Байден: У Путіна "є ядерна зброя і нафтові свердловини, а більше нічого"

Президент США Джо Байден вважає, що в Росії та її лідера Володимира Путіна є лише ядерна зброю і нафта.

Про це він сказав, звертаючись до американських розвідників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

"Президент Володимир Путін знає, що ви (розвідники. - Ред.) кращі, ніж його команда, і його це до біса турбує. У Путіна є реальна проблема, оскільки він керує економікою, у якої є ядерна зброя і нафтові свердловини, а більше нічого", - сказав Байден.

За словами президента США, через це Путін "перебуває в неприємному становищі", що робить його "ще більш небезпечним".

