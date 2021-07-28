УКР
Новини
3 637 40

Байден: Росія поширює дезінформацію про вибори до Конгресу 2022 року

Байден: Росія поширює дезінформацію про вибори до Конгресу 2022 року

Росія намагається втрутитися в проміжні вибори до Конгресу 2022 року.

Про це заявив у вівторок президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія вже поширює дезінформацію з приводу виборів у 2022 році. Це відкрите порушення нашого суверенітету", - заявив Байден під час виступу в Управлінні директора Національної розвідки.

Автор: 

Байден Джо (2899) вибори (6755) росія (68027) США (24399)
Топ коментарі
+7
Ну и?.........
МОЧИТЬ Рашку-то будем или опять только "глубокая озабоченность"?
показати весь коментар
28.07.2021 00:39 Відповісти
+5
Напевне поїде в кремль і проситиме пуйла більше такого не робити,а може синочка в Газпром влаштує на пів ставки.
показати весь коментар
28.07.2021 00:41 Відповісти
+5
Нюняй далі, "козак".
показати весь коментар
28.07.2021 01:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ху..ло скрізь свій п'ятак всуне.
показати весь коментар
28.07.2021 00:35 Відповісти
уже похоже
Только в немецкое отделение
показати весь коментар
28.07.2021 00:44 Відповісти
так дід Бідень- ху#ло, чи неху#ло?
показати весь коментар
28.07.2021 00:40 Відповісти
не х№йло, но х№йловатый
Гнилая семейка
показати весь коментар
28.07.2021 00:43 Відповісти
Синдром Підх&#ловника називається... чи Підх&#ника ? Як правильно?
показати весь коментар
28.07.2021 00:50 Відповісти
Poot in - апосраный
показати весь коментар
28.07.2021 21:28 Відповісти
Конкретно какую дезинформацию?
Проверил ссылки- источника нет.
Проверил возможные наши источники- ничего нет
Пустая болтовня.
показати весь коментар
28.07.2021 00:42 Відповісти
Ну нужно же ему хоть как-то показать себя после позорного договора с Германией и волны критики, вот и вспомнил про выборы, может и очередные фейковые санкции против пары российских чинуш введет.
показати весь коментар
28.07.2021 00:43 Відповісти
да да Байден мы все знаем, пусть Германия побольше газа в России купит, чтоб последней было чем оплачивать ботофермы, котрые распространяют дезинформацию о выборах в Конгресс 2022 года
показати весь коментар
28.07.2021 00:47 Відповісти
Он вообще о чем? Про выборы в 2022 вообще тишина в СМИ, о какой дезинформации идет речь.
показати весь коментар
28.07.2021 00:47 Відповісти
Озабоченность ? Или взволнованность ?😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
показати весь коментар
28.07.2021 00:48 Відповісти
И газопровод СП3 Байден согласится в Америку тянуть. 😁😁😁😁😁😁😁😁😁
показати весь коментар
28.07.2021 00:49 Відповісти
слыш, ты че то будешь делать со своей собачкой??? Как бы уже давно время пришло, а то тут такая штука что народ готов порвать ее на атомы... если тебе она нужна, то как бы реагируй ....
показати весь коментар
28.07.2021 00:55 Відповісти
маразматичне х-ло
показати весь коментар
28.07.2021 00:56 Відповісти
А шо там нюнять... НАхватайся среднестатистических данных и вперед, в плане трындеть ни о чем.
показати весь коментар
28.07.2021 02:10 Відповісти
Презренный лакей путлера. Ничтожество и пигмей!
показати весь коментар
28.07.2021 01:07 Відповісти
Oh God, знову за рибу гроші. З чого б це Св. Джо розпереживався? Боїться що 22го року демів продовжать виносити ногами з Хаузу?
показати весь коментар
28.07.2021 01:17 Відповісти
Что за чушь? В сенат....смешно. Как выборы, так мордор манипулирует. Что то у них там с юга не все в порядке.
показати весь коментар
28.07.2021 01:25 Відповісти
при чем обе партии соревнуются в обвинениях, кто больше марионетка кремля. сша супер держава или конго?
показати весь коментар
28.07.2021 01:27 Відповісти
Старий маразматик.
показати весь коментар
28.07.2021 01:26 Відповісти
Иди быстро позвони ***** и попроси о встрече
показати весь коментар
28.07.2021 01:32 Відповісти
він дав ***** шість місяців, щоб той прибрав свої помийки з США.
Але ***** навіть не подумає....
показати весь коментар
28.07.2021 01:33 Відповісти
Бидон-бидон... а ты оказался Лохом !!!
показати весь коментар
28.07.2021 01:41 Відповісти
А что делает сам Байден, когда бормочет, что "150 лет назад я был..."?
показати весь коментар
28.07.2021 01:50 Відповісти
а какие тут хвалебные оды пели педоджо в ноябре прошлого года
показати весь коментар
28.07.2021 01:52 Відповісти
Если бы это заявила Украина - я бы понял, у нас физически средств нет ответить адекватно (ну типа нанести ощутимый удар по рф экономический или военный). Можем только "поговорить", если честно. Всё остальное принесёт непропорциональную обратку.

Но когда самая крутая страна мира ограничивается констатацией факта, что их суверенитет грубо попирают, и при этом ничего (кроме заявлений) не делает - это похоже на мазохизм.
показати весь коментар
28.07.2021 02:26 Відповісти
Нет! Это похоже на госизмену.
показати весь коментар
28.07.2021 03:04 Відповісти
А вы ему еще что-то прибыльное разрешите построить, чтобы быбла на пропаганду больше было.
показати весь коментар
28.07.2021 02:45 Відповісти
Надо срочно организовать саммит и лично попросить Путина не распространять дезинформацию.🤣🤣🤣
показати весь коментар
28.07.2021 03:37 Відповісти
на этот раз Петров и Баширов лично будут под аплодисменты леваков вбрасывать бюллетени
показати весь коментар
28.07.2021 05:36 Відповісти
І тому ми прийняли потужне і безкомпромісне рішення надати Роисси можливість побудувати якийсь черговий Газовий Потік-3!
показати весь коментар
28.07.2021 07:19 Відповісти
А зачем русским топить за республиканцев. Бред какой-то.
показати весь коментар
28.07.2021 07:45 Відповісти
Но виноват в итоге окажется Китай, это же выгодней ,не так ли,😁😁😁
показати весь коментар
28.07.2021 11:27 Відповісти
Так накажи ху...ло. Или слабо? Кишка тонка?
показати весь коментар
28.07.2021 14:36 Відповісти
а ты баран старый помогай запустить северный поток2... идиоты
показати весь коментар
28.07.2021 15:29 Відповісти
 
 