В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 717 нових випадків зараження, 459 осіб одужали

В Україні зафіксовано 717 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 28 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 27 липня 2021 року в Україні зафіксовано 717 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 97).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 507 осіб;

летальних випадків – 15;

одужало – 459 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 20 673 особи,

методом ІФА – 8592 особи,

експрес-тестами – 16 979 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 250 061 особа;

одужало – 2 185 339 осіб;

летальних випадків – 52 891;

проведено ПЛР-тестувань – 11 321 947.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях", - розповіли в МОЗ.







