Кількість інфікованих COVID-19 у світі стрімко наближається до 196 млн. Лише за добу захворіли 578,4 тис. осіб, померли - 9,4 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 липня у світі зареєстрували 578 410 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 . Померли за добу - 9473 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 195 992 087 випадків інфікування, з них 578 410 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 193 169 осіб, з них 9 473 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 177,6 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 68-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту, за летальними випадками - 38-су і 6-ту позицію відповідно.