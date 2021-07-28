В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 717 нових випадків зараження, 459 осіб одужали
В Україні зафіксовано 717 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 28 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 27 липня 2021 року в Україні зафіксовано 717 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 97).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 507 осіб;
летальних випадків – 15;
одужало – 459 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 20 673 особи,
методом ІФА – 8592 особи,
експрес-тестами – 16 979 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 250 061 особа;
одужало – 2 185 339 осіб;
летальних випадків – 52 891;
проведено ПЛР-тестувань – 11 321 947.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях", - розповіли в МОЗ.
