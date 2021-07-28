Кількість інфікованих COVID-19 у світі стрімко наближається до 196 млн. Лише за добу захворіли 578,4 тис. осіб, померли - 9,4 тис. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 28 липня у світі зареєстрували 578 410 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 . Померли за добу - 9473 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 195 992 087 випадків інфікування, з них 578 410 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 193 169 осіб, з них 9 473 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 177,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 68-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту, за летальними випадками - 38-су і 6-ту позицію відповідно.
то есть реально смешно - все на бутылках ибо страшный вирус, ну да, он присутствует, просто не дотягивает до норм вирусов на два порядка(в сто раз) по смертности.
кх-хк(панически бежит к врачам, роняя кеды и пилюли от эйнштенизма)
Кажецца уже год стремительно к 200млн приближается, а это, на секундочку, ажно больше 2% населения.
Ужос кокой!
ЗЫ: не надоело ещё?
На скрине ясно видно, что из 195+млн. 177+млн. выздоровело, а, значит, инфицированных 195-177=18 миллионов на текущий момент.