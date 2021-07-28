Байден: Росія поширює дезінформацію про вибори до Конгресу 2022 року
Росія намагається втрутитися в проміжні вибори до Конгресу 2022 року.
Про це заявив у вівторок президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Росія вже поширює дезінформацію з приводу виборів у 2022 році. Це відкрите порушення нашого суверенітету", - заявив Байден під час виступу в Управлінні директора Національної розвідки.
Топ коментарі
+7 Small Jerboa
показати весь коментар28.07.2021 00:39 Відповісти Посилання
+5 Nestor Nen
показати весь коментар28.07.2021 00:41 Відповісти Посилання
+5 Vedana
показати весь коментар28.07.2021 01:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
МОЧИТЬ Рашку-то будем или опять только "глубокая озабоченность"?
Только в немецкое отделение
Гнилая семейка
Проверил ссылки- источника нет.
Проверил возможные наши источники- ничего нет
Пустая болтовня.
Але ***** навіть не подумає....
Но когда самая крутая страна мира ограничивается констатацией факта, что их суверенитет грубо попирают, и при этом ничего (кроме заявлений) не делает - это похоже на мазохизм.