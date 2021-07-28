Ворог за добу 4 рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети та РПГ. Бойових втрат немає
За минулу добу, 27 липня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.
Так, поблизу Золотого-4 та Водяного противник вів вогонь з мінометів 120-мм калібру.
У районі населених пунктів Катеринівка та Кам’янка російські окупанти здійснювали обстріли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 28 липня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-мм калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу населених пунктів Піски та Водяне ворог відкрив вогонь з мінометів 120-мм калібру.
"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат унаслідок ворожого вогню за минулу та поточну добу серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...