2 619 10

В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 717 нових випадків зараження, 459 осіб одужали

В Україні зафіксовано 717 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 28 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 27 липня 2021 року в Україні зафіксовано 717 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 97).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 717 нових випадків зараження, 459 осіб одужали 01 госпіталізовано – 507 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 717 нових випадків зараження, 459 осіб одужали 01 летальних випадків – 15;

В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 717 нових випадків зараження, 459 осіб одужали 01 одужало – 459 осіб.

Також читайте: У Києві помер один із шести пацієнтів з "дельта-штамом" коронавірусу

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 717 нових випадків зараження, 459 осіб одужали 01 методом ПЛР – 20 673 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 717 нових випадків зараження, 459 осіб одужали 01 методом ІФА – 8592 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 717 нових випадків зараження, 459 осіб одужали 01 експрес-тестами – 16 979 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 717 нових випадків зараження, 459 осіб одужали 01 захворіло – 2 250 061 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 717 нових випадків зараження, 459 осіб одужали 01 одужало – 2 185 339 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 717 нових випадків зараження, 459 осіб одужали 01 летальних випадків – 52 891;

В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 717 нових випадків зараження, 459 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 321 947.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях", - розповіли в МОЗ.

карантин (18172) МОЗ (5425) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+1
https://www.jpost.com/breaking-news/coronavirus-in-israel-2123-test-positive-in-the-last-day-675016 Премьер-министр Нафтали Беннет заявил во вторник, что власти активно работают над тем, чтобы решить, следует ли пожилым людям получить третью дозу вакцины от коронавируса . Минздрав сообщил, что во вторник было зарегистрировано 2100 новых случаев COVID-19 и 145 пациентов в тяжелом состоянии. Вот вам и привитый Израиль
28.07.2021 09:34 Відповісти
У нас другий тиждень стабільно кількість нових випадків на 70% більше, ніж вилікуваних, а Іспанія відкривпє для наших громадян кордони без тестів та вакцинації:
http://lowcostavia.com.ua/spain-entrance-for-ukrainians-without-restrictions/

кійсь дисонанс...
28.07.2021 09:22 Відповісти
Скоро будет больше:
В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 717 нових випадків зараження, 459 осіб одужали - Цензор.НЕТ 3261
28.07.2021 09:28 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 717 нових випадків зараження, 459 осіб одужали - Цензор.НЕТ 3915
28.07.2021 09:30 Відповісти
https://www.jpost.com/breaking-news/coronavirus-in-israel-2123-test-positive-in-the-last-day-675016 Премьер-министр Нафтали Беннет заявил во вторник, что власти активно работают над тем, чтобы решить, следует ли пожилым людям получить третью дозу вакцины от коронавируса . Минздрав сообщил, что во вторник было зарегистрировано 2100 новых случаев COVID-19 и 145 пациентов в тяжелом состоянии. Вот вам и привитый Израиль
28.07.2021 09:34 Відповісти
По сообщению Министерства здравоохранения, более половины текущих случаев и две трети пациентов в тяжелом состоянии были полностью вакцинированы.
Рост серьезной заболеваемости относительно ограничен по сравнению с общей заболеваемостью. В начале июня из менее чем 200 активных случаев около 20 пациентов находились в тяжелом состоянии. Сегодня с более чем 13000 активных случаев 145 пациентов находятся в тяжелом состоянии. - Все тот же Израиль
28.07.2021 09:36 Відповісти
ну так вакцЫна защищает от старого доброго Ковид-19. А это штамм дельта от которого она не защищает...
28.07.2021 09:42 Відповісти
И какой вывод из всего этого следует?
28.07.2021 09:50 Відповісти
Непонятно, почему в Киеве в 7 раз больше заболевших чем во всей Харьковской области. Ведь в Харькове населения где-то в 1,8 раза меньше и в транспорте (в том числе и на метро) ездят не на столько уж меньше людей. Нет объективных причин. Наверно фальсифицируют данные по Киеву, готовясь в сентябре вводить усиленный карантин.
28.07.2021 12:56 Відповісти
 
 