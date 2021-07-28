УКР
Ворог за добу 4 рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети та РПГ. Бойових втрат немає

За минулу добу, 27 липня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

Так, поблизу Золотого-4 та Водяного противник вів вогонь з мінометів 120-мм калібру.

У районі населених пунктів Катеринівка та Кам’янка російські окупанти здійснювали обстріли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 28 липня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-мм калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу населених пунктів Піски та Водяне ворог відкрив вогонь з мінометів 120-мм калібру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТКГ підбила підсумки року режиму "тиші" на Донбасі: стало удвічі менше смертей, майже втричі менше обстрілів

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат унаслідок ворожого вогню за минулу та поточну добу серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

обстріл (31050) Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
не гоните... то гром гремит !
28.07.2021 08:28 Відповісти
 
 