Байден: Росія поширює дезінформацію про вибори до Конгресу 2022 року

Росія намагається втрутитися в проміжні вибори до Конгресу 2022 року.

Про це заявив у вівторок президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія вже поширює дезінформацію з приводу виборів у 2022 році. Це відкрите порушення нашого суверенітету", - заявив Байден під час виступу в Управлінні директора Національної розвідки.

