Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки
Президент США попередив про загрозу війни через кібератаки, в тому числі з боку Росії та КНР. Збройний конфлікт між провідними державами може бути спровокований на поточному етапі діями в кіберпросторі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg.
Раніше заступник помічника генерального прокурора США Річард Даунінг заявив, що з території Росії відбувається найбільше кібератак на США.
"Ми бачили, як кіберзагрози, в тому числі атаки із застосуванням вірусів-вимагачів, дедалі більше здатні завдавати шкоди у фізично наявному світі. Я не можу це гарантувати, і ви обізнані тією ж мірою, як і я, але мені здається більш вірогідним, що якщо справа у нас дійде до війни, справжньої війни зі стріляниною з великою державою, то це буде наслідком дій у кіберпросторі", - сказав Байден.
Виступаючи перед співробітниками апарату директора Національної розвідки США, Байден попередив про великі наслідки кібератак на США.
Президент США вважає, що світ протягом майбутніх десять років зміниться сильніше, ніж за попередні пів століття.
"Світ змінюється так швидко з технологічної точки зору, з точки зору спілок і взаємодії між людьми, що за наступні 10 років все зміниться у всіх аспектах більше, ніж за попередні 50 років. Це не перебільшення, а факт. Якби я 15 років тому почав говорити вам про гіперзвук, ви б прийняли мене за божевільного", - додав він.
Нагадаємо, нещодавно хакери здійснили атаку на 200 американських компаній, однак у Білому домі не можуть сказати, чи пов'язаний з нею офіційний Кремль.
Раніше повідомлялося, що Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. В ході розмови лідери держав приділили увагу кібератакам, які останнім часом здійснили російські хакери на США. Сторони домовилися про консультації.
Зазначимо також, що до цього британське видання The Guardian із посиланням на документи, що опинилися в його розпорядженні в результаті витоку, повідомило, що вище російське керівництво санкціонувало секретну шпигунську операцію, метою якої була підтримка Дональда Трампа на виборах президента США в 2016 році. Так, російському лідерові Володимиру Путіну була представлена доповідь, у якій заявлялося, що перемога Трампа на президентських виборах може принести Москві користь.
Україна цього і так - не могла б зробити . Газ іде у Европу ,, прикрутити кранік , означало б добряче посваритись з ЕС , і навіть нарватись на їх санкції . Єдине , що б Україну виправдало в очах ЕС , це якби транзиту газу , завадили бойові дії . Але не факт що кацапи їх вели б у районі магістральних газогонів .
- Угу. Приблизно 5 тис. військових. І при ньому ж збиралися вивести з Німеччини приблизно 12 тис. військових із розміщених там 36 тис. Навесні https://hromadske.ua/posts/ssha-vidmovilisya-vid-planu-trampa-vivesti-z-nimechchini-chastinu-svoyih-vijskovih-tudi-dodatkovo-napravlyat-500-soldativ Байден скасував це , і США розмістять у Німеччині додатково ще півтисячі.
- ...і по економіці США також. Бо https://www.epravda.com.ua/publications/2020/03/12/657957 для США є вигідними високі ціни на нафту, які трималися завдяки скороченню видобутку в ОПЕК+ протягом останніх років. Завдяки цьому Штати перегнали Саудівську Аравію та Росію, яка стала третьою за обсягом видобування нафти у світі.
Чому це так? Витримати низькі ціни на нафту (нижче 25 дол. за барель, як це було навесні минулого року) можуть лише три країни, де собівартість її видобутку є найнижчою у світі - Іран, Ірак та Саудівська Аравія (таблиця нижче). Для Штатів, де після "сланцевої революції" добувають переважно сланцеву нафту, собівартість видобутку якої є досить високою, - низька ціна є невигідною.
Ну і в тому, що "нефть стоила почти в два раза дешевле, чем сейчас", немає ніякої "заслуги" рудого *************. Рекордне падіння ціни на нафту минулого року (в останній рік правління Трампа) було наслідком розгортання світової пандемії коронавірусу. На діаграмі нижче бачимо, що падіння ціни з 66 до 23 дол. відбулось саме за перші три місяці 2020 р., коли внаслідок пандемії, закриття кордонів і введення локдаунів у країнах впала вся світова економіка і, відповідно, попит на нафту.
Відповідаю по пунктах. Натисни "Показать весь комментарий" і дочитай до кінця. Там є графік, скріншоти і малюнок.
"при Трампе никакого СП2 не строили из за санкций"
- "Садісь, два!" При Рудому ************* розпочали будівництво ПП-2 і завершили його на 95%.
"СВОЯ дешевая нефть гораздо выгоднее для американской экономики, чем импортируемая дорогая"
- "Свая дєшовая"? Якщо в тебе така є - візьми її, Х-перд.
"Бидон - запретил добычу на шельые, запоетил выдачу новых лицензий для разработки сланца, запретил Кейстоун. В результате чего цена нефти только за полгода увеличилась на 20ку за баррель, на заправках бензин подскочил с 2.45 до 3.50."
- Знову двійка. Глобальний тренд на зростання ціни на нафту пов'язаний не з "кознямі Бідона", а з відновленням світової економіки після пандемії (цитата і графік):
Global oil prices have rallied this year with an economic recovery underway following vaccine campaigns. © https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-27/oil-edges-higher-as-report-points-to-shrinking-u-s-stockpiles Bloomberg
Але я тебе розумію - то все є надто складним для Х-перда, який нічого, окрім Твіттера Рудого клоуна, не читає.
"Насчет Шварца, республиканца только по названию (rino) из клана Кеннеди, то это вообще бугага"
- Ти, часом, не той C.Y, що відповів Шварцу у Твіттері і потім обтікав перед монітором?
"ты еще Мита Ромни процитируй."
- А Джон МакКейн тобі не подобається?
"В общем, на твоем примере вижу, что если укробидонам ссать в глаза долго, то они это **********. Давай, топи дальше за маразматика, это ж Трамп..."
- А от з цим погоджусь: Трамп - маразматик. І ************, бгг...
- Заміни в своєму коменті "Байден" на "Трамп", і матимеш правдивий опис пустозвона, неадеквата та любителя паРаші, від якого американці були просто в шоці. І про це, дійсно, "есть соответствующие видео в интернете". Наприклад, ось це:
Не кажучи вже про можливості ваших військово-оборонних структур.
При всіх ваших ресурсах, путлєровський режим вже давно мав тихенько здутись, як старий, штопаний совковий матрац, а ви з цілою ненаглядною пані Меркель їм потоки штампуєте.
Дед думает шо лаптей можно угомонить разговорами, деньгами или угрозами.
Дед не понимает, шо лапти угомонятся токо если у них начнётся либо голод, либо нормальная гражданская война с миллионными армиями.
Слово до черта- а дел не видно.
Главное, не оказаться между ними!
А что бы нанести удар по чиновникам правительства расейской 3/14дерации и их семьям, США надо разбомбить Майами...
дешевий фігляр
уже была война... это ведь как катализатор в единоборствах - кто должен выиграть... такие
вот "партнёры"