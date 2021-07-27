Заступник начальника відділення поліції на Полтавщині упіймався на хабарі 40 тис. грн за закриття справи, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі заступника начальника одного з відділень поліції Полтавського райуправління ГУ Національної поліції в Полтавській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

За даними слідства, співробітник поліції вимагав 40 тис. грн від директора товариства за закриття кримінального провадження і не перешкоджання господарській діяльності. Підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України затримали після отримання частини хабаря в розмірі 8 тис. грн.

Хабарнику обрано запобіжний захід - утримання під вартою з можливістю внесення застави. Зараз вирішується питання про відсторонення його від посади.

