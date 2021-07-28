У Білорусі чотирьох мешканців Мінська заарештували за аркуші білого паперу на вікнах

Суд у Мінську заарештував чотирьох місцевих жителів на терміни від 13 до 28 діб за аркуші білого паперу на вікнах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

26-річного Юрія Клімошевського, 31-річного Андрія Муравйова, 32-річного Дениса Куликова і 42-річну Майю Шатохіну визнали винними у "порушенні порядку організації або проведенні масових заходів".

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені "шляхом розміщення на вікні одного білого аркуша паперу висловлювали свої політичні інтереси".

Зазначається, що під час процесу мінчанами суддя запитала про "смислове навантаження" білого паперу. Обвинувачені відповіли, що листки, наліплені на вікна, не виражають ніяких політичних поглядів.

Читайте: Верховний суд Білорусі залишив у в'язниці одну з лідерів опозиції Колеснікову