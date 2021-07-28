УКР
У Білорусі чотирьох мешканців Мінська заарештували за аркуші білого паперу на вікнах

У Білорусі чотирьох мешканців Мінська заарештували за аркуші білого паперу на вікнах

Суд у Мінську заарештував чотирьох місцевих жителів на терміни від 13 до 28 діб за аркуші білого паперу на вікнах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

26-річного Юрія Клімошевського, 31-річного Андрія Муравйова, 32-річного Дениса Куликова і 42-річну Майю Шатохіну визнали винними у "порушенні порядку організації або проведенні масових заходів".

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені "шляхом розміщення на вікні одного білого аркуша паперу висловлювали свої політичні інтереси".

Зазначається, що під час процесу мінчанами суддя запитала про "смислове навантаження" білого паперу. Обвинувачені відповіли, що листки, наліплені на вікна, не виражають ніяких політичних поглядів.

Читайте: Верховний суд Білорусі залишив у в'язниці одну з лідерів опозиції Колеснікову

Автор: 

Білорусь (8085) Лукашенко Олександр (2695) репресії (1629) Мінськ (830)
+27
Я казав,що в Білорусі,все здується.Квіточками режими не скидаються.
28.07.2021 00:11 Відповісти
+19
вспоминаю как в 2014 году, мой старый знакомый по пионерскому детству, а сейчас живущий в Минске, обвинял Украину в фашизме.. хммм..
28.07.2021 00:16 Відповісти
+16
Такой дичи наверное даже в КНДР нету. И до границы с этим гребаным концлагерем от меня всего 100 км.
28.07.2021 00:29 Відповісти
Я казав,що в Білорусі,все здується.Квіточками режими не скидаються.
28.07.2021 00:11 Відповісти
Мені не зрозуміло, чого вони хочуть, бо спілкувалась тиждень тому з жіночкою, та скаржилася лише на маленку зарплатню на держзаводі - 200 баксів, при тому, шо начальниця отримує 800. Зібрались декілька десятків людей, написали заяву на збільшення, тепер - вороги народу. А то, шо країна якось збережена, ті ж заводи - то Лукашенка, звісно, молодець. Ну, й на відпочинок люди літають без проблем.
28.07.2021 00:27 Відповісти
Протасевич вже долітався без проблем на відпочинок
28.07.2021 02:25 Відповісти
Ну да, за 200 баксів на місяц можна і політати.
28.07.2021 11:51 Відповісти
Я не знаю, за який кошт вони з чоловіком в Туреччину прилетіли. З України можна за 250 баксів в трійці тиждень відпочити - не такі вже й великі гроші. Білоруські ціни не знаю.
28.07.2021 12:06 Відповісти
вспоминаю как в 2014 году, мой старый знакомый по пионерскому детству, а сейчас живущий в Минске, обвинял Украину в фашизме.. хммм..
28.07.2021 00:16 Відповісти
Яке дєцтво, які знайомі, такий і ти.
28.07.2021 01:46 Відповісти
мдаа.. я родился в военном госпитале военного городка ГДР, и следующие 19 лет провел в военных городках разных стран Варшавского Договора и разных Республик СыСыСыР..
я украинец!.. и мне похер на твое мнение.. сиди в своей Польше и не отсвечивай!
28.07.2021 01:54 Відповісти
Ще нещодавно порохоботи звинувачували Зеленського, коли він сказав, що народився у СРСР, мовляв, йому треба було сказати, що він народився в Україні. Чому ж порохобот "Шрек Баблокат" пише, що він народився у "ГДР", а не у ФРН? До того ж і відповідаєш російською, а не українською. Малорос ти, Шрек, а не українець!
показати весь коментар
28.07.2021 02:30 Відповісти
Не отвечай идиоту.
28.07.2021 03:12 Відповісти
Не підгавкуй НДРівцю.
28.07.2021 15:08 Відповісти
Хавало завали, алень мацковский.
28.07.2021 16:34 Відповісти
Ну, за мовою видно, хто тут з московщини. Кацапи української ой як бояться...
28.07.2021 17:16 Відповісти
Нихера тебе не видно, кацапченок.
28.07.2021 23:05 Відповісти
Скоро рік як вибори відбулись, а таракана досі не скинули, не вміють бульбаши революцію робити. Жаль.
28.07.2021 00:17 Відповісти
А вже пізно. Треба було одразу робити, а не цяцькатись (по-хорошому). Зараз лука в повній боєготовності, ще й рашинські війська вже допоможуть
28.07.2021 00:21 Відповісти
Пам'ятаю як багато людей одразу після виборів виходили на мітинги. Треба тоді робити переворот, а зараз до наступних виборів треба чекати, вже пізно щось міняти.
