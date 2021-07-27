УКР
Заступник начальника відділення поліції на Полтавщині упіймався на хабарі 40 тис. грн за закриття справи, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі заступника начальника одного з відділень поліції Полтавського райуправління ГУ Національної поліції в Полтавській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Заступник начальника відділення поліції на Полтавщині упіймався на хабарі 40 тис. грн за закриття справи, - прокуратура 01

За даними слідства, співробітник поліції вимагав 40 тис. грн від директора товариства за закриття кримінального провадження і не перешкоджання господарській діяльності. Підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України затримали після отримання частини хабаря в розмірі 8 тис. грн.

Заступник начальника відділення поліції на Полтавщині упіймався на хабарі 40 тис. грн за закриття справи, - прокуратура 02

Хабарнику обрано запобіжний захід - утримання під вартою з можливістю внесення застави. Зараз вирішується питання про відсторонення його від посади.

Та такої дрібноти в Україні сотні тисяч !!! Їх мають сотню на добу пакувати на нари !!!!))))
27.07.2021 23:16 Відповісти
Говорили же ему с прокурором делиться,не послушал!
27.07.2021 23:16 Відповісти
А все так веселково починалося..
.Тест не пройшов!
27.07.2021 23:37 Відповісти
Как же круто работает новый министр МВД! Каждый день кого-то ловят с поличным, раскрывают схемы, проводят обыски, изымают контрабанду тоннами... Чего то ржу
27.07.2021 23:53 Відповісти
Цензор врет - не может милиционер в Украине брать взятку и совершить какое либо другое преступление! Это лучшие из лучших представители народа. Самые честные и самые справедливые. И айкью у них у, всех кто работает в этой организации выше чем у любого другого гражданина Украины- туда отбирают только лучших из лучших.
28.07.2021 00:03 Відповісти
 
 