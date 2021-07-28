Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки

Президент США попередив про загрозу війни через кібератаки, в тому числі з боку Росії та КНР. Збройний конфлікт між провідними державами може бути спровокований на поточному етапі діями в кіберпросторі.

Раніше заступник помічника генерального прокурора США Річард Даунінг заявив, що з території Росії відбувається найбільше кібератак на США.

"Ми бачили, як кіберзагрози, в тому числі атаки із застосуванням вірусів-вимагачів, дедалі більше здатні завдавати шкоди у фізично наявному світі. Я не можу це гарантувати, і ви обізнані тією ж мірою, як і я, але мені здається більш вірогідним, що якщо справа у нас дійде до війни, справжньої війни зі стріляниною з великою державою, то це буде наслідком дій у кіберпросторі", - сказав Байден.

Виступаючи перед співробітниками апарату директора Національної розвідки США, Байден попередив про великі наслідки кібератак на США.

Президент США вважає, що світ протягом майбутніх десять років зміниться сильніше, ніж за попередні пів століття.

"Світ змінюється так швидко з технологічної точки зору, з точки зору спілок і взаємодії між людьми, що за наступні 10 років все зміниться у всіх аспектах більше, ніж за попередні 50 років. Це не перебільшення, а факт. Якби я 15 років тому почав говорити вам про гіперзвук, ви б прийняли мене за божевільного", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно хакери здійснили атаку на 200 американських компаній, однак у Білому домі не можуть сказати, чи пов'язаний з нею офіційний Кремль.

Раніше повідомлялося, що Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. В ході розмови лідери держав приділили увагу кібератакам, які останнім часом здійснили російські хакери на США. Сторони домовилися про консультації.

Зазначимо також, що до цього британське видання The Guardian із посиланням на документи, що опинилися в його розпорядженні в результаті витоку, повідомило, що вище російське керівництво санкціонувало секретну шпигунську операцію, метою якої була підтримка Дональда Трампа на виборах президента США в 2016 році. Так, російському лідерові Володимиру Путіну була представлена ​​доповідь, у якій заявлялося, що перемога Трампа на президентських виборах може принести Москві користь.