28.07.2021 00:24 Відповісти
выборы как-то что-то изменят..???
28.07.2021 00:50 Відповісти
болораша всё, там уже не сработают сценарии на фоне выборов, они сателит возрождающейся империи до момента её окончательного развала.
28.07.2021 01:36 Відповісти
Белораша говоришь,терпила лаптеногое...Ты вчера кацапских попов и одиннарод в Украине не заметил .....или ты в ней сам крест носил? 8 лет войны....Позорище.
28.07.2021 10:09 Відповісти
Які вибори?)) Їх вже не буде. Так як і будь-яких мітингів, хіба що в підтримку луки. ПІЗНО - все, нема там більше ні вільного пересування, ні свободи слова, ні права голосу. В Кримінальному кодексі скоро буде одна стаття, що можна - мовчки працювати. Всі інші дії - кримінал.
28.07.2021 08:49 Відповісти
Бацька дал указание своим опричникам запугать холопов, чтобы другим неповадно было, они и стараются, без разбора, но жизнь такая штука, что ответка может за все прилететь.
28.07.2021 00:21 Відповісти
Сколько убили мусаров во время всех протестов в беларуси? Ноль. Вот это и ответ на вопрос "почему не получилось". И никакой ответки не будет. Мечтай дальше.
28.07.2021 01:40 Відповісти
Типа у нас получилось... Как грабили Украину, так и грабят.
28.07.2021 03:14 Відповісти
Страшную весть я принесла зесрани -у Пороха антирейтинг на 20% понизился,а у зекрысы вырос)
28.07.2021 00:22 Відповісти
Валерія, ложка дьогтю до вашої діжки меду: Якби зараз відбулися вибори, Зеленський 36%, Порошенко 13%, на рівні ригоанала Бойка.
28.07.2021 00:40 Відповісти
Укроповіч, кажеш? Ти х@хол чи маларос? То ти досі слину пускаєш за жидобандерівця Коломойського? Це ж він створив "Укроп". Бач як негарно виходить, хоч ти й перефарбувався в колір сої.
28.07.2021 01:52 Відповісти
Ти мариш Miko R 798886a8.
28.07.2021 11:14 Відповісти
Неприємно, коли тебе ловлять на лицемірстві, правда?
28.07.2021 16:23 Відповісти
Ні те, ні інше, а розумні, адекватні люди.
28.07.2021 02:32 Відповісти
Такі розумні що нік собі вигадати навіть не можуть...
28.07.2021 11:13 Відповісти
Та яки 36% ))))зеголосилки вже і опитування зепацюка ************ -він собі тільки 26намалював
28.07.2021 06:43 Відповісти
Та да. Как Пальчевский, скока там рейтинги ему рисовали?
28.07.2021 01:06 Відповісти
Только идиот теперь верит в опросики от зекрыски,когда его опа даже госдеп обрехала)
28.07.2021 06:02 Відповісти
У людей треба стерти пам'ять і записати наново, щоб Петро обравсь. Простіше буде Петру зробити пластику і поміняти ім'я. Але навіщо Петру влада? Він і так на третьому місті Форбс в Україні! Хоче обійти Ахметова? Дивна ідея фікс у пана
28.07.2021 07:10 Відповісти
Только тенденции совсем другие)с весны минус 20% антирейтинга -це не хухры мухры вам
28.07.2021 07:29 Відповісти
В общем, сажать будут даже за несколько белых футболок на разных балконах... Чтоб другие боялись
28.07.2021 00:22 Відповісти
прекрасно же. людям было жарко летом. наклеили бумажки на окна... Теперь посидят на прохладных подвалах . Хорошая история.
28.07.2021 00:23 Відповісти
"Смелые люди, но всего боятся" (с)
28.07.2021 00:28 Відповісти
Такой дичи наверное даже в КНДР нету. И до границы с этим гребаным концлагерем от меня всего 100 км.
28.07.2021 00:29 Відповісти
Показував білорусам подібні відео: https://youtu.be/yrOPmixtu5w, щоб вчилися, як владу в стійло заганяти, а вони апелювали: -"Нє хатім, как ви, жить с фашистамі у власті".
28.07.2021 00:35 Відповісти
Оставь их в покое, они свою судьбу уже выбрали. Посмотри на это с другой точки зрения - возможно этот народ был настолько плохим, что его исчезновение в истории уже неизбежно.
28.07.2021 01:47 Відповісти
Ябацьки-драныкоеды, так держать... А ШО ДЕЛАТЬ...
28.07.2021 02:07 Відповісти
Цікаво, а куди подівся "ВКЛ"?
28.07.2021 02:33 Відповісти
Он свою работу сделал,"засветил" самых активных .
28.07.2021 12:33 Відповісти
Схоже, що сьогодні білорусу, щоб зберегти гідність, треба сісти до буцегарні. Якщо не сидів на кичі у Бацькі - як ти можеш дивитись в очі своїм дітям?
28.07.2021 06:54 Відповісти
Можна білорусам співчувати, можна нарікати, але нам треба робити своє. Чому ми досі не узгодили нормальну заміну Зєлє? Зєля - помилка, це давно стало зрозуміло. Помилка, як і всі попередні. Але хто натомість? Бажано з оголошеною командою
28.07.2021 07:23 Відповісти
К белорусам за последний год выработалось устойчиво брезгливое отношение. Наверное они заслуживают такого своим рабским менталитетом. Их женщин мусора хватают на улицах ни за что и насилуют до инвалидности, а мужики сидят на кухнях и филососфствуют на тему фашизмов в Украине и Америке.
28.07.2021 06:55 Відповісти
Ой какие глупости вы здесь пишете, ни капли правды. Меньше принимайте за правду новости из интернета, особенно от Радио Свобода, будет вам счастье. Ни за какие листы на окнах никого не сажали. Я сама из Минска, в огромном многоквартирном доме на нескольких окнах были приклеены эти листы, всю зиму провисели, никто хозяев не орестовывал, сняли, бо по весне у нас окна всё моют.
28.07.2021 11:27 Відповісти
"Я сама дочка офіцера"...., думав що такі вже перевелись, однозначно Хартії більше віри.
28.07.2021 12:10 Відповісти
Хартии верить-себя не уважать, как можно тот бред читать, а тем более верить.😂
28.07.2021 15:08 Відповісти
По поводу насилия возражений нет? Но листочек сними с окна, а то прийдут местные мрази в погонах и пустят тебя по кругу так, что очко наружу выпадет, и первые пол года будешь из котетора есть потому что челюсть будет сломана а врачи будут бояться тебя лечить, как вражескую контру. А муж твой будет только рад, что его туда же не прихватили вместе с тобой. Фу! Стало еще более мерзко, после твоего комента. Вас, рабов даже и не жаль.
28.07.2021 16:43 Відповісти
На моих окнах листочки не висели, а если б и висели бояться нечего. А вы только между строк читать умеете? Ума больше не дано? Вот всё что вы мне тут пожелали, испытайте на себе в полной мере.
28.07.2021 19:12 Відповісти
Этого всего в моей "хвашистской окраине" быть не может в принципе, зато у вас этим сквозит из каждой подворотни. Ладно, извините, психанул я что то. Желаю вам всего доброго.
28.07.2021 19:34 Відповісти
так, оце так мирний протест. Скоро білорусів будуть саджати за те що мовчиш, за те що співаєш, за те що стоїш, за те що ідеш, за те що сидиш, за те що лежиш, за те що стрибаєш, за те що бігаєш, за те що їси, за те що не їси, за все що робиш.
кому там, тціхановскай та алєксієвіч, білоруси, поклоніться в ніжки.
28.07.2021 07:14 Відповісти
Слава богу что за окна там еще не сажают. ))
28.07.2021 08:16 Відповісти
Тєрпіла повинет отримувати пі.дюлєй і терпіти далі. Гляди може знайдеться той, кого доведуть до краю і він повбиває кгбістів та ментів. Інакше діла не буде. Жертва, повстання і бої населенян з карателями. Але це точно не про Білорусію.
28.07.2021 09:05 Відповісти
Білоруси тотально змосковщені,а де мОсква там завжди кріпостні і холопи. Кріпостне право приходить з московським язиком,книжками,пісеньками,фільмами,а потім приїздять на танках московити,які воду з крана ніколи не бачили.
28.07.2021 09:47 Відповісти
А в нас взимку за аркуші зеленого кольору будуть просто тирити і заставляти їх їсти.
28.07.2021 10:05 Відповісти
Довелось в Турции пообщаться с белорусами. Лукашенко поддерживают, но на выборы не ходили. При этом признают что с протестующими он "немного перегнул палку". На вопрос: Засунуть дубинку в анал по самые гланды - это НЕМНОГО?! Ответ: "Не, ну а че они ..." Короче, с белорусами все понятно.
28.07.2021 11:32 Відповісти
З Білорусі поїхати в Турцію можуть лише держслужбовці немаленького рангу, або бізнесмени - прихильники Лукашенко, ті білоруси що заробляють достатньо незалежно від режиму, давно не в Білорусі. Он як пишуть вище білоруси з платнею в 200 баксів яка Турція.
28.07.2021 12:13 Відповісти
Прекрасно это понимаю. Поэтому не было никакого желания с ними общаться дальше.
28.07.2021 12:25 Відповісти
Лучший отдых в загородном доме около леса. А также свои овощи-фрукты.
28.07.2021 12:43 Відповісти
идиоты... больше цветов.....
28.07.2021 15:07 Відповісти
 
 