха зе-зе. (С)
Зебанутые, это вы голосовали за это чмо.
показати весь коментар
28.07.2021 07:32 Відповісти
Да хрен с ними,с патрульными, мы уже поняли что их терпилами сделали. Народ интересует вторая сторона конфликта,что с алкоголиком-наркоманом? Отпустили и извинились?
показати весь коментар
27.07.2021 23:12 Відповісти
Да.да.да. Мы как раз так и поняли
показати весь коментар
27.07.2021 23:13 Відповісти
Дно! Да какой … Днище!!! Вот и нет авакова…
показати весь коментар
27.07.2021 23:23 Відповісти
Дык... *****, стерненко, аваков уже не черт - нормас теперь???
показати весь коментар
27.07.2021 23:26 Відповісти
А Монастырский типа ваще Авпкова не знает и прибыл кинам по квоте ООН. 😁

Почитай про него для начала.
показати весь коментар
28.07.2021 00:30 Відповісти
а "не включили" потому, что остановили "депутата"...
показати весь коментар
27.07.2021 23:38 Відповісти
Чем больше стараются подобным образом аргументировать (оправдаться в зе-стиле), тем меньше и чем дальше, тем ЕЩЕ МЕНЬШЕ верится в эту "молодую команду реформаторов", которая, похоже, за свои два с лишком года уже "зубы съела" на отбеливаниях всего и вся, на тотальном утаемниченнi, поливариантности, ведущей в НУЛЬ, т.е. вникуда, ПОЛНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ и, как результат, осознании того, что "щось треба робити", щоб не сталося "якось воно буде"..
показати весь коментар
27.07.2021 23:39 Відповісти
P.S. Как резюмэ, своим... другим - закон, что особенно проявляется на СВОБОДНОМ трактовании законов, типа ради важных целей! И опять же, "благими намерениями выстлана дорога в АД". Давайте не будем забывать это.
показати весь коментар
27.07.2021 23:43 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2021 23:42 Відповісти
Та ти шр!?.... щось ранійше за таке (невімкнув камеру) не карали, вони вже за звичкою те зробили... не знали що "слуга народу" буде.
показати весь коментар
28.07.2021 00:15 Відповісти
Ну то будемо сподіватись, що даний випадок стане зразковим і тепер каратимуть. Треба ж количь починати боротись зі шкідливими звичками...
показати весь коментар
28.07.2021 11:02 Відповісти
Зеля своих поставщиков не бросает 😀😏
показати весь коментар
28.07.2021 00:19 Відповісти
Не везет в последнее время этому ЗЕбаньку, бубочке. Как все бало налажено при Авакова... Нового главу полиционэров в ОПе еще не проинструктировали и тут 2 таких облома. То герыча на миллиарл конфисковали, то конопли на 300 миллионов.
показати весь коментар
28.07.2021 07:37 Відповісти
Дада. А еще они не чистили зубы перед сном.

А задержание одного из наркоманов партии ЗЕ тут совсем непричем. Ага.
показати весь коментар
28.07.2021 00:29 Відповісти
Отряд не заметит потери бойца. Там все такие.
показати весь коментар
28.07.2021 07:38 Відповісти
сегодня брагар а завтра любой из слуг вот и отмазывают социально близкого, Не надо им таких прецендентов.
показати весь коментар
28.07.2021 05:47 Відповісти
Бла, бла, бла
показати весь коментар
28.07.2021 07:40 Відповісти
Видео было включено. Его все видели.
показати весь коментар
28.07.2021 07:44 Відповісти
цікаво,а чому мордорським язіком???Ми що в мордорі живемо?
показати весь коментар
28.07.2021 08:47 Відповісти
Был бы человек, а статья всегда найдется! (с)
показати весь коментар
28.07.2021 09:02 Відповісти
Включать, не включать, открывать пора камеру!
показати весь коментар
28.07.2021 10:32 Відповісти
 
 