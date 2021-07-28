За добу Спецмісія ОБСЄ зафіксувала майже 400 порушень "тиші" у Донецькій області

У Донецькій області СММ зафіксувала 394 порушення режиму припинення вогню, зокрема 119 вибухів.

Як інфрмує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ за 27 липня.

У Донецькій області СММ зафіксувала 394 порушення режиму припинення вогню, включно зі 119 вибухами (3 розриви мінометних мін і 116 вибухів невизначеного походження, зокрема 42 постріли безвідкатної гармати СПГ-9 і 25 мінометних мін). Більшість порушень режиму припинення вогню сталися у межах ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), у східному і південному напрямку від неї ввечері 25 липня і протягом дня 26 липня (див. нижче), а також у районі на північ-північний схід від н. п. Свободне (непідконтрольний урядові, 73 км на південь від Донецька), де Місія зафіксувала 2 вибухи невизначеного походження внаслідок вогню з безвідкатної гармати СПГ-9 та 44 черги і постріли з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї, за оцінкою, усе в рамках навчань з бойовою стрільбою у зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року, яке забороняє проведення навчань (занять) з бойовою стрільбою в зоні безпеки. За попередню добу СММ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. Востаннє, коли Місія не фіксувала порушень режиму припинення вогню в цій області, було 13 лютого 2021 року. За попередню добу СММ зафіксувала 138 порушень режиму припинення вогню.

Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня 2020 року до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала щонайменше 46 801 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 13 627 вибухів, 8 794 невизначені боєприпаси у польоті, 262 спалахи дульного полум’я, 169 освітлювальних ракет, а також принаймні 23 949 черг і пострілів).

