УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9207 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
20 500 47

Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки

Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки
Фото: CNN

Президент США попередив про загрозу війни через кібератаки, в тому числі з боку Росії та КНР. Збройний конфлікт між провідними державами може бути спровокований на поточному етапі діями в кіберпросторі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg.

Раніше заступник помічника генерального прокурора США Річард Даунінг заявив, що з території Росії відбувається найбільше кібератак на США.

"Ми бачили, як кіберзагрози, в тому числі атаки із застосуванням вірусів-вимагачів, дедалі більше здатні завдавати шкоди у фізично наявному світі. Я не можу це гарантувати, і ви обізнані тією ж мірою, як і я, але мені здається більш вірогідним, що якщо справа у нас дійде до війни, справжньої війни зі стріляниною з великою державою, то це буде наслідком дій у кіберпросторі", - сказав Байден.

Виступаючи перед співробітниками апарату директора Національної розвідки США, Байден попередив про великі наслідки кібератак на США.

Президент США вважає, що світ протягом майбутніх десять років зміниться сильніше, ніж за попередні пів століття.

"Світ змінюється так швидко з технологічної точки зору, з точки зору спілок і взаємодії між людьми, що за наступні 10 років все зміниться у всіх аспектах більше, ніж за попередні 50 років. Це не перебільшення, а факт. Якби я 15 років тому почав говорити вам про гіперзвук, ви б прийняли мене за божевільного", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен заявив про готовність Вашингтона вжити заходів проти хакерів у Росії

Нагадаємо, нещодавно хакери здійснили атаку на 200 американських компаній, однак у Білому домі не можуть сказати, чи пов'язаний з нею офіційний Кремль.

Раніше повідомлялося, що Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. В ході розмови лідери держав приділили увагу кібератакам, які останнім часом здійснили російські хакери на США. Сторони домовилися про консультації.

Зазначимо також, що до цього британське видання The Guardian із посиланням на документи, що опинилися в його розпорядженні в результаті витоку, повідомило, що вище російське керівництво санкціонувало секретну шпигунську операцію, метою якої була підтримка Дональда Трампа на виборах президента США в 2016 році. Так, російському лідерові Володимиру Путіну була представлена ​​доповідь, у якій заявлялося, що перемога Трампа на президентських виборах може принести Москві користь.

Автор: 

Байден Джо (2899) кіберзлочин (815) росія (68027) хакер (1375) кібербезпека (1185)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+59
Надо больше строить северных потоков, чтобы у лаптей были деньги для атак на Запад.
показати весь коментар
28.07.2021 07:13 Відповісти
+34
Европейцы просто потеряли разум от бабла. Они думают, что НАТО их защитит, а они будут при этом беззастенчиво вести бизнес с людоедом. Только англосаксы ещё не совсем свихнулась, возможно поэтому и был Brexit.
показати весь коментар
28.07.2021 07:31 Відповісти
+19
Между какими еще ведущими державами? У Байдена уже ********* - ведущая держава? Быстро ссучился, демократ.
показати весь коментар
28.07.2021 07:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо больше строить северных потоков, чтобы у лаптей были деньги для атак на Запад.
показати весь коментар
28.07.2021 07:13 Відповісти
Тут к Германии претензии прямые. США решили не ссориться с союзником и первой экономикой в Европе из за трубы
показати весь коментар
28.07.2021 07:19 Відповісти
Европейцы просто потеряли разум от бабла. Они думают, что НАТО их защитит, а они будут при этом беззастенчиво вести бизнес с людоедом. Только англосаксы ещё не совсем свихнулась, возможно поэтому и был Brexit.
показати весь коментар
28.07.2021 07:31 Відповісти
НАТО їх захистиь...вони вже і забули, що НАТО це вони самі.
показати весь коментар
28.07.2021 08:29 Відповісти
Точнее США их опять защитит. Парни из США, Канады и Австралии. Так было в Первую мировую, так было и во вторую мировую. А разного рода петушары гальские, колбасники с макаронниками уже привыкли к этому.
показати весь коментар
28.07.2021 21:25 Відповісти
Тут вопрос в объемах закупок. Просто Украина может терять на транзите,а так без разницы,как кацапня денежки за газ получает.
показати весь коментар
28.07.2021 07:21 Відповісти
Украина теряет в безопасности, а не в бабках, прежде всего. Мы не сможем больше прикрутить краник в случае чего.
показати весь коментар
28.07.2021 07:25 Відповісти
Дуже розповсюджена в Україні , хибна думка . .
Україна цього і так - не могла б зробити . Газ іде у Европу ,, прикрутити кранік , означало б добряче посваритись з ЕС , і навіть нарватись на їх санкції . Єдине , що б Україну виправдало в очах ЕС , це якби транзиту газу , завадили бойові дії . Але не факт що кацапи їх вели б у районі магістральних газогонів .
показати весь коментар
28.07.2021 08:10 Відповісти
А ежели у нас будет большой шухер то есть война, гансам пофиг они будут с газом ну и рыпаться сильно не будут так как рашка может прикрутить краник СП2.
показати весь коментар
28.07.2021 14:47 Відповісти
мы и до этого не могли его прикрутить...и даже зазаборье не могло его прикрутить
показати весь коментар
28.07.2021 20:02 Відповісти
Кто мешает украинскому спецназу, в случае вторжения войск РФ с других направлений, взорвать СП? И кто нас осудит за проведение диверсионных действий на территории противника?
показати весь коментар
28.07.2021 21:39 Відповісти
100%, надо блокировать мордор везде где только можно, что б ни одного доллара не мог заработать, ибо из 2х долларов путин 1 тырит себе в карман, 2й пускает на войны
показати весь коментар
28.07.2021 08:32 Відповісти
Мочи кацапню.
показати весь коментар
28.07.2021 07:20 Відповісти
Между какими еще ведущими державами? У Байдена уже ********* - ведущая держава? Быстро ссучился, демократ.
показати весь коментар
28.07.2021 07:23 Відповісти
там скорее всего Китай в контексте
показати весь коментар
28.07.2021 09:15 Відповісти
"Ссучился"? На тлі попереднього "республіканця" він виглядає просто яструбом...

Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки - Цензор.НЕТ 3950
показати весь коментар
28.07.2021 09:30 Відповісти
Только при Трампе поляки добились размещения войск США на постоянной основе, нефть стоила почти в два раза дешевле, чем сейчас , что напрямую било по экономике РФ. А Байден - пустозвон. Вообще неадекват. Американцы от его ответов касательно политики в отношении РФ просто в шоке. Мычит что-то невразумительное, или зачитывает по несколько раз с одного и того же листика одно и то же. Есть соответствующие видео в интернете.
показати весь коментар
28.07.2021 10:22 Відповісти
1. "Только при Трампе поляки добились размещения войск США на постоянной основе"
- Угу. Приблизно 5 тис. військових. І при ньому ж збиралися вивести з Німеччини приблизно 12 тис. військових із розміщених там 36 тис. Навесні https://hromadske.ua/posts/ssha-vidmovilisya-vid-planu-trampa-vivesti-z-nimechchini-chastinu-svoyih-vijskovih-tudi-dodatkovo-napravlyat-500-soldativ Байден скасував це , і США розмістять у Німеччині додатково ще півтисячі.
показати весь коментар
28.07.2021 11:42 Відповісти
2. "...нефть стоила почти в два раза дешевле, чем сейчас , что напрямую било по экономике РФ..."
- ...і по економіці США також. Бо https://www.epravda.com.ua/publications/2020/03/12/657957 для США є вигідними високі ціни на нафту, які трималися завдяки скороченню видобутку в ОПЕК+ протягом останніх років. Завдяки цьому Штати перегнали Саудівську Аравію та Росію, яка стала третьою за обсягом видобування нафти у світі.
Чому це так? Витримати низькі ціни на нафту (нижче 25 дол. за барель, як це було навесні минулого року) можуть лише три країни, де собівартість її видобутку є найнижчою у світі - Іран, Ірак та Саудівська Аравія (таблиця нижче). Для Штатів, де після "сланцевої революції" добувають переважно сланцеву нафту, собівартість видобутку якої є досить високою, - низька ціна є невигідною.
Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки - Цензор.НЕТ 8968
Ну і в тому, що "нефть стоила почти в два раза дешевле, чем сейчас", немає ніякої "заслуги" рудого *************. Рекордне падіння ціни на нафту минулого року (в останній рік правління Трампа) було наслідком розгортання світової пандемії коронавірусу. На діаграмі нижче бачимо, що падіння ціни з 66 до 23 дол. відбулось саме за перші три місяці 2020 р., коли внаслідок пандемії, закриття кордонів і введення локдаунів у країнах впала вся світова економіка і, відповідно, попит на нафту.

Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки - Цензор.НЕТ 6582
показати весь коментар
28.07.2021 11:47 Відповісти
Аналитег медвепут) для начала цена сланцевоц нефти при Трампе составляла порядка 45 дол за баррель, что делало ее вполне конкурентной со всеми нефтедобывающими странами, при Трампе США были ЭКСПОРТЕРАМИ энергоресурсов, в том числе и в Европу, оьрубив Пуйлу источник доходов, при Трампе никакого СП2 не строили из за санкций. Для тебя ущербного вероятно будет сюрпризом новость о том что СВОЯ дешевая нефть гораздо выгоднее для американской экономики, чем импортируемая дорогая. Но ты эксперд, ****) первое, что сделал Бидон - запретил добычу на шельые, запоетил выдачу новых лицензий для разработки сланца, запретил Кейстоун. В результате чего цена нефти только за полгода увеличилась на 20ку за баррель, на заправках бензин подскочил с 2.45 до 3.50. Очень полезно для экономики, да? Насчет Шварца, республиканца только по названию (rino) из клана Кеннеди, то это вообще бугага, ты еще Мита Ромни процитируй. В общем, на твоем примере вижу, что если укробидонам ссать в глаза долго, то они это **********. Давай, топи дальше за маразматика, это ж Трамп был плохой, а Байден - гений.
показати весь коментар
28.07.2021 19:50 Відповісти
Оба друг друга стоят, но это был ваш (американский) выбор. Как Зе - наш выбор, и весь мир смеется.
показати весь коментар
28.07.2021 23:21 Відповісти
Оналітєг https://censor.net/ru/user/490614? Бгг...
Відповідаю по пунктах. Натисни "Показать весь комментарий" і дочитай до кінця. Там є графік, скріншоти і малюнок.
"при Трампе никакого СП2 не строили из за санкций"
- "Садісь, два!" При Рудому ************* розпочали будівництво ПП-2 і завершили його на 95%.
"СВОЯ дешевая нефть гораздо выгоднее для американской экономики, чем импортируемая дорогая"
- "Свая дєшовая"? Якщо в тебе така є - візьми її, Х-перд.
"Бидон - запретил добычу на шельые, запоетил выдачу новых лицензий для разработки сланца, запретил Кейстоун. В результате чего цена нефти только за полгода увеличилась на 20ку за баррель, на заправках бензин подскочил с 2.45 до 3.50."
- Знову двійка. Глобальний тренд на зростання ціни на нафту пов'язаний не з "кознямі Бідона", а з відновленням світової економіки після пандемії (цитата і графік):
Global oil prices have rallied this year with an economic recovery underway following vaccine campaigns. © https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-27/oil-edges-higher-as-report-points-to-shrinking-u-s-stockpiles Bloomberg

Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки - Цензор.НЕТ 8741

Але я тебе розумію - то все є надто складним для Х-перда, який нічого, окрім Твіттера Рудого клоуна, не читає.
"Насчет Шварца, республиканца только по названию (rino) из клана Кеннеди, то это вообще бугага"
- Ти, часом, не той C.Y, що відповів Шварцу у Твіттері і потім обтікав перед монітором?

Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки - Цензор.НЕТ 9705

"ты еще Мита Ромни процитируй."
- А Джон МакКейн тобі не подобається?

Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки - Цензор.НЕТ 4729

"В общем, на твоем примере вижу, что если укробидонам ссать в глаза долго, то они это **********. Давай, топи дальше за маразматика, это ж Трамп..."
- А от з цим погоджусь: Трамп - маразматик. І ************, бгг...

Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки - Цензор.НЕТ 8568
показати весь коментар
29.07.2021 07:39 Відповісти
3. "А Байден - пустозвон. Вообще неадекват. Американцы от его ответов касательно политики в отношении РФ просто в шоке. Мычит что-то невразумительное, или зачитывает по несколько раз с одного и того же листика одно и то же. Есть соответствующие видео в интернете."
- Заміни в своєму коменті "Байден" на "Трамп", і матимеш правдивий опис пустозвона, неадеквата та любителя паРаші, від якого американці були просто в шоці. І про це, дійсно, "есть соответствующие видео в интернете". Наприклад, ось це:

показати весь коментар
28.07.2021 11:58 Відповісти
Помітив, що посилання на Твіттер Шварца не працює. https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1018990073700708355 Виправив .
показати весь коментар
28.07.2021 12:03 Відповісти
Лучший вариант "кибератаки" Штатов на парашу будет выглядеть так.
Байден предупредил об угрозе "настоящей войны со стрельбой с крупной державой" из-за кибератак - Цензор.НЕТ 7075
показати весь коментар
28.07.2021 07:38 Відповісти
Шото Св. Джо раздухарился. Ну ничо, скоро тов. Камала домой вернется и покажет ему кто главный расист.
показати весь коментар
28.07.2021 07:43 Відповісти
Та в вас кожна-друга компанія/корпорація, має бюджет в три-пять раз більший за весь бюджет РФ разом взятий з її цілим 150 мільйонним населенням і тим совковим металобрухтом.
Не кажучи вже про можливості ваших військово-оборонних структур.
При всіх ваших ресурсах, путлєровський режим вже давно мав тихенько здутись, як старий, штопаний совковий матрац, а ви з цілою ненаглядною пані Меркель їм потоки штампуєте.
показати весь коментар
28.07.2021 07:46 Відповісти
було би непогано....
показати весь коментар
28.07.2021 08:05 Відповісти
Потихоньку начинает доходить? Или это опять треп?
показати весь коментар
28.07.2021 08:07 Відповісти
Та ничо там доходить не начинает, дед не хочет воевать, дед хочет дружить с лаптями и верит шо они угомоняться.
Дед думает шо лаптей можно угомонить разговорами, деньгами или угрозами.
Дед не понимает, шо лапти угомонятся токо если у них начнётся либо голод, либо нормальная гражданская война с миллионными армиями.
показати весь коментар
28.07.2021 08:35 Відповісти
Не хочу быть пророком, но на мой взгляд это прогрессирующая деменция.
показати весь коментар
28.07.2021 08:11 Відповісти
Да он прям пророк...)))
Слово до черта- а дел не видно.
показати весь коментар
28.07.2021 08:39 Відповісти
Коли пани ********* ....
Главное, не оказаться между ними!
показати весь коментар
28.07.2021 08:46 Відповісти
Одного не пойму - в Штатах нет хакеров могущих завирусить рашку до полного звиздеца? Хотя вариант отбомбиться по мордару тоже интересен...
показати весь коментар
28.07.2021 08:49 Відповісти
сегодня 1033 годовщина крещения украины
показати весь коментар
28.07.2021 08:50 Відповісти
США готовят силовую зачистку хакерских группировок на расии?
показати весь коментар
28.07.2021 09:12 Відповісти
Что бы нанести удар по чиновникам правительства США и их семьям, запоребью надо бомбить Вашингтон!
А что бы нанести удар по чиновникам правительства расейской 3/14дерации и их семьям, США надо разбомбить Майами...
показати весь коментар
28.07.2021 09:26 Відповісти
УдивительньІй народ американцьІ. Придумали компютер, програмное обеспечение, а отразить кибератаки не могут. Да мобилизуйте всех своих компютерщиков и кончайте парашстан, а за ним и Китай.
показати весь коментар
28.07.2021 09:35 Відповісти
Пусть напрягут свою Кремниевую долину, а то они там не теми стартапами занимаются.
показати весь коментар
28.07.2021 12:13 Відповісти
Байден предупредил что обеспокоен, а Эрдоган как человек решительны и понимающий психологию исторического врага, быстро застроил Кацапстан ибо бил первым не думая о последствиях. США при все колоссальном уважении к этой свехдержаве все больше напоминает старенького евнуха, все мнети мнет сиси, все стестясняется и стесняется, все отступает и отступае. Амермканцы проснитесь профукаете великую страну!
показати весь коментар
28.07.2021 09:39 Відповісти
набиває собі ціну перед черговим фортелем
дешевий фігляр
показати весь коментар
28.07.2021 10:08 Відповісти
но главное - это северный поток 2!
показати весь коментар
28.07.2021 15:59 Відповісти
там львиная доля амеровского бабла....... это при всём том что на нас уже напали и у нас
уже была война... это ведь как катализатор в единоборствах - кто должен выиграть... такие
вот "партнёры"
показати весь коментар
28.07.2021 19:31 Відповісти
А что, у американцев не хватает своих мозгов справиться с запоребриковской киберугрозой без стрельбы?
показати весь коментар
28.07.2021 23:16 Відповісти
Бывший депутат из Санкъ-Питирьбюргера Марина Салье собрала досье на Путлера еще до своей смерти,там о хмыре Мавзолейном есть все до ниточки.Этот материал давно в США и Байден его читал очень внимательно...
показати весь коментар
29.07.2021 04:28 Відповісти
 
